Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.30 комментариев
Лавров: Кэмерону неизвестно чувство раскаяния
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что британскому экс-премьеру Дэвиду Кэмерону неизвестно чувство раскаяния
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление экс-премьера Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по территории России.
«Кэмерон не раскаялся. Такие люди не раскаиваются, им это чувство неизвестно», – сказал Лавров в интервью боснийскому телеканалу АТВ, отметив, что Великобритания подтвердила свою позицию о возможности использования поставленного Украине оружия для нанесения ударов по любой цели на территории России, передает ТАСС.
Агентство Reuters опубликовало интервью с Кэмероном, в котором тот утверждал, что у Украины есть право наносить удары британским оружием по целям на территории России.
В интервью также содержалось обещание Лондона продолжить ежегодно оказывать помощь Украине в размере 3 млрд фунтов (3,74 млрд долларов) столько, сколько потребуется.
Ранее Лавров рассказал, как «опустил на землю» главу МИД Швейцарии из-за Зеленского.
Он подчеркнул, что заявления о том, что швейцарская конференция по Украине будет посвящена «выработке взаимоприемлемых подходов», на самом деле являются неправдой, поскольку Швейцарии никто не позволит отойти от «формулы» Владимира Зеленского.