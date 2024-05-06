Глава МИД Сергей Лавров заявил, что британскому экс-премьеру Дэвиду Кэмерону неизвестно чувство раскаяния

Tекст: Денис Тельманов

«Кэмерон не раскаялся. Такие люди не раскаиваются, им это чувство неизвестно», – сказал Лавров в интервью боснийскому телеканалу АТВ, отметив, что Великобритания подтвердила свою позицию о возможности использования поставленного Украине оружия для нанесения ударов по любой цели на территории России, передает ТАСС.



Агентство Reuters опубликовало интервью с Кэмероном, в котором тот утверждал, что у Украины есть право наносить удары британским оружием по целям на территории России.

В интервью также содержалось обещание Лондона продолжить ежегодно оказывать помощь Украине в размере 3 млрд фунтов (3,74 млрд долларов) столько, сколько потребуется.

Ранее Лавров рассказал, как «опустил на землю» главу МИД Швейцарии из-за Зеленского.

Он подчеркнул, что заявления о том, что швейцарская конференция по Украине будет посвящена «выработке взаимоприемлемых подходов», на самом деле являются неправдой, поскольку Швейцарии никто не позволит отойти от «формулы» Владимира Зеленского.



