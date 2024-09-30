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    30 сентября 2024, 14:00 • В мире

    Австрия открыла счет поражений либералов в Европе

    Австрия открыла счет поражений либералов в Европе
    @ IMAGO/Rudolf Gigler/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Правая Австрийская партия свободы, выступающая против антироссийских санкций, победила на парламентских выборах в стране. Теперь, по мнению экспертов, ей предстоит вступить в коалицию с другими политическими силами. Что значит поражение австрийских либералов и как оно отразится на европейской политике?

    В воскресенье по всей Австрии прошли выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента) республики. Согласно результатам, опубликованным на сайте МВД страны, правая Партия свободы Австрии (FPO или АПС), предварительно, победила с 29,2% голосов и может получить 58 мандатов.

    Правящая правоцентристская Народная партия (OVP или АНП) нынешнего канцлера Карла Нехаммера заняла второе место с 26,5% голосов (52 мандата). На третьем месте – Социал-демократическая партия Австрии (SPO) с 21% голосов, у нее может быть 41 мандат. Либеральная NEOS получила 9,2% голосов, партия «Зеленые» – 8,3%. Явка избирателей составила 74,9%.

    СМИ отмечают, что такой расклад приведет к трудностям с формированием большинства и правительства. «Несмотря на то, что почти 30% избирателей проголосовали за правую Партию свободы, победа на национальных парламентских выборах может оказаться чисто символической, поскольку основные партии пообещали сформировать коалиционное правительство без АПС», – пишет The New York Times.

    Между тем Нехаммер уже признал поражение своей партии на выборах в парламент. «Да, это была гонка на выбывание, и да, мы не заняли первое место. Было заметное движение, и сейчас наша задача – разобраться, почему радикально настроенные люди получают больше голосов, чем мы», – сказал он.

    Как заявил лидер FPO Герберт Кикль, «избиратель занял твердую позицию и сказал, что в стране не должно продолжаться то, что было». В предвыборной программе партии звучали намерения ужесточить миграционную политику Австрии и добиться отмены европейских санкций в отношении России, передает «Коммерсант».

    На фоне сообщений о победе Австрийской партии свободы в центре Вены начался несанкционированный митинг против этой политсилы, сообщает РИА «Новости». Несколько сотен агрессивно настроенных молодых людей в масках призывали не допустить правые силы в состав правительственной коалиции.

    Как отмечают эксперты, АПС действительно придется вступать в коалицию с другими политическими силами, чтобы сформировать правительство. Но несмотря на это, победа партии стала серьезным маркером настроений в местном обществе.

    Победа АПС в некотором смысле была ожидаемой – ее предсказывали опросы, отметил Егор Белячков, политолог-германист. По его мнению, первое место Партии свободы обеспечило наличие недовольного протестного электората среди избирателей правоцентристской Народной партии. «Статистика процентной убыли голосов у АНП свидетельствует о том, что традиционно правая часть переместилась еще правее», – уточнил собеседник.

    При этом западные СМИ пытаются объяснить победу правых лишь их популистскими лозунгами, заметил эксперт. Так происходит и в Австрии, и в Германии. «Это говорит о непонимании политиками и журналистами глубинных проблем европейских государств, – указал Белячков. – У этих политсил уже сложился свой традиционный электорат, который их поддерживает, и они успешно конкурируют с традиционными партиями».

    Как полагает собеседник, у АПС есть шанс сформировать правительство только в коалиции с АНП, потому что она «идеологически ближе среди всех других партий». «Многое сейчас зависит от того, кто готов уступить – Герберт Кикль или Карл Нехаммер», – добавил аналитик. При этом он напомнил, что «многие из АНП выразили нежелание работать с лидером АПС», в том числе нынешний канцлер.

    По мнению политолога, реальной выглядит коалиция АНП – социал-демократы – «Новая Австрия и Либеральный форум». «Но я не исключаю, что АНП и АПС предпримут попытки договориться. В новейшей истории Австрии крайне правые несколько раз входили в правящую коалицию – и это не является прецедентом», – напомнил он.

    Однако Кикль все же не может рассчитывать на пост канцлера. «Одну из ключевых ролей при назначении на эту должность играет федеральный президент Александр Ван дер Беллен, который должен поручить победившей партии сформировать правительство. Но эта традиция может быть нарушена, чтобы противостоять АПС», – считает Белячков. Тем не менее результаты парламентских выборов крайне значимы.

    «Если АПС войдет в коалицию, то в ее руках будут портфели по меньшей мере ключевых министров, которые попытаются проводить собственную линию»,

    – акцентировал собеседник. Кроме того, влияние федеральных выборов также может сказаться на региональных голосованиях, допускает он. Эксперт напомнил, что 13 октября состоятся выборы в ландтаг Форарльберга, а 24 ноября в ландтаг Штирии. «Сейчас там у власти представители АНП, но АПС может кратно усилить свои позиции», – не исключил спикер.

    «В Австрии, несмотря на довольно жесткую миграционную политику, существует ряд проблем. Среди них – преступность, а также поток беженцев с Ближнего Востока и Украины, что создает дополнительное потрясение для австрийских налогоплательщиков. Партия свободы сыграла на этом», – добавил Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    Второй причиной, по которой правая партия победила на выборах, стало то, что политическая сила выступает за прекращение предоставления помощи Украине и начало переговоров с Россией, добавил собеседник. Он отметил, что противники АПС в большей степени нападали на фракцию не за антимигрантские лозунги, а за желание восстановить отношения с Москвой. По оценкам Трухачева, несмотря на первое место, шансов сформировать правительственную коалицию у АПС нет.

    «Партию свободы в правительство не пустят. Народная партия объединится с социал-демократами, Карл Нехаммер сохранит пост канцлера, а главой МИД будет кто-то из социалистов.

    Таким образом, политика Австрии особых изменений не претерпит», – считает политолог. Тем не менее к АПС начнут прислушиваться. «Для того, чтобы Партия свободы на следующих выборах не получила 40%, улучшив нынешний результат на 10%, пожелания ее избирателей придется учитывать. Но сделано это будет выборочно – например, примут меры, касающиеся миграции. В то же время политика противостояния с Россией останется неизменной. То есть выбирая между русофобией и мультикультурализмом, Австрия, как и ЕС в целом, выберет первое», – полагает собеседник.

    Трухачев обратил внимание на то, что результаты национальных выборов спровоцировали протесты. По его мнению, это становится традицией для Европы, где правые партии показывают высокие результаты. «Что касается Вены, то это левый город: там победили социал-демократы, а второе место заняли «Зеленые». За демонстрациями стоят активисты, связанные с этими политсилами», – уточнил спикер.

    Политолог также указал на реакцию западных СМИ, где АПС называют «крайне правыми популистами». «Австрийская партия свободы имела отношения с бывшими нацистами, но прервала их еще в 2005 году и категорически открестилась от программных пунктов, которые можно трактовать как неонацистские. Медиа же действуют, основываясь на черных технологиях. Им нечем крыть популярность правых, поэтому они пытаются притянуть за уши историю, которая давно канула в Лету», – считает Трухачев.

    «Во многих странах Европы правые силы находятся на пороге к власти. Но партии истеблишмента – либералы, зеленые, центристы, социалисты – обороняются и используют все допустимые методы для сохранения своих позиций, в том числе сговоры и запреты «популистских» партий», – сказал германский политолог Александр Рар.

    Он отметил, что в Австрии проигравшие в ходе выборов партии готовы создать единый правительственный блок против настоящего победителя – Партии свободы.

    Вместе с тем либеральные силы вешают на АПС «клеймо якобы фашистской партии». То же самое происходит в ФРГ по отношению «Альтернативы для Германии» (АдГ). «Это делается, чтобы запугать их избирателей», – считает Рар. По его мнению, приход к власти правых сил в большей части Европы приведет к изменению политической системы, ландшафта и идентичности самой Европы. «Правые обещают силой решить миграционный кризис, а свободная миграция является либеральным кодексом «Зеленых», – напомнил спикер.

    Протесты же в Вене вполне объяснимы. «Общество расколото между правыми и «зелено-левыми». Этот раскол чувствуется повсюду в Европе. Либеральные силы не хотят попасть в меньшинство, у них свои убеждения, за которые они готовы так же бороться, как правые. Уличные протесты в европейских столицах – только начало», – полагает политолог.

    «В разрастающемся общественном конфликте во многих европейских странах словарный запас осуждения, который лидеры либеральной общественности закладывают людям в рот, все более агрессивный и непримиримый», – добавил Рар. Он указал на общие черты большинства критиков правых: «они не знакомы с большими историческими контекстами, все видят через призму «борьба за свободу» и «низвержение диктаторов».

    «Они также никогда не были в военной или кризисной зоне, а их знания основываются на информации агентств и Сети, но оба фильтра выглядят как окна. Те, кто хочет узнать что-то о реальности, не должны уклоняться от теста реальности на месте, и было бы хорошо привлечь все конфликтующие стороны. Но на деле правые просто считаются изгоями», – заключил политолог.

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