На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.11 комментариев
ВС России поразили пункт управления БПЛА в Славянско-Краматорской агломерации
Расчеты беспилотных систем Южной группировки уничтожили пункт управления БПЛА и укрытие с живой силой украинских войск в Славянско-Краматорской агломерации, сообщило Минобороны.
«Не даем врагу отсидеться. Расчеты БПС Южной группировки накрыли пункт управления БПЛА и укрытие с живой силой противника в Славянско-Краматорской агломерации», – заявило ведомство в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу артиллеристы Южной группировки уничтожили четыре пункта управления беспилотной авиацией ВСУ на Краматорском направлении.
Ранее российские операторы беспилотников Южной группировки уничтожили два пункта управления дронами противника и укрытие ВСУ на Краматорском направлении.