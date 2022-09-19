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Европу предупредили о цене отказа от российского газа
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Если Европа собирается обойтись зимой без российского газа, ей придется массово остановить производство, говорится в исследовании «Европейский энергетический баланс в новой реальности» компании «Яков и партнеры».
В исследовании сказано, что «амбиция по сокращению зависимости Европы от газа» из России в 2022–2023 годах «без массовой приостановки производства невозможна», Европа не преодолела зависимость, в 2022 году ей нужно или сохранять поставки, или снижать потребление на дополнительные 7–12 млрд кубов, передает РИА «Новости».
Подчеркивается, что такое снижение возможно только при полной или частичной остановке ряда отраслей. Сейчас «в Европе остановлено 70% мощностей по выпуску азотных удобрений, выпуск алюминия сокращен на 25%, выплавка стали снижена на 5%». Процесс остановки производств, вероятно, «продолжится даже в случае мягкой зимы».
Хотя среднее заполнение ПХГ достигло уровня в 85%, выросли поставки от альтернативных поставщиков, снизилось потребление газа, а поставки СПГ выросли на 30%, дальнейшее увеличение темпа поставок, альтернативных российским, в 2022 году затруднено из-за логистики. В частности, терминалы СПГ не связаны с трубопроводной сетью.
«При сохранении текущего сниженного потребления газа европейские страны имеют дефицит газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023 не менее 10 миллиардов кубов даже в случае мягкой зимы, сохранения рекордных объемов импорта СПГ и полного расходования газа своих подземных газохранилищ», – говорится в сообщении.
Есть риски оживления спроса на газ в Китае, холодной зимы или сбоев в цепочке альтернативных поставок. Существует угроза роста дефицита «до 20–30 млрд кубометров». «Все это говорит о том, что европейские страны продолжат сокращать потребление или будут вынуждены увеличить закупки из России», – сказано в исследовании.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не оставят своих европейских союзников «на морозе». Однако американские компании по добыче газа и сланцевой нефти заявили прямо противоположное – что они не смогут нарастить поставки в Европу этой зимой.
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Французов обеспокоила новость о планах строительства «Силы Сибири – 2»
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Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о планах по строительству газопровода «Сила Сибири – 2» через Монголию в Китай.
«Через несколько лет Китай получит гораздо более дешевую энергию, чем Европа, причем получит надолго – от России. Для Европы промышленное соревнование с КНР будет окончено – вечным поражением», – передает слова одного из комментаторов РИА «Новости».
Кто-то отметил, что строительство станет сигналом об экономической смерти Европы, отметив губительную роль США в этой ситуации.
«Ну вот, спасибо американцам, спасибо предательнице фон дер Ляйен: Европа теперь – рогоносец истории», – отметил еще один читатель.
«Можно умереть от смеха! Боже, как наивны оказались наши политики, которые думали поставить Россию на колени!.. Втянули нас в конфликт, который нас не касается. А теперь ЕС, частью которого Украина не является, навсегда потеряет российский газ, который как раз подходил нам стопроцентно и был частью нашей жизни...» – возмутился пользователь.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Россия и Китай близки к заключению сделки по строительству газопровода «Сила Сибири – 2». Планируется, что продолжением «Силы Сибири – 2» станет газопровод «Союз Восток» по территории Монголии.
Французские СМИ объявили о начале «мировой битвы» за СПГ
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Прекращение Россией поставок газа в Европу уже спровоцировало мировое соперничество за СПГ – ЕС разворачивает газовозы, направляющиеся в Азию, перекупая голубое топливо по бешеным ценам, сообщает французское издание Le Monde.
С самого начала российской спецоперации на Украине у европейских берегов все чаще можно увидеть судна одного и того же типа – танкеры с большими охлаждаемыми цистернами, пишет Le Monde. Именно в них транспортируют на большие дистанции газ – и с тех пор, как Москва прекратила поставлять в Европу свое голубое топливо, все больше таких судов перенаправляются из Азии в европейские страны: с конца февраля ЕС успел нарастить поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США и других стран на 60%, передает ИноТВ содержание статьи.
По словам автора публикации, эта «перетасовка газовых потоков» говорит только об одном – «мировая битва за СПГ началась». «СПГ уже позволил сгладить шок от фукусимской ядерной катастрофы. Европа тогда отправила свой сжиженный газ в Японию, а взамен стала использовать российский», – заявил профессор парижского Института политических исследований и эксперт в области энергетики Тьерри Брос. По словам эксперта, сегодня все повторяется с точностью до наоборот. «Европа смогла восстановить запасы газа так быстро лишь благодаря СПГ, который она перетянула у Азии – и сделала она это, заплатив за него большую цену, а возможно и спровоцировав блэкауты в других странах, включая Индию и Пакистан», – объяснил он.
Но получится ли проворачивать подобный сценарий и дальше – большой вопрос, ведь по мере приближения зимы азиатским странам также понадобится восстанавливать свои запасы, а это точно нарастит международную конкуренцию, пишет Le Monde. В частности, Южная Корея, правительство которой по закону обязано заполнить газовые хранилища на 90% к концу октября, точно должна будет нарастить поставки – а Япония, проявив предусмотрительность, уже заполнила их более чем наполовину.
Есть и Китай – но с ним пока ситуация не вполне ясна, говорится в материале Le Monde. Как рассказал изданию генеральный представитель Международной группы импортеров СПГ Венсан Демури, ситуация с китайским импортом газа будет зависеть от того, насколько суровой окажется зима и как повлияет пандемия коронавируса на промпроизводство, а также от того, станет ли Пекин возобновлять работу своих угольных электростанций. «Если цены будут достаточно высокими, не исключено, что Пекин решит сохранить работу своих угольных ТЭС, а газ будет поставлять из Средней Азии и России, как он, собственно, и поступает в последние месяцы», – полагает эксперт.
Нынешний кризис позволил США нарастить объемы экспорта газа, главным образом добываемого сланцевым методом, однако настоящим выгодополучателем оказался именно Китай, который теперь по «космическим» ценам перепродает СПГ, полученный по долгосрочным контрактам, Европе, пишет Le Monde. По мнению автора публикации, этот источник голубого топлива «окрыляет» европейцев, поскольку «позволяет им избавиться» от российских трубопроводов.
Между тем, отмечает автор статьи, сжижение и последующая транспортировка газа морем требует больше энергии – а, следовательно, и выбросов парниковых газов – чем его прокачка по трубам. Кроме того, этот СПГ зачастую является сланцевым, а, как напоминают французские эксперты, добыча сланцевым методом создает в 1,5-4 раза больше выбросов, чем обычная.
По информации Le Monde, в одной только Германии, которая до недавних спор делала ставку на трубопроводы, планируют реализовать шесть проектов строительства плавучих СПГ-терминалов, а в Испании уже есть как минимум шесть СПГ-терминалов и готовят к возобновлению работы седьмой. В свою очередь, Франция собирается к 2023 году запустить пятый такой терминал, пишет газета.
Впрочем, найти газ, чтобы заполнить всю новую инфраструктуру, европейцам будет не так уж просто, признает Le Monde. «В энергетике волшебства не бывает – даже для сектора СПГ», – заключает автор.
Ранее в воскресенье сообщалось, что уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы превысил 85%. При этом темпы заполнения ПХГ замедлились к середине сентября. Заполнение хранилищ идет во многом за счет покупки сжиженного природного газа (СПГ) по нынешним сверхвысоким ценам на фоне сокращения поставок из России. Так, средняя цена газа в Европе в июне составила около 1 тыс. 240 долларов за 1 тыс. куб. м, в июле – порядка 1 тыс. 850 долларов, а в августе – уже 2 тыс. 515 долларов. В пике же цена газа в предыдущем месяце росла до 3 тыс. 541 долларов.
Между тем ряд европейских стран, в частности, Германия и Венгрия, уже начали тратить газ из подземных хранилищ на фоне приостановки «Северного потока».
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Эксперт: Власти Германии фактически отняли актив Роснефти
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«Германия пытается убедить нас в том, что формально она не национализирует активы «Роснефти». Но фактически нашу собственность вновь просто отобрали. При этом они пока не представляют, чем можно загрузить отобранные НПЗ», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее немецкое правительство передало под управление своего регулятора «дочку» «Роснефти».
«Немцы заявляют, что взяли в доверительное управление «дочку» «Роснефти». Но это, конечно, бред, поскольку наша компания согласия на это не давала. По сути, у России снова отнимают заграничные активы, позабыв про всякие приличия и права собственности», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Стоит напомнить, что Европа все время громогласно заявляла: государство не должно вмешиваться в экономику, а контроль отдан «невидимой руке рынка». Сейчас же мы видим повсеместную национализацию, ручное управление в разных отраслях и тотальное вмешательство государства в экономику», – сказал собеседник.
«Германия объясняет свое решение опасениями за то, что после введения запрета на импорт российской нефти, «Роснефть» просто откажется закупать альтернативное сырье и остановит НПЗ. Это, в свою очередь, усугубит топливный кризис в Европе и повысит цены», – пояснил эксперт.
По словам Юшкова, сейчас Берлин попытается найти неких альтернативных поставщиков. «Это большая проблема – чем загрузить украденные НПЗ. Германия, вероятно, поищет какие-то похожие на российский сорта нефти. Не исключаю, что встанет вопрос о необходимости смешивать различные сорта, чтобы получить среднесернистую тяжелую нефть Urals», – рассуждает он.
«Конечно, для «Роснефти» это потери, поскольку они покупали эти активы по рыночным ценам. В Германии сейчас идет речь о том, что нашу компанию пока не лишают права собственности. Но фактически это национализация, потому что забрали самое главное – оперативный контроль над собственным предприятием. По всей видимости, они вскоре запретят выплачивать и дивиденды», – предположил собеседник.
«Немцы также утверждают, что через полгода закончится период временного доверительного управления, после этого поменяется право собственности, а «Роснефти» выплатят компенсацию. Но лично я сомневаюсь, что мы получим какую-то вменяемую сумму. Скорее всего, скажут, что деньги ушли на помощь Украине или что-то в этом роде», – заключил Юшков.
Ранее минэкономики ФРГ сообщили, что правительство передало под доверительное управление Федерального сетевого агентства Германии (регулятор) импортеров нефти – компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH
В министерстве добавили, что правительство пошло на такой шаг для обеспечения деятельности трех нефтеперерабатывающих заводов – в Шведте, Карлсруэ и Фобурге-ан-дер-Донау.
Ранее сообщалось, что Германия находится на поздней стадии переговоров о национализации газовых компаний Uniper, VNG AG и Securing Energy for Europe GmbH (бывшая Gazprom Germania GmbH).
По данным источников Bloomberg, прекращение поставок газа по «Северному потоку» приносит немецким компаниям огромные убытки, так как вынуждает их закупать голубое топливо у других поставщиков по повышенной цене. Bloomberg отмечает, что Uniper теряет до 100 млн евро в день, а VNG ожидает в 2022 году убытков в 1 млрд евро. «Все очень сложно, мы очень тщательно все прорабатываем», – заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
Немецкие компании ранее обращались к правительству Германии за финансовой помощью. Uniper запрашивала 9 млрд евро еще в июле, а VNG подала обращение за помощью на прошлой неделе.
Securing Energy for Europe – переименованная структура Газпрома Gazprom Germania, взятая под временный контроль правительством ФРГ 4 апреля.
Uniper – немецкая энергетическая компания. Основная деятельность – производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы.
VNG работает в секторе газа и газовой инфраструктуры, у нее 20 дочерних предприятий в Германии и Европе. Штат составляет около 1,5 тыс. человек. Штаб-квартира находится в Лейпциге.
Напомним, в конце августа стало известно, что власти Германии создали холдинговую компанию для возможной национализации «дочки» Газпрома. В середине июня сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы отверг предложение главы Минэкономики Германии Роберта Хабека о национализации компании Gazprom Germania GmbH из опасений эскалации конфликта с Россией и обострения разногласий по поводу импорта российского газа.
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В Польше признали поддержку России половиной человечества
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Россию поддерживает половина Земли, а российский президент Владимир Путин встречается с лидерами Индии, Китая, Турции и Ирана на саммите ШОС, пишет журналист Енджей Белецкий в статье для польского издания Rzeczpospolita.
«Ни о какой масштабной изоляции России речи быть не может, поскольку, несмотря на украинский конфликт, многие мировые лидеры с большим опытом за плечами поддерживают с ней контакты», – передает РИА «Новости» содержание статьи.
В публикации отмечается, что встреча Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите ШОС «стала шоком» для Запада. Автор указал, что Нью-Дели отказался присоединиться к санкциям и тем самым сохранил импорт российского оружия. Кроме того, он стал вторым по объему покупателем российской нефти.
Белецкий отметил, что Турция, даже будучи членом НАТО, тоже не присоединилась к антироссийским санкциям Запада и сделала ставку на сбалансированную политику в украинском конфликте.
Также журналист подчеркнул, что Иран не только не осудил действий России, но даже назвал их законной защитой ее геостратегических интересов.
При этом по мнению автора, самым главным союзником России по-прежнему остается Китай. Лидер КНР Си Цзиньпин заявил о намерении двух стран более тесно сотрудничать, и его встреча с Путиным «важна во внутриполитическом смысле» в преддверии съезда Коммунистической партии Китая, так как позволяет ему продемонстрировать свой авторитет в мире, резюмировал польский журналист.
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились на этой неделе на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего в Самарканде. Путин в ходе переговоров с китайским лидером заявил, что внешнеполитический тандем России и Китая играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности, отношения двух стран можно считать образцом. Он отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США в Тайване. Помимо этого, Путин сказал, что торговля между российской и китайской стороной по итогам 2022 года окажется на рекордных значениях.
Си Цзиньпин со своей стороны отметил, что лидеры Китая и России поддерживают эффективные стратегические контакты даже в условиях пандемии. Он также заявил о готовности Китая вместе с Россией «вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития».
В Кремле отмечали, что Россия и Китай, в отличие от некоторых других стран, не претендуют на то, чтобы рулить всем миром.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что добиться изоляции России практически невозможно. Глава военного ведомства отмечал, что друзья нашей страны остались друзьями, несмотря на санкционное давление, которое оказывается западными странами на Россию.
Алжир оказался не в состоянии предоставить Италии обещанные объемы газа
Скорее всего, Алжиру не удастся поставить в Италию заказанные дополнительные объемы газа, Италия получит «20% от обещанного 1 млрд кубометров».
Repubblica со ссылкой на алжирский сайт расследований Algerie Part пишет, что в ноябре для Италии будет доступно «20% от обещанного 1 млрд кубометров дополнительного объема, то есть около 200 млн кубометров», передает ТАСС.
Средний объем поставок составлял от 20 млрд до 22 млрд кубометров в год, но в 2022 году стороны договорились о дополнительных 9 млрд в год, такой уровень планируют достичь постепенно в течение 2023–2024 годов.
Algerie Part сообщает, что у алжирской госкомпании Sonatrach возникли проблемы с введением в строй производственных мощностей, в результате из 9 млрд она может предоставить лишь 3,5 млрд. Однако итальянская энергокомпания Eni заявила, что ей «неизвестно о каких-либо трудностях с алжирской стороны в отношении нынешней и будущей доступности согласованных дополнительных объемов газа, которые уже поступают в Италию».
Напомним, итальянская Eni, как сообщил ее гендиректор Клаудио Дескальци, заключила «новые газовые контракты» в Алжире, Конго и Египте в начале 2022 года. Итальянский министр по экологической модернизации и трансформации Роберто Чинголани заявил, что вводить потолок цен только на российский газ бессмысленно, Европа сейчас получает гораздо меньше топлива, чем до спецоперации на Украине.
Власти Германии передали в госуправление «дочку» Роснефти
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Правительство Германии передало под управление Федерального сетевого агентства Германии (регулятор) импортеров нефти – компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH, сообщило минэкономики.
«Правительство ФРГ на основе закона о безопасности энергоснабжения передало Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH под доверительное управление Федерального сетевого агентства», – приводит сообщение ведомства ТАСС.
В минэкономики ФРГ добавили, что правительство пошло на такой шаг для обеспечения деятельности трех нефтеперерабатывающих заводов – в Шведте, Карлсруэ и Фобурге-ан-дер-Донау.
Ранее сообщалось, что Германия находится на поздней стадии переговоров о национализации газовых компаний Uniper, VNG AG и Securing Energy for Europe GmbH (бывшая Gazprom Germania GmbH).
Напомним, в конце августа стало известно, что власти Германии создали холдинговую компанию для возможной национализации «дочки» Газпрома. В середине июня сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы отверг предложение главы Минэкономики Германии Роберта Хабека о национализации компании Gazprom Germania GmbH из опасений эскалации конфликта с Россией и обострения разногласий по поводу импорта российского газа.
Россия полностью вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ
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Действия полномочий судьи России в Европейском суде по правам человека прекращены с 16 сентября, поскольку с этого момента российская сторона более не является членом европейской конвенции о правах человека, говорится в заявлении ЕСПЧ.
«5 сентября 2022 года суд полного состава принял к сведению тот факт, что прекращение статуса Российской Федерации в качестве Высокой Договаривающейся Стороны Конвенции с 16 сентября 2022 года также влечет за собой прекращение полномочий судьи суда Российской Федерации», – цитирует сообщение ЕСПЧ РИА «Новости».
Сейчас на рассмотрении суда находится 17 тыс. 450 исков против России, суд по-прежнему может рассматривать жалобы против нее на нарушение Конвенции в отношении деяний, совершенных до 16 сентября.
Российская Федерация 15 марта начала процесс выхода из Совета Европы. 11 июня были опубликованы подписанные президентом России Владимиром Путиным законы о неисполнении в России решений ЕСПЧ, принятых после 15 марта 2022 года, – с момента подачи заявления РФ о выходе из Совета Европы.
Турция согласилась оплачивать четверть поставок газа из РФ рублями
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Турция скоро начнет получать российский газ, оплачивая 25% поставок в рублях, Россия готова наращивать поставки по всем направлениям, заявил президент России Владимир Путин.
«В ближайшее время должна заработать наша договоренность о поставках в Турцию природного газа российского происхождения при оплате 25% этих поставок в российских рублях», – передает ТАСС слова Путина, сказанные во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в пятницу на полях саммита ШОС.
Президент России заявил, что Турция является одним из самых надежных маршрутов для поставок российского газа и других энергоносителей.
«Торговый оборот между Россией и Турцией растет. Растет уверенно. Турция стала одним из самых надежных маршрутов поставок наших энергоносителей, в том числе газа, не только для своих нужд, но и для стран Евросоюза», – заявил президент.
Ранее Путин заявил, что Россия допускает возможность поставок газа в Пакистан, часть инфраструктуры уже готова, однако возникает вопрос стабильности в Афганистане.
Напомним, в ходе саммита ШОС было подписано около 40 документов, том числе план по реализации договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
Евродепутат пришел на заседание в майке российского футболиста
Ирландский депутат Европарламента Майкл Уоллес выступил на заседании в майке итальянского футбольного клуба «Торино» с фамилией полузащитника сборной России Алексея Миранчука.
Соответствующее видео парламентарий разместил в своем Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).
Выступление состоялось 16 сентября – накануне матча 7-го тура чемпионата Италии «Торино» – «Сассуоло». Политик пожелал «Торино» удачи в игре. Туринцы в субботу уступили «Сассуоло» со счетом 0:1, передает РИА «Новости».
Миранчук перешел в «Торино» минувшим летом на правах аренды из «Аталанты». 13 августа в матче первого тура чемпионата Италии против «Монцы» он дебютировал за туринскую команду и забил свой первый мяч за новый клуб. В перерыве встречи игрок был заменен из-за мышечной травмы. Позднее пресс-служба клуба сообщила, что на возвращение в строй Миранчуку потребуется 30-40 дней.
Трамп предупредил немцев о «потере страны» без российского газа
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Из-за сокращения поставок российского газа жители Германии могут «остаться без страны», заявил экс-президент США Дональд Трамп, добавив, что предупреждал о такой угрозе Ангелу Меркель, когда та была канцлером.
«Я отправил ей (белый) флаг. «Но, Дональд, Дональд, почему ты послал мне этот флаг?». Я сказал, что... если вы получаете 72% своих энергоносителей из России, то вот вам белый флаг, потому что вам придется очень быстро сдаться. Кто, черт возьми, думал, что это произойдет так быстро», – приводит слова Трампа РИА «Новости».
Он заявил, что немцы смеялись в ответ, но «больше они не смеются». «Германия сейчас возвращается к старомодным вещам, включая уголь. Но у них нет выбора. У них не будет страны, у них не останется страны», – сказал он.
Трамп считает, что Демократическая партия США является распространителями дезинформации, в том числе в вопросах, касающихся России. Трамп добавил, что за время нахождения администрации демократов у власти США превратились из энергетически независимого государства в «попрошайку», который просит энергию, передает ТАСС со ссылкой на Newsmax.
Высвобождение стратегического нефтяного запаса США президентом страны Джо Байденом направлено лишь на усиление позиций демократов перед промежуточными выборами в ноябре, после этого срока цены на бензин вырастут как минимум вдвое, сказал Трамп. Он подчеркнул, что стратегические нефтяные запасы предназначены для использования «на случай войны, а не для снижения цен перед выборами».
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
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Орбан назвал энергетические меры Европы против России санкциями «карлика против великана»
Энергетические санкции стран Европы против России представляют собой санкции карлика против великана, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Мы учили, что санкции вводит сильный против слабого. Но мы сейчас видим, что мы в Европе – энергетические карлики, которые вводят санкции против энергетического великана», – цитирует ТАСС Орбана.
Ранее госсекретарь офиса венгерского премьера Чаба Деметер назвал антироссийские санкции «средствами самоповреждения» для Европы. А в конце прошлой недели глава будапештской дипломатии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт поставил перед руководством ЕС вопрос о целесообразности антироссийских санкций.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Евросоюз нашел способ наказать Орбана за дружбу с Россией.
Политику в отношении России предложили пересмотреть три страны ЕС
Главы ведомств по европейским делам Германии, Франции и Польши объявили о планах по пересмотру принципов политики ЕС в отношении России, заявили в немецком МИД.
«Поскольку агрессивная война России против Украины знаменует собой фундаментальный поворотный момент в отношениях между ЕС и Россией, нам необходимо заново определить ключевые руководящие принципы политики Европейского союза в отношении России», – цитирует сообщение «Газета.Ru».
В заявлении отмечается, что главы ведомств выступают за «стратегический подход» к восстановлению Украины на согласованной и устойчивой основе и с участием международных партнеров.
В четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал бороться с противниками военной поддержки Киева.
Новак предупредил о растущем энергетическом кризисе в Европе
Европейские потребители продолжают получать счета за электроэнергию и газ, которые не могут оплатить, и этот кризис лишь нарастает, заявил в эфире телеканала «Россия-1» вице-премьер России Александр Новак.
«Счета приходят за коммунальные услуги, за газ, которые потребители просто не могут оплачивать, этот кризис только нарастает», – передает ТАСС слова Новака в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.
Комментируя предложения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен «отправлять эти счета в Москву», Новак сказал: «Можно что угодно советовать, но от этого легче не станет».
Напомним, президент России Владимир Путин по итогам саммита ШОС заявил, что обвинения России в энергетическом кризисе со стороны Евросоюза стали попыткой переложить вину, политики таким образом пытаются защититься от возмущения своих граждан.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о митингах в странах Европы на фоне роста цен на электроэнергию и газ.
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Кувейт решил вдвое увеличить добычу газа
Кувейт рассчитывает вдвое нарастить добычу природного газа – с примерно 1,4 млн до примерно 2,8 млн кубометров, сообщил гендиректор кувейтской нефтяной корпорации Kuwait Petroleum Corporation Наваф Сауд аль-Сабах.
«Мы работаем в Кувейте над увеличением добычи газа, чтобы не отставать от растущего мирового спроса и предоставить новые инвестиционные возможности для нефтехимии. Объем добычи свободного газа в настоящее время составляет более 500 млн кубических футов (около 1,4 млнкубометров), и цель состоит в том, чтобы достичь одного миллиарда кубических футов (около 2,8 млн кубометров.)», – передает РИА «Новости» слова гендиректора корпорации в кулуарах открытия конференции производителей газа стран Персидского залива.
По его словам, стратегические планы Кувейта по увеличению добычи газа направлены на достижение миллиарда кубических футов, и у страны есть возможности для экспорта газа.
Кроме того, как отметил глава корпорации, Кувейт в числе приоритетов видит «поддержание добычи нефти в соответствии с долей, выделенной в рамках сделки между нефтепроизводящими государствами, ОПЕК+, и страна имеет возможности увеличивать добычу, когда этого требует рынок».
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил в эфире телеканала «Россия-1», что европейские потребители продолжают получать счета за электроэнергию и газ, которые не могут оплатить, и этот кризис лишь нарастает.
Напомним, президент России Владимир Путин по итогам саммита ШОС заявил, что обвинения России в энергетическом кризисе со стороны Евросоюза стали попыткой переложить вину, политики таким образом пытаются защититься от возмущения своих граждан.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о митингах в странах Европы на фоне роста цен на электроэнергию и газ.
Европа собралась бороться с энергокризисом отключением уличного освещения
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Европа пытается экономить энергию, выключая освещение фасадов общественных зданий, сообщило американское издание Politico.
Издание описало, какие меры предпринимают разные страны из-за резкого скачка цен, последовавшего после введения санкций против России, передает РИА «Новости».
Так, в Германии приняли новый закон об экономии электроэнергии, который вводит временный запрет на освещение достопримечательностей. Наиболее зависимые от российского газа немецкие регионы изо всех сил пытаются найти решения для сокращения потребления. В Ганновере, например, перешли на холодные души во всех общественных учреждениях.
Испания, в свою очередь, ввела комендантский час, и теперь магазины должны гасить свет и закрываться ровно в 22.00.
В Париже свет на Эйфелевой башне также стали выключать на час раньше обычного. Кроме того, в 12 тысячах французских коммунах полностью или частично отключили уличное освещение в ночное время, говорится в статье.
Помимо этого, французские власти запустили программу «энергетической трезвости» для снижения потребления электроэнергии на 10%. Некоторые предприятия, среди которых два крупных производителя стекла Duralex и Arc, заявили, что уже сократили объемы производства и перевели несколько сотрудников на частичную занятость.
Возросшие счета также привели к прекращению работы нескольких десятков бассейнов, в том числе крупнейшего спортивного комплекса Pailleron в Париже, отмечается в публикации.
Накануне президент России Владимир Путин указал, что одной из причин наступления энергетического кризиса в Европе является неаккуратный подход ЕС к «зеленой повестке».
Напомним, в среду Еврокомиссия обязала страны Евросоюза до 31 марта 2023 года снизить потребление электричества на 10% от средних показателей за последние пять лет. В прошлое воскресенье экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что разразившийся в Европе кризис в электроэнергетике - «это результат либерализации последних 15–18 лет», причем европейские политики «сами спровоцировали» эту ситуацию, когда примерно 18 лет назад рынок «направили в сторону предпочтения возобновляемой энергии».
В прошлый четверг президент Турции Тайип Эрдоган заявил о панике Запада из-за энергетического кризиса, роста цен на топливо и приближающейся зимы. Днем ранее президент Сербии Александр Вучич после встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая – полярной.