|
|
В Польше признали поддержку России половиной человечества
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Россию поддерживает половина Земли, а российский президент Владимир Путин встречается с лидерами Индии, Китая, Турции и Ирана на саммите ШОС, пишет журналист Енджей Белецкий в статье для польского издания Rzeczpospolita.
«Ни о какой масштабной изоляции России речи быть не может, поскольку, несмотря на украинский конфликт, многие мировые лидеры с большим опытом за плечами поддерживают с ней контакты», – передает РИА «Новости» содержание статьи.
В публикации отмечается, что встреча Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите ШОС «стала шоком» для Запада. Автор указал, что Нью-Дели отказался присоединиться к санкциям и тем самым сохранил импорт российского оружия. Кроме того, он стал вторым по объему покупателем российской нефти.
Белецкий отметил, что Турция, даже будучи членом НАТО, тоже не присоединилась к антироссийским санкциям Запада и сделала ставку на сбалансированную политику в украинском конфликте.
Также журналист подчеркнул, что Иран не только не осудил действий России, но даже назвал их законной защитой ее геостратегических интересов.
При этом по мнению автора, самым главным союзником России по-прежнему остается Китай. Лидер КНР Си Цзиньпин заявил о намерении двух стран более тесно сотрудничать, и его встреча с Путиным «важна во внутриполитическом смысле» в преддверии съезда Коммунистической партии Китая, так как позволяет ему продемонстрировать свой авторитет в мире, резюмировал польский журналист.
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились на этой неделе на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего в Самарканде. Путин в ходе переговоров с китайским лидером заявил, что внешнеполитический тандем России и Китая играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности, отношения двух стран можно считать образцом. Он отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США в Тайване. Помимо этого, Путин сказал, что торговля между российской и китайской стороной по итогам 2022 года окажется на рекордных значениях.
Си Цзиньпин со своей стороны отметил, что лидеры Китая и России поддерживают эффективные стратегические контакты даже в условиях пандемии. Он также заявил о готовности Китая вместе с Россией «вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития».
В Кремле отмечали, что Россия и Китай, в отличие от некоторых других стран, не претендуют на то, чтобы рулить всем миром.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что добиться изоляции России практически невозможно. Глава военного ведомства отмечал, что друзья нашей страны остались друзьями, несмотря на санкционное давление, которое оказывается западными странами на Россию.
В Румынии предложили Украине вернуться в естественные границы
|
|
Украина находится в неестественных границах и должна уступить свои территории России, Венгрии, Польше и Румынии, заявил бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга.
«Украина должна уступить территории: Венгрии – Закарпатье, Польше – Галицию, Румынии – Буковину, России – Донбасс и Крым. Это территории других стран», – цитирует РИА «Новости» Маргу.
Он подчеркнул, что киевским властям до сих пор так и не удалось построить демократию в стране.
«Пока что там еще очень далеко до демократии, на Украине запрещены партии, контролируется телевидение, есть олигархи, которые покидают страну с деньгами. Государство, откуда большинство уезжает со своими накоплениями, не может быть ни демократическим, ни развитым», – объяснил эксперт.
Марга также добавил, что пока ситуация не будет решена путем обсуждения с Америкой, Россией, Германией, Украиной и Китаем, мира в Европе не будет.
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон продолжит всеми силами затягивать конфликт на территории Украины, несмотря на потери украинской армии и возникающие экономические проблемы Европы,
До этого Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля последней над «историческими владениями» на Украине.
По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши «сделку» после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от «большевистской угрозы», а потом и включение этих территорий в состав польского государства, отметил директор СВР.
Польша опубликовала список картин, которые требует у России
|
|
Министерство культуры Польши опубликовало список из семи картин, которые рассчитывает получить от России. Среди них «Поклонение младенцу» Лоренцо ди Креди, «Двое скорбящих святых» Аретино Спинелло, «Христос и грешница» Луки Джордано.
«Я надеюсь, что когда-то наши экспозиции пополнят военные потери, которые находятся сейчас в РФ, там находятся произведения искусства, которые принадлежат польскому государству и просто должны быть возвращены», – приводит ТАСС слова министра культуры и национального наследия страны Петра Глиньского. По его словам, «тут нет места для какой-либо дискуссии».
Согласно размещенному на сайте министерства культуры списку, Польша рассчитывает получить семь картин преимущественно итальянских художников. Среди них «Поклонение младенцу» Лоренцо ди Креди, «Двое скорбящих святых» Аретино Спинелло, «Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем» неизвестного автора, «Христос и грешница» Луки Джордано, «Мадонна с младенцем и лилиями на фоне пейзажа» неизвестного автора, «Портрет художника» Валантена де Булонь, «Итальянский пейзаж со стаффажем» Андреа Локателли.
Ранее посольство России в Варшаве получило дипломатическую ноту МИД Польши с требованием вернуть семь объектов культуры.
Напомним, в среду вице-премьер, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский заявил, что министерство иностранных дел Польши направило посольству России ноту с требованием вернуть семь предметов искусства из Пушкинского музея в Москве.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Польша открыла новый фронт в «исторической войне» с Россией.
В Китае высмеяли Борреля за сравнение санкций против России с диетой
|
|
Читатели китайского издания «Гуаньча» высмеяли слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, сравнившего санкции против России с диетой, эффект от которой, как предполагается, не достигается на следующий день, а будет постепенным.
«Диета неэффективна для похудения, а побочные эффекты от нее велики», – приводит РИА «Новости» слова одного из участников дискуссии.
«И согласно научным исследованиям, большинство людей, которые сидят на диете, чтобы похудеть, со временем снова набирают вес», – отметил другой пользователь.
«Диета или голодовка? Я думаю, все же нужно четко различать эти два понятия», – написали в комментариях.
«Бедный европейский народ, Боррель, очевидно, скорбит вместе с ним», – полагает еще один читатель.
«Я надеюсь, что весь Запад разделяет эту великую мудрость», – пошутил участник беседы.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН назвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля «вконец потерявшим дипломатические берега».
Напомним также, в четверг в Германии резко раскритиковали председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен за желание «наказать» Россию. В среду глава ЕК в своем выступлении на сессии Европарламента в Страсбурге заявила о десятикратном росте цен на газ в странах Евросоюза. Во вторник экономике Германии предрекли «трагедию в пяти актах» и рецессию. В понедельник в США сравнили Западную Европу с «такими странами, как Боливия», предсказав ЕС долгосрочный энергетический кризис и скатывание в средневековье. В прошлую пятницу в Турции предсказали скорую капитуляцию ЕС перед Россией.
Россия полностью вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ
|
|
Действия полномочий судьи России в Европейском суде по правам человека прекращены с 16 сентября, поскольку с этого момента российская сторона более не является членом европейской конвенции о правах человека, говорится в заявлении ЕСПЧ.
«5 сентября 2022 года суд полного состава принял к сведению тот факт, что прекращение статуса Российской Федерации в качестве Высокой Договаривающейся Стороны Конвенции с 16 сентября 2022 года также влечет за собой прекращение полномочий судьи суда Российской Федерации», – цитирует сообщение ЕСПЧ РИА «Новости».
Сейчас на рассмотрении суда находится 17 тыс. 450 исков против России, суд по-прежнему может рассматривать жалобы против нее на нарушение Конвенции в отношении деяний, совершенных до 16 сентября.
Российская Федерация 15 марта начала процесс выхода из Совета Европы. 11 июня были опубликованы подписанные президентом России Владимиром Путиным законы о неисполнении в России решений ЕСПЧ, принятых после 15 марта 2022 года, – с момента подачи заявления РФ о выходе из Совета Европы.
В Госдуме призвали привлечь президента Польши к ответственности за заявления о репарациях
Необходимо оценить высказывания президента Польши Анджея Дуды о репарациях от России за Вторую Мировую войну и привлечь его к ответственности, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Заявление президента Польши реабилитирует фашизм, оскорбляет память наших дедов и прадедов, отдавших жизнь за свободу и независимость польского народа. ... Правильно надзорным органам изучить заявление Анджея Дуды и принять соответствующие меры привлечения его к уголовной ответственности», – написал Володин в своем Telegram-канале.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда считает, что республика должна потребовать «репарации» не только от Германии, но и от России.
«Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Россия позже присоединилась к этой войне, поэтому я считаю, что репарации мы должны требовать и от России», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Wprost.
Также власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В МИД Германии ответили, что считают вопрос закрытым.
Орбан назвал энергетические меры Европы против России санкциями «карлика против великана»
Энергетические санкции стран Европы против России представляют собой санкции карлика против великана, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Мы учили, что санкции вводит сильный против слабого. Но мы сейчас видим, что мы в Европе – энергетические карлики, которые вводят санкции против энергетического великана», – цитирует ТАСС Орбана.
Ранее госсекретарь офиса венгерского премьера Чаба Деметер назвал антироссийские санкции «средствами самоповреждения» для Европы. А в конце прошлой недели глава будапештской дипломатии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт поставил перед руководством ЕС вопрос о целесообразности антироссийских санкций.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Евросоюз нашел способ наказать Орбана за дружбу с Россией.
Политику в отношении России предложили пересмотреть три страны ЕС
Главы ведомств по европейским делам Германии, Франции и Польши объявили о планах по пересмотру принципов политики ЕС в отношении России, заявили в немецком МИД.
«Поскольку агрессивная война России против Украины знаменует собой фундаментальный поворотный момент в отношениях между ЕС и Россией, нам необходимо заново определить ключевые руководящие принципы политики Европейского союза в отношении России», – цитирует сообщение «Газета.Ru».
В заявлении отмечается, что главы ведомств выступают за «стратегический подход» к восстановлению Украины на согласованной и устойчивой основе и с участием международных партнеров.
В четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал бороться с противниками военной поддержки Киева.
Боррель: Китай занял сторону России
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Китай не поставляет России оружие, но занял сторону России.
Как заявил глава дипломатии Евросоюза в интервью испанской радиостанции «Онда серо», «на данный момент нужно сказать, что Китай всегда говорил, что не поставляет оружие в Россию». «Потока оружия из Китая в России нет, есть из Северной Кореи и, наверняка, из Ирана», – цитирует ТАСС Борреля.
Комментируя слова журналиста, говорящего о том, что со стороны КНР нет нейтралитета и Пекин стоит на стороне Москвы, Боррель сказал: «Да, безусловно». «Есть соглашение, которое устанавливает политическое сотрудничество и очень серьезное сближение между двумя странами, имеющими схожий политический режим», – утверждал глава дипломатии ЕС.
По его словам, следует вести «международную дипломатическую борьбу», чтобы «объяснить миру, каковы причины и последствия» ситуации вокруг Украины. «Сейчас момент настаивать на санкциях, сохранять их», – утверждал он. «У нас, конечно, есть проблема, но на данный момент хранилища газа заполнены, заполнены как никогда, есть меры по снижению потребления», – добавил Боррель.
Он выразил мнение, что западное общество живет в «блистательной ситуации с энергопотреблением», имея в виду освещение городов. «Возможно, необходимо больше выключать освещение на улице», – уточнил глава дипломатии ЕС. Говоря о возникшей в Испании полемике по поводу рождественского освещения разных населенных пунктов, Боррель сказал: «Один из способов продемонстрировать солидарность <...> – это принести маленькую жертву».
Ранее в четверг Боррель призвал бороться с противниками военной поддержки Киева.
Евродепутат пришел на заседание в майке российского футболиста
Ирландский депутат Европарламента Майкл Уоллес выступил на заседании в майке итальянского футбольного клуба «Торино» с фамилией полузащитника сборной России Алексея Миранчука.
Соответствующее видео парламентарий разместил в своем Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).
Выступление состоялось 16 сентября – накануне матча 7-го тура чемпионата Италии «Торино» – «Сассуоло». Политик пожелал «Торино» удачи в игре. Туринцы в субботу уступили «Сассуоло» со счетом 0:1, передает РИА «Новости».
Миранчук перешел в «Торино» минувшим летом на правах аренды из «Аталанты». 13 августа в матче первого тура чемпионата Италии против «Монцы» он дебютировал за туринскую команду и забил свой первый мяч за новый клуб. В перерыве встречи игрок был заменен из-за мышечной травмы. Позднее пресс-служба клуба сообщила, что на возвращение в строй Миранчуку потребуется 30-40 дней.
Посольство России получило ноту от Польши с требованием о возврате картин
Посольство России в Варшаве получило дипломатическую ноту МИД Польши с требованием вернуть семь объектов культуры и отправит ее в Москву, заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев в эфире телеканала «Россия-24».
«Мы в понедельник, 12 числа, действительно получили из МИД Польши ноту. К ней прилагаются 14 брошюр с обоснованиями, с требованием возврата семи картин, которые якобы находятся в запасниках Пушкинского музея», – передает ТАСС слова дипломата.
«Отправим все эти материалы, когда будет дипломатическая почта, в Москву. Наши специалисты изучат эти материалы, и, наверное, последует какой-то ответ», – указал Андреев.
Напомним, в среду вице-премьер, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский заявил, что министерство иностранных дел Польши направило посольству России ноту с требованием вернуть семь предметов искусства из Пушкинского музея в Москве.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Польша открыла новый фронт в «исторической войне» с Россией.
Судоходный канал через Балтийскую косу открыли в Польше
Рядом с Калининградом в Польше открыли судоходный канал через Балтийскую косу, в субботу по нему прошли первые суда в польский порт Эльблонга.
Начиная строить канал, польские власти обращали особое внимание, что благодаря нему появится возможность входа в Вислинский залив (Калининградский залив) в обход российских территориальных вод. Польские суда получат свободный доступ ко всем портам Вислинского (Балтийского) залива и к морскому порту Эльблонга. До настоящего времени суда должны были заходить в Вислинский залив и порт Эльблонга через территориальные воды России, заблаговременно уведомив об этом российские власти. При этом, Россия имела право запретить проход судов через свою морскую территорию, передает РИА «Новости».
«Здесь не идет речь о том, смогут ли здесь проплывать самые большие корабли. Для того, чтобы получать товары с самых больших судов, у нас есть другие порты. Для того, чтобы загружать самые большие суда, у нас есть другие места на побережье Польской республики. Речь идет о том, чтобы эта дорога была открыта также символически, чтобы не нужно было спрашивать согласия страны, которая не является дружественным нам государством», – заявил президент Польши Анджей Дуда.
Балтийская (Вислинская) коса – узкая полоска суши, которая отделяет Калининградский залив от Гданьской бухты. Длина косы – 65 километров (35 из них принадлежат России). В Польше коса соединена с материком, в Калининградской области она отделена от материка судоходным проливом. Польша несколько лет строила здесь судоходный канал длиной более километра и глубиной пять метров. Это позволит заходить в порт Эльблонга судам с осадкой до четырех метров, длиной до 100 метров и шириной до 20 метров.
Кроме канала со шлюзом и системой затворов, был построен искусственный остров площадью почти 200 га, разводные мосты. По последним данным, стоимость строительства составила почти два миллиарда злотых (около 425 млн долларов).
Ранее на тот момент врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов заявлял, что решение польских властей прорыть судоходный транспортный канал через Балтийскую косу не связано с экономическими причинами, он нужен для переброски танков.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, для чего Польша нужен этот судоходный канал.
Европа собралась бороться с энергокризисом отключением уличного освещения
|
|
Европа пытается экономить энергию, выключая освещение фасадов общественных зданий, сообщило американское издание Politico.
Издание описало, какие меры предпринимают разные страны из-за резкого скачка цен, последовавшего после введения санкций против России, передает РИА «Новости».
Так, в Германии приняли новый закон об экономии электроэнергии, который вводит временный запрет на освещение достопримечательностей. Наиболее зависимые от российского газа немецкие регионы изо всех сил пытаются найти решения для сокращения потребления. В Ганновере, например, перешли на холодные души во всех общественных учреждениях.
Испания, в свою очередь, ввела комендантский час, и теперь магазины должны гасить свет и закрываться ровно в 22.00.
В Париже свет на Эйфелевой башне также стали выключать на час раньше обычного. Кроме того, в 12 тысячах французских коммунах полностью или частично отключили уличное освещение в ночное время, говорится в статье.
Помимо этого, французские власти запустили программу «энергетической трезвости» для снижения потребления электроэнергии на 10%. Некоторые предприятия, среди которых два крупных производителя стекла Duralex и Arc, заявили, что уже сократили объемы производства и перевели несколько сотрудников на частичную занятость.
Возросшие счета также привели к прекращению работы нескольких десятков бассейнов, в том числе крупнейшего спортивного комплекса Pailleron в Париже, отмечается в публикации.
Накануне президент России Владимир Путин указал, что одной из причин наступления энергетического кризиса в Европе является неаккуратный подход ЕС к «зеленой повестке».
Напомним, в среду Еврокомиссия обязала страны Евросоюза до 31 марта 2023 года снизить потребление электричества на 10% от средних показателей за последние пять лет. В прошлое воскресенье экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что разразившийся в Европе кризис в электроэнергетике - «это результат либерализации последних 15–18 лет», причем европейские политики «сами спровоцировали» эту ситуацию, когда примерно 18 лет назад рынок «направили в сторону предпочтения возобновляемой энергии».
В прошлый четверг президент Турции Тайип Эрдоган заявил о панике Запада из-за энергетического кризиса, роста цен на топливо и приближающейся зимы. Днем ранее президент Сербии Александр Вучич после встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая – полярной.
МИД Финляндии усомнился в законности решения Эстонии ограничить выдачу виз россиянам
Финское внешнеполитическое ведомство не давало рекомендаций правительству страны применять эстонскую ограничительную визовую практику в отношении россиян с шенгенскими визами, следует из сообщения ведомства.
Финский МИД посчитал принятые другими странами решения противоречащими Шенгенскому кодексу.
«Эстония пытается утверждать, что российские и белорусские обладатели туристических виз представляют угрозу общественному порядку, внутренней безопасности и международным отношениям – непосредственно на основании их национальности. Такая интерпретация Эстонии может быть признана юридически сомнительной», – передает РИА «Новости» со ссылкой на МИД Финляндии.
Отмечается, что Шенгенский кодекс о границах не предусматривает отказ во въезде непосредственно на основании гражданства. Но в Финляндии продолжается обсуждение дальнейших визовых ограничений для россиян на фоне проводимой на Украине специальной военной операции.
С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией, новый визовый режим предусматривает возможность выдачи визы гражданину РФ для посещения конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство.
Напомним, российские туроператоры после отмены упрощенного визового режима со странами Евросоюза перестали оформлять шенгенские визы российским туристам в ряд стран, в числе которых Финляндия.
Путин назвал причины энергетического кризиса в Европе
Обвинения России в энергетическом кризисе со стороны Евросоюза стали попыткой переложить вину, политики таким образом пытаются защититься от возмущения своих граждан, заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита ШОС.
«Это очередная попытка переложить проблему или головную боль с больной на здоровую. Вот что это такое. У нас в народе так и говорят. Энергетический кризис в Европе начался не с начала специальной военной операции, а гораздо раньше», – передает ТАСС его слова.
Глава государства отметил, что подобные заявления делаются, «чтобы обеспечить себе защиту от возмущенных граждан своих стран». Среди причин наступления энергетического кризиса в Европе Путин назвал неаккуратный подход ЕС к «зеленой повестке».
«Зеленая повестка» нужна, конечно, нужно заботиться о климате и не допустить прохождение точки невозврата, когда климат начнет меняться таким образом, что остановить это будет уже невозможно», – сказал он.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о митингах в странах Европы на фоне роста цен на электроэнергию и газ.
Власти Венгрии обязали женщин слушать сердцебиение плода перед абортом
Глава МВД Венгрии подписал постановление об обязанности желающей сделать аборт женщины послушать на приеме у акушера-гинеколога сердцебиение плода, соответствующий указ опубликован в официальном вестнике.
Согласно указу, изменяется форма заявления, которое женщина подает, желая прервать беременность. Теперь в него включается пункт, гласящий: «Медицинские заключения свидетельствуют, что медицинский работник продемонстрировал беременной фактор функционирования жизненных функций плода в четко идентифицируемом виде». Таким образом, акушер-гинеколог, подписывающий направление на аборт, обязан засвидетельствовать, что беременная послушала сердцебиение плода, передает РИА «Новости».
Постановление, подписанное министром внутренних дел Шандором Пинтером, вступает в силу 15 сентября.
Накануне Национальная врачебная палата выпустила заявление, что правило «не противоречит действующему этическому кодексу и основным принципам палаты». «Новое правило по сути лишь изменяет существующий протокол в административном отношении, до сих пор также необходимо было проверять жизненные показатели плода и информировать беременную мать», – отметили в палате.
Новое правило неоднозначно было принято в обществе, так, организация Patent Egyesület уже анонсировала протесты в конце сентября против постановления.
В настоящее время беременность в Венгрии разрешено прерывать до 12-й недели (в исключительных случаях до 24-й), если она наступила в результате насилия, угрожает здоровью матери, если плод развивается с нарушениями или если беременная находится в тяжелой материальной ситуации.
Напомним, газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Венгрия встала на сторону России в вопросе семейных ценностей, чем вызвала острую критику в свой адрес со стороны ЕС.