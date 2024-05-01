Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.7 комментариев
Путин присвоил звания Героев Труда пяти россиянам
Российский президент Владимир Путин своим указом от 1 мая присвоил звания Героев Труда ряду граждан и почетные знаки «За успехи в труде» пяти предприятиям.
Звания Героя Труда присваиваются гендиректору ПО «Севмаш» Михаилу Будниченко, первому заместителю гендиректора, главному конструктору ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка Елтугану Сыздыкову, завотделом Национального центра зерна им. П.П. Лукьяненко (Краснодарский край) Людмиле Беспаловой, водителю разреза «Тугнуйский» в Бурятии Алексею Халмакшинову и машинисту мельниц обогатительной фабрики Михайловского ГОК им. А.В. Варичева (Курская область) Владимиру Щедову, передает ТАСС.
Почетным знаком «За успехи в труде» за большой вклад в развитие отечественной промышленности и достигнутые высокие показатели в производственной деятельности отмечены коллективы «Севмаша», Омского завода транспортного машиностроения, АО «Русполимет», ПО «Старт» им. М.В. Проценко и ЦНИИчермет им. И.П. Бардина.
В прошлом году Путин присвоил звание Героя Труда художнику Александру Шилову.