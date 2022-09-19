Эстонцы хитрят с продажей российской нефти

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Центробанк продолжает действовать в интересах реальной экономики и уже шестой раз в этом году снизил ставку. Теперь она составляет 7,5%, и экономисты ждут до конца года 7%. Смелость регулятора подпитывается уникальной дефляцией, которая продолжает держаться в России. ЦБ даже улучшил инфляционный прогноз к концу года. России удалось сдержать рост цен и удешевить кредиты под небывалым санкционным давлением. Подробности...
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Послом США в России станет подозрительная личность

Трейси – профессиональный советолог и знает русский язык U.S. Department of State
Многочисленные источники американских СМИ утверждают, что Джо Байден уже определился с кандидатурой нового посла США в России. Якобы им станет Линн Трейси, по ряду причин идеально подходящая для этой должности. Однако некоторые детали биографии Трейси наводят на подозрения об истинном характере ее работы – потенциально опасной для интересов РФ. Подробности...
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Россия нашла гуманный метод борьбы с украинским подпольем

Всех доставили до блокпоста, зачитали каждому, в чем он обвиняется, и отправили пешком на подконтрольную Киеву территорию t.me/rian_ru
На освобожденных территориях Украины начали применять такую меру борьбы с диверсантами, как выдворение «неблагонадежных граждан». Подобная практика существовала в СССР. Насколько эффективен этот инструмент для пресечения террористической деятельности? Какие ситуации могут дискредитировать практику выдворения? Подробности...
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Европа начинает делить Украину

«Украина находится в неестественных для нее границах», считают в Румынии t.me/medvedev_telegram
«Киев может потерять треть или половину своей территории». Это не единственный печальный для Украины прогноз, прозвучавший на Западе за последние дни. Почему представители западного руководства наконец стали озвучивать то, что давно пророчат в России? И какой сценарий распада Украины они предвидят? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

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Россияне стали богаче или беднее, чем в советское время?

Александр Разуваев
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По паритету цен один советский рубль равен 300–400 нынешним российским. Но справедливо считать 1 к 100. И – вы не поверите – в этом случае мы получаем советский курс 60–70 копеек за доллар. А 1000 советских рублей на сберкнижке превращается в 100 тысяч нынешними деньгами. Подробности...

Пугачёва не хочет в реальный мир

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
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Тимофей Бордачёв
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    Эстонцы хитрят с продажей российской нефти

    Российская нефть продолжает поступать в Евросоюз
    		   19 сентября 2022, 19:00
    Фото: Jochen Tack/Global Look Press
    Текст: Станислав Лещенко

    В Эстонии нашли особенных «национал-предателей» – компании, которые продолжают использовать и импортировать топливо из России. В стране началась целая кампания шельмования подобных предпринимателей. Иначе говоря, отказываться от российского топлива эстонцы не хотят. Но они стараются пользоваться им в тишине и в молчании.

    Как известно, еще в июне Евросоюз запретил импорт сырой нефти и ряда нефтепродуктов из России. Однако компании, чья деятельность сильно зависит от бизнеса с Россией, могли ходатайствовать о переходном периоде или о временном исключении, согласно которому импорт сырой нефти может продолжаться до 5 декабря, а импорт нефтепродуктов в Европейский союз – до 5 февраля следующего года. Судя по всему, нашлись такие компании в Эстонии.

    «Таллинские хранилища до краев заполнены топливом из России»

    Право на импорт топлива есть у двенадцати эстонских компаний. Информация об эстонских продавцах топлива, которые все еще ведут бизнес с Россией, некоторое время являлась закрытой. В МИД Эстонии на соответствующие запросы прессы отвечали, что поскольку исключениями из санкций могут воспользоваться все страны-члены ЕС, то логично, что так же могут поступать и эстонские компании.

    По словам директора по продажам сети автозаправок Circle K Раймо Вахтрика, вполне вероятно, что российское топливо и сейчас попадает на внутренний рынок Эстонии. «Насколько нам известно, бензин и дизельное топливо, произведенные в России, также потребляются на внутреннем рынке Эстонии», – заявил Вахтрик.

    Недавно правительство Эстонии опубликовало список местных компаний, которые обратились к властям с просьбой о том, чтобы им позволили продолжать получать нефтепродукты из России. Публикации данного списка предшествовала четко спланированная кампания в СМИ. Так, главный редактор крупнейшего в Эстонии издания Postimees (обслуживающего интересы власти) Прийт Хыбемяги опубликовал колонку, в которой передал слова, услышанные им от одного знакомого бизнесмена: «Таллинские нефтяные хранилища до краев заполнены топливом из России, которое привозит всего пара компаний».

    По словам Хыбемяги, «слухи о том, что российское топливо по-прежнему плещется в наших нефтяных хранилищах, ходили все лето». 29 августа сеть автозаправок Circle K обратилась в Налогово-таможенный департамент и Министерство иностранных дел с просьбой сообщить, какие эстонские компании после введения санкций Евросоюза подали заявку на исключение для продолжения импорта российских нефтепродуктов. Ответа тогда не последовало.

    Хыбемяги по этому поводу яростно возмущался: «Министерство Эстонской Республики держит в секрете названия компаний, которым жизненно необходимо как можно дольше продолжать деловые отношения со страной-агрессором». Редактор Postimees заявил: «Из-за того, что некоторые компании импортируют топливо, Эстония стала активно финансировать российскую военную машину».

    «Российская нефть – это угроза безопасности»

    Хыбемяги фактически призвал к охоте на ведьм. По его словам, если бы Эстония не состояла в ЕС и НАТО, то «российские ракеты уже падали бы на дом правительства в Таллине», а те, кто хотят продолжить торговлю со «страной-агрессором», являются, по мнению редактора, национальными предателями.

    По его мнению, российская нефть в эстонских хранилищах – это «угроза безопасности», и от нее поскорее следует избавиться. «Пока у нас есть предприниматели, чьи интересы заключаются в получении прибыли от торговли российской нефтью, и они не известны общественности, это угроза безопасности. Практически невозможно представить, чтобы Полиция безопасности, различные разведывательные службы и Пограничная служба не знали о критической топливной зависимости, ее причинах и главных действующих лицах.

    Так почему же эта информация не доводится до общественности? И почему Министерство финансов так упорно скрывает имена участников этого бизнеса? Надо срочно выяснить, как на самом деле обстоят дела с топливом из России», – призвал Прийт Хыбемяги.

    Эти призывы оказались услышанными. Вскоре власти опубликовали список эстонских предприятий, подавших правительству ходатайства о продолжении импорта нефтепродуктов из России. По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, названия этих компаний, сфера их деятельности и факт ходатайства об исключениях не могут рассматриваться в качестве коммерческой тайны. Соответственно, по его мнению, публикация такого списка никаких правил не нарушает. Также он сообщил, что Таллин представил предложения по новому санкционному пакету Евросоюза, чтобы еще больше воспрепятствовать покупке энергоносителей у России.

    После того как список был опубликован, попавшие в него юридические лица всполошились – они совсем не желали подобной огласки. В той атмосфере, которая насаждается сейчас в Эстонии, открытое желание продолжать деловые контакты с Россией может стать поводом для крупных неприятностей.

    «Мы не виноваты!»

    Однако на этом кампания шельмования «непатриотичных» бизнесменов продолжилась. Так, недавно эстонский портал Delfi.ee опубликовал статью, из которой следует, что эта прибалтийская республика до сих пор является «дилером» российского судового топлива, хотя и предлагает данный товар под эстонским товарным знаком.

    За последние полгода отдел надзора эстонского Департамента окружающей среды восемнадцать раз проверял качество судового топлива, используемого судами, находящимися в местных водах. С качеством оказалось все в порядке. И все же есть одно обстоятельство, не дающее покоя эстонским официозным СМИ. В этом году не было проверено ни одно судно, ходящее под эстонским флагом. И если бы такая проверка состоялась, то, по мнению журналистов, на кораблях наверняка обнаружили бы судовое топливо российского производства, ставшее по документам «эстонским».

    Также пресса вцепилась в фирму NT Bunkering, которая перевозит транзитом из России через Эстонию мазут, пригодный для судового топлива. Оборот компании во втором квартале этого года увеличился на 30 миллионов евро, достигнув 67 миллионов евро.

    Член правления предприятия Алексей Мюрисеп говорит, что они откажутся от данного бизнеса только тогда, когда это будет прямо запрещено санкциями, введенными Евросоюзом.

    Однако председатель правления судоходной компании Tallink Grupp Пааво Ныгене оказался куда более слабодушным. Tallink Grupp тоже оказалась под огнем критики местных СМИ, уличивших компанию в том, что она продолжает пользоваться российским топливом. После этого руководство Tallink Grupp спешно выступило с заявлениями о том, что все топливо для себя закупило в хранилища в конце 2021 года – до начала «российской агрессии против независимой Украины».

    Этого показалось недостаточно – и Пааво Ныгене опубликовал обширное разъяснение. Начал он с покаяний. «Все мы, большая часть Эстонии, долгое время вносили свой вклад в финансирование российской военной машины... за счет импорта различных продуктов. В основном нефти, газа и различных переработанных продуктов... Нефте- и газопродукты российского производства еще не полностью запрещены в Европе. Тем не менее это вопрос этики: продолжать покупать или нет. Конечно, нет. Важно, чтобы мы все это понимали и действовали соответственно. Первый логичный шаг – отказаться от новых закупок у России, не покупать больше, не финансировать дополнительно российскую военную машину», – заявил Ныгене.

    Откажутся ли в реальности компании Эстонии и других прибалтийских стран, да и остальных стран ЕС от российской нефти, станет ясно уже ближайшей зимой. Сам факт этих политических скандалов и охоты на ведьм свидетельствует о том, что значительное число прибалтийских предпринимателей равнодушны к мантрам политиков о «российской агрессии», и о том, что «российскую военную машину надо лишить доходов». А значит, скорее всего, бизнес найдет пути для того, чтобы обойти любые политические ограничения.


     
     
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