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    6 мая 2024, 22:47 • Новости дня

    Эксперт: Россияне видят в Путине гаранта стабильности и безопасности

    Политолог Брод назвал причины укрепления рейтинга Владимира Путина

    Эксперт: Россияне видят в Путине гаранта стабильности и безопасности
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Рейтинг Путина укрепился в условиях беспрецедентного давления Запада. Вмешательство в российские выборы, фейки, обстрелы новых регионов – все это возымело обратный эффект, еще больше сплотив россиян вокруг лидера, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Брод. Так он прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ, показавшего рост уверенности россиян в способности главы государства обеспечить стабильность и развитие страны.

    «В течение многих лет рейтинг президента России Владимира Путина стабильно высокий, и последние выборы только подчеркнули эти настроения россиян. Граждане РФ доверяют президенту, видят в нем гаранта стабильности и безопасности», – пояснил Александр Брод, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

    «Особо рейтинг Путина укрепился за последние годы в условиях беспрецедентного давления Запада – политического, экономического, информационного. Также, отмечу, что вмешательство Запада в российские выборы, попытки их непризнания, угрозы членам избирательных комиссий, обилие фейков, обстрелы новых регионов – все это возымело лишь обратный эффект, еще больше сплотив население вокруг сильного лидера, укрепив веру в него», – констатировал он.

    «Это дало право экспертам говорить о таком явлении, как президентское супербольшинство – самой обширной политической коалиции из всех существовавших в современной России. Она была сформирована в том числе за счет укрепившегося в народе образа президента – гаранта развития страны, имеющего продуманную программу и способного эффективно руководить государством», – отметил собеседник. 

    Брод подчеркнул, что тепло были встречены россиянами и инициативы Путина из его послания Федеральному Собранию. «Там были обозначены широкие горизонты развития страны, новые национальные проекты, особое внимание уделено кадровому обновлению, развитию здравоохранения, социальным проектам, поддержке молодежи», – напомнил эксперт.

    «Но, безусловно, Запад в своей информационной войне против нашей страны не оставит попыток отменить результат выборов президента России, вопреки беспрецедентному уровню поддержки россиян. Это системная политика Запада, она началась не вчера и кончится не завтра, и даже постоянно усиливается, начиная с «Крымской весны». Но этот лай уже не воспринимается серьезно в Москве, мы уже не оглядываемся на Запад», – резюмировал политолог.

    Как показали результаты мартовского мониторингового опроса ВЦИОМ, 80% россиян уверены, что Владимир Путин сможет обеспечить в России стабильность, а 79% – развитие страны. Три четверти россиян также заявили, что у Путина есть продуманный план действий по улучшению экономической ситуации в стране (76%).  У 85% следивших за Посланием президента Федеральному собранию, сложилось мнение, что у главы государства есть также стратегия развития страны на ближайшие несколько лет, примерно столько же выразили убежденность в том, что он сможет частично или полностью ее реализовать (86%).

    Инаугурация Владимира Путина пройдет 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Церемонию посетят руководители обеих палат Федерального собрания, Конституционного суда, члены правительства РФ и ЦИК, а также общественные деятели. Выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, самовыдвиженец Путин набрал 87,28% голосов. На выборах была зафиксирована рекордная явка – 77,44%.

    6 мая 2024, 19:54 • Новости дня
    Названа дата встречи Путина с Пашиняном

    Ушаков: Встреча Путина с Пашиняном состоится 8 мая

    Названа дата встречи Путина с Пашиняном
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин проведет 8 мая встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, вопросов для обсуждения много, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    Ушаков отметил, что на следующий день после инаугурации президента России Путин проведет юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета, после которого состоится встреча с Николом Пашиняном, передает ТАСС.

    По словам помощника президента, встреча Путина с армянским премьером будет содержательной, с большим числом вопросов для обсуждения. Кроме того, ожидается, что состоится традиционный дружеский обед для лидеров стран СНГ.

    Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян признал, что в отношениях Еревана и Москвы есть некоторые проблемы. Глава МИД Сергей Лавров назвал «наглыми» и «беспардонными» действия США и ЕС, направленные на отрыв Армении от сотрудничества с Россией.

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    6 мая 2024, 16:21 • Новости дня
    Путин рассказал о провальной попытке Запада разрушить экономику России
    Путин рассказал о провальной попытке Запада разрушить экономику России
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В 2022 году началась экономическая агрессия против России, но результат оказался ровно обратный ожидаемому на Западе, рассказал президент России Владимир Путин во время заключительной встречи с действующим составом правительства, которое сложит полномочия 7 мая.

    «То бесконечное число санкций, с которыми мы столкнулись, были направлены на одно, и мы с вами хорошо знаем, какова была цель, – разрушить Россию изнутри, и не только политически, а прежде всего экономически. Создать проблемы в трудовых коллективах, вызвать безработицу массовую в стране, привести к закрытию предприятий и целых отраслей производства. Как мы знаем, ничего у наших противников не получилось. Результат оказался ровно обратный ожидаемому. У нас в прошлом году экономика Россия росла темпами выше мировой», – приводятся слова Путина в Telegram-канале Кремля.

    Напомним, Путин провел заключительную встречу с действующим составом правительства, которое сложит полномочия 7 мая.

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    5 мая 2024, 00:25 • Новости дня
    Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя

    Путин приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

    Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя
    @ кадр из видео Первого канала

    Tекст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин приехал в храм Христа Спасителя в Москве, где традиционно встречает праздник Светлой Пасхи. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом пасхальной службы заявил, что РПЦ в праздник Пасхи молится о воцарении прочного и справедливого мира.

    Путин всегда посещает службы во время основных церковных праздников. Вместе с Путиным храм Христа Спасителя посетил мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА «Новости».

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию.

    В телеобращении, показанном до наступления праздника Пасхи, патриарх Кирилл заявил, что «церковь молитвенно обращается к воскресшему Господу и просит его о даровании победы света над тьмою», а также о «воцарении прочного и справедливого мира», передает ТАСС.

    Он сообщил, что церковь активно оказывает поддержку тем, кто защищает Россию и христианские ценности, а также тем, кто пострадал и потерял близких. Патриарх Кирилл подчеркнул, что вера «требует ответа всей своей жизнью», а содержанием ответа должны стать «добрые дела».

    Напомним, в 2023 году Путин также посетил на Пасху храм Христа Спасителя, а во время Пасхальной недели приехал в штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении, где подарил военным копию иконы «Спас Нерукотворный».

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    5 мая 2024, 09:13 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Пасхой

    Путин поздравил россиян с Пасхой и отметил созидательную работу РПЦ

    Путин поздравил россиян с Пасхой
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в поздравлении россиян и православных с Пасхой отметил созидательную и плодотворную работу РПЦ и других христианских конфессий, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    «Важно отметить созидательную, плодотворную работу Русской православной церкви, других христианских конфессий, направленную на сохранение нашего богатейшего исторического, культурного, духовного наследия, укрепление института семьи, воспитание молодежи, утверждение в обществе таких непреходящих ценностей и нравственных ориентиров, как забота о ближнем, милосердие и сострадание. Духовные пастыри всегда были вместе с народом. И сегодня, в условиях серьезных вызовов, христианские религиозные организации оказывают действенную, бескорыстную помощь тем, кто нуждается в поддержке и внимании», – передает РИА «Новости» текст поздравления.

    Путин отметил, что пасхальные торжества в России имеют богатые духовные традиции, которые объединяют миллионы людей, передаются из поколения в поколение, вдохновляют на добрые дела и устремления.

    Ранее президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручили друг другу пасхальные подарки.

    Напомним, глава российского государства прибыл на пасхальную службу в храм Христа Спасителя. Вместе с ним храм посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

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    6 мая 2024, 16:10 • Новости дня
    Путин на заключительной встрече поблагодарил уходящее правительство за работу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел заключительную встречу с действующим составом правительства, которое сложит полномочия 7 мая.

    Встреча прошла в здании правительства на Краснопресненской набережной. «Уважаемые коллеги! Сегодня приехал для того, чтобы поблагодарить вас за совместную работу на протяжении предыдущих лет», – сказал Путин.

    Прежние министры и вице-премьеры продолжат работу в статусе исполняющих обязанности до утверждения нового состава, передает ТАСС.

    Уходящее правительство является 17-м в новейшей истории России и сложит свои полномочия 7 мая, в день инаугурации президента.

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    5 мая 2024, 01:39 • Новости дня
    Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин, посетивший пасхальную службу, и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл вручили друг другу пасхальные подарки.

    Об этом сообщает РИА «Новости».

    Напомним, глава российского государства прибыл на пасхальную службу в храм Христа Спасителя. Вместе с ним храм посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

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    6 мая 2024, 16:35 • Новости дня
    Путин дал высокую оценку работе уходящего правительства

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин, который 7 мая вновь вступит на главный государственный пост, заявил во время заключительной встречи с действующим составом правительства, что смена политических циклов не должна останавливать работу в интересах страны. Он отметил, что нынешний кабинет министров достиг весомых результатов.

    «Один политический цикл заканчивается, другой политический цикл начинается, но работа в интересах России, российского, русского и всех других народов Российской Федерации не прекращается», – приводит слова Путина ТАСС.

    Путин также отметил, что нынешний кабинет министров достиг весомых результатов и создал задел для долгосрочного развития России. «Подчеркну, что по всем основным направлениям достигнуты весомые результаты, и набранный темп, созданный прочный задел имеют огромное значение для успешного решения сегодняшних и будущих задач», – сказал Путин.

    Напомним, Путин провел заключительную встречу с действующим составом правительства, которое сложит полномочия 7 мая.

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    6 мая 2024, 16:48 • Новости дня
    Путин отметил, что Россия переживает историческое время

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства отметил, что Россия сегодня переживает безусловно историческое время.

    «В современных условиях все важно. Мелочей не существует. Цена наших действий в это, безусловно, историческое время для нашей страны крайне высока. Ваш опыт, ваши знания, личный авторитет и деловые качества, безусловно, будут востребованы», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.

    Напомним, Путин провел заключительную встречу с действующим составом правительства, которое сложит полномочия 7 мая.

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    6 мая 2024, 16:31 • Новости дня
    Путин: России пришлось защищать людей Донбасса вооруженным путем

    Tекст: Вера Басилая

    Россию «водили за нос», Москве пришлось принять экстраординарные меры для защиты населения Донбасса вооруженным путем, заявил президент России Владимир Путин на заключительной встрече с уходящим правительством.

    «В 2022 году начались другие проблемы. Потому что мы убедились, что после восьми лет издевательства над людьми, которые проживали и проживают в Донбассе, нам не удается решить проблемы в этом регионе, проблемы людей, которых мы всегда считали своими, а они считали Россию своей исторической родиной, не удается решить мирными средствами. Чуть позднее стало ясно, что нас просто водили за нос, и нам пришлось принять экстраординарные меры защиты этих людей вооруженным путем», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин на заключительной встрече поблагодарил уходящее правительство за работу.

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    6 мая 2024, 18:32 • Новости дня
    Мишустин на встрече Путина с правительством: Гордимся быть частью вашей команды

    Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече главы государства с кабмином поблагодарил президента Владимира Путина за доверие, оказанное ему и другим членам правительства.

    «За время работы текущего состава правительство столкнулось со множеством вызовов, в том числе с пандемией коронавируса и усилившимся беспрецедентным внешним санкционным давлением», – говорится в Telegram-канале правительства.

    Как отметил Мишустин, преодолеть все эти вызовы удалось в том числе благодаря поддержке и вниманию со стороны президента.

    «Мы очень старались не подвести и вас, и граждан страны. Гордимся быть частью вашей команды, Владимир Владимирович», – сказал Мишустин.

    На заключительной встрече с правительством Путин поблагодарил кабмин за работу и высоко оценил его деятельность.

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    6 мая 2024, 16:54 • Новости дня
    Путин призвал не допустить пауз в работе при формировании нового правительства

    Tекст: Валерия Городецкая

    В период формирования нового состава правительства необходимо предотвратить паузы в работе, чтобы выполнение задач активно продолжалось, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства.

    «Вы знаете, что в ближайшее время в соответствии с Конституцией Российской Федерации пройдет процедура формирования нового состава правительства. И в этот период нужно сделать все необходимое, чтобы реализация планов активно продолжалась, чтобы не было никаких пауз в нашей работе», – подчеркнул глава государства, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Путин отметил, что российским властям предстоит запускать новые национальные проекты и новые федеральные программы. То, что было сделано ранее, является хорошей базой для дальнейшего движения вперед, добавил он.

    Ранее Путин дал высокую оценку работе уходящего правительства.

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    6 мая 2024, 12:22 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с уходящим кабмином

    Песков: Путин в середине дня встретится с уходящим кабмином

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин готовится в Кремле к запланированной на 7 мая инаугурации, а в середине дня встретится с уходящим, согласно Конституции, в отставку правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, в середине дня у Путина планируется заключительная встреча с членами правительства, также у президента запланирован «ряд внутренних встреч и совещаний», передает ТАСС.

    Песков добавил, что завтрашняя инаугурация также требует подготовки.

    Ранее сообщалось, что Государственная дума может утвердить премьер-министра России 10 мая, если получит представление от президента России Владимира Путина.

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    6 мая 2024, 17:02 • Новости дня
    Путин поздравил кабмин с наступающим Днем Победы

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства поздравил коллег с наступающим Днем Победы.

    «Спасибо большое, уважаемые коллеги, за напряженную, плодотворную работу, и, конечно, хочу поздравить вас с наступающим великим праздником, с Днем Победы», – приводит слова Путина ТАСС.

    Напомним, Путин провел заключительную встречу с действующим составом правительства, которое сложит полномочия 7 мая.

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    6 мая 2024, 16:41 • Новости дня
    Путин: Россия достойно преодолела вызовы пандемии коронавируса

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия достойно прошла испытание, связанное с пандемией коронавирусной инфекции, кабмин в то время действовал сбалансированно и своевременно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами правительства.

    Путин подчеркнул, что работа действующего состава кабинета министров началась во время пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, «буквально за несколько недель до того, как [в 2020 году] было образовано правительство, начались вопросы, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией». «Должен отметить, что мы вместе с вами прошли это испытание тогда достойно», – уточнил он, передает ТАСС.

    Российский лидер указал, что вопросов во время пандемии было очень много: «в целом проблемы с поддержкой целых предприятий огромных, целых секторов экономики. Глава государства отметил, что действия, которые предпринимал кабмин для решения этих проблем, «были сбалансированными и своевременными».

    В понедельник Путин провел заключительную встречу с действующим составом правительства, которое сложит полномочия 7 мая.

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    6 мая 2024, 18:12 • Новости дня
    ВЦИОМ: Порядка 80% россиян считают, что Путин сможет обеспечить стабильность в стране и ее развитие

    За последние два года уверенность россиян в способности президента Владимира Путина обеспечить в стране стабильность и развитие возросла, также укрепился его образ как гаранта стабильности и развития страны, имеющего продуманную экономическую программу и лучше всех других политиков способных руководить страной.

    80% россиян считают, что Владимир Путин сможет обеспечить в России стабильность, 79% – развитие страны, говорится на сайте ВЦИОМ. Эти данные были получены в ходе проведенного в марте мониторингового опроса. Три четверти россиян также заявили, что у Путина есть продуманный план действий по улучшению экономической ситуации в стране (76%).

    У 85% следивших за Посланием президента Федеральному собранию, сложилось мнение, что у главы государства есть также стратегия развития страны на ближайшие несколько лет, примерно столько же выразили убежденность в том, что он сможет частично или полностью ее реализовать (86%).

    Чаще всего Путин видится россиянам спокойным (90%), волевым, решительным (90% ), активным, энергичным (89%) и мудрым (81%). Большинство опрошенных считают, что Путин лучше других политиков подходит на должность главы нашего государства (81%).

    Данные за март 2024 г. представлены усредненно по двум опросам (за 11 и 25 марта), в опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью.

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