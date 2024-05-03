В Кремле рассказали о готовящемся визите Путина в Китай

Путин провел рабочую встречу с губернатором Тульской области Дюминым

Путин высоко оценил быстрое развитие промышленности Тульской области

Tекст: Елизавета Шишкова

«У вас впечатляющий рост промышленного производства. Стройка растет. Хорошие показатели в целом», – передает слова главы государства ТАСС.

В свою очередь Дюмин рассказал Путину об работе предприятий ОПК в регионе. Тульская область является оружейной столицей страны. Губернатор отметил работу всего персонала предприятий ОПК, который с ответственностью и пониманием выполняет поставленные задачи. Также наращиваются производственные мощности оборонных предприятий.

«За 2022–2023 годы было дополнительно устроено на работу порядка 17 тыс. человек. На текущий год цифра стоит по усилению рабочего персонала – 8 тыс. человек. Цифра достаточно серьезная, задача сложная, но выполнимая. Будем делать все для того, чтобы эту задачу выполнить в полном объеме», – сказал Дюмин президенту.