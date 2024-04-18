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    18 апреля 2024, 20:12 • Политика

    После марта 2024 в России формируется новая политическая реальность

    Эксперты предложили оригинальную классификацию политических партий

    После марта 2024 в России формируется новая политическая реальность
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    После выборов президента России в марте 2024 года и до региональных выборов в сентябре в стране формируется новая политическая реальность и закладывается конфигурация будущего парламента. Эксперт предложили новую классификацию для российских партий, среди которых нашлась «Партия государственной повестки», «Партия поиска сокровищ» и даже партия «Оставьте нас в покое».

    «Прошедшие выборы президента – это главные выборы России, которые определяют все политические тенденции и направления развития нашей страны. И спустя месяц мы находимся на пороге новых электоральных событий, которые связаны с Единым днем голосования в сентябре», – сказал в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «Политическая конфигурации в преддверии Единого дня голосования 2024» Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом. Этой осенью в рамках ЕДГ пройдет 3,5 тыс. кампаний разного уровня.

    В свою очередь, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков навал осенние выборы прологом думской кампании и пятилетки с 2026 до 2031 годы. «Выборы этого года откроют начальный этап появления новых персоналий и интересных смыслов», – считает он.

    Что касается политических предпочтений в обществе, то в последние полтора года социологи фиксируют стабильное лидерство «Единой России», сообщил Михаил Мамонов, руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ.

    «Сейчас 42% россиян декларируют готовность голосовать за партию власти. Стабильна ситуация и у КПРФ – 9%, и ЛДПР – 8%. «Справедливая Россия» имеет 3% и потеряла привлекательность в глазах избирателей, этот показатель сократился вдвое по сравнению с прошлым годом. Растут показатели «Новых людей», если в 2023 году они были в районе 4%, то сейчас – 8%. Безусловно, это следствие результата президентской кампании», – указал он.

    При этом сегодня в России можно вводить новую классификацию политических партий,

    считает Глеб Кузнецов, руководитель Экспертного совета ЭИСИ.

    Первая из них – «Партия собеса». По его словам, «это партия, которая заботится о людях; таковой еще до недавнего времени можно было считать «Справедливую Россию».

    Вторая – «Партия прогресса». Речь идет о политической силе, «объединяющей людей, которые готовы много думать о будущем; такой силой можно назвать партию «Новые люди».

    Третья – «Партия государственной повестки», к которой можно отнести «Единую Россию», поскольку «ее паровоз летит вперед».

    Четвертая – «Партия Золотого века». «Это КПРФ, то есть группа людей, которые считают, что все лучшее было в прошлом. Сейчас же количество людей, кто так считает, заметно сокращается, что было заметно и по результатам коммунистов после президентских выборов», – пояснил Кузнецов.

    Пятая партия – «Оставьте нас в покое». «Эта роль особенно была присуща партии ЛДПР времен Владимира Жириновского. Сейчас эта роль, конечно, отходит на другой план», – добавляет политолог.

    «Можно увидеть, что большинство партий сегодня стремятся стать партией государства.

    От того, кто сможет стать новой «Партией собеса», зависит успех той или иной партии. От того, смогут ли «Новые люди» сохранить планку «Партии прогресса», конечно, зависит и их успех. Но в целом, сейчас все пытаются толпиться именно на поле «Единой России», – полагает Кузнецов.

    Свою версию классификации российских партий предложил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он напомнил, что в свое время аргентинский писатель Хорхе Борхес разделил всю мировую литературу на четыре сюжета: «Это «оборона крепости», «возвращение домой», «поиск сокровищ» и «самоубийства Бога».

    «Единая Россия» – это «оборона крепости», которую она предлагает улучшать. Партия серьезно поработала над своим образом.

    Идею «возвращения домой» представляет КПРФ, коммунисты продают ностальгию по СССР тем, кто в нем не жил или толком не помнит советские времена», – указал он. «ЛДПР отыгрывает сюжет «самоубийство бога», в рамках которого Жириновский принес себя в жертву России. Но дальше на этой «ракете» партия не полетит. К тому же, я согласен с Кузнецовым: идеологически ЛДПР ушла от наследия Жириновского, став лайт-версией «Единой Россией», – добавил Минченко.

    Что касается сюжета «поиск сокровищ», то его представляют «Новые люди». «Они все время готовы искать и пробовать что-то новое», – объяснил аналитик.

    «В целом же, все партии так или иначе находятся в президентской повестке. И тот беспрецедентный результат, который получил Владимир Путин, был поглощением электората всех партий, – указал Минченко. –

    За Путина были и «Партия собеса», и «Партия прогресса», и даже те, кто «Отстаньте от меня». Потому что ситуация вокруг России экстраординарная».

    Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ напомнила, что в рамках ЕДГ пройдут также выборы глав 16 регионов: «Планируется, что 15 губернаторов пойдут на второй срок. Уже начался цикл встреч губернаторов с главой государства. Отличительная особенность этого сезона – практически все губернаторы получат поддержку президента и пойдут на переизбрание».

    Она напомнила, что большинство глав регионов окончили «Школу губернаторов» – программу развития кадрового резерва при ВШГУ РАНХиГС. «Это кузница кадров, которая имеет конкретное воплощение. И кампании второго срока будут проходить в логике фиксации достижений, сверки с наказами, которые давались губернаторам. Им важно не только синхронизироваться с этими смыслами, но и находиться в проактивной позиции в целом», – добавила политолог.

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