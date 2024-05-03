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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Зачем в Средней Азии любезно принимали Кэмерона

    Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан провозгласил крах либеральной гегемонии

    Любой глобальный проект через какое-то время начинает разваливаться. Оно и к лучшему – глобальной диктатуры нам еще не хватало. Мир суверенных наций, о котором говорит Орбан, определенно не будет раем – но он не будет и прогрессивно-либеральной антиутопией, которая даже на ранних стадиях выглядит довольно жутко.

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    Игорь Перминов Игорь Перминов Почему болгар не любят в Евросоюзе

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    3 мая 2024, 14:34 • Новости дня

    В Кремле рассказали о готовящемся визите Путина в Китай

    Представитель Кремля Песков рассказал о готовящемся визите Путина в Китай

    Tекст: Александра Юдина

    Даты поездки президента Владимира Путина в Китай будут объявлены в надлежащее время, заявил агентству Bloomberg пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, даты будут своевременно обнародованы, передает ТАСС.

    Ранее президент России сообщал о планах посетить Китай, где Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят темы международной безопасности.

    2 мая 2024, 17:36 • Новости дня
    Звание генерал-лейтенанта присвоено заместителю командующего группировкой «Восток»

    Путин присвоил звание генерал-лейтенанта заместителю командующего группировкой «Восток» Лучанскому

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта заместителю командующего группировкой войск «Восток» Олегу Лучанскому, указ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Также звание генерал-лейтенанта присвоено командующему 68-м армейским корпусом ВС России Виталию Подлесному, передает ТАСС.

    Ранее Путин своим указом от 1 мая присвоил звания Героев Труда ряду граждан и почетные знаки «За успехи в труде» пяти предприятиям.

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    2 мая 2024, 14:25 • Новости дня
    Путин провел рабочую встречу с губернатором Тульской области Дюминым

    Путин высоко оценил быстрое развитие промышленности Тульской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин назвал впечатляющим рост промышленности Тульской области, а также похвалил регион за активное развитие строительного сектора и успехи в других сферах. Об этом он заявил на встрече с тульским губернатором Алексеем Дюминым.

    «У вас впечатляющий рост промышленного производства. Стройка растет. Хорошие показатели в целом», – передает слова главы государства ТАСС.

    В свою очередь Дюмин рассказал Путину об работе предприятий ОПК в регионе. Тульская область является оружейной столицей страны. Губернатор отметил работу всего персонала предприятий ОПК, который с ответственностью и пониманием выполняет поставленные задачи. Также наращиваются производственные мощности оборонных предприятий.

    «За 2022–2023 годы было дополнительно устроено на работу порядка 17 тыс. человек. На текущий год цифра стоит по усилению рабочего персонала – 8 тыс. человек. Цифра достаточно серьезная, задача сложная, но выполнимая. Будем делать все для того, чтобы эту задачу выполнить в полном объеме», – сказал Дюмин президенту.

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    2 мая 2024, 04:59 • Новости дня
    Число жертв обрушения дороги в Китае возросло до 36 человек

    В результате обрушения скоростной трассы в провинции Гуандун на юге Китая погибли по меньшей мере 36 человек, сообщили местные СМИ.

    Инцидент произошел в ночь на среду в городе Мэйчжоу. В образовавшуюся огромную яму с дороги слетели 18 транспортных средств, передает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

    На опубликованных китайскими СМИ кадрах, видно, что некоторые автомобили в результате падения загорелись. Длина обрушившегося участка дороги составляет около 18 метров, площадь – порядка 184 кв. метров.

    Местные власти не исключают, что причиной обрушения могли стать мощные ливни, пришедшие в провинцию на прошлой неделе.

    Ранее сообщалось, что минимум 19 человек погибли в результате обрушения участка дорожного полотна высокоскоростной трассы в провинции Гуандун на юге Китая.

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    1 мая 2024, 10:32 • Новости дня
    Путин присвоил звания Героев Труда пяти россиянам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский президент Владимир Путин своим указом от 1 мая присвоил звания Героев Труда ряду граждан и почетные знаки «За успехи в труде» пяти предприятиям.

    Звания Героя Труда присваиваются гендиректору ПО «Севмаш» Михаилу Будниченко, первому заместителю гендиректора, главному конструктору ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка Елтугану Сыздыкову, завотделом Национального центра зерна им. П.П. Лукьяненко (Краснодарский край) Людмиле Беспаловой, водителю разреза «Тугнуйский» в Бурятии Алексею Халмакшинову и машинисту мельниц обогатительной фабрики Михайловского ГОК им. А.В. Варичева (Курская область) Владимиру Щедову, передает ТАСС.

    Почетным знаком «За успехи в труде» за большой вклад в развитие отечественной промышленности и достигнутые высокие показатели в производственной деятельности отмечены коллективы «Севмаша», Омского завода транспортного машиностроения, АО «Русполимет», ПО «Старт» им. М.В. Проценко и ЦНИИчермет им. И.П. Бардина.

    В прошлом году Путин присвоил звание Героя Труда художнику Александру Шилову.

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    1 мая 2024, 18:11 • Новости дня
    Путин назвал пример ветеранов Великой Отечественной опорой для России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пример ветеранов Великой Отечественной войны – это опора для России в этот сложный для нее момент, заявил российский президент Владимир Путин, обращаясь к участникам международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту».

    «Великий духовный нравственный пример поколения победителей сегодня, во время сложнейших испытаний, является для нас надежной опорой», – цитирует Путина ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

    Этот пример помогает в России сегодня воспитывать молодежь, укреплять ценности, сплачивать, консолидировать общество, подчеркнул глава государства.

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    2 мая 2024, 18:37 • Новости дня
    Путин наградил Гладкова орденом Мужества

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков награжден орденом Мужества, приказ об этом подписал президент Владимир Путин.

    Гладков награжден орденом «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга», говорится в указе, передает РИА «Новости».

    Ранее глава государства наградил военкора «Известий» Семена Еремина орденом Мужества посмертно. Еремин погиб в результате атаки украинского дрона около поселка Приютное.

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    2 мая 2024, 12:39 • Новости дня
    Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудят региональную и международную безопасность

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров затронут темы международной безопасности, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    В ходе переговоров политики «так или иначе» затронут вопросы международной и региональной безопасности, ответил Песков на вопрос о том, обсудят ли лидеры двух стран контроль за вооружением, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России сообщал о планах посетить Китай.

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    2 мая 2024, 13:03 • Новости дня
    Сенаторы рассказали о приглашении на инаугурацию президента

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сенаторов на церемонию инаугурации президента Владимира Путина приглашают с помощью именных писем со специальной почтовой маркой и памятной монетой.

    В приглашении сообщается, что церемония пройдет в Москве 7 мая в 11.45 в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС.

    Приглашенным предлагают пройти на торжественную церемонию в Кремль через Кутафью и Боровицкую башню. Вход в Большой Кремлевский дворец осуществляется через главный и Благовещенский подъезды, отмечается в документе.

    Гостей просят соблюдать официальный деловой стиль. Для мужчин – это темный костюм, для женщин – платье или костюм обычной длины, также допускается парадная военная форма.

    Использование мобильных устройств, фото- и видеосъемка в Большом Кремлевском дворце запрещаются.

    На приглашении есть голографическая наклейка, документ будет действовать только с удостоверением личности. По словам источника в Совфеде, к приглашению прилагается памятная серебряная монета.

    Глава комитета Совфеда Андрей Клишас сообщал, что инаугурация президента Владимира Путина назначена на 7 мая.

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    2 мая 2024, 12:46 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с губернатором Тульской области Дюминым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В четверг у президента Владимира Путина запланирована встреча с главой Тульской области Алексеем Дюминым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Президент продолжает работать в Ново-Огареве, он проводит встречи и готовится к следующей неделе, в числе рабочих встреч – доклад тульского губернатора, сказал Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля подчеркнул, что это «очень важная область».

    В феврале 2024 года Путин посещал Тулу, он выступал на форуме «Все для победы!».

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    3 мая 2024, 13:47 • Новости дня
    В Кремле заявили о готовности организовать встречу девочки из Макеевки с Путиным
    В Кремле заявили о готовности организовать встречу девочки из Макеевки с Путиным
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кремль готов организовать встречу девятилетней девочки Маши из Макеевки, которая ежедневно с флагом провожает российских военных летчиков, с президентом Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он отметил, что в Кремле обязательно попробуют найти возможность организовать такую встречу, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны России рассказали, что девочка ежедневно после школы встречала летчиков ВС РФ с российским флагом. Летчики пригласили Машу на аэродром, где ей провели экскурсию и рассказали о технике. Российские военные подарили Маше большого плюшевого медведя и флаг ВКС России.

    Напомним, в 2022 году известность получил мальчик Алеша из Белгородской области, он выбегал и приветствовал российских военных, идущих на Украину. Алеша стал символом поддержки российской армии.

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    3 мая 2024, 12:39 • Новости дня
    Ивлеева назвала Путина «дико популярным» и призналась в симпатии к нему

    Tекст: Ольга Никитина

    Блогер Анастасия Ивлеева, известная по проведению скандальной «голой вечеринки», сообщила, что президенту России Владимиру Путину не нужен собственный блог, он и так является «дико популярным» человеком. Кроме того, девушка призналась в симпатии и уважении к российскому лидеру.

    «Не нужен, он и так дико популярен в Сети», – заявила Ивлеева в интервью ресторатору, организатору концертов, автору Telegram-канала и YouТube-канала Андрею Третьякову. Таким образом она ответила на вопрос, нужно ли российскому лидеру завести свой блог, пишет Ura.ru.

    Кроме того, Третьяков спросил у блогера, как она относится к Путину. На что Ивлеева ответила, что испытывает к нему уважение и симпатию. Она уточнила, что у нее не было моментов, когда она злилась на российского президента, он всегда ей нравился.

    Также блогерша заявила, что «голая вечеринка» прошла «не в то время, не в том месте».

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    3 мая 2024, 11:14 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 83% россиян

    Tекст: Ольга Никитина

    Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину увеличился на 4 п.п. и составляет 83%, свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение».

    Опрос проводился 26-28 апреля среди 1,5 тыс. россиян

    «О доверии Владимиру Путину заявили 83% россиян (плюс 4 п.п. за неделю). Также большинство населения (83% – плюс 3 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», – передает ТАСС сообщение соцслужбы.

    Положительную оценку работы правительства дали 58% участников опроса (плюс 3 п.п.). О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 60% опрошенных (плюс 5 п.п.).

    Уровень поддержки «Единой России» составил 50% (плюс 4 п.п.), КПРФ – 7% (минус 1 п.п.), ЛДПР – 8% (без изменений), «Справедливой России – За правду» – 3% (без изменений), «Новых людей» – 4% (без изменений).

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    3 мая 2024, 13:31 • Новости дня
    В Кремле объяснили низкий антирейтинг Путина

    Представитель Кремля Песков объяснил низкий антирейтинг Путина

    Tекст: Александра Юдина

    Антирейтинг президента Владимира Путина крайне мал, так как он знает, что делает, а люди «чувствуют отдачу» от его работы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, уровень доверия находится на достаточно устойчивом уровне, социологи усматривают лишь незначительные колебания в этих цифрах, передает ТАСС.

    Песков отметил, что удивительно малый антирейтинг у Путина указывает на то, что россияне чувствуют отдачу от его работы.

    Напомним, по данным результатов опроса Фонда «Общественное мнение», уровень доверия россиян президенту России увеличился на 4 п. п. и составил 83%.

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    3 мая 2024, 12:53 • Новости дня
    Пескова спросили о присутствии Путина на пасхальной службе

    Песков: Кремль сообщит, посетит ли Путин пасхальную службу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Кремле сообщат заранее, посетит ли президент Владимир Путин пасхальную службу в одном из храмов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Мы сообщим об этом своевременно», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    В 2023 году Путин на Пасху посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении, где поздравил военнослужащих с праздником и передал им копию иконы «Спас Нерукотворный».

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    3 мая 2024, 12:41 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание Путина по экономическим вопросам

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пятницу у президента Владимира Путина запланировано совещание по экономике, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    В пятницу президент работает в Кремле, в середине дня он проведет совещание по экономическим вопросам, оно пройдет в режиме видео-конференц-связи, сказал Песков, передает ТАСС.

    Также на 3 мая у главы государства запланирован международный телефонный разговор. Если он состоится, то Кремль сообщит о нем отдельно.

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