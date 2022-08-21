Шойгу о санкциях против России: Друзья остались друзьями

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21 августа, воскресенье | Последнее обновление — 11:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: The Hill: Россия знает о бреши в ядерном щите США
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Подавляющее большинство не ходит на кладбище, да и в храмы, впрочем, тоже. Всё, что связано со смертью, у них вызывает неприятное, почти брезгливое чувство, замешанное на каком-то животном страхе и непонимании.
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Украина никогда в своей истории не была ни свободной, ни самостоятельной, ни суверенной, ни неделимой, ни независимой страной. В светлые дни своего недолгого детства она была одним из центров большого Русского мира. Все остальное время – диким полем, местом раздоров и склок.
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После августа 1991 года российское общество было уверено, что завтра проснется в свободной, счастливой и богатой стране. Однако этим надеждам не суждено было сбыться.
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Шойгу о санкциях против России: Друзья остались друзьями
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Добиться изоляции России практически невозможно, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Глава военного ведомства отметил, что друзья нашей страны остались друзьями, несмотря на санкционное давление, которое оказывается западными странами на Россию.
«Постоянные громогласные заявления об «изоляции России» – это и повод показать, что далеко не так. Этого вообще добиться достаточно сложно, а говоря о нашей стране, – практически невозможно. Потому что крупнейшая ядерная держава, самая крупная страна по площади и по территории. Страна с передовой наукой, с довольно хорошо развитой промышленностью, оборонно-промышленным комплексом», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».
По словам министра, многие надеялись на то, что специальная военная операция каким-то образом повлияет на количество предприятий, компаний, которые будут участвовать в форуме «Армия-2022», который прошел на прошлой неделе, а также на количество делегаций и на объеме закупок российского оружия.
«Я вам скажу, что друзья остались друзьями. На них не повлияло это мощнейшее давление со всех сторон», – рассказал Шойгу.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
Французов удивили работающие кондиционеры и полные полки в магазинах России
Несмотря на санкции, российские супермаркеты ничем не отличаются от западных: полки заполнены товарами, в том числе иностранных марок, дефицит так и не случился, сообщает France 2.
Некоторым компаниям приходится искать новых поставщиков, но в целом экономика России хорошо противостоит ограничениям, а ВВП может снизиться меньше, чем прогнозировалось. Сегодня супермаркет в Москве ничем не отличается от любого супермаркета на Западе. Полки заполнены продуктами, можно даже без труда найти французские товары, американские сладости или бутылки европейского вина. Дефицит, которого несколько месяцев назад опасались некоторые россияне, так и не случился, материал представлен в переводе «ИноТВ».
По словам жительницы Москвы, которую цитирует французский телеканал, некоторые товары исчезли из продажи, но их заменили другими. Как отметил другой житель российской столицы, на данный момент всего хватает, однако, по его словам, он не употребляет очень дорогие товары, например, западные.
Почти полгода спустя после введения западных санкций российская экономика, похоже, хорошо им противостоит. В этом году снижение ВВП может составить 4%, что гораздо лучше, чем прогнозируемые изначально 8%, утверждается в материале.
Многим российским компаниям действительно удалось обойти ограничения. Автомеханик Виктор Урусов специализируется на ремонте французских автомобилей. Запчасти, которые он обычно покупает, стали либо реже продаваться, либо подорожали в два раза, поэтому он обратился к другим поставщикам. «Раньше для французских машин мы покупали оригинальные или немецкие фильтры. А сейчас на складе китайские фильтры – вот, видите, здесь написано: «Страна изготовления: Китай», – приводит издание слова Урусова.
Лишившись техобслуживания авиапроизводителей Airbus и Boeing, компания «Аэрофлот» решила для ремонта одних самолетов взять запчасти из других.
«Это называется «каннибализм» – явный признак, что в России больше не осталось запчастей. В принципе, такой процесс может длиться несколько месяцев, максимум – год или, возможно, два, однако в конце концов «Аэрофлот» не сможет использовать ни Airbus, ни Boeing», – считает эксперт в авиации Ксавье Тутельман.
По словам корреспондента французского телевидения в Москве Бенжамена Деломбра, пока непонятно, сколько российская экономика сможет смягчать действие санкций, однако в любом случае пока такое сопротивление западным мерам – это реальность.
Напомним, в июне президент России Владимир Путин на ПМЭФ отметил, что европейские политики санкциями против России нанесли своей экономике серьезный удар.
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Появились данные о сбитом в районе Керчи беспилотнике ВСУ
В районе Керчи сбит украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«По предварительной информации, на большом удалении от Крымского моста был сбит украинский беспилотник. Жертв и разрушений нет», – отметил Рогов в своем Telegram-канале.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань» заверили, что движение по Крымскому мосту, соединяющему полуостров с Краснодарским краем, осуществляется в штатном режиме.
«Движение осуществляется в штатном режиме, все в порядке», – приводит слова сотрудника пресс-службы ФКУ Упрдор «Тамань» ТАСС.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в Керчи, по предварительным данным, сработала система ПВО. При этом он заверил, что опасности для города и Крымского моста нет. В пресс-службе администрации города отметили, что звук был похож на раскат грома, у автомобилей сработали сигнализации.
Россия перебросила «Кинжалы» в Калининградскую область
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В Калининградскую область переброшены три МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в рамках стратегического сдерживания, они будут нести боевое дежурство круглосуточно, сообщили в Минобороны.
«Сегодня, 18 августа, в рамках выполнения дополнительных мероприятий стратегического сдерживания осуществлено перебазирование трех самолетов МиГ-31и с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» на аэродром Чкаловск Калининградской области», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Там уточнили, что «на аэродроме Чкаловск будет организовано круглосуточное боевое дежурство самолетов МиГ-31и с «Кинжалами».
В ходе полета были «отработаны вопросы взаимодействия с истребительной авиацией 6-й армии ВВС и ПВО, а также морской авиацией Балтийского флота».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Россия разместила в Калининградской области истребители-перехватчики МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», и разбиралась, для чего Россия столь открыто демонстрирует это оружие НАТО.
В районе аэропорта «Бельбек» над Севастополем сбит БПЛА
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В районе аэропорта «Бельбек», который находится на северо-западе Севастополя, средствами ПВО, по предварительным данным, сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Недавно в районе аэропорта «Бельбек» средствами ПВО, по предварительным данным, был сбит беспилотный летательный аппарат. Никаких повреждений нет. Никто не пострадал», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
«Укропаблики уже вижу, что начали разгонять заготовки о своей «успешной» атаке. Прошу сохранять всех спокойствие и получать информацию из проверенных источников», – добавил губернатор Севастополя.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, в Керчи, по предварительным данным, сработала система ПВО. При этом он заверил, что опасности для города и Крымского моста нет. В пресс-службе администрации города отметили, что звук был похож на раскат грома, у автомобилей сработали сигнализации. Позже член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в районе Керчи сбит украинский БПЛА.
В четверг министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина и США якобы договорились, что американское оружие не будет использоваться для ударов по российской территории. При этом он отметил, что «по Крыму таких ограничений нет».
Шойгу объяснил принятие решения о спецоперации
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Решение о проведении специальной военной операции было принято из-за неприемлемых угроз безопасности России, созданных властями Украины, заявил министр обороны Сергей Шойгу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса.
«На протяжении восьми лет киевский режим совершал вопиющие преступления в отношении граждан ДНР и ЛНР. Погибли тысячи ни в чем не повинных людей, включая детей. Одновременно началось военное освоение украинской территории Североатлантическим альянсом. Киев взял курс на вступление в НАТО. Все это создало неприемлемые угрозы безопасности России», – цитирует ТАСС Шойгу.
По его словам, на этом фоне в феврале Верховный главнокомандующий принял единственно верное решение о проведении специальной военной операции. «Ее главной целью стала защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима», – подчеркнул Шойгу.
При этом он отметил, что в первые же дни спецоперации российские Вооруженные силы «столкнулись с бесчеловечной тактикой украинских формирований».
«Солдаты ВСУ и нацбатальонов прячутся в городских кварталах, прикрываются мирным населением как живым щитом, используют и жилые дома, и объекты социальной и энергетической инфраструктуры в качестве укрепрайонов и огневых точек. Терпя поражение на «земле» и отступая, они целенаправленно уничтожают все вокруг, лишь бы ничего не оставалось для мирных граждан. Такой же тактики во время Великой Отечественной войны придерживались и немецкие нацисты», – сказал министр обороны России.
«Отчасти, – констатировал он, – это объясняется составом украинской армии. После антиконституционного переворота в стране возникли новые силовые структуры – так называемые национальные батальоны, исповедующие идею неонацизма, расовой нетерпимости ко всем, кого они считают не украинцами».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Экспортную «Армату» впервые показали на открытом стенде
На стенде «Рособоронэкспорта» в ходе форума «Армия-2022» впервые представили экспортный вариант перспективного танка Т-14 «Армата».
Машину разместили на открытом стенде среди других экспортных образцов вооружения, передает ТАСС.
До этого Т-14 не демонстрировался экспортером российской техники. Экспортная версия в виде модели демонстрировалась за рубежом на выставке IDEX в Абу-Даби в феврале 2021 года.
В октябре 2021 года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что госиспытания Т-14 планируется завершить в 2022 году.
Академик предложил вернуть российскому флоту тактическое ядерное оружие
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Корабли ВМФ России стоит вновь оснастить тактическим ядерным оружием, заявил почетный научный руководитель Саровского ядерного центра академик Радий Илькаев.
Ученый принял участие в церемонии открытия памятника адмиралу Высоцкому в Москве. Главнокомандующий ВМФ (2007-2012) адмирал Владимир Высоцкий скончался 5 февраля 2021 года на 67-м году жизни.
«В этом вопросе (возвращение тактического ядерного оружия на флот) мы нашли с Высоцким полное взаимопонимание. Мы хотели, чтобы этот вопрос был обсужден в Совете безопасности. Мы же великая морская держава – и должны иметь соответствующий флот для защиты. Но чтобы построить такой флот, нужно лет 100, это очень дорого. А пока нужно защищать доступными способами – вернуть тактическое ядерное оружие, оно же лежит на складах», – передает РИА «Новости» слова Илькаева.
Он напомнил, что такое решение – сокращение вооружения – было принято президентом СССР Михаилом Горбачевым по договоренности с американцами.
«Зачем? Многие сейчас говорят, что наш флот не такой сильный, как раньше. Но если мы вернем его защиту... А ведь никакого официального соглашения нет. Это, можно сказать, «джентльменское соглашение», – сказал Илькаев.
В настоящее время в боевом составе ВМФ находятся только стратегические атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, которые могут нести ядерные заряды.
Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил, что российская военная доктрина не допускает использования ядерного оружия в таких конфликтах, как спецоперация на Украине.
Напомним, на Западе жаловались на «опасную риторику Кремля о ядерном оружии». При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, опасность такого конфликта нельзя недооценивать.
В Британии удивились стойкости российской экономики
Российская экономика, несмотря на санкции, держится лучше, чем многие ожидали, а рост продажи нефти в Китай, Индию и Турцию «помог противодействовать снижению экспорта в ЕС», говорится в публикации Financial Times.
Как отмечает издание, быстрые действия, предпринятые Центральным банком России с целью введения контроля за движением капитала и повышением процентных ставок, стабилизировали рубль, а рост продажи нефти в Китай, Индию и Турцию «помог противодействовать снижению экспорта в ЕС», передает РИА «Новости».
В то же время автор статьи считает, что в дальнейшем «наибольшее влияние» на Россию может оказать потеря западных технологий и компонентов, которые Пекин или другие страны «не смогут полностью заменить».
Накануне во Франции удивились работающим кондиционерам и забитым товарами полкам в магазинах России. Как отметил французский телеканал France 2, несмотря на санкции, российские супермаркеты ничем не отличаются от западных: дефицит так и не случился.
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На «Армии-2022» показали участвующий в операции на Украине беспилотник
На форуме «Армия-2022» представлен беспилотный летательный аппарат «Лиса», который способен наносить удары гранатами, такие аппараты применяются в ходе спецоперации на Украине.
«Да. Пять штук отправили недавно», – ответил представитель компании-разработчика ООО «Промкомпозит» на вопрос, используются ли такие беспилотники в Донбассе, передает ТАСС.
Ранее на «Армии-2022» был представлен новейший подводный беспилотник «Суррогат-В» («Ведомый», Surrogate-W, Wingman), имитирующий действия субмарины.
Врио командующего ЧФ назначен начальник Военно-морской академии Виктор Соколов
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Вице-адмирал Виктор Соколов, ранее занимавший пост начальника Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова, назначен временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом.
«Я <...> назначен исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом», – передает ТАСС слова Соколова в ходе сбора с молодыми офицерами.
Ранее в Крыму была проведена атака диверсантов на штаб Черноморского флота и на аэродром в Новофедоровке.
Напомним также, что флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса, сообщили в Минобороны России. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота.
The Hill: Россия знает о бреши в ядерном щите США
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России известно о бреши в ядерной доктрине США, пишет американское издание The Hill, отмечая, что Соединенные Штаты находятся в незавидном положении.
Соединенные Штаты, как утверждается в публикации, располагают ядерными бомбами свободного падения, однако Москва в курсе, что они слабо защищены при хранении на складах и при доставке к цели самолетами, которые пролетают через оспариваемое воздушное пространство. Более того, почти всегда существует продолжительный период времени между приказом о нанесении удара и выводом самолета на цель, передает РИА «Новости» содержание публикации.
Кроме того, ВМС США нуждаются в новом поколении крылатых ракет малой и средней дальности в ядерном оснащении, в основном из-за того, что различные президенты, в том числе Джо Байден, препятствовали их разработке.
Конгресс пытается исправить ситуацию, но Америка все равно «находится в незавидном положении». Известно об этом и Китаю, подводит итог The Hill.
Ранее заместитель главы МИД России Александр Рябков отметил надежду Москвы, что США и Западу в целом хватит здравого смысла, чтобы не довести ситуацию на Украине до прямого столкновения с применением ядерного оружия.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, подчеркивала, что Россия никогда никому не угрожала ядерным оружием. Подход Москвы, говорила дипломат, основан исключительно на логике сдерживания, в том числе в теперешних условиях, когда спровоцировавшие обострение украинского кризиса и развязавшие гибридную кампанию против России страны НАТО, провозгласившие себя «ядерным альянсом», опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта.
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Военные ДНР получили двух «Чебурашек»
Ключи от двух модернизированных РСЗО «Чебурашка», которые были разработаны и произведены в ДНР, переданы оперативно-боевому тактическому формированию «Каскад», сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Чебурашка» – зверь еще тот. Может одновременно поражать две разные цели. Очень высокотехнологичное изделие с оригинальной программой управления, позволяющей быстро и точно производить наведение», – рассказал Пушилин в Telegram.
«Очень важный момент: полностью наша разработка и отечественное оснащение», – добавил он, отметив, что «программу импортозамещения начали несколько лет назад, и вот теперь на территории Республики производят такое мощное оружие».
Кроме того, Пушилин сообщил еще об одной «интересной разработке специалистов» ДНР – «стационарных и мобильных изделиях «Туман-купол», которые устанавливают помехи, противодействующие БПЛА малого класса». «Тоже все свое – от проекта до начинки. Очень нужная вещь для борьбы с дронами противника», – сообщил он.
Напомним, в 2018 году в Донецкой народной республике продемонстрировали боевые способности реактивных систем залпового огня собственного производства – «Чебурашки» и «Снежинки».
Танк Т-62М с многоспектральной стабилизированной системой впервые показали на «Армии-2022»
Танк Т-62М, оснащенный многоспектральной гиростабилизированной оптико-электронной системой (МГОЭС) с тепловизором, впервые представлен на форуме «Армия-2022». Он был продемонстрирован на открытой экспозиции Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны.
МГОЭС с помощью мачты смонтирована на башне выставленного танка. Как рассказал ТАСС представитель военного ведомства на экспозиции, систему разработали в ЦНИИ «Циклон». «Она и визуально обнаруживает, и тепловизионные у нее есть каналы, и дальномер. Сейчас [работа] по беспилотникам актуальна. Камера высокого разрешения их ищет. Ищет, находит, выделяет и сопровождает», – отметил он.
«То есть он встал, поднял мачту где-нибудь в леске и смотрит, наблюдает, что там творится», – пояснил представитель ГАБТУ МО РФ.
Т-62М – модернизированная версия танка Т-62, выпускавшегося с 1962 по 1975 годы на предприятиях, сегодня находящихся в составе АО «Уралвагонзавод». Всего было выпущено около 20 тыс. машин. С 1983 года строевая техника проходила глубокую модернизацию в вариант Т-62М (М1/МВ). Во время модернизации устанавливалась дополнительная броневая защита башни, корпуса и днища, бортовые противокумулятивные экраны, а также системы запуска дымовых гранат «Туча» и защиты от напалма «Сода».
Международный военно-технический форум «Армия-2022» проходит с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре «Патриот». Организатором мероприятия выступает Минобороны России.
Ранее на форуме «Армия-2022» показали беспилотный летательный аппарат «Лиса», который способен наносить удары гранатами, такие аппараты применяются в ходе спецоперации на Украине.
Первые дроны с отечественными тепловизорами начали применять в спецоперации
Первый дрон с отечественным тепловизором БПЛА400Т создан в России и уже поставляется российской армии для разведки и корректировки артиллерии в зоне военной спецоперации, заявил представитель конструкторского бюро «Астрон» Александр Бубнов – предприятия-производителя этих беспилотников.
Впервые данные коптеры представляются на военно-техническом форуме «Армия-2022» в подмосковной Кубинке.
«Мы являемся единственным отечественным предприятием-производителем тепловизионных модулей и детекторов, начали работать в этой сфере с момента введения против России санкций в 2014 году. В связи с военной спецоперацией госзаказчику потребовался отечественный тепловизор для дронов. По сути, наш БПЛА400Т и есть – летающий тепловизор, который применяется в том числе для разведки и целеуказания артиллерии. Изделие уже серийно поставляется в ВС РФ и применяется в СВО», – передает РИА «Новости» слова Бубнова.
Собеседник агентства отметил, что до конца года «Астрон» изготовит 1000 «летающих тепловизоров» для нужд российской армии, в целом мощности предприятия позволяют производить более 5000 таких коптеров в год.
БПЛА400Т «видит» живую силу и технику противника на расстоянии до 400 метров, продолжительность полета дрона – 45 минут, высота полета – до 3 километров, взлетная масса – 1,2 килограмма.
Бубнов подчеркнул, что, в отличие от китайских коптеров Mavic, которые волонтеры закупали для нужд ополченцев ДНР и ЛНР, дрон разработки «Астрона» имеет защищенные каналы связи: его нельзя взломать, перехватить и «понять, откуда он вылетал».
Ранее на форуме «Армия-2022» показали беспилотный летательный аппарат «Лиса», который способен наносить удары гранатами, такие аппараты применяются в ходе спецоперации на Украине.
Медведев призвал европейцев наказать «отмороженных политиканов»
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Жителям европейских стран следует призвать «недоумков»-политиков, поддерживающих антироссийские санкции, к ответу, ведь «зимой в компании с Россией гораздо теплее и комфортнее», заявил замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
«Правительства европейских государств, особенно преуспевают в этом нищие прибалты, оголтелые поляки и бегущие в НАТО финны, соревнуются, кто злее расскажет о своем желании порвать с Россией все отношения. Буквально: россиян презираем и никуда не хотим пускать. Визы отменить. Книги позабыть. Картины развидеть. Музыку расслышать. Газ и нефть – не будем брать. Хотя нет… с последним сложнее, особенно в ожидании холодной зимы. Но пока все европейские политики стараются держаться стройно – никаких связей с русскими. Отныне и навсегда!» – написал Медведев в заметке, опубликованной в его Telegram-канале.
При этом обычные граждане здравый смысл не утратили, констатирует Медведев, ссылаясь на результаты соцопросов. «Больше половины жителей стран ЕС совсем не горят желанием рвать контакты с Россией. Хотят полноценных отношений, как было раньше. Нормальных личных контактов, российских энергоносителей в котельных, нашего рынка для своих товаров, успешной торговли, наших туристов в своих музеях и кафе. Мозги им, конечно, *** (синоним слова «запудрили» – прим. ВЗГЛЯД) знатно. Но есть предел напору фекалий в пропагандистской фановой трубе. Дальше общественное сознание начинает задыхаться в миазмах циничной лжи, льющейся зловонным потоком на головы уставших европейцев. Когда, как по Оруэллу, холод в батареях – это тепло европейской солидарности, а рост цен в продуктовых магазинах – минимальная плата за сохранение европейской демократии, которая может погибнуть от асфиксии в объятиях русского медведя», – пишет замглавы Совета Безопасности.
В военных действиях на стороне киевского режима категорически не хотят участвовать от трех четвертей до 90% граждан ЕС, указал Медведев. «Хотя, судя по социологическому опросу, этого все-таки не исключают дебиловатые европейские политики. И антироссийские санкции (тоже по данным опросов) поддерживать не готовы больше половины, а в некоторых государствах и две трети их жителей. Тем более что поддержка предлагается сугубо за свой, личный счет. Причем весь этот бред – от экономии на кремации тел до стирки туалетной бумаги – ради того, чтобы наказать далекую «дремучую Россию», которая ни одному из граждан ЕС своей операцией на Украине ничем не навредила. И обыватель, наконец, начинает задумываться: почему он должен платить за чужие грехи?» – говорится в заметке.
«Мы, конечно, хотим мирного сотрудничества, торговли, обменов и прочих нормальных для всех вещей. Ни от кого не закрываемся, поддерживаем любые здравые предложения. Правда, в свою очередь хотели бы увидеть, как граждане Европы не просто высказывают тихое недовольство действиями своих правительств, но и говорят что-то более внятное. Например, призывают их к ответу, наказывая за очевидную глупость. Тем более если «плата за европейскую демократию» – холод в квартирах и пустые полки в холодильниках, такая «демократия» – для безумных. Именно поэтому четыре кабинета министров в Европе за короткий срок в отставку уже ушли. Туда им и дорога. И это явно не конец. Голоса избирателей – мощный рычаг воздействия даже на самых отмороженных политиканов», – подчеркнул Медведев.
Он призвал европейских соседей «не молчать», а «действовать». «Призовите своих недоумков к ответу. И мы вас услышим. Выгода очевидна – зимой в компании с Россией гораздо теплее и комфортнее, чем в гордом одиночестве с выключенной газовой плитой и холодной батареей», – заключил Медведев.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
Антироссийские санкции между тем обернулись проблемами для стран, которые их ввели. В европейских государствах разгоняется инфляция, обновляя рекорды последних десятилетий, вводится жесткая экономия энергоресурсов. Москва предупреждала, что раскрутка странами Запада спирали односторонних санкций грозит глобальной рецессией.
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