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    6 мая 2024, 08:58 • В мире

    Русский мэр-русофоб зачищает Таллин от всего русского

    Русский мэр-русофоб зачищает Таллин от всего русского
    @ REUTERS

    Tекст: Станислав Лещенко

    Новые власти Таллина, отстранив прежнего мэра, начали наводить в городе свои порядки, старательно выкорчевывая из него все русское или связанное с Россией. Политика действующего градоначальника Евгения Осиновского показывает, что для него нет вообще ничего святого.

    Переворот в самоуправлении эстонской столицы произошел в середине апреля. Путем грязных махинаций коалиция националистов сбросила мэра Михаила Кылварта из Центристской партии, который пытался защищать права местных русских. Вместо него поставили «карманного русского» Евгения Осиновского из Социал-демократической партии Эстонии.

    Поскольку главными русскими культурными бастионами в городе являлись Русский лицей и Русский театр, они оказались в центре атаки «русского русофоба».

    Закрыть лицей…

    Русский лицей, расположенный в преимущественно русскоязычном районе Ласнамяэ, мозолил глаза националистам давно. Осенью 2020 года официозная пресса развязала компанию травли его директора Сергея Гаранжи: самый читаемый в стране портал Delfi.ее опубликовал большую статью, в которой рассказывалось, что Гаранжу и ещё некоторых педагогов многократно уличали в плохом знании эстонского языка и штрафовали за это.

    Однако главное «преступление» заключалось в другом: анонимы донесли, что однажды Гаранжа зашел в учительскую со словами «а теперь послушаем речь президента» и переключил телевизор на другой канал, транслировавший речь Владимира Путина по случаю начала нового учебного года. Сам Гаранжа этот случай отрицал, но его обвинили и в других «проявлениях нелояльности». Якобы в 2014 году в лицее делали фото одного из классов на фоне символики СССР, а стены заведения украшали портреты Александра Пушкина и фотографии посла России Александра Петрова.

    Это вызвало недовольство Delfi, спросивших у Гаранжи, почему у него висит фото посла России, а не президента Эстонии Керсти Кальюлайд (кстати, настаивавшей на ликвидации русских школ). Директор ответил, что посол лично посещал лицей, а вот Кальюлайд, несмотря на отправленное приглашение, нет.

    «Какая гадость. По жанру это произведение напоминает не журналистику, а донос в Полицию безопасности. Линнамяэский русский лицей – одно из лучших учебных заведений в Эстонии, а о его директоре продолжают судить на основании того, что он недостаточно чисто говорит по-эстонски», – возмущался главный редактор таллинского издания «Столица» Александр Чаплыгин.

    Аналогичное мнение у редактора портала «Sputnik Эстония» Елены Черышевой: «Уровень журналистики в Эстонии! Анонимные источники у них испарились, но слухи опубликованы. Портреты Пушкина – зло. Высокий уровень образования школы уже не является заслугой директора и коллектива, ибо эстонский язык не знают. Заказ отработан на славу!»

    К слову, местный «Спутник» эстонские власти показательно прихлопнули, а Черышевой в 2022 году после кратковременного ареста посчастливилось сбежать из страны. Что же касается Гаранжи, он, не выдержав давления, в мае 2022-го покинул пост директора лицея. Но пока у власти в Таллине оставался Михаил Кылварт, он блокировал попытки ликвидации этого учебного заведения. Судный час наступил после переворота в мэрии – лицей решили закрыть.

    Вадим Белобровцев - сподвижник Кылварта и бывший вице-мэр Таллинна, курировавший в городе вопросы образования - отмечает, что членам националистических партий не нравилось, прежде всего, само название Русского лицея. «Теперь, когда власть в Таллинне оказалась в их руках, решение о закрытии данного целевого учреждения было принято одним из первых», – говорит он.  

    Белобровцев напомнил, что после того, как в 2022 году власти приняли закон о постепенной ликвидации русскоязычного образования, Русский лицей открыл группы для школьников, помогая им адаптироваться к учебе на госязыке. То есть, закрывая лицей, националисты мешают русским школьникам даже приспособиться к новым реалиям.

    …и дерусифицировать театр

    Второе направление «зачистки» для мэрии – Русский театр Эстонии, который решено переформатировать. «Театр должен иметь более четкую позицию в отношении эстонского репертуара, эстонской драматургии. Я считаю, что репертуар Русского театра вообще не может быть случайным. Что-то должно прийти на замену современной русской драматургии. И теперь вопрос, откуда взять постановщиков эстонской драматургии…», – заявил глава театра Маргус Алликмаа.

    Также был поставлен вопрос о переименовании театра, что вызвало вопросы другого рода. Телеведущий Виталий Вестеринен поинтересовался: «Переименовать Русский театр в Театр национальных меньшинств? Так и до абсурда недалеко. Поди придётся переименовывать все понятия, содержащие в себе слово русский. Русское лото переименуем в лото национальных меньшинств, а как быть с русскими горками, русской рулеткой, русскими сказками и т.д.?»

    Алликмаа был назначен приказом министра культуры в совет театра в марте, заменив театрального критика, режиссера и политика Яака Аллика. Аллик – один из немногих этнических эстонцев, осмеливавшихся открыто говорить в защиту русской общины. Он неоднократно позволял себе выступления, недопустимые с точки зрения местной правящей элиты. Например, в 2017 году призвал власти прекратить принудительную ассимиляцию русского меньшинства и раздать паспорта «негражданам» по упрощенной процедуре.

    По мнению Аллика, смена отношения создала бы у русских положительную мотивацию к изучению государственного языка. Но сейчас подобные идеи, мягко говоря, не в тренде, а их носителей отовсюду вытесняют.

    Идеологическую базу под предстоящую фактическую ликвидацию всего русского в Русском театре подвел известный в Эстонии актер и режиссер Хендрик Тоомпере. Издание Postimees опубликовало его крайне ксенофобский текст, в котором тот заявил, что русская культура якобы показала себя как «чрезвычайно агрессивная и ненавидящая людей», а на самом деле умеет только «имитировать» западные достижения.

    По мнению Тоомпере, Россия «была построена благодаря балтийцам». «Литература, музыка, театр, танцы – все из Европы. Санкт-Петербург был построен итальянскими мастерами. Они научились только притворяться, что они каким-то образом приемлемы в высшем свете», - рассуждает эстонец. Заодно он вспомнил случай из своего детства - «толстую, страшную, в жирном белом халате» магазинную кассиршу, рявкнувшую ему «говори по-русски!».

    Мораль из этого Тоомпере вывел чрезвычайно простую: «Пока в Русском Театре бушует "русский мир", этот театр не нужен. Лучше было бы, если бы этот театр был превращен в место, где происходят события, интересные людям».

    Уничтожить все русское

    Новая правящая коалиция Таллина в числе своих задач назвала то, чтобы принятый в позапрошлом году закон о ликвидации русскоязычного образования в школах и детских садах нацменьшинств исполнялся неукоснительно и без каких-либо исключений – в том числе и для детей-инвалидов. В связи с этим откровенно терроризируют русских учителей, которым скоро предстоит преподавать русским же детям на эстонском языке.

    «В Таллине уже выявлены 470 педагогов (из них 300 работают в детсадах), которых уличили в недостаточном знании эстонского. Кто-то из них уволится сам, не выдержав придирок, кого-то заставят уйти. Смею предположить, что следующий год станет критическим, потому что к тому времени нам понадобится много учителей-предметников, способных качественно преподавать», – предупреждал прежний вице-мэр Таллина Андрей Канте.

    Заодно приступили к «дерусификации» карты столицы: Московский бульвар решили переименовать в Тондилоо.

     Кроме этого, новый мэр Евгений Осиновский подключился к инициированной правительством атаке на Эстонскую православную церковь Московского патриархата и объявил о том, что расторгнет договор об аренде здания в Старом городе на улице Пикк, служившего для размещения канцелярии высланного из Эстонии в феврале митрополита Евгения. Осиновский пригрозил, что, если Эстонская православная церковь не разорвет свои связи с Московским патриархатом, то может лишиться своих храмов и приходских зданий, которые ею арендуются.

    «Евгений Осиновский начинает своё правление в Таллинне с гонений на православную церковь», – отмечает Александр Чаплыгин, ныне парламентарий от оппозиционной Центристской партии.

    Придумали в администрации Осиновского и мелкую гадость для российского посольства – отняли у посла одну из арендуемых им квартир в Таллине.

    Противники Осиновского (они же - сторонники свергнутого мэра Михаила Кылварта_ обвиняют нового градоначальника в лицемерии. Мэр усердно борется с «русским духом» в то время как его отец, владелец крупного транспортного бизнеса Олег Осиновский, зарабатывает деньги в том числе в России.

    «Мой отец делает вещи, которых я не сделал бы. Я их не одобряю», – отбивался от журналистов Осиновский-младший.

    «От родного отца Женя отказался. Интересно, от наследства он тоже откажется?», – иронизирует Чаплыгин. Он возмущен тем, что власти государства, показательно шельмующие тех предпринимателей, кто не захотел отказаться от бизнеса в России, демонстративно закрывают глаза на дела Осиновского-старшего.

    Кстати, Чаплыгин удостоился персональной атаки от главы МИД Эстонии Маргуса Цахкна, который обвинил его в «злонамеренной деятельности», направленной против государства. «Это было связано с моим вопросом о том, как мэром Таллина может быть Евгений Осиновский, семья которого до сих пор ведёт масштабный бизнес в России. Это как минимум странно в стране, которая официально осудила деятельность России. Но Осиновский, по мнению Цахкна, хороший, а вот Чаплыгин с его неудобными вопросами – плохой», – возмущается оппозиционер. Он предлагает подумать, что сделали бы с Михаилом Кылвартом, если бы у него обнаружили бизнес-связи в России. Но в Эстонии, как в повести Оруэлла, все животные равны, однако некоторые ровнее.

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