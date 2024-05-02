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Уехавшим из России иноагентам предложили купить часть Монголии
Журналистка Анастасия Казанцева (признана иноагентом в РФ) предложила покинувшим Россию иноагентам создать «альтернативное государство», которое могло бы располагаться на территории Монголии, так как у нее «свободной земли много».
Об этом Казанцева написала на своей странице в Facebook* (принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской в России). Журналистка считает, что для нового государства нужны люди, и территория, на которой они будут жить. Данной территорией может стать Монголия, ведь там проживает мало населения. Часть ее территорий «можно выкупить или взять в долгосрочную аренду», считает Казанцева.
По ее мнению, около трети уехавших из России поддержали бы эту идею: «Вайб тут примерно такой, как у возвращения в Израиль у рассеянного еврейского народа, но наше большое преимущество в том, что нам не принципиален Иерусалим».
Публикацией Казанцевой поделилась телеведущая Татьяна Лазарева** (признана иноагентом в РФ). «Все вновь убывшие обязательно задаются этим вопросом», – написала она.
Впрочем, другие пользователи высмеяли предложение Казанцевой. «Начать с поездки в Монголию, обязательно зимой. Станет немного понятно, почему там людей мало», – написала Анастасия Бакулина из Новосибирска..
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
** Признан(а) в РФ иностранным агентом