Если в аэропортах счет непропущенных в РФ идет на десятки и сотни человек, то на сухопутных пунктах пропуска (на российско-казахстанской границе) – на тысячи. Пытающихся попасть в Россию гастарбайтеров – прежде всего таджиков – тщательно проверяют.0 комментариев
Нефть подорожала на новости о повышении отпускных цен Saudi Aramco
Мировые цены на нефть пошли в рост на фоне новости о повышении компанией Saudi Aramco отпускных цен
Мировые цены на нефть в понедельник начали умеренно расти после выхода новости о повышении июньских отпускных цен компанией Saudi Aramco.
Цена июльских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.42 растет на 0,33%, достигая 83,23 доллара за баррель, а июньских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,36%, до 78,39 доллара, передает РИА «Новости».
Нефтегазовая госкомпания из Саудовской Аравии увеличила на июнь отпускные цены на нефть для покупателей из Азии и Европы. Стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии повышена на 0,9 доллара за баррель, теперь она на 2,9 доллара превышает цену корзины сортов Oman/Dubai. Цена на марку Extra Light выросла на 0,7 доллара, Arab Medium – на 1 доллар, Arab Heavy – на 1,1 доллара. Кроме того для покупателей из Европы на следующий месяц повышена стоимость Arab Light, этот сорт теперь дороже ICE Brent на 2 доллара.
«Ценовая динамика была более благоприятна на утренних торгах с учетом повышения официальных отпускных цен (OSP) в Саудовской Аравии», – цитирует Bloomberg главу отдела товарной стратегии ING Groep NV в Сингапуре Уоррена Паттерсона.