Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».11 комментариев
Один из лучших летчиков ВСУ ликвидирован в зоне СВО
Один из лучших летчиков ВСУ Василюк ликвидирован в зоне СВО
Российские военнослужащие ликвидировали в зоне специальной военной операции украинского летчика Дениса Василюка, который считался одним из лучших летчиков ВСУ.
Василюк служил в 831-й бригаде тактической авиации ВСУ, он погиб в ходе воздушного боя: Су-27, которым управлял летчик, был подбит российским истребителем, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале, передает «Газета.Ru».
В марте российские военные ликвидировали суперснайпера ВСУ Владимира Основенко.