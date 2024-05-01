Политолог: Патриотизм и стремление к труду формируют будущее России

Политолог Линдигрин: 1 Мая для россиян – это не просто добрая традиция

Tекст: Олег Исайченко

«Праздники, подобные 1 Мая, отмечают в 150 странах мира. Но нигде этот день не проходит столь торжественно. И это неслучайно: по данным ВЦИОМ, свыше 70% россиян считают праздник необходимым, и более трети планируют его отмечать», – говорит Наталья Линдигрин, гендиректор АНО Институт региональных проблем.

По словам собеседницы, жители нашей страны помнят и чтят трудовые, без преувеличения, подвиги предков, которые помогали нашей Родине справится с тяжелыми испытаниями и развиваться несмотря ни на что. Более того, россияне и сегодня своим трудом помогают двигаться России вперед.

«Поэтому для нас Первомай это не только старая добрая традиция, но и повод вновь чествовать человека труда. В частности, с 2013 года благодаря президенту к нам вернулось звание Героя труда», – добавляет политолог. И этот год не стал исключением.

Как отмечает аналитик, нынешний курс главы государства – это справедливая социальная политика, которая направлена на то, чтобы улучшить положение всех жителей страны без исключения. «Владимир Путин формирует страну, где качественные условия труда и социальная поддержка являются неотъемлемыми гарантиями. Так, например, уровень безработицы по итогам 2023 года стал самым низким за всю историю наблюдений, показатель достиг уровня – 3,2%», – заключила Линдигрин.

Напомним, 1 мая традиционно отмечается Праздник весны и труда. В этот день российский президент Владимир Путин присвоил звания Героев Труда ряду граждан и почетные знаки «За успехи в труде» пяти предприятиям.

Звания Героя Труда присваиваются гендиректору ПО «Севмаш» Михаилу Будниченко, первому заместителю гендиректора, главному конструктору ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка Елтугану Сыздыкову, завотделом Национального центра зерна им. П.П. Лукьяненко (Краснодарский край) Людмиле Беспаловой, водителю разреза «Тугнуйский» в Бурятии Алексею Халмакшинову и машинисту мельниц обогатительной фабрики Михайловского ГОК им. А.В. Варичева (Курская область) Владимиру Щедову, передает ТАСС.

Почетным знаком «За успехи в труде» за большой вклад в развитие отечественной промышленности и достигнутые высокие показатели в производственной деятельности отмечены коллективы «Севмаша», Омского завода транспортного машиностроения, АО «Русполимет», ПО «Старт» им. М.В. Проценко и ЦНИИчермет им. И.П. Бардина.

Тем временем на ВДНХ в первомайском шествии на международной выставке-форуме «Россия» приняли участие более 5 тыс. человек, его провели Российские студенческие отряды (РСО), Росмолодежь и дирекция выставки.

По ВДНХ прошли десять тематических колонн. В них вошли ветераны студенческих отрядов, учащиеся вузов, представители органов государственной власти, работодателей и крупных российских компаний, партнеры и работодатели РСО, участники движения студотрядов из разных регионов России. Кроме того, в шествии приняли участие спортсмены, представители молодежных движений и семьи–династии, передающие трудовой опыт из поколения в поколение.