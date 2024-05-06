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Эксперт: Россияне видят в Путине гаранта стабильности и безопасности
Политолог Брод назвал причины укрепления рейтинга Владимира Путина
Рейтинг Путина укрепился в условиях беспрецедентного давления Запада. Вмешательство в российские выборы, фейки, обстрелы новых регионов – все это возымело обратный эффект, еще больше сплотив россиян вокруг лидера, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Брод. Так он прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ, показавшего рост уверенности россиян в способности главы государства обеспечить стабильность и развитие страны.
«В течение многих лет рейтинг президента России Владимира Путина стабильно высокий, и последние выборы только подчеркнули эти настроения россиян. Граждане РФ доверяют президенту, видят в нем гаранта стабильности и безопасности», – пояснил Александр Брод, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
«Особо рейтинг Путина укрепился за последние годы в условиях беспрецедентного давления Запада – политического, экономического, информационного. Также, отмечу, что вмешательство Запада в российские выборы, попытки их непризнания, угрозы членам избирательных комиссий, обилие фейков, обстрелы новых регионов – все это возымело лишь обратный эффект, еще больше сплотив население вокруг сильного лидера, укрепив веру в него», – констатировал он.
«Это дало право экспертам говорить о таком явлении, как президентское супербольшинство – самой обширной политической коалиции из всех существовавших в современной России. Она была сформирована в том числе за счет укрепившегося в народе образа президента – гаранта развития страны, имеющего продуманную программу и способного эффективно руководить государством», – отметил собеседник.
Брод подчеркнул, что тепло были встречены россиянами и инициативы Путина из его послания Федеральному Собранию. «Там были обозначены широкие горизонты развития страны, новые национальные проекты, особое внимание уделено кадровому обновлению, развитию здравоохранения, социальным проектам, поддержке молодежи», – напомнил эксперт.
«Но, безусловно, Запад в своей информационной войне против нашей страны не оставит попыток отменить результат выборов президента России, вопреки беспрецедентному уровню поддержки россиян. Это системная политика Запада, она началась не вчера и кончится не завтра, и даже постоянно усиливается, начиная с «Крымской весны». Но этот лай уже не воспринимается серьезно в Москве, мы уже не оглядываемся на Запад», – резюмировал политолог.
Как показали результаты мартовского мониторингового опроса ВЦИОМ, 80% россиян уверены, что Владимир Путин сможет обеспечить в России стабильность, а 79% – развитие страны. Три четверти россиян также заявили, что у Путина есть продуманный план действий по улучшению экономической ситуации в стране (76%). У 85% следивших за Посланием президента Федеральному собранию, сложилось мнение, что у главы государства есть также стратегия развития страны на ближайшие несколько лет, примерно столько же выразили убежденность в том, что он сможет частично или полностью ее реализовать (86%).
Инаугурация Владимира Путина пройдет 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Церемонию посетят руководители обеих палат Федерального собрания, Конституционного суда, члены правительства РФ и ЦИК, а также общественные деятели. Выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, самовыдвиженец Путин набрал 87,28% голосов. На выборах была зафиксирована рекордная явка – 77,44%.