Чем смешны убеганты? Если коротко – то многим. Но особенно забавно наблюдать за чрезмерным чувством собственного величия (ЧСВ). В принципе, оно лежит в основе самого процесса выпила из темно-серой России носителей самых светлых, самых прогрессивных, только что полученных из солнечной Калифорнии идей.

Мы даже не будем припоминать, что отъезд сопровождался множественными пожеланиями нам тут всем сдохнуть в буквальном смысле – гораздо интересней, что причиной нравственного и физического вымирания территории РФ как раз назывался отъезд вот этих самых светлых людей, без которых все рухнет: наука, техника, литература, музыка и даже наверняка – ЖКХ. Из этого ощущения незаменимости тут же вырос исторический образ «философского парохода XXI века», на котором весь цвет интеллектуальной мысли отправился на Запад.

Это был чистый фарс, который продемонстрировал, что эти люди не знают даже истории. Хотя бы потому, что для пассажиров того самого парохода (которых – пароходов – на самом деле было пять, а не один) этот отъезд был трагедией. Не говоря уже о некоторых бытовых деталях, про которые релоканты стараются не упоминать: «кроме вещей разрешалось, впрочем, взять небольшое количество валюты, если не ошибаюсь, по 20 долларов на человека; но откуда ее взять, когда за хранение ее полагалась тюрьма, а в отдельных случаях даже и смертная казнь», – писал один из пассажиров.

В то время, как ролевые модели релокантов и «самые-самые талантливые» как-то плавно переместились на заранее подготовленные позиции – с трехкомнатными квартирками в Пренцлауэр Берге или в Вене, со счетами в европейских и израильских банках. А кто не спрятался и побежал в чем мать родила – так ролевые модели не виноваты. И есть еще одна неприятная для них деталь – кого из оппозиции ни копни поглубже, так дедушка или в ГУЛАГе служил вертухаем, или руководил какой-нибудь Харьковской ячейкой ГПУ и вообще был причастен именно к высылке тех пяти пароходов. Так что образ «философского парохода» стал злым и комичным.

Тогда ему на смену в воспаленных от европейской реальности (оказывается, тут не любят любого русского, даже если он не считает себя русским, даже если считает антирусским) мозгах возник образ Великого Переселения Народов и они возомнили себя новыми племенами англов и саксов, что побежали на Британские острова от гуннов (считай – от самого Виктора Орбана). Но на великое тут не тянет ничего – ни масштаб, ни качество, ни результат переселения. В случае с немцами – англами и саксами – они хоть новую национальную идентичность образовали. А тут какая-то крысиная возня мелкими перебежками – с бака на корму и обратно, и даже не сбежишь вниз на пристань по швартовым – они их сами и перегрызли по тупости.

И тут эта живность вдруг ощутила себя Богоизбранным народом (на самом деле, если почитать первоисточник, то был Богом наказанный народ, причем именно распылением по миру, но неважно – они же книжек не читали, они Навального слушали) и решила, что раз не удалось от пластикового стаканчика перейти к «коктейлю Молотова» непосредственно в Москве, то надо строить собственное государство. То есть Прекрасную Россию Будущего (ПРБ) на аутсорсе. Про аутсорс они понимают давно, а как строить государство без государства – не очень.

И тут приходит «популяризаторка науки» и по совместительству иноагент Ася Казанцева и сообщает очень научную важную весть: «Для государства нужны: люди, объединенные каким-то общим опытом, территория, на которой они будут жить, институты, международное признание». Ася, а вы точно популяризатор науки?

Но Асю несет: «людей у нас много… сотни тысяч человек и может даже двести. Это больше чем в Андорре».

Можно я не буду сильно ржать про Андорру, просто если кто не в курсе – это не совсем страна, королем которой однажды был белорусский жулик из Вильнюса Боря Скосырев, а так вообще-то она как принадлежала испанским и французским епископам на паях, несмотря на какую-то там конституцию 1993 года, так и принадлежит – потому что это такая стиральная машина для денег Пиренейского полуострова. Хочешь, как в Андорре? Для этого добейся не только территории, но и папского эдикта на отмыв бабла. Кто вам, гунявым, даст?

И тут беспокойная мысль убеганта обращается к Монголии – а не арендовать ли кусок Монголии для построения ПРБ? Конечно, Монголия спит и видит, чтобы зачем-то отдать кусок территории нескольким тысячам каких-то миллениалов, которые самостоятельно даже кружевных трусиков себе постирать не могут, но зато умеют читать лекции. О боже – лекции! Но «популяризаторка науки» считает, что именно из средств от ее лекций в Европе можно будет составить бюджет нового государства в Монголии. Теперь вы понимаете, каков уровень государственного мышления у людей, которые на Болотной кричали «Мы здесь власть!».

Лекции-бюджет-бложик-бюджет-и немного Only Fans-порнухи-бюджет. Ух, заживут.

Но Монголия – плохой выбор, по мнению релокантов, они же отцы-основатели, независимо от биологического пола, она зажата между тоталитарными гигантами. Кстати, им только недавно в Америке сказали, что Китай – это тоталитарный гигант. До этого они и не замечали, и даже приводили Китай неумытой России в пример.

«Про то, откуда берутся институты и международное признание, я мало знаю, но товарищи с профильным образованием… активно обсуждают это на всякого рода конференциях».

Короче, похоже, что крыша отъехала не у одной популяризаторки – видимо, это массовый психоз. Репосты этого бреда бывшей актрисой юмористического жанра, а теперь иноагенткой Татьяной Лазаревой только фиксируют это ощущение фантазма, воцарившегося в мозгу убегантов.