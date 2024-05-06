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    Китай и Россия сыграют в игру на раскол Европы

    @ Oriental Image/Reuters

    6 мая 2024, 16:38 Мнение

    Китай и Россия сыграют в игру на раскол Европы

    Первым в топку экономической войны с КНР американцы, вне всяких сомнений, бросят Евросоюз, который является вторым по значимости после самих США торговым партнером китайцев. Однако плюшек, которые предлагает Китай, может оказаться недостаточно для того, чтобы европейские страны предали гегемона – слишком велика зависимость от США.

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

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    Визит китайского лидера Си Цзиньпина в Европу призван предоставить ряду государств континента альтернативу трансатлантическому единству, которое становится все более обременительным для старого континента. Маршрут турне председателя КНР говорит о том, что он не собирается тратить время на бесполезный диалог с марионетками США. По этой причине Си не увидят в Брюсселе или Берлине. Вместо этого он посетит Венгрию и Сербию – обе эти страны являются для ЕС enfant terrible ввиду своей позиции по отношению к Москве и российско-украинскому конфликту.

    Си также едет во Францию, чей президент, несмотря на внешнеполитические качели, в свое время заявлял и о «смерти мозга НАТО», и о «стратегической автономии Европы» от США. Кроме того, только Франция ввиду своего веса в объединении может представлять альтернативную Германии точку зрения на будущее Европы. Это будущее исключает ЕС из системного противостояния США и Китая, а также оставляет шансы избежать прямой военной конфронтации с Россией, а может даже и на реанимацию экономического взаимодействия по завершению российско-украинского конфликта.

    Без сомнения визит Си Цзиньпина тщательно готовился. Важнейшим элементом этой подготовки стал призыв Пекина к международному расследованию терактов на «Северных потоках». О том, что именно расследование крупнейшей инфраструктурной диверсии в мировой истории станет ключом к расколу Европы, сказано не раз. Отношение к расследованию этого теракта четко делит европейские государства на проамериканские и тех, кто ищет альтернативу. А если точнее – на тех, чья зависимость от США не позволяет отклоняться от внешнеполитических установок коллективного Запада, и тех, кого пребывание в этом коллективе не устраивает по целому ряду причин.

    Всю полноту последствий сворачивания энергетического сотрудничества с Россией Европе еще только предстоит ощутить. Еще качаются небольшие объемы газа через Украину. Эта тонкая струйка питает Австрию, которая получает таким образом более половины импортируемого газа, а также Словакию и Италию. С конца 2024 года, когда с большой долей вероятности будет закрыт украинский газовый маршрут, этот источник иссякнет. Конкуренция за американский, катарский и даже российский СПГ возрастет. Тяготы более высоких цен на газ, которые сейчас испытывает та же Германия, лягут еще более тяжелым бременем на более слабые экономики других государств ЕС, стимулируя недовольство населения и брожение в элитах.

    Предполагается, что часть газа, транспортируемая через Украину, будет переброшена на обещанный турецкий газовый хаб. Но необходимую для его работы инфраструктуру еще предстоит построить. Работа турецкого хаба в провинции Фракия, граничащей с недружественной Анкаре Грецией, добавляет перца в обновленную карту энергетической системы Европы. Так или иначе, Евросоюзу дадут время прочувствовать все прелести настоящего энергодефицита, будь это зимой 2024-2025 или зимой 2025-2026 годов – ровно столько, сколько потребуется для того, что все неопределившиеся страны Европы определились со степенью своей автономии окончательно.

    Попытки Китая автономизировать Европу направлены на уменьшение издержек в неизбежном столкновении Пекина и Вашингтона. Первым в топку экономической войны с КНР американцы, вне всяких сомнений, бросят Евросоюз, который является вторым по значимости после самих США торговым партнером китайцев. Однако плюшек, которые предлагает Китай, может оказаться недостаточно для того, чтобы европейские страны предали гегемона, даже будь у них такое желание. Слишком велика зависимость от США в сфере энергетики, а также в сфере безопасности. И вот тут уже сильными аргументами располагает Москва.

    Стратегические цели России и Китая на европейском направлении совпадают. А именно: расколоть и ликвидировать НАТО; создать группу стран-оппортунистов внутри ЕС, которые не позволят всему блоку вступить в полномасштабную экономическую войну с Китаем; способствовать смене элит в государствах, вынужденно демонстрирующих поддержку США (Германия, Италия и другие).

    Это непростая игра. Непростая она хотя бы ввиду острого дефицита рациональной составляющей в словах и действиях европейских элит, не имеющих внятного понимания будущего этого объединения в быстро меняющемся мире. Европа как целое становится все менее привлекательной для входящих в нее стран. Китай может предложить взаимовыгодную торговлю и инвестиции, Россия – дешевые энергоносители и ядерный зонтик. Но достаточно ли этого для того, что убедить суицидника не совершать непоправимого, покажет время.

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