Песков: Россия и Китай не стремятся рулить миром

Россия и Китай, в отличие от некоторых других стран, не претендуют на то, чтобы рулить всем миром, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Реализуя свои двусторонние отношения, как раз Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром. Мы знаем, что такую склонность имеют другие страны», – сказал Песков в показанном фрагменте передачи «Москва. Кремль. Путин» в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, передает ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера также обратил внимание на «абсолютное сходство в отношении [России и Китая] к различного рода провокационным действиям, источником коих являются Соединенные Штаты Америки». Москва и Пекин едины в оценке «непозволительности такого поведения дестабилизирующего», добавил он.

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились на этой неделе на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего в Самарканде. Они провели двусторонние переговоры, пообщались в трехстороннем формате вместе с президентом Монголии, приняли участие в заседании Совета глав государств ШОС.

Путин в ходе переговоров с китайским лидером заявил, что внешнеполитический тандем России и Китая играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности, отношения двух стран можно считать образцом. Он отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США в Тайване. Помимо этого, Путин сказал, что торговля между российской и китайской стороной по итогам 2022 года окажется на рекордных значениях.

Си Цзиньпин со своей стороны отметил, что лидеры Китая и России поддерживают эффективные стратегические контакты даже в условиях пандемии. Он также заявил о готовности Китая вместе с Россией «вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития».

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