В приуроченном к 1 мая шествии выставки «Россия» поучаствовали более 5 тыс. человек

«Сегодняшнее шествие – это символ единения, а оно у нас в крови. К нам присоединяются все – и случайные прохожие, и гости, которые приехали увидеть Выставку. И день сегодня невероятный, сказочный – тысячи улыбок, музыка, солнце, хорошее настроение у всех. Россия объединяет», – сказала гендиректор выставки «Россия» Наталья Виртуозова.

По ВДНХ прошли десять тематических колонн. В них вошли ветераны студенческих отрядов, учащиеся вузов, представители органов государственной власти, работодателей и крупных российских компаний, партнеры и работодатели РСО, участники движения студотрядов из разных регионов России. Кроме того, в шествии приняли участие спортсмены, представители молодежных движений и семьи–династии, передающие трудовой опыт из поколения в поколение.

«Молодое поколение нашей страны должно осознавать, что только благодаря труду мы можем быть сильной, процветающей и непоколебимой державой. А для этого нужны не просто слова, а дела. Вместе с РСО мы запустили отдельный грантовый конкурс, приуроченный к празднику весны и труда. Его результаты мы озвучим уже завтра. Наша молодежь в регионах получит средства на реализацию своих проектов. Более 5 тыс. заявок подано на конкурс. Отмечу, что среди инициатив есть и профориентационные проекты для подростков – крайне важная, обсуждаемая сегодня на всех уровнях тема», – сказала глава Росмолодежи Ксения Разуваева.

Председатель правления РСО, зампред думского комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев в своем выступлении отметил большие перспективы, которые открываются в России для молодого поколения.

«Сегодняшнее шествие – это знаменование молодого труда, «Май! Труд крут!» – один из лозунгов студенческих отрядов. В этом году мы планируем трудоустроить 400 тыс. молодых ребят. Буквально недавно в Кремле мы праздновали пятидесятилетие Байкало-Амурской магистрали. Более 3,2 тыс. ребят в этом году примут участие в главной ударной комсомольской стройке. Студенты будут работать на КАМАЗе, в детских оздоровительных лагерях. Трудоустроим порядка 100 тыс. подростков. В этом году студенты будут работать и в России, и за рубежом, это атомные станции в Турции, в Египте, в Венгрии, в Белоруссии, в Бангладеш. Поэтому у ребят будет большое разнообразие для выбора работы по всей стране и в мире. К летнему трудовому семестру мы обучили дополнительным рабочим специальностям 50 тыс. студентов, это стало возможным благодаря поддержке президента [Владимира Путина] и правительства России», – подчеркнул Киселев.