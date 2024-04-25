Путин рассказал о планах посетить Китай

МИД: Украинцы просят Россию помочь в возвращении изъятых спецслужбами ЕС детей

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Захаровой, российской стороне известно о 255 случаях изъятия спецслужбами европейских стран украинских детей у их родителей, из них 71 случай зафиксирован в Германии, 33 – в Польше, 25 – в Италии, 24 – в Чехии и 17 – в Швеции, передает ТАСС.

«Украинские граждане, которые отчаялись вернуть своих детей, буквально утраченных на территории ЕС, обращаются за помощью в российские загранучреждения, так как посольства Украины отказывают им в содействии», – отметила дипломат.

Она также напомнила, как в Германии было найдено более 160 украинских детей, которые ранее считались «вывезенными в Россию».

«Это должно стать буквально набатом для всех стран, которые солидаризировались с так называемым псевдорешением Международного уголовного суда», – подчеркнула Захарова. Она призвала эти страны осудить «подобный политизированный и неправовой, антизаконный подход».

Захарова также отметила усилия уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которая действует в интересах российских и украинских детей.

В прошлом году МУС выписал ордер на арест уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей». В документе на сайте суда указывалось, что она якобы могла быть причастна к «военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения», в том числе детей, и их незаконном перемещении в Россию, а действия предположительно были совершены на территории Украины после 24 февраля 2022 года.



В российском МИД тогда заявилили, что это решение Международного уголовного суда (МУС) не имеет никакого значения с правовой точки зрения для России и является юридически ничтожным.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина провели очные переговоры по вопросу воссоединения семей.