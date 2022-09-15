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Путин: Россия твердо придерживается принципа «одного Китая»
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Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая», осуждает провокации США в Тайване.
«Твердо на деле придерживаемся принципа «одного Китая». Осуждаем провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе», – цитирует российского лидера ТАСС.
Путин и Си Цзиньпин проводят двусторонние переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. В нынешнем году это вторая личная встреча лидеров. Как отмечал помощник главы российского государства Юрий Ушаков, такой контакт имеет особое значение с учетом ситуации в мире.
Ожидается, что Путин и Си Цзиньпин обсудят широкий круг тем, касающихся двусторонней и международной повестки. В частности, будут предметно рассмотрены пути дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества, восстановление и укрепление прерванных из-за пандемии гуманитарных обменов.
Особое внимание на встрече планируется уделить ситуации на Украине.
Путин в беседе с Шольцем назвал циничными обвинения России в газовых проблемах Европы
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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Учитывая перекрытие властями соответствующих стран поставок газа по маршрутам через Украину и Польшу и отказ ввести в действие «Северный поток – 2», попытки переложить на Россию вину за проблемы в энергоснабжении Европы выглядят весьма цинично», – говорится на сайте Кремля.
Также Путин указал Шольцу, что проблемы с поставками газа в Европу по «Северному потоку – 1» вызваны западными санкциями против Москвы.
«Характеризуя создавшуюся ситуацию в европейской энергетике, Владимир Путин подчеркнул, что Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов, исполняя все свои контрактные обязательства, а перебои, например, в работе газопровода «Северный поток – 1» вызваны антироссийскими санкциями, мешающими проводить его техническое обслуживание», – говорится в сообщении.
Ранее Путин заявил, что если Европе не нужны преимущества по дешевому газу из России, то есть и другие страны, готовые сотрудничать.
Путин прибыл в Самарканд
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Российский президент Владимир Путин прибыл в Самарканд, где состоится заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщают информационные агентства.
Лидеры стран обсудят широкий круг вопросов – усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей деятельности, вопросы развития транспортной взаимосвязанности, усиления культурно-гуманитарного измерения ШОС, передает РИА «Новости».
Путин примет участие в заседании лично впервые за три года. В четверг он проведет встречи с иностранными лидерами в двустороннем и многостороннем форматах. В частности, Путин пообщается с президентами Киргизии Садыром Жапаровым, Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, Ирана Эбрахимом Раиси, а также с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом и китайским лидером Си Цзиньпином, передает ТАСС.
Также на четверг запланирован трехсторонний саммит Россия – Монголия – Китай с участием глав государств. В пятницу пройдет заседание Совета глав государств ШОС в узком и расширенном составах.
Кроме того, в пятницу Путин встретится с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, главой правительства Индии Нарендрой Моди, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в двустороннем формате. По завершении всех мероприятий запланировано общение Путина с представителями российских СМИ.
Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, анонсировав участие Путина в саммите ШОС в Самарканде, заявил, что Москва «ожидает весьма и весьма важного и представительного мероприятия, уникального в своем роде». Эрдоган сообщил о планах обсудить с Путиным продуктовую сделку на полях саммита ШОС.
Путин и президент Ирана посмеялись над США и ЕС
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Президент России Владимир Путин с иронией отозвался о политике, проводимой странами Запада. На встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, которая прошла в четверг на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, российский лидер раскритиковал США и Евросоюз за непоследовательность.
Раиси в ходе беседы с российским лидером отметил, что Иран никогда не покидает и не покинет переговорный стол, однако США, по его словам, являются недоговороспособными и «нарушают все обязательства». «И, конечно, все убедились в том, что Евросоюз тоже находится в пассивной ситуации – они тоже неспособны выполнять свои обещания», – подчеркнул президент Ирана.
«Хозяева своего слова. Хотят – дают, хотят – забирают», – сказал Путин, обращаясь к своему визави, после того как Раиси произнес целую отповедь западным странам, передает ТАСС.
После перевода этого каламбура на фарси президенты вместе посмеялись и продолжили переговоры.
Путин ранее заявил, что Россия очень рада скорому присоединению Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Си Цзиньпин прибыл в Нур-Султан
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Нур-Султан, сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
«В столичном аэропорту приземлился самолет председателя КНР, который прибыл в Казахстан с государственным визитом», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Токаев лично встретил в аэропорту высокого гостя, в воздушной гавани в честь него был выстроен почетный караул. По завершении церемонии кортежи направились в резиденцию казахстанского лидера.
Пресс-служба Токаева ранее сообщала, что китайский лидер посетит Нур-Султан 14 сентября по приглашению казахстанского президента. Лидеры двух стран обсудят перспективы укрепления всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.
В МИД Казахстана отмечали, что это первый зарубежный визит китайского лидера с начала пандемии COVID-19.
Путин напомнил Шольцу о пакетном характере зерновой сделки
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул пакетный характер зерновой сделки и отсутствие подвижек в вопросах разблокировки российского экспорта, сообщили в пресс-службе Кремля.
«При обмене мнениями о ходе реализации заключенной 22 июля в Стамбуле зерновой сделки Владимир Путин подчеркнул ее пакетный характер, разъяснил суть озабоченностей в связи с несбалансированной географией морских поставок украинского зерна, лишь незначительная часть которого поступает в наиболее нуждающиеся страны», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
При этом в пресс-службе отметили, что «отсутствуют подвижки в вопросах снятия препятствий на пути экспорта российских продуктов и удобрений».
«Подтверждена готовность российской стороны поставлять на внешние рынки большие объемы зерна, а также бесплатно передать нуждающимся странам удобрения, заблокированные в европейских портах», – добавили в Кремле.
В пятницу Путин заявил, что в этом году Россия уже поставила за границу 30 млн тонн зерна и готова нарастить поставки до 50 млн тонн и больше, урожай хороший.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз не хочет выполнять свою часть пакетной сделки по зерну. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему с «зерновой сделкой» пора кончать.
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В Китае предсказали перемещение богатств из Европы и США на Восток
В следующие два десятилетия мы увидим крупнейшее в истории перемещение богатств с обеих берегов Атлантики на Дальний Восток, на этом фоне Москва ускорит процесс сближения с государствами Азии, а санкции против Москвы создадут новую Россию, пишет обозреватель китайской газеты Global Times Ван Вэн.
Как отметил обозреватель китайского издания, на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин произнес знаковую речь. «Суть (выступления) заключалась в том, что доминирование США в мировой политике идет на убыль, и ни одна страна не может изолировать Россию», – приводит слова автора РИА «Новости».
По мнению Вэна, Запад действительно утратил прежнее экономическое и политическое значение для всего остального мира. На Дальнем Востоке формируется крупнейший промышленно-производственный пояс, также выстроена международная модель трансграничного разделения труда между Китаем, Японией, Южной Кореей и АСЕАН. Общий объем экспорта в регионе уже превысил этот показатель у Евросоюза и Северной Америки вместе взятых, напомнил журналист.
«В следующие два десятилетия мы увидим крупнейшее в истории перемещение богатства с обеих берегов Атлантики на Дальний Восток, где создаются тысячи управляющих и трастовых компаний», – спрогнозировал он.
Обозреватель убежден, что и Москва ускорит процесс сближения с государствами Азии. При этом введенные против нее санкции не нанесут ей вред, а создадут новую Россию, интегрированную с Востоком, подытожил Вэн.
В понедельник президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам отметил, что тактика блицкрига против России не сработала, Россия справляется с давлением со стороны Запада, оперативно реализовывает защитные меры.
Ранее в Китае отметили смелость Москвы и способность России, которая столетиями стоит в ряду самых сильных и влиятельных государств мира, противостоять всему Западу, несмотря на многократное превосходство экономики США и союзных им стран.
Напомним, 7 сентября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил о преодолении Россией самой сложной ситуации в экономике. Он также подчеркнул, что Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия.
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Путин рассказал Шольцу об украинских ударах по Запорожской АЭС
Россия, в отличие от Украины, предоставляет Красному Кресту доступ к военнопленным, заявил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщила пресс-служба Кремля.
«Отвечая на вопрос федерального канцлера, Владимир Путин отметил, что российская сторона предоставляет Международному комитету Красного Креста доступ к военнопленным, в то время как Киев этого не делает», – сообщается на сайте Кремля.
Также Путин и Шольц обсудили обеспечение безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС).
«Обсуждены вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции. Президент России подробно рассказал о предпринимаемых в координации с МАГАТЭ мерах по обеспечению физической защиты ЗАЭС, которая подвергается постоянным ракетным ударам со стороны Украины, что создает реальные риски масштабной катастрофы», – говорится в сообщении.
Кроме того, Путин обратил внимание на непрекращающиеся обстрелы украинской стороной городов Донбасса, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.
«Основное внимание было уделено ситуации вокруг Украины в контексте проведения Россией специальной военной операции. Владимир Путин, в частности, заострил внимание федерального канцлера на вопиющих нарушениях украинской стороной международного гуманитарного права, непрекращающихся обстрелах городов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители и намеренно наносится ущерб гражданской инфраструктуре», – сообщили в Кремле.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Политолог: Российским избирателям стали неинтересны лозунги оппозиции
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«У тех, кто пытался использовать в предвыборной агитации фактор внешнего давления на Россию, санкционного пикирования с Западом, спецоперации или даже природных ЧП, чтобы ослабить положение ЕР, ничего не получилось. Мы видим, что позиции правящей партии по стране еще более укрепились», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Анатолий Гагарин, комментируя итоги Единого дня голосования.
«Мы видим, что электорату в целом неинтересно все, что связано с негативной внутриполитической повесткой, неинтересны лозунги оппозиции, рассчитанные на сугубо эмоциональный отклик избирателя. Большинство избирателей оценивают не лозунги, а реальные, непридуманные социально-политические достижения в данном конкретном избирательном округе», – пояснил профессор кафедры политических наук УрФО, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.
Собеседник отметил: выборы в законодательные собрания регионов завершились убедительной победой «Единой России» – по партийным спискам она показала среднее значение в 61,99%, что на 8,73% выше, чем на прошлогодних выборах в Госдуму, когда было 53,25%. «Что касается побед всех глав регионов в первом туре, то это показывает, что во всех субъектах они сумели стать фигурами согласия, то есть их деятельность устраивает все политические силы», – подчеркнул Гагарин.
Как заявил в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, победа всех врио губернаторов на состоявшихся выборах свидетельствует о поддержке курса президента Владимира Путина гражданами в целом, поскольку глава государства поддерживал этих кандидатов. «Конечно, здесь есть и личная заслуга каждого из губернаторов, которые активно взялись за работу, активно отработали уже свой срок, и. о. активно показали себя и с положительной точки зрения», – цитирует ТАСС Пескова.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что прошедшие выборы подтвердили консолидацию избирателей вокруг власти. В Единый день голосования, продлившийся три дня – с 9 по 11 сентября, прошло 4,7 тысяч электоральных кампаний разного уровня в 82 субъектах, среди них – 14 губернаторских кампаний, а также выборы шести региональных парламентов, дополнительные выборы в парламенты 22 субъектов РФ и множество кампаний муниципального уровня.
Во всех регионах, где проводились выборы высших должностных лиц, победили действующие главы субъектов или врио губернаторов: в Адыгее – Мурат Кумпилов, в Бурятии – Алексей Цыденов, во Владимирской области – Александр Авдеев, в Калининградской области – Антон Алиханов, в Карелии – Артур Парфенчиков, в Кировской области – Александр Соколов, в Марий Эл – Юрий Зайцев, в Новгородской – Андрей Никитин, в Рязанской – Павел Малков, в Саратовской – Роман Бусаргин, в Свердловской – Евгений Куйвашев, в Тамбовской – Максим Егоров, в Томской – Владимир Мазур, в Удмуртии – Александр Бречалов, в Ярославской области – Михаил Евраев.
В «Единой России» провели работу над ошибками предыдущих кампаний, сказал первый зампред Совета Федерации, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. «Если сравнивать с итогами 2017 года и Госдумы в прошлом году, то «Единая Россия» в этом сезоне везде улучшила результат. В традиционно сложных для партии административных центрах на выборах в гордумы мы суммарно взяли 81% мандатов. И это даже немного выше, чем на выборах в заксобрания (79,9% мандатов). Показательны результаты в Сибири и на Дальнем Востоке, где у нас традиционно поддержка ниже, чем в среднем по стране. В прошлом году на Госдуму мы проиграли Омск. В этом – в гордуме у «Единой России» 90% мандатов. Владивосток, Барнаул – примерно такая же картина», – написал он в своем Telegram-канале.
Вучич похвастался перед оппозицией Сербии орденом от Путина
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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что получил орден Александра Невского от Владимира Путина, а вот о сербских депутатах-оппозиционерах глава российского государства даже не слышал.
В Скупщине проходит заседание по ситуации в Косово. Во вторник президент Сербии провел на дебатах в парламенте свыше 10 часов, в среду – около 13 часов. Обращаясь к депутатам-традиционалистам, которые «читают ему патриотические лекции» и говорят «об отношениях» с Россией и Китаем, Вучич заявил, что именно он, а не оппозиционеры, установил «наилучшие отношения» с Москвой и Пекином.
«Путин на которого ссылаетесь, не наградил никого из вас, никого из вас никогда не видел, даже на картинке, ни о ком из вас никогда не слышал, настолько вы для него важны», – приводит РИА «Новости» слова Вучича.
«А теперь подумайте, можете креститься сколько хотите, это единственное, что вам остается, потому что вы нам чудесно представили свою программу», – заявил Вучич, добавив, что Путин дал ему, а не оппозиционерам «высочайшую награду после Николы Пашича». При этом Вучич сказал, что оппозиционеры «ссылаются на Владимира Путина», а сам президент Сербии – «на сербский народ и граждан Сербии».
Напомним, вице-премьер Сербии Зорана Михайлович обвинила Россию в том, что она якобы злоупотребляет дружественными отношениями с Сербией. Вучич отказался давать обещание, что Белград не введет против Москвы никаких санкций.
Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар заявил, что Сербам следует забыть, что Косово – это Сербия. Вучич резко отреагировал на слова Эскобара.
Путин назвал ключевую задачу санитарного щита России
Главной задачей санитарного щита, создаваемого в России, станет защита жителей страны от возможных биологических угроз, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками Роспотребнадзора.
«В числе приоритетов – формирование так называемого санитарного щита нашей страны. Его главная цель – уберечь граждан России от возможных в будущем биологических угроз. Реализация этого масштабного проекта позволит сделать диагностику инфекций быстрой и доступной», – цитирует президента ТАСС.
Он добавил, что опознать любую неизвестную инфекцию можно будет в течение суток, а за четыре дня, как считают специалисты, можно создать тест для ее определения.
«Уверен, вы обязательно решите все эти задачи – все задачи, которые напрямую связаны с повышением благополучия и качества жизни наших граждан», – дал он напутствие санитарным врачам.
Также глава государства в ходе встречи вручил отрудникам Роспотребнадзора государственные награды.
«Вы достойно и ответственно выполняете возложенные на вас задачи. Да, ваш труд часто остается в тени и не замечается, пока беда не приходит. Вы работаете при этом на опережение, на профилактику, и граждане нашей страны порой даже не догадываются, какие огромные усилия прилагаются вашей службой для сбережения их здоровья», – сказал Путин.
Он отметил, что труд сотрудников ведомства заслуживает уважения и самого высокого признания. Президент подчеркнул, что миллионы людей благодаря Роспотребнадзору избежали тяжелых заболеваний и их не менее тяжелых последствий.
Путин назначил нового посла на Кипре
Президент России Владимир Путин назначил послом на Кипре Мурата Зязикова, Станислав Осадчий освобожден от должности.
«Назначить Зязикова Мурата Магометовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кипр», – говорится в приказе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Другим указом Путин освободил от этих обязанностей посла на Кипре Станислава Осадчего.
Ранее президент Владимир Путин назначил Алексея Дедова новым послом России в Иране, освободив от этой должности Левана Джагаряна, которого назначил послом России на Шри-Ланке и по совместительству на Мальдивах.
Гуттериш обсудил с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждались ситуация вокруг Запорожской АЭС, экспорт российских удобрений и организация миссии по установке фактов обстрела украинскими силовиками СИЗО в Еленовке (ДНР).
«В последний раз я разговаривал с президентом Путиным этим утром, поэтому пришел поздно на конференцию. Мы говорили о продовольственной сделке, о ее продлении. Как вы знаете, ведутся разговоры об экспорте российских аммониевых удобрений по Черному морю», – сказал он на пресс-конференции в связи с началом работы 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает ТАСС.
Также он добавил, что обсудил с Путиным «работу миссии в Еленовке, необходимость обеспечения ее беспрепятственной работы. С российской стороны препятствий не будет».
В воскресенье утром последний работавший на ЗАЭС 6-й энергоблок был остановлен из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений линий электропередач. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов допустил, что ЗАЭС может быть перезапущена, когда получится восстановить ЛЭП и отодвинуть линию соприкосновения от станции.
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о неспособности МАГАТЭ выяснить, кто обстреливает Запорожскую АЭС.
Кремль рассказал о ночном разговоре Путина с Пашиняном
Президент Владимир Путин ночью провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном, обсуждалась эскалация на границе Армении и Азербайджана, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Ночью сегодня был телефонный разговор с премьер-министром Армении Пашиняном, обсуждалась ситуация на границе армяно-азербайджанской, серьезная эскалация, которая там произошла», – передает ТАСС слова представителя Кремля.
«В русле состоявшегося разговора сейчас ведется интенсивная работа на экспертном уровне. Большего пока говорить не буду, по мере получения результатов этой работы мы будем вас информировать», – добавил Песков.
По его словам, роль России в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном трудно переоценить.
«Трудно переоценить роль России, роль лично Путина. Естественно, президент прикладывает все усилия для того, чтобы способствовать деэскалации напряженности на границе, эти усилия продолжаются», – сказал Песков.
При этом он не стал комментировать намерения Москвы в связи с обращением Еревана в ОДКБ за помощью. «Большего сейчас не хотел бы говорить, ведется работа, разные согласования, не хотел бы что-то анонсировать до того, как процесс согласования завершится», – заметил пресс-секретарь.
Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».
Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.
Во вторник утром премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе по телефону. Также глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян проинформировал российского коллегу Сергея Лаврова о ситуации на армяно-азербайджанской границе. Позже Совет безопасности Армении принял решение обратиться к России за помощью с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и СБ ООН в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе.
Путин посмертно наградил погибших сотрудников посольства России в Кабуле
Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества сотрудников российского диппредставительства в Кабуле, погибших при теракте 5 сентября.
Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. В документе отмечается, что специалист-эксперт Адыгжы Кужугет и второй секретарь посольства Михаил Шах награждены «за мужество, стойкость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».
Напомним, террорист-смертник устроил взрыв у здания посольства России в Кабуле. В МИД подтвердили, что два сотрудника российской дипмиссии погибли. Террористическая группировка «Исламское государство*» (террористическая организация, запрещена в России) взяла ответственность за теракт.
Песков заявил о консолидации россиян вокруг Путина
Россияне консолидированы вокруг решений президента Владимира Путина по проведению специальной военной операции на Украине, об этом свидетельствуют и результаты выборов, и опросы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля ответил на вопрос о том, могут ли критические публикации в соцсетях изменить общественное мнение в отношении СВО, передает ТАСС.
«Россияне поддерживают президента, это подтверждает и настроение людей, и действия людей: их участие в выборах и выбор, сделанный теми, кто использовал свой голос; это подтверждают статистические данные», – сказал Песков.
Он добавил, что «люди консолидированы вокруг тех решений, которые принял глава государства».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.