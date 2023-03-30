Как Финляндия докатилась до прибалтийской русофобии

«Мотором» разрыва с Россией можно назвать финского премьер-министра Санну Марин. За ее заявлениями и выходками в России следят уже давно. Чего стоят только пьяные вечеринки с ее участием или подчеркнутое продвижение ЛГБТ-повестки в ее исполнении. Однако подлинной «звездой» современной европейской политики ее сделали именно скандальные политические заявления и действия, которые ее предшественники себе не позволяли. И большинство их так или иначе направлены против нашей страны.

Так, не подумав, Марин брякнула о передаче Украине финских истребителей, что вынужден был в срочном порядке опровергать президент Саули Ниинисте. До того она обвинила нашу страну в росте коммунальных тарифов в Финляндии, попутно призвав сограждан затянуть пояса ради победы Украины. Еще Марин ляпнула, что без США Европа оказалась бы в беде – правда, не уточнила, в какой именно. Наконец, вслед за коллегами из Латвии и Эстонии она благословила строительство символичного, но с практической точки зрения бесполезного забора на границе с Россией.

Само собой, в таких условиях Финляндия на всех парах мчится к вступлению в НАТО и с октября по почти единодушному согласию всех парламентских партий закрыла границу для российских туристов – правда, еще впускает тех, кто каким-то образом попадет к финнам по воздуху через Турцию или Сербию. Естественно, это обернулось ростом коммунальных тарифов и кризисом для приграничных с Россией городов вроде Иматры и Лаппеэнранты. Но ради борьбы за ценности и помощи Украине их не жалко.

Не отстают и финские чиновники рангом пониже. В прошлом году в Хельсинки снесли монумент, подаренный в свое время СССР. Это уже совсем похоже на Прибалтику. В приграничных городах стали включать гимн Украины – видимо, чтобы на российской стороне его услышали. В том же ключе рассуждают и некоторые финские историки, предлагая стране (и Западу в целом) прямо отправить войска на «праведную» войну с Россией. Такого сама Марин не говорила – но и не одернула своих «горячих парней».

Однако если погрузиться еще лет на 10–15 назад – удивление исчезнет. Все эти годы финские издания вроде Yle или Helsingin Sanomat стращали читателей тем, что Россия вот-вот нападет на Финляндию, а потому стране надо поскорее вступить на НАТО. Опросы еще тогда показывали, что 65–70% финнов настороженно относятся к России. Теперь же 62% опрошенных заявили о желании поскорее присоединиться к НАТО, а что касается плохого отношения к России – в той же Yle приходилось видеть число в заоблачные 85%.

Еще в те времена за членство в альянсе ратовал многолетний премьер и глава МИД Финляндии Александр Стубб. И если бы речь шла только об этом… Одно время на территории Страны тысячи озер работал сайт так называемой Ичкерии. Многие высокопоставленные финские политики жаловались на якобы имеющееся в России угнетение финно-угорских народов. В стране годами работает общество «ПроКарелия», требующее возвращения Финляндии Выборга и Карельского перешейка. И все это – в прежние, «вегетарианские», времена.

Может, обо всем этом говорили политические маргиналы? Но вряд ли таковыми можно считать бывших министров иностранных дел Пертти Паасио и Пертти Салолайнена, экс-председателей парламента Кюсти Юлка и Рииту Уосукайнен. А бывший президент Тарья Халонен и вышеупомянутый Стубб настаивали на праве финских граждан скупать землю в приграничных районах России, когда наша страна запретила это делать. Так что «русофобский нарыв» в Финляндии зрел давно. И даже странно, что прорвался он только в 2022-м.

Но дело не только в претензиях по поводу того, что СССР когда-то отобрал у Финляндии Выборг и кусок Карелии. Ругали финны Россию и за «недостаточное продвижение ценностей», и якобы преследование геев и лесбиянок. Отличался этим, в частности, нынешний глава МИД Пекка Хаависто. А финский евродепутат Хейди Хаутала еще в нулевые годы считалась одним из самых воинствующих русофобов во всей Европе. Неудивительно, что еще в 2015 году ей «по совокупности сказанного» запретили въезд в Россию.

Может быть, на бытовом уровне все было хорошо? Не будем преувеличивать проблему – многие выходцы из России вполне прекрасно прижились в Финляндии. Однако вероятность устроиться на работу на полную ставку у человека с русской фамилией примерно в полтора раза ниже, чем с финской или шведской. Количество случаев с изъятием детей у проживающих в Финляндии российских граждан просто не поддается подсчету. И все это появилось задолго до того, как 37-летняя Марин вообще занялась политикой.

2 апреля в Финляндии пройдут парламентские выборы. Примечательным здесь является то, что почти все ведущие партии возглавляют женщины. Однако пока что наибольшие шансы сменить Марин имеет мужчина – лидер либерально-консервативной партии «Национальная коалиция» Петтери Орпо. Впрочем, социал-демократы, возглавляемые Марин, дышат либерал-консерваторам в спину. Да и националистическая партия «Истинные финны» тоже претендует на победу. Все три партии имеют около 20% поддержки опрошенных.

Какой вариант для России лучше? И тут наступает тихий ужас… «Национальная коалиция» настроена к России еще хуже, чем Марин и ее однопартийцы. Совсем откровенными русофобами и атлантическими «ястребами» следует считать представляющую интересы шведского меньшинства «Шведскую народную партию», а также отколовшихся от «коалиции» консервативных христианских демократов и либералов из партии «Сейчас». Степень неприятия России и желания войти в НАТО у «Зеленого союза», возглавляемого главой МИД Хаависто, сопоставима с либерал-консерваторами.

На эту тему

Вышеозначенные партии могут получить до 40% голосов. Чуть умереннее смотрится некогда правящая партия «Финляндский центр» с рейтингом почти в 10%. Но и она взяла антироссийский и атлантический крен даже раньше, чем Марин с социал-демократами. Те хоть в НАТО начали проситься только в 2022 году – как и «Истинные финны», которые до последнего времени желали сохранить внеблоковый статус. В общем, получается, что нынешняя премьер Финляндии и ее партия – совсем не худшее «политическое блюдо», что есть в соседней стране.

Против членства в НАТО и безудержной поддержки Украины (при изрядной доле критики России) сегодня выступает только крайне левая партия «Левый союз» с почти 10%. С пониманием к действиям нашей страны относится разве что отколовшаяся от «Истинных финнов» правая партия «Власть принадлежит народу». Но не факт, что она сможет провести в 200-местную Эдускунту (парламент) даже одного депутата. В общем, остается болеть за две вышеупомянутые силы при всем понимании того, что их влияние на принятие решений будет минимальным.

Получается, что Финляндия почти превратилась в четвертую прибалтийскую страну – с едва заметными перспективами когда-либо улучшить отношения между нашими странами. И предпосылки для подобного поворота вызревали годами. Оставалось только подождать, когда прагматики старого поколения, больше смотрящие на экономику, уступят место более «ценностно подкованным» Марин и Хаависто. И когда это случилось, и появился повод в виде СВО – российско-финские отношения рухнули в пропасть без малейшей надежды в ближайшее время оттуда выбраться.