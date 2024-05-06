Администрация парка развлечений в Сочи объяснила зависший аттракцион погодой

Администрация парка развлечений в Сочи объяснила сбой в работе аттракциона реакцией системы на погоду

Tекст: Денис Тельманов

«5 мая в 18:48 мск аттракцион «Квантовый скачок» приостановил работу: система безопасности отреагировала на изменение погоды», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы парка аттракционов.

«Квантовый скачок» - единственный в России аттракцион формата «перевернутый бумеранг», представляющий собой рельсовую конструкцию с крутыми подъемами и спусками, по которой движутся вагонетки с пассажирами.

Аттракцион развивает скорость до 105 км/ч и был открыт в «Сочи-парке» зимой 2023 года.

Отмечается, что до конца суток в Сочи и Сириусе прогнозируют сильный дождь, грозу и ветер до 15-17 м/с.

В конце марта президент России Владимир Путин поручил сформировать отдельный федеральный проект по выпуску отечественной продукции для туристической сферы. По его словам, в него должны войти канатные дороги, кабинки, ратраки для горнолыжных курортов, аттракционы для парков развлечений и аквапарков и т.д.

Путин подчеркнул, что индустрии развлечений нужны «и собственные технологии, и новые производственные мощности». Механизмы поддержки производителей должен разработать Минпромторг.