Один из лучших летчиков ВСУ ликвидирован в зоне СВО

Зеленский потребовал более ста самолетов F-16 для «паритета» в воздухе

Зеленский заявил, что Украине необходимо 150 самолетов F-16 для «паритета» в воздухе

Tекст: Вера Басилая

По словам Зеленского, он «хочет видеть поставки», в частности американской системы Patriot для защиты Харьковской области, передает ТАСС.

Он пожаловался западным СМИ на то, что российские войска могут обстреливать Украину из любого оружия со своей территории, что дает ей большое преимущество. Зеленский считает, что Запад хочет окончания конфликта, а Украина – «справедливого мира» для себя, пишет РБК.

Также он сообщил о проблемах с «укомплектованностью» и «нравственным духом» в украинских рядах и отметил, что ВС России «продвигаются все глубже».

Ранее WSJ сообщало, что украинские власти обратились к Вашингтону с просьбой снять ограничения на использование американского оружия для ударов по российской территории, однако получили отказ.