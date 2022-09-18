В Польше признали поддержку России половиной человечества

Россию поддерживает половина Земли, а российский президент Владимир Путин встречается с лидерами Индии, Китая, Турции и Ирана на саммите ШОС, пишет журналист Енджей Белецкий в статье для польского издания Rzeczpospolita.

«Ни о какой масштабной изоляции России речи быть не может, поскольку, несмотря на украинский конфликт, многие мировые лидеры с большим опытом за плечами поддерживают с ней контакты», – передает РИА «Новости» содержание статьи.

В публикации отмечается, что встреча Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите ШОС «стала шоком» для Запада. Автор указал, что Нью-Дели отказался присоединиться к санкциям и тем самым сохранил импорт российского оружия. Кроме того, он стал вторым по объему покупателем российской нефти.

Белецкий отметил, что Турция, даже будучи членом НАТО, тоже не присоединилась к антироссийским санкциям Запада и сделала ставку на сбалансированную политику в украинском конфликте.

Также журналист подчеркнул, что Иран не только не осудил действий России, но даже назвал их законной защитой ее геостратегических интересов.

При этом по мнению автора, самым главным союзником России по-прежнему остается Китай. Лидер КНР Си Цзиньпин заявил о намерении двух стран более тесно сотрудничать, и его встреча с Путиным «важна во внутриполитическом смысле» в преддверии съезда Коммунистической партии Китая, так как позволяет ему продемонстрировать свой авторитет в мире, резюмировал польский журналист.

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились на этой неделе на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего в Самарканде. Путин в ходе переговоров с китайским лидером заявил, что внешнеполитический тандем России и Китая играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности, отношения двух стран можно считать образцом. Он отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США в Тайване. Помимо этого, Путин сказал, что торговля между российской и китайской стороной по итогам 2022 года окажется на рекордных значениях.

Си Цзиньпин со своей стороны отметил, что лидеры Китая и России поддерживают эффективные стратегические контакты даже в условиях пандемии. Он также заявил о готовности Китая вместе с Россией «вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития».

В Кремле отмечали, что Россия и Китай, в отличие от некоторых других стран, не претендуют на то, чтобы рулить всем миром.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что добиться изоляции России практически невозможно. Глава военного ведомства отмечал, что друзья нашей страны остались друзьями, несмотря на санкционное давление, которое оказывается западными странами на Россию.