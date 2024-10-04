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    Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

    @ FILIP SINGER/EPA/ТАСС

    4 октября 2024, 09:10 Мнение

    Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

    В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идёт об отношениях с Россией и поддержке Украины.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв

    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ

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    В последнее время европейские избиратели всё больше голосуют за разного рода правых евроскептиков. В прошлом году они одержали победу на выборах в Голландии. В этом году они выиграли первый тур выборов во Франции. Успешно выступили на выборах разного уровня в Германии. Наконец, 29 сентября Партия свободы впервые заняла первое место на парламентских выборах в Австрии. Рост популярности подобного рода сил отмечается едва ли не во всех государствах Евросоюза.

    Сейчас правые евроскептики набирают голоса преимущественно на двух сюжетах. Первый – традиционная для них тема недовольства притоком мигрантов с Ближнего Востока, проблема с иммигрантской преступностью и неспособность властей всех уровней вписать приезжих в европейское общество. Недавние теракты в немецком Золингене и голландском Роттердаме лишний раз напомнили об этом. Сейчас в эту же «копилку» добавилась ещё и тема беженцев с Украины, которые тоже не всегда ведут себя адекватно.

    Но за последние пару лет появился и второй сюжет, связанный с Россией. Большинство партий подобного рода или прямо настаивают на восстановлении отношений с нашей страной (как Партия свободы в Австрии) или, как минимум, требуют прекратить вооружение Украины (как их «тёзка» в Голландии). Они указывают на рост цен, во многом вызванный отказом от российских энергоносителей, и справедливо связывают приток украинских беженцев с упёртым нежеланием европейских элит налаживать диалог с Россией.

    Когда речь идёт о первых-вторых местах на выборах, совсем отмахнуться от запроса избирателей на подобные политические силы не выйдет. И «системные» политики как на национальном уровне, так и в Евросоюзе, вынуждены делать шаги навстречу простым европейцам, чтобы в следующий раз подобного рода политические силы не набрали 40% голосов. В противном случае они создадут не третью по численности фракцию Европарламента, как нынешняя группа «Патриотов за Европу», а первую. Да и ещё и в отдельных странах гарантированно придут к власти.

    Только вот в уступках просматривается любопытная тенденция… Возьмём в пример ту же Австрию. Партия свободы сделала упор на двух вышеозначенных темах. Её противники попытались этим воспользоваться. В прежние годы они навешивали на неё ярлык «фашистов». А что теперь? А теперь плакаты австрийских правых разрисовали надписями «Партия свободы – это Путин». Тем самым они чётко расставили приоритеты в своей критике. То, что лидер правых Херберт Кикль предложил признать Крым и Донбасс частью России, стало большим «проступком», нежели требование отобрать австрийские паспорта у мусульман, не желающих вписываться в местное общество.

    Вполне в соответствии с этим вели себя и австрийские власти в последние годы. Страна запретила никабы, запретила детские сады с иным языком, кроме немецкого. Обязала имамов произносить проповеди только на немецком, ужесточила правила получения вида на жительство (ВНЖ), заявила о неготовности принимать мигрантов, высылаемых из Германии. Еврокомиссаром от Австрии стал Магнус Бруннер, который уже на общеевропейском уровне станет добиваться ограничения миграции и ужесточения правил выдачи ВНЖ. То есть часть требований Партии свободы выполнили.

    Но что касается России – тут картина противоположная. Канцлер Карл Нехаммер, который, видимо, сохранит свой пост, ясно дал понять, что пересматривать отношения с Россией не собирается. Австрия не станет отказываться от невоенной помощи Украине (не будучи членом НАТО, оружие ВСУ она не поставляет), и продолжит противостояние с Россией на привычном для австрийцев дипломатическом фронте. То есть, здесь никаких уступок делать не планируется. Закручивать миграционные гайки – можно. Идти навстречу России – нельзя.

    Возьмём теперь пример Голландии, чей многолетний премьер Марк Рютте стал новым генсеком НАТО. На протяжении многих лет он пусть и медленно, но ужесточал миграционную политику. В Нидерландах усложнили правила воссоединения семей, уменьшили пособия приезжим, многих выслали из страны. Уже в начале нынешней осени новое правительство страны решило не выполнять миграционный пакт ЕС, и откупаться от Брюсселя за каждого мигранта, который должен был осесть на голландской земле.

    Лидер Партии свободы Герт Вилдерс ещё настаивал на том, чтобы голландцы перестали вооружать Украину. Но тут… извините! Нидерланды готовы одобрить нанесение Украиной ракетных ударов вглубь России, передали ВСУ свои самолёты F-16. Королевство продолжает оставаться крупным логистическим центром снабжения Украины, поскольку поставляемая ей военная техника из США, Канады и Британии чаще всего идёт через голландские порты. То есть, снова видим ту же картину. Миграционную политику пересматривать готовы, политику в отношении России – нет.

    Перейдём теперь на общеевропейский уровень, и посмотрим назначения в новый состав Еврокомиссии. Помимо австрийца Бруннера, в ней появится ещё и соратник премьера Италии Джорджи Мелони Раффаэле Фитто, который станет отвечать за региональную политику. Это уже совсем откровенный противник иммигрантов с Ближнего Востока и Африки, представляющий группу правых евроскептиков «Европейские консерваторы и реформисты». Да и сама глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тоже дала понять, что миграционные гайки надо закрутить… В общем, это направление отдали противникам мультикультурализма.

    А что с внешней политикой? А здесь приоритет однозначный – борьба с Россией до упора. Верховным комиссаром по внешней политике и безопасности стала экс-премьер Эстонии Кая Каллас. Комиссаром по обороне – бывший глава правительства Литвы Андрюс Кубилюс, который слывёт махровым русофобом даже по меркам своей страны. Недалеко ушёл от них и еврокомиссар по международному партнёрству Йозеф Сикела – бывший министр промышленности и торговли Чехии, решивший во вред своей стране оборвать с Россией все возможные связи. Разве что еврокомиссара по расширению и восстановлению Украины, представительницу Словении Марту Кос, нельзя считать русофобкой.

    Как говорил чукча из анекдота: «Однако, тенденция!». Видя рост правых настроений в Европе, евробюрократы и «системные» политики в руководстве отдельных государств готовы постепенно даже отказываться от мультикультурализма, который годами был основой основ Евросоюза.  Но уступать в вопросах противостояния с Россией и вооружения Украины никто из них не готов. Учитывая приоритеты вышеозначенных комиссаров, они вообще ничем, кроме борьбы с нашей страной, заниматься не готовы. Все остальные направления внешней политики ЕС, судя по всему, будут развивать по остаточному принципу.

    Получается, что русофобия в Европе оказалась важнее мультикультурализма. Ради противостояния с Россией можно даже пожертвовать терпимостью к приезжим с Ближнего Востока… В общем, приоритеты понятны. Нам от этого где-то легче – не будем питать никаких иллюзий, что европейские страны и ЕС в целом можно чем-то отвлечь от нас. Без иллюзий проводить жёсткую политику значительно проще.

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