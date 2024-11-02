ЕС готов превратить Украину в рай для мигрантов из Азии и Африки

Запад имеет на Украину обширные планы. Это стало понятно еще 20 лет назад, когда в Киеве началась «оранжевая революция». В западных намерениях есть одна неизменная составляющая: Украина должна превратиться в источник головной боли для России, сделав нашу страну более сговорчивой. Однако многие другие вещи, связанные с положением Украины в системе политики того же самого Евросоюза, претерпели изменения как в связи с событиями последних лет, так и ввиду того, что творится в самой Европе.

Обратим внимание на тот факт, что «оранжевая революция» ноября – декабря 2004 года случилась спустя всего полгода после самого большого расширения ЕС, когда его ряды пополнили сразу три западные соседки Украины – Польша, Словакия и Венгрия. Позднее к ним присоединилась Румыния. Тогда же Евросоюз поставил задачу расширения зоны своего влияния дальше, в сторону постсоветского пространства и Балкан, чтобы тамошние государства находились «под присмотром» и жили по правилам, понятным ЕС.

Ближе к концу нулевых в политике Евросоюза определяющее место заняло пресловутое понятие «ценностей». Нет, это не обязательно узаконивание однополых браков – хотя эта мера крайне желательна. Прежде всего речь шла об отказе от значительной части суверенитета в пользу наднациональных органов власти ЕС на всех территориях, которые он считал зоной будущего влияния – даже если страна прямого приглашения туда не получала. Все остальное, включая демократические права и свободы, стали только «гарниром к главному блюду».

Если говорить об Украине, то поначалу ее старались использовать как «образец для подражания», которому граждане России сами бы захотели следовать. Дескать, смотрите – ваши родственники (причем в прямом смысле родственники) выбрали «правильный» европейский путь, под присмотром Евросоюза у них очень многое стало получаться – и вы идите туда же. Сблизитесь с ЕС – и будет у вас коррупция меньше, и пенсии вырастут, и подотчетность власти народу увеличится. Словом, ждет вас почти манна небесная.

Но после мюнхенской речи Владимира Путина в 2007 году, сопротивления России признанию Косова и расширению НАТО, войны в Южной Осетии годом позже и «газового кризиса» с Украиной под новый 2009 год подход изменился. В ЕС придумали программу «Восточное партнерство», суть которой – отрыв от России шести постсоветских стран. Понятно, что в первую очередь Украины. И после 2012 года Евросоюз окончательно сделал ставку на разделение России и Украины любой ценой. И случился уже Евромайдан.

За последние 10 лет европейцы отказались от принципиального разговора с Россией, сделав ставку на ее принуждение к «порядку, основанному на правилах». Но цели, как мы знаем, добились лишь частично. Украину от России оторвали – но получили толпы беженцев и целый ряд проблем у себя. СВО идет медленнее, чем нам бы хотелось, но изолировать и наказать Россию по полной у ЕС не вышло. И там начали вбрасывать идеи, как можно остановить конфликт на более-менее выгодных для себя условиях.

Главный вопрос, который наверняка волнует нас в России, – территориальный. Готов ли Запад признать, что Украины в прежних границах он не увидит? И вот бывший генсек НАТО и премьер Норвегии (страна не входит в ЕС, но координирует с ним свою внешнюю политику) Йенс Столтенберг заговорил об этом. Он заметил, что Украину можно принять в НАТО и в «урезанных» границах, приведя в пример Финляндию образца 1940 и 1944 годов. Мол, та потеряла 10% территории, но зато пришла к процветанию.

Теперь переводим эти 10% на территорию Украины в границах 1991 года и примерно получаем Крым, ДНР и ЛНР. Собственно говоря, о возможности отказа Украины от Крыма и Донбасса раньше говорили президент Польши Анджей Дуда и премьер Словакии Роберт Фицо. И вот Столтенберг косвенно сказал то же самое. То есть за Россией на Западе готовы признать только Крым и Донбасс. Никаких Запорожской и Херсонской областей, куска Харьковщины. Все они, по замыслу европейцев, должны вернуться в состав Украины.

Членство в ЕС и даже НАТО Украине светит вряд ли. Но вот статус «подмандатной территории» Евросоюза (по факту – колонии) она вполне может получить. Там наверняка появятся военные объекты. Можно предположить, что их хотят разместить в Одессе, Бердянске (как в городе на Азовском море), Днепропетровске, Харькове и Шостке (на севере Сумской области близ российской границы). ЕС теперь тоже наращивает военную составляющую – и речь может идти о его военной миссии, а не только подразделениях НАТО.

Формально Украину готовы оставить нейтральной страной, но ее нейтралитет будет подобен Австрии, Финляндии и Швеции (до вступления двух последних в Североатлантический альянс). То есть в НАТО страны не состоят, но теснейшим образом с ним сотрудничают во всем, включая военную доктрину и производство оружия. На такой Украине предполагается задавить все, что напоминает о ее родстве с Россией, запретить русский язык, относительно пророссийские партии. Ее главной задачей станут провокации против России под прикрытием ЕС и НАТО.

Такая Украина превратится в базу для российской и белорусской оппозиции. Оттуда на нас будут вещать разного рода «вражеские голоса». Там заработают всяческие «правительства в изгнании» и т. п. На территории Украины станут работать YouTube и Тelegram-каналы, которые будут распространять то, что запрещено в нашей стране – не только политическое. В ответ России придется блокировать вообще все, что идет с той территории. Естественно, это отнимет огромное количество сил и средств.

А дальше всплывает «вишенка на торте». Евросоюз за последние 10 лет пережил не одно нашествие мигрантов и волну исламистских терактов. И теперь он закручивает миграционные гайки и на уровне отдельных государств, и на общеевропейском. Причем предполагается разместить в странах, прилегающих к ЕС, миграционные «отстойники». Например, Албания уже дала согласие на его появление. Наверняка заставят дать такое согласие и Украину. На ее территории и будут «фильтровать» выходцев с Ближнего Востока, из Африки и Южной Азии.

И вряд ли йеменцев, афганцев, суданцев и сомалийцев будут держать во Львове, откуда до польской границы всего полтора часа езды. Скорее всего, лагеря для мигрантов разместят в вышеназванных городах востока и юга бывшей УССР. Возможно, к ним добавят еще Чернигов и Житомир, расположенные близ границы с Белоруссией. Естественно, что этих мигрантов будут направлять в сторону российской и белорусской границы. И на купирование данных прорывов нам придется тратить немалые силы.

Ближневосточные и африканские мигранты постепенно начнут заселять «неблагонадежные» города. Перевезут туда и наиболее беспокойных обитателей иммигрантских гетто из Парижа, Роттердама или Стокгольма, тем самым уменьшив недовольство европейцев перезревшей проблемой. Приезжие начнут на новом месте устанавливать свои порядки, сделают жизнь харьковчан и одесситов невыносимой. А попутно вытравят из них русский язык, русскую культуру, русский дух. Вариант для ЕС просто беспроигрышный.

Устраивает ли Россию такой поворот событий? Можно ли в нынешних условиях идти на переговоры с тем же Евросоюзом, если последствия могут быть вот такими? Кажется, ответы на них очевидны. Альтернативы продолжению СВО просто нет.