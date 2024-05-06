Первым в топку экономической войны с КНР американцы, вне всяких сомнений, бросят Евросоюз, который является вторым по значимости после самих США торговым партнером китайцев. Однако плюшек, которые предлагает Китай, может оказаться недостаточно для того, чтобы европейские страны предали гегемона – слишком велика зависимость от США.0 комментариев
Путин рассказал о провальной попытке Запада разрушить экономику России
В 2022 году началась экономическая агрессия против России, но результат оказался ровно обратный ожидаемому на Западе, рассказал президент России Владимир Путин во время заключительной встречи с действующим составом правительства, которое сложит полномочия 7 мая.
«То бесконечное число санкций, с которыми мы столкнулись, были направлены на одно, и мы с вами хорошо знаем, какова была цель, – разрушить Россию изнутри, и не только политически, а прежде всего экономически. Создать проблемы в трудовых коллективах, вызвать безработицу массовую в стране, привести к закрытию предприятий и целых отраслей производства. Как мы знаем, ничего у наших противников не получилось. Результат оказался ровно обратный ожидаемому. У нас в прошлом году экономика Россия росла темпами выше мировой», – приводятся слова Путина в Telegram-канале Кремля.
Напомним, Путин провел заключительную встречу с действующим составом правительства, которое сложит полномочия 7 мая.