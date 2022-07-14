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России помогли создать тайные пути нефтяного обогащения

Российский дизель оценили арабы и бразильцы REUTERS
Российское топливо находит все больше покупателей по всему миру. Если сырую нефть из России активно стала покупать Индия, то российский мазут и дизель рекордными объемами утекают, как оказалось, на Ближний Восток. Российским дизелем скоро будут заправлять бензобаки в Бразилии. Но самое интересное, что вряд ли все это – конечные потребители российских энергоносителей. Подробности...
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Северная Корея признала ДНР и ЛНР с умыслом

Первой ДНР и ЛНР признала Россия, второй Сирия. КНДР третья, и у нее особый мотив Константин Михальчевский/РИА Новости
КНДР стала третьей по счету страной ООН, официально признавшей республики Донбасса, и второй по счету ядерной державой. Владимир Зеленский уже пообещал «жесткий ответ» и разрыв дипотношений, но ранее в Киеве уже признались – Северной Корее на Украине по сути завидуют. А она тем временем ведет собственную игру, и признание ДНР–ЛНР для нее совсем не случайность.  Подробности...
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Спецоперация раскрыла планы биологических атак США против России

Добытые на Украине трофейные документы приобщат к «военно-биологическому досье» США Waltraud Grubitzsch/dpa/picture-alliance/ТАСС
Украинских солдат США готовили к выполнению боевых задач в условиях биологического заражения. Это стало известно в результате обследования попавших в плен военных ВСУ. Американцы тестировали на них гепатит и лихорадку Западного Нила. Кроме того, США и союзники по НАТО проводили на Украине эксперименты с конго-крымской лихорадкой и вирусом Эбола. Как эти опасные заболевания могли быть использованы против России? Подробности...
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Как соратник Трампа разоблачил грязные тайны США

Джон Болтон работал на внешнеполитическом направлении еще со времен Рейгана ZUMA/Global Look Press
«Смачно и абсолютно нагло человек, облеченный властью в течение многих лет... сказал, что он занимался планированием государственных переворотов». Такими словами российские эксперты и официальные лица с потрясением комментируют удивительное признание бывшего соратника Трампа. О чем идет речь и почему его слова действительно примечательны? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Нужно ли играть с Европой в ее игры

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Мы исходим из того, что любые решения ЕС – это неизбежное зло. И любые «взаимовыгодные» решения ищутся исходя именно из этой гипотезы. Как будто Россия – это уже часть пространства, на котором действуют созданные в Брюсселе нормы. Подробности...

Смерти детей Донбасса никак не влияют на общественность Запада

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
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Русофобия – это средство замалчивания проблем в Европе

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
На одной русофобии далеко не уедешь. Есть шанс, что холодильник, бензобак и количество денег на карточке хотя бы частично возобладают над потоками антироссийских истерик, исходящих от европейских руководителей каждый день. Подробности...
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    России помогли создать тайные пути нефтяного обогащения

    Российский дизель оценили арабы и бразильцы
    		   14 июля 2022, 11:30
    Фото: REUTERS
    Текст: Ольга Самофалова

    Российское топливо находит все больше покупателей по всему миру. Если сырую нефть из России активно стала покупать Индия, то российский мазут и дизель рекордными объемами утекают, как оказалось, на Ближний Восток. Российским дизелем скоро будут заправлять бензобаки в Бразилии. Но самое интересное, что вряд ли все это – конечные потребители российских энергоносителей.

    Покупателей российской нефти и топлива становится все больше. С недавних пор Россия стала вторым после Ирака крупнейшим поставщиком топлива в Индию, заменив Саудовскую Аравию. Индия резко нарастила закупку российской нефти, несмотря на призывы западных стран отказаться от российского топлива. Китай делает то же самое, но Пекин и раньше покупал нашу нефть.

    Теперь стало известно, что Россия нашла еще одно направление для экспорта энергоносителей – Ближний Восток. Но если Индия закупает в основном российскую нефть и из нее уже делает нефтепродукты, которые экспортирует, то Ближний Восток наращивает сразу закупку российского мазута и дизеля. Потоки нефтепродуктов из России росли на Ближний Востоке каждый месяц с февраля. Согласно данным Vortexa, собранным Bloomberg, в июне они достигли 155 тыс. баррелей в день. При этом импорт Европы за этот же период, напротив, сократился на 30% из-за санкционных ограничений.

    Большая часть ближневосточного импорта из России – это мазут, который часто используется для производства электроэнергии и судоходства. Но на Ближний Восток также поставляется российский бензин, авиационное и дизельное топливо и менее известные продукты, показывают данные Vortexa. Экспорт нефтепродуктов из России в страны Ближнего Востока в прошлом месяце достиг самого высокого уровня, по крайней мере, с начала 2016 года. Более трети пришлось на центр торговли и хранения нефти в Фуджейре, это Объединенные Арабские Эмираты.

    Судя по всему, российские нефтепродукты открывают для себя еще одно новое направление. О своем желании покупать российское дизельное топливо заявила также Бразилия. Президент страны говорит, что уже почти договорился с Россией об этих поставках по гораздо более выгодной цене, чем та, по которой местная нефтегазовая компания Petrobras импортировала раньше. Первые поставки могут начаться уже через два месяца.

    Министр иностранных дел Бразилии Карлос Франка говорит, что Бразилия будет стремиться закупать у России столько дизельного топлива, сколько сможет, чтобы его хватило бразильскому агробизнесу и бразильским водителям. Бразилия уже экспортирует из России и Белоруссии удобрения и считает Россию безопасным поставщиком нефти и газа. Тем более что Бразилия и БРИКС являются стратегическими партнерами в БРИКС.

    Все это является очередным подтверждением, как санкционная война Запада против России и ее энергоресурсов приводит лишь к смене торговых путей и новому бизнесу для трейдеров и потребителей. Однако Запад вряд ли рассчитывал на то, что Россия продолжит зарабатывать на экспорте энергоресурсов, причем даже больше, чем ранее.

    Например, Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем докладе от 13 июля удивляется тому, что Россия в июне 2022 года внесла наибольший вклад в рост мировой добычи, увеличив производство жидких углеводородов на 490 тыс. баррелей в сутки до 11,07 млн баррелей. Это всего лишь на 330 тыс. баррелей в сутки ниже, чем до начала спецоперации на Украине. Добычу нефти (без газового конденсата) в июне 2022 года Россия увеличила на 480 тыс. баррелей в сутки, до 9,74 млн баррелей.

    МЭА уже несколько месяцев прогнозирует падение добычи в России, но каждый месяц прогнозы агентства не сбываются. Неслучайно ОПЕК отказалась от использования статистики от этого агентства, прогнозы которого часто зависят не от объективной реальности, а от желания США.

    Российские энергоресурсы перетекают из Европы в более далекие регионы по нескольким причинам. «По соотношению цена-качество российская нефть и нефтепродукты всегда были конкурентоспособны. А сейчас, скорее всего, они продаются со скидкой, а значит, эти поставки оказываются еще более выгодными для покупателей, несмотря на необходимость платить премии посредникам», – говорит старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

    Во-вторых, все топливо, которое поставляет Россия – мазут, дизельное топливо, нафта, газойл и т. д., востребовано на рынках, в том числе на Ближнем Востоке. Третья причина в том, что покупки российской нефти дают возможность ее перепродажи. Российские нефтепродукты, которые поставляются в той же Фуджейре, могут смешиваться с другими нефтепродуктами, и на выходе по документам получается топливо не российского происхождения, а арабского. Которое уже не подвергается санкциям и может продаваться, например, в Европу и США.

    Технически это происходит следующим образом. Смешивание топлива разного происхождения может осуществляться на судах, находящихся прямо в океане, а может и в порту. Зачастую танкеры с российской нефтью иногда отключают транспондеры, чтобы никто не отследил, куда было перемещено топливо и где его смешали.

    Президент Франции Эммануэль Макрон на днях встретится со своим эмиратским коллегой, чтобы обсудить в том числе возможности поставки нефти и дизельного топлива из ОАЭ. Заявляется, что это будет сделано ради обретения независимости от российских энергоресурсов.

    Однако нельзя исключать, что результатом всей этой эпопеи с нефтяным эмбарго (заработает в конце года) станет то, что Франция откажется российских энергоресурсов лишь формально. А фактически станет закупать российскую нефть и российский дизель через посредника в лице ОАЭ. Британская пресса уверяет, что Великобритания, несмотря на санкции, уже сейчас продолжает закупать российские дизельное топливо и сырую нефть, смешанную с нефтью другого происхождения.

    «Все это возможно только по одной простой причине – потому что российская нефть и нефтепродукты очень нужны рынку, в том числе Европе. Хотя публично, конечно, в Европе никто не расскажет, что покупает такую «эмиратскую смесь», – говорит Митрахович.

    Очевидно, что Эмираты станут не единственной точкой для такой теневой торговли. Ею вполне может стать та же Индия, хотя пока она загружает в основном внутреннюю переработку, чтобы экспортировать уже нефтепродукты. Причем покупают эти нефтепродукты, созданные из российской нефти, в том числе и США. Там официально признали этот факт, объяснив, что это не нарушает санкций и нефтяное эмбарго.  

    «Я думаю, что все это только верхушка айсберга. И есть много подобных точек и схем. Ранее говорилось о смешивании российских энергоресурсов в Латвии и в Эстонии. Потом была информация про поставки наших энергоресурсов в Египет, теперь – в Арабские Эмираты.

    Не исключаю, что и Индия может заниматься или начать заниматься смешиванием нашей нефти с другой. Также и Бразилия может покупать российский дизель не только для собственных нужд, но и для перепродажи его другим странам, тем же Штатам», – говорит Митрахович.

    Россия в плане работы по теневым схемам торговли энергоресурсов не только перенимает опыт Венесуэлы и Ирана, а формирует свой уникальный, куда более масштабный опыт. Потому что раньше запрет на торговлю нефтью вводился против небольших игроков, а не против одного из крупнейших производителей и экспортеров, которым является Россия.

    «Один из нефтяных деятелей несколько месяцев назад сказал, что Венесуэла написала курсовую работу по теневым схемам торговли нефтью, Иран – дипломную, а Россия пишет диссертацию», – заключает собеседник.
     
     
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