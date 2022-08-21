Шойгу о санкциях против России: Друзья остались друзьями

Медведев призвал европейцев наказать «отмороженных политиканов»

Жителям европейских стран следует призвать «недоумков»-политиков, поддерживающих антироссийские санкции, к ответу, ведь «зимой в компании с Россией гораздо теплее и комфортнее», заявил замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

«Правительства европейских государств, особенно преуспевают в этом нищие прибалты, оголтелые поляки и бегущие в НАТО финны, соревнуются, кто злее расскажет о своем желании порвать с Россией все отношения. Буквально: россиян презираем и никуда не хотим пускать. Визы отменить. Книги позабыть. Картины развидеть. Музыку расслышать. Газ и нефть – не будем брать. Хотя нет… с последним сложнее, особенно в ожидании холодной зимы. Но пока все европейские политики стараются держаться стройно – никаких связей с русскими. Отныне и навсегда!» – написал Медведев в заметке, опубликованной в его Telegram-канале.

При этом обычные граждане здравый смысл не утратили, констатирует Медведев, ссылаясь на результаты соцопросов. «Больше половины жителей стран ЕС совсем не горят желанием рвать контакты с Россией. Хотят полноценных отношений, как было раньше. Нормальных личных контактов, российских энергоносителей в котельных, нашего рынка для своих товаров, успешной торговли, наших туристов в своих музеях и кафе. Мозги им, конечно, *** (синоним слова «запудрили» – прим. ВЗГЛЯД) знатно. Но есть предел напору фекалий в пропагандистской фановой трубе. Дальше общественное сознание начинает задыхаться в миазмах циничной лжи, льющейся зловонным потоком на головы уставших европейцев. Когда, как по Оруэллу, холод в батареях – это тепло европейской солидарности, а рост цен в продуктовых магазинах – минимальная плата за сохранение европейской демократии, которая может погибнуть от асфиксии в объятиях русского медведя», – пишет замглавы Совета Безопасности.

В военных действиях на стороне киевского режима категорически не хотят участвовать от трех четвертей до 90% граждан ЕС, указал Медведев. «Хотя, судя по социологическому опросу, этого все-таки не исключают дебиловатые европейские политики. И антироссийские санкции (тоже по данным опросов) поддерживать не готовы больше половины, а в некоторых государствах и две трети их жителей. Тем более что поддержка предлагается сугубо за свой, личный счет. Причем весь этот бред – от экономии на кремации тел до стирки туалетной бумаги – ради того, чтобы наказать далекую «дремучую Россию», которая ни одному из граждан ЕС своей операцией на Украине ничем не навредила. И обыватель, наконец, начинает задумываться: почему он должен платить за чужие грехи?» – говорится в заметке.

«Мы, конечно, хотим мирного сотрудничества, торговли, обменов и прочих нормальных для всех вещей. Ни от кого не закрываемся, поддерживаем любые здравые предложения. Правда, в свою очередь хотели бы увидеть, как граждане Европы не просто высказывают тихое недовольство действиями своих правительств, но и говорят что-то более внятное. Например, призывают их к ответу, наказывая за очевидную глупость. Тем более если «плата за европейскую демократию» – холод в квартирах и пустые полки в холодильниках, такая «демократия» – для безумных. Именно поэтому четыре кабинета министров в Европе за короткий срок в отставку уже ушли. Туда им и дорога. И это явно не конец. Голоса избирателей – мощный рычаг воздействия даже на самых отмороженных политиканов», – подчеркнул Медведев.

Он призвал европейских соседей «не молчать», а «действовать». «Призовите своих недоумков к ответу. И мы вас услышим. Выгода очевидна – зимой в компании с Россией гораздо теплее и комфортнее, чем в гордом одиночестве с выключенной газовой плитой и холодной батареей», – заключил Медведев.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.

Антироссийские санкции между тем обернулись проблемами для стран, которые их ввели. В европейских государствах разгоняется инфляция, обновляя рекорды последних десятилетий, вводится жесткая экономия энергоресурсов. Москва предупреждала, что раскрутка странами Запада спирали односторонних санкций грозит глобальной рецессией.