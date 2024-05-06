Первым в топку экономической войны с КНР американцы, вне всяких сомнений, бросят Евросоюз, который является вторым по значимости после самих США торговым партнером китайцев. Однако плюшек, которые предлагает Китай, может оказаться недостаточно для того, чтобы европейские страны предали гегемона, – слишком велика зависимость от США.0 комментариев
ВЦИОМ: Порядка 80% россиян считают, что Путин сможет обеспечить стабильность в стране и ее развитие
За последние два года уверенность россиян в способности президента Владимира Путина обеспечить в стране стабильность и развитие возросла, также укрепился его образ как гаранта стабильности и развития страны, имеющего продуманную экономическую программу и лучше всех других политиков способных руководить страной.
80% россиян считают, что Владимир Путин сможет обеспечить в России стабильность, 79% – развитие страны, говорится на сайте ВЦИОМ. Эти данные были получены в ходе проведенного в марте мониторингового опроса. Три четверти россиян также заявили, что у Путина есть продуманный план действий по улучшению экономической ситуации в стране (76%).
У 85% следивших за Посланием президента Федеральному собранию, сложилось мнение, что у главы государства есть также стратегия развития страны на ближайшие несколько лет, примерно столько же выразили убежденность в том, что он сможет частично или полностью ее реализовать (86%).
Чаще всего Путин видится россиянам спокойным (90%), волевым, решительным (90% ), активным, энергичным (89%) и мудрым (81%). Большинство опрошенных считают, что Путин лучше других политиков подходит на должность главы нашего государства (81%).
Данные за март 2024 г. представлены усредненно по двум опросам (за 11 и 25 марта), в опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью.