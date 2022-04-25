Путин призвал дать спокойно работать оставшимся в России иностранным компаниям

Необходимо дать спокойно работать в России тем иностранным компаниям, которые остались в стране, несмотря на давление, заявил президент Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры.

«Обращаюсь к вам с настоятельным призывом: соблюдать все права предпринимателей, создавать для них благоприятные условия работы. Однако, если кто-то злоупотребляет своим монопольным положением, идет на закулисные картельные сговоры, то и антимонопольные органы, и прокуратура обязательно должны своевременно и четко на это реагировать», – передает его слова РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением.

«Россия сталкивается в последнее время с беспрецедентным санкционным давлением со стороны западных стран. После начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса такое давление, как мы понимаем и знаем, еще больше усилилось», – сказал он.

«Отечественный бизнес сейчас очень достойно проявляет себя, при этом далеко не все малые и средние компании полностью справились с последствиями пандемии, и тут же получили барьеры, связанные с санкционной агрессией против России. Это действительно, по-другому сказать нельзя, санкционная агрессия. В этой ситуации надо максимально поддержать российское предпринимательство, использовать для этого все возможности, включая снижение административной нагрузки», – добавил глава государства.

Ранее в ФНПР попросили президента России Владимира Путина национализировать имущество ушедших компаний.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что все случаи приостановки или прекращения деятельности компаний из недружественных стран в России находятся под пристальным вниманием правительства.

До этого в правительство и Генпрокуратуру направили список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы, в него вошли порядка 60 компаний, объявивших о прекращении работы в России без предоставления гарантий потребителям.

Напомним, порядка 750 иностранных компаний заявили о сокращении деятельности в России в той или иной степени, среди них Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Mango, IКЕА, Coca-Cola, Caterpillar, Danone, BP, Shell, McDonald's.