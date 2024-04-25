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    25 апреля 2024, 11:48 • В мире

    «Русский дух» Таллина искореняют предательством и обманом

    «Русский дух» Таллина искореняют предательством и обманом
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Станислав Лещенко

    В Таллине стали с особым усилием искоренять «русское влияние», оставшееся от предыдущего мэра города Михаила Кылварта. Искоренением руководит новоизбранный глава города Евгений Осиновский, занявший пост в результате грязных интриг, предательств и махинаций. О чем идет речь и что это значит для русских жителей эстонской столицы?

    Глава Центристской партии (ЦП) и теперь уже бывший мэр Таллина Михаил Кылварт стал предметом острейшей ненависти эстонских националистов сразу с тех пор, как занял пост градоначальника. Дело в том, что Кылварт, сам русскоязычный, выступал в защиту русских школ. В отличие от большинства других эстонских политиков, не чурался давать интервью российским СМИ. Не одобрял насильственную ассимиляцию русских и заявлял, что от маргинализации нацменьшинств страдает все эстонское общество.

    Все это привлекало к Центристской партии голоса избирателей столицы Эстонии. В городе живет много русских, и в том числе благодаря их голосам Центристская партия всегда набирала самую большую фракцию в местном горсобрании. А горсобрание, в свою очередь, избирает мэра – которым и стал Кылварт в апреле 2019 года.

    Местная пресса немедленно зачислила его в «агенты влияния Москвы». Эстонская Полиция безопасности упоминала Кылварта в своих публичных отчетах в числе лиц, представляющих «угрозу национальной безопасности».

    Слова о «российских агрессорах» не помогли

    Весной 2024 года правящие партии Эстонии поставили своей целью отобрать у «центристов» Таллин. Дело было не только в политическом преследовании Кылварта. «Финансы государства, в отличие от Таллина, находятся в печальном положении, и теперь появился шанс поправить дела правительства за счет столицы», говорил депутат парламента Эстонии от Центристской партии Александр Чаплыгин.

    Сначала велась негласная работа с депутатами горсобрания. На мэра искали компромат. Кылварту припомнили, что его отец в советское время работал председателем колхоза. Уличили в том, что он присутствовал на прощальной проповеди митрополита Евгения, главы православной церкви Эстонии, которого в феврале депортировали из страны, признав «угрозой нацбезопасности».

    Затем от мэра потребовали, чтобы он осудил Россию и высказался в поддержку киевского режима.

    По сути, у него не было выбора: человек с любой другой публичной точкой зрения сегодня в Эстонии рискует попасть в тюрьму. В итоге в январе 2024-го мэр Таллина вынужден был сказать необходимые слова о том, что «Украина должна победить, поддерживаю эстоноязычное образование». Кылварт совершил поездку на Украину, где распространялся о необходимости «победить российских агрессоров».

    Но все это в итоге Кылварту не помогло. В конце марта мэру в городском собрании был организован вотум недоверия.

    Грязная игра

    Формальной причиной вотума стали заявления о том, что «лидер партии с миллионным долгом не может быть мэром». Действительно, по решению суда ЦП был присужден штраф в 1 млн евро за «торговлю влиянием» предыдущим партийным руководством.

    Однако реальную причину – ненависть по национальному признаку – почти в открытую признал член Партии реформ Ээрик Нийлесс Кросс (разыскиваемый правоохранительными органами РФ за организацию пиратского захвата российского сухогруза «Арктик Си» в 2009 году). Он так высказывался о предстоящем вотуме недоверия: «Предлагаю для вдохновения вспомнить Бальтазара Руссова, свободного гражданина Таллина, который писал в 1584 году: «Для русских не плохо и не позорно бежать с поля боя. Когда русские видят перед собой настоящую мощь и силу, они, как и другие народы, чувствуют в себе человеческую слабость и трусость и тоже сдают крепости».

    В конце концов горсобрание Таллина отправило Кылварта в отставку. Необходимые голоса предоставил союзник Центристской партии – депутаты от Социал-демократической партии Эстонии. Фракция социал-демократов заверяла «центристов» в своей поддержке, но в решающий момент изменила. «Все было сделано максимально грязно. Подкуп, шантаж, предательство, откровенная ложь», – отметил Чаплыгин. По его словам, эстонские социал-демократы повели себя «максимально гнусным образом». А в качестве награды за предательство руководителю социал-демократов Евгению Осиновскому посулили заменить Кылварта. Стать следующим мэром Таллина.

    Подделка под тайное голосование

    Но в итоге процедура избрания нового мэра стала настоящим позором для всего парламента эстонской столицы. «Испанский стыд – как сегодня делается политика в Эстонии. Голосование по назначению Осиновского мэром Таллина. Первое голосование: голосов не хватило. Назначается второе: опять не хватило. Назначается третье. Голосование тайное, но депутатов заставляют фотографировать бюллетени. Кого-то одного из «центристов» в перерыве успели купить», – сообщал Чаплыгин.

    Сотрудница Минюста Эстонии Юлле Мадизе подтвердила, что заполнение бюллетеней происходило по заранее оговоренному образцу, причем они маркировались выданными депутатам разными цветными карандашами, чтобы потом можно было проследить, кто как проголосовал.

    Тем не менее самая грязная в истории Таллина смена мэров успешно проведена. В середине апреля Осиновский стал новым градоначальником. Несмотря на русскую фамилию, ничего хорошего для русского населения Таллина это назначение не предвещает.

    Победители тут же дали понять, что они намерены «зачистить» Таллин от «русского влияния». Парламентарий от правой партии «Отечество» Рийна Солман провозгласила: «Городская управа столицы Эстонии должна быть проэстонской и эстоноязычной!» Одно из первых решений новой столичной правящей коалиции – в ходе перевода русских школ на эстонский язык не делать никаких исключений, в том числе и для детей-инвалидов. Затем было принято решение переименовать таллинский Центр русской культуры в Центр национальных меньшинств и убрать с его сцены изображение герба СССР, оставшегося там с советских времен.

    «Отстранение ЦП от власти в Таллине приведет к окончательному «закручиванию гаек» для тамошних русских, ускорит ведущуюся там дерусификацию и сотрет последние островки русской культуры и образования, еще поддерживавшиеся из муниципального бюджета при мэрстве Кылварта», – говорит газете ВЗГЛЯД политолог, уроженец Эстонии Максим Рева.

    «В нынешних условиях у «русского мэра» Таллина Михаила Кылварта оказалось не больше шансов, чем в свое время у «русского мэра» Риги Нила Ушакова, – сказал по этому поводу политолог Андрей Стариков. – Обоих отстранили от власти самыми беззастенчивыми методами, отдав их бывшие вотчины на поругание националистам».

    Более всего показательны именно методы, которыми добились своих целей прибалтийские националисты. Политики, регулярно читающие России нотации за «отсутствие демократии», за «нечестные выборы», отметились подкупом, шантажом и презрением к тайному голосованию. В Прибалтике гордятся тем, что являются лучшими учениками Запада на Востоке. В данном случае так и произошло – относительно локальная история про выборы мэра столицы Эстонии в полной мере отразила цинизм и двойные стандарты всей современной западной политической практики.

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