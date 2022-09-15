Путин назвал уродливыми попытки создания однополярного мира Путин предсказал рекордный товарооборот с Китаем в 2022 году 15 сентября 2022, 14:53 Текст: Алексей Дегтярев

Торговля между российской и китайской стороной по итогам 2022 года окажется на рекордных значениях, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином. «Многоплановые связи между нашими странами активно развиваются. В прошлом году товарооборот увеличился на 35% и превысил 140 млрд долларов. За первые семь месяцев текущего года объем взаимной торговли вырос еще на 25%», – сказал глава российского государства на полях саммита ШОС в Самарканде, передает РИА «Новости». Он выразил уверенность, что по итогам 2022 года товарооборот между странами покажет рекорд, а в близкой перспективе годовой товарооборот достигнет 200 и более млрд долларов. Также в ходе встречи с Си Цзиньпином он отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США в Тайване. Новости СМИ2

Путин и президент Ирана посмеялись над США и ЕС 15 сентября 2022, 13:21

Фото: Александр Демьянчук/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин с иронией отозвался о политике, проводимой странами Запада. На встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, которая прошла в четверг на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, российский лидер раскритиковал США и Евросоюз за непоследовательность. Раиси в ходе беседы с российским лидером отметил, что Иран никогда не покидает и не покинет переговорный стол, однако США, по его словам, являются недоговороспособными и «нарушают все обязательства». «И, конечно, все убедились в том, что Евросоюз тоже находится в пассивной ситуации – они тоже неспособны выполнять свои обещания», – подчеркнул президент Ирана. «Хозяева своего слова. Хотят – дают, хотят – забирают», – сказал Путин, обращаясь к своему визави, после того как Раиси произнес целую отповедь западным странам, передает ТАСС. После перевода этого каламбура на фарси президенты вместе посмеялись и продолжили переговоры. Путин ранее заявил, что Россия очень рада скорому присоединению Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Путин прибыл в Самарканд 15 сентября 2022, 07:40

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Российский президент Владимир Путин прибыл в Самарканд, где состоится заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщают информационные агентства. Лидеры стран обсудят широкий круг вопросов – усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей деятельности, вопросы развития транспортной взаимосвязанности, усиления культурно-гуманитарного измерения ШОС, передает РИА «Новости». Путин примет участие в заседании лично впервые за три года. В четверг он проведет встречи с иностранными лидерами в двустороннем и многостороннем форматах. В частности, Путин пообщается с президентами Киргизии Садыром Жапаровым, Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, Ирана Эбрахимом Раиси, а также с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом и китайским лидером Си Цзиньпином, передает ТАСС. Также на четверг запланирован трехсторонний саммит Россия – Монголия – Китай с участием глав государств. В пятницу пройдет заседание Совета глав государств ШОС в узком и расширенном составах. Кроме того, в пятницу Путин встретится с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, главой правительства Индии Нарендрой Моди, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в двустороннем формате. По завершении всех мероприятий запланировано общение Путина с представителями российских СМИ. Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, анонсировав участие Путина в саммите ШОС в Самарканде, заявил, что Москва «ожидает весьма и весьма важного и представительного мероприятия, уникального в своем роде». Эрдоган сообщил о планах обсудить с Путиным продуктовую сделку на полях саммита ШОС. Новости СМИ2 Путин допустил поставки газа из России в Пакистан 15 сентября 2022, 13:55 Текст: Елизавета Булкина

Россия допускает возможность поставок газа в Пакистан, часть инфраструктуры уже готова, однако возникает вопрос стабильности в Афганистане, заявил президент Владимир Путин в четверг на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. «Речь идет о поставках трубного газа из России в Пакистан – и это тоже возможно, имея в виду, что часть инфраструктуры уже создана – это Россия, Казахстан, Узбекистан. Нам нужно решить вопрос с Афганистаном», – передает его слова РИА «Новости». «Конечно, существуют проблемы, связанные с политической стабильностью, но имея в виду наши взаимно добрые отношения с афганским народом, надеюсь, что и эта проблема может быть решена: имею в виду влияние Пакистана на ситуацию в этой стране», – добавил Путин. Он также отметил, что Пакистан является одним из приоритетных партнеров в Азии. «Хочу отметить, что мы считаем Пакистан одним из наших приоритетных партнеров и в Юго-Восточной Азии, и в Азии в целом. Отношения между нашими странами складываются в абсолютно позитивном ключе, и мы очень рады», – сказал глава российского государства. Напомним, в мае 2021 Москва и Исламабад подписали соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток». Газопровод «Пакистанский поток», первоначально носивший название «Север – Юг», должен связать инфраструктуру для приема сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность по проекту составит более 1,1 тыс. километров. Газета ВЗГЛЯД объясняла, как «Пакистанский поток» расширит влияние России в Азии. Вучич похвастался перед оппозицией Сербии орденом от Путина 15 сентября 2022, 06:46

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что получил орден Александра Невского от Владимира Путина, а вот о сербских депутатах-оппозиционерах глава российского государства даже не слышал. В Скупщине проходит заседание по ситуации в Косово. Во вторник президент Сербии провел на дебатах в парламенте свыше 10 часов, в среду – около 13 часов. Обращаясь к депутатам-традиционалистам, которые «читают ему патриотические лекции» и говорят «об отношениях» с Россией и Китаем, Вучич заявил, что именно он, а не оппозиционеры, установил «наилучшие отношения» с Москвой и Пекином. «Путин на которого ссылаетесь, не наградил никого из вас, никого из вас никогда не видел, даже на картинке, ни о ком из вас никогда не слышал, настолько вы для него важны», – приводит РИА «Новости» слова Вучича. «А теперь подумайте, можете креститься сколько хотите, это единственное, что вам остается, потому что вы нам чудесно представили свою программу», – заявил Вучич, добавив, что Путин дал ему, а не оппозиционерам «высочайшую награду после Николы Пашича». При этом Вучич сказал, что оппозиционеры «ссылаются на Владимира Путина», а сам президент Сербии – «на сербский народ и граждан Сербии». Напомним, вице-премьер Сербии Зорана Михайлович обвинила Россию в том, что она якобы злоупотребляет дружественными отношениями с Сербией. Вучич отказался давать обещание, что Белград не введет против Москвы никаких санкций. Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар заявил, что Сербам следует забыть, что Косово – это Сербия. Вучич резко отреагировал на слова Эскобара. Новости СМИ2 Путин назвал ключевую задачу санитарного щита России 14 сентября 2022, 16:29 Текст: Алексей Дегтярев

Главной задачей санитарного щита, создаваемого в России, станет защита жителей страны от возможных биологических угроз, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками Роспотребнадзора. «В числе приоритетов – формирование так называемого санитарного щита нашей страны. Его главная цель – уберечь граждан России от возможных в будущем биологических угроз. Реализация этого масштабного проекта позволит сделать диагностику инфекций быстрой и доступной», – цитирует президента ТАСС. Он добавил, что опознать любую неизвестную инфекцию можно будет в течение суток, а за четыре дня, как считают специалисты, можно создать тест для ее определения. «Уверен, вы обязательно решите все эти задачи – все задачи, которые напрямую связаны с повышением благополучия и качества жизни наших граждан», – дал он напутствие санитарным врачам. Также глава государства в ходе встречи вручил отрудникам Роспотребнадзора государственные награды. «Вы достойно и ответственно выполняете возложенные на вас задачи. Да, ваш труд часто остается в тени и не замечается, пока беда не приходит. Вы работаете при этом на опережение, на профилактику, и граждане нашей страны порой даже не догадываются, какие огромные усилия прилагаются вашей службой для сбережения их здоровья», – сказал Путин. Он отметил, что труд сотрудников ведомства заслуживает уважения и самого высокого признания. Президент подчеркнул, что миллионы людей благодаря Роспотребнадзору избежали тяжелых заболеваний и их не менее тяжелых последствий. Гуттериш обсудил с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС 14 сентября 2022, 19:39 Текст: Ольга Иванова

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждались ситуация вокруг Запорожской АЭС, экспорт российских удобрений и организация миссии по установке фактов обстрела украинскими силовиками СИЗО в Еленовке (ДНР). «В последний раз я разговаривал с президентом Путиным этим утром, поэтому пришел поздно на конференцию. Мы говорили о продовольственной сделке, о ее продлении. Как вы знаете, ведутся разговоры об экспорте российских аммониевых удобрений по Черному морю», – сказал он на пресс-конференции в связи с началом работы 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает ТАСС. Также он добавил, что обсудил с Путиным «работу миссии в Еленовке, необходимость обеспечения ее беспрепятственной работы. С российской стороны препятствий не будет». В воскресенье утром последний работавший на ЗАЭС 6-й энергоблок был остановлен из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений линий электропередач. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов допустил, что ЗАЭС может быть перезапущена, когда получится восстановить ЛЭП и отодвинуть линию соприкосновения от станции. Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о неспособности МАГАТЭ выяснить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. Новости СМИ2 Путин посмертно наградил погибших сотрудников посольства России в Кабуле 14 сентября 2022, 20:24 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества сотрудников российского диппредставительства в Кабуле, погибших при теракте 5 сентября. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. В документе отмечается, что специалист-эксперт Адыгжы Кужугет и второй секретарь посольства Михаил Шах награждены «за мужество, стойкость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга». Напомним, террорист-смертник устроил взрыв у здания посольства России в Кабуле. В МИД подтвердили, что два сотрудника российской дипмиссии погибли. Террористическая группировка «Исламское государство*» (террористическая организация, запрещена в России) взяла ответственность за теракт. Путин: Россия рада скорому присоединению Ирана к ШОС 15 сентября 2022, 13:02

Фото: Александр Демьянчук/POOL/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Россия очень рада присоединению Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), для завершения этого процесса осталась формальность, заявил президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Ирана Эбрахимом Раиси на полях саммита ШОС. «Как мы с вами и договаривались, мы сделали все для того, чтобы Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Наши партнеры по этой организации поддержали вашу заявку, осталась последняя формальность. Это действительно формальность, и Иран присоединяется к этой уже серьезной, большой и авторитетной международной организации», – приводит его слова ТАСС. «И мы этому очень рады», – подчеркнул президент России. Он также заявил, что Россия и Иран развивают взаимодействие по всем направлениям, которые были определены за предыдущие годы. Российский лидер отметил, что Москва и Тегеран завершают подготовку большого договора, который переведет их отношения на уровень стратегического партнерства. Между тем в четверг Иран подписал меморандум об обязательствах в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), открывающий этой стране путь в членство организации. Новости СМИ2 Путин назвал уродливыми попытки создания однополярного мира 15 сентября 2022, 14:49 Текст: Кристина Цыцура

Попытки создания однополярного мира неприемлемы для большинства стран, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Самарканде. «Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего числа государств на планете», – передает ТАСС слова Путина. Также глава России заявил, что ШОС важно укрепить свою роль как площадки конструктивного и созидательного взаимодействия. Он указал на очный формат проведения ШОС впервые после перерыва из-за пандемии коронавируса. Ранее Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая», осуждает провокации США в Тайване. Путин и Эрдоган решили оценить эффективность зерновой сделки 15 сентября 2022, 12:41 Текст: Антон Никитин

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в пятницу обсудят реализацию зерновой сделки и оценят ее эффективность, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Путин и Эрдоган договорились обсудить то, как реализуется эта сделка, и также оценить эффективность реализации этой сделки на завтрашней беседе, что и будет сделано», – сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, может ли измениться зерновая сделка. Пескова спросили об этом в преддверии переговоров Путина с Эрдоганом, запланированных на пятницу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, передает ТАСС. Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова разоблачила заявления европейских политиков о том, что поставки c/х продукции в рамках зернового соглашения якобы идут в «наиболее нуждающиеся и самые бедные страны», и опубликовала данные о странах-получателях зерна с Украины. Согласно опубликованным данным, корабли с сельхозпродукцией с Украины направляются в Германию, Италию, Францию, Нидерланды, Израиль, Испанию, Румынию, Болгарию, Грецию, Турцию, Китай, Египет, Иран, Республику Корея, Судан и другие страны. На прошлой неделе президент Владимир Путин назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины. Он также заявил, что в этом году Россия уже поставила за границу 30 млн тонн зерна и готова нарастить поставки до 50 млн тонн и больше, урожай хороший. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2 Путин поблагодарил президента Туркмении за отношение к русской культуре 15 сентября 2022, 12:38 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин выразил благодарность коллеге из Туркмении Сердару Бердымухамедову за отношение к русскому языку и культуре в ходе встречи в Самарканде в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). «Особо хотел бы поблагодарить вас за отношение к русскому языку, к русской культуре. Мы считаем это очень важным аспектом, который создает очень хорошие условия для взаимодействия во всех областях», – передает слова Путина ТАСС. «Признательны за поддержку и инициативу по строительству в Ашхабаде нового здания государственного русского драматического театра, а также дополнительного корпуса российско-туркменской школы имени Пушкина», – сказал Путин. Он рассчитывает, что «вскоре будут реализованы и планы по созданию российско-туркменистанского университета». Также глава государства выделил тему взаимодействия двух стран на международной арене и в международных организациях. «Внешнеполитические ведомства находятся в постоянном контакте», – отметил он. Путин добавил, что в этом году две страны отметили 30-летие установления дипломатических отношений. «Мы можем констатировать, что уровень стратегического партнерства, который сложился и зафиксирован в соответствующих документах, не только на бумагах имеет место быть, но и, на самом деле, и в жизни так оно и происходит», – отметил российский лидер. По его словам, в этом большая личная заслуга Гурбангулы Бердымухамедова – предыдущего лидера Туркмении. Путин попросил его сына, нынешнего президента республики, передать своему отцу самые наилучшие пожелания. Глава российского государства поблагодарил Бердымухамедова за теплый прием, который был оказал ему и всем членам российской делегации во время Каспийского саммита в Ашхабаде. «Еще раз хочу вас поздравить с проведением этого мероприятия. Оно прошло на самом высоком уровне и способствовало не только развитию отношений в Каспийском регионе, что очень важно для нас всех, но и нашим двусторонним межгосударственным связям», – добавил он. «Россия – один из ведущих торгово-экономических партнеров Туркменистана, и мы намерены увеличивать нашу долю», – подчеркнул Путин. По его словам, в период пандемии товарооборот двух стран несколько сократился. «Будем считать, что это предмет для обсуждения и будущей корректировки», – сказал глава российского государства, выразив уверенность, что ситуация в этой сфере будет меняться в лучшую сторону. Ранее Путин на саммите ШОС поблагодарил главу Киргизии Садыра Жапарова за поддержку русского языка в этой стране. Путин поблагодарил главу Киргизии за поддержку русского языка 15 сентября 2022, 12:21 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин на саммите ШОС поблагодарил главу Киргизии Садыра Жапарова за поддержку русского языка в этой стране. «В республике действуют девять общеобразовательных школ с обучением на русском языке, в киргизских школах преподают учителя из России, что в наше время очень важно, мы хотим вас поблагодарить за поддержку в стране русского языка, это то, что является базовой основой для развития отношений по очень многим другим направлениям», – передает его слова РИА «Новости». Путин добавил, что в межрегиональном сотрудничестве двух стран участвуют 70 российских регионов. Также глава государства обратил внимание на проведение Дней культуры России в Бишкеке и других совместных мероприятий. «Все это очень хорошие заделы для того, чтобы создать условия для будущего позитивного развития наших отношений», – подчеркнул Путин. Российский лидер отметил, что очень рад видеть Жапарова и хотел бы поговорить на темы, «представляющие взаимный интерес». «У нас таких взаимных интересов много. Мы – страны близкие, мы стратегические партнеры, союзники, работаем во многих международных, региональных организациях», – сказал он. Путин добавил, что Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Киргизии. «Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером (Киргизии), у нас в прошлом году рост торгового оборота был заметный, и в этом году растет, причем очень хорошими темпами. В прошлом году он вырос у нас на 46,6%, а в этом году за первые пять месяцев – еще плюс 30%. Это очень хороший показатель», – передает слова президента РИА «Новости». По его словам, Россия продолжает оказывать экономическую поддержку Киргизии – в прошлом году финансовая помощь составила 20 млн долларов, в этом году еще 1,5 млн долларов выделены на восстановление социальной инфраструктуры. Путин добавил, что Москва готова оказывать и техническое содействие в области реагирования на ЧС, стихийные бедствия. В июле подписано распоряжение правительства о поставках пожарной и вертолетной техники с выделением на эти цели почти 1,5 млрд рублей, указал российский лидер. «Мы являемся крупнейшим поставщиком энергоресурсов в Кыргызстан», – подчеркнул он, уточнив, что поставки осуществляются на льготной беспошлинной основе по просьбе президента Киргизии. Путин прибыл в Самарканд, где состоится заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, анонсировав участие Путина в саммите ШОС в Самарканде, заявил, что Москва «ожидает весьма и весьма важного и представительного мероприятия, уникального в своем роде». Эрдоган сообщил о планах обсудить с Путиным продуктовую сделку на полях саммита ШОС. Новости СМИ2 Путин: Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» 15 сентября 2022, 14:35 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая», осуждает провокации США в Тайване. «Твердо на деле придерживаемся принципа «одного Китая». Осуждаем провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе», – цитирует российского лидера ТАСС. Путин и Си Цзиньпин проводят двусторонние переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. В нынешнем году это вторая личная встреча лидеров. Как отмечал помощник главы российского государства Юрий Ушаков, такой контакт имеет особое значение с учетом ситуации в мире. Ожидается, что Путин и Си Цзиньпин обсудят широкий круг тем, касающихся двусторонней и международной повестки. В частности, будут предметно рассмотрены пути дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества, восстановление и укрепление прерванных из-за пандемии гуманитарных обменов. Особое внимание на встрече планируется уделить ситуации на Украине. В Газпроме заявили о повышенном интересе Китая к поставкам российского газа 15 сентября 2022, 14:43 Текст: Кристина Цыцура

Страны Азии увеличили импорт трубопроводного газа на фоне роста цены СПГ, Газпром фиксирует повышенный интерес Китая к увеличению поставок российского газа, заявил замглавы Газпром Олег Аксютин на Петербургском международном газовом форуме. «В условиях роста стоимости СПГ азиатские рынки увеличивают импорт именно трубопроводного газа. ПАО «Газпром» фиксирует повышение [числа] заявок от китайской стороны на поставку по газопроводу «Сила Сибири». Это говорит о высокой востребованности трубопроводного газа в стране на китайском рынке», – передает ТАСС его слова. Аксютин добавил, что, согласно прогнозам, потребление природного газ к концу десятилетия в КНР достигнет уровня потребления всех стран Европы. Также он добавил, что политика ЕС по отказу от российского газа обрекает Европу на снижение конкурентоспособности экономики, ее роста строился на поставках газа из России. «Благополучие стран Европы строилось на недорогом энергосырье из России. Так, экспорт российского природного газа в Европу с 1967 года хорошо коррелируется с ростом экономики ЕС», – добавил он. Ранее президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что все основные параметры сделки с Китаем относительно поставок газа по магистрали «Сила Сибири – 2» согласованы. Новости СМИ2 Путин отметил сбалансированную позицию Китая по Украине 15 сентября 2022, 14:31 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Москва высоко ценит сбалансированную позицию Китая по украинскому кризису. «Высоко оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом», – передает его слова ТАСС. «Понимаем ваши вопросы и ваши озабоченности на этот счет и в ходе сегодняшней встречи, конечно, подробно разъясним и нашу позицию по этому вопросу, хотя мы и раньше об этом говорили», – подчеркнул Путин. Напомним, Путин и Си Цзиньпин впервые с февраля лично встретились на саммите ШОС. Лидеры намерены также обсудить широкий круг тем, касающихся двусторонней и международной повестки. Особое внимание планируется уделить путям дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества, восстановлению и укреплению прерванных из-за пандемии гуманитарных обменов. Также будет рассмотрен вопрос Украины. В предыдущий раз лидеры лично встречались в феврале, когда Путин прилетал в Пекин на церемонию открытия XXIV Олимпийских зимних игр.