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Канцлер Австрии признал поражение партии на парламентских выборах
Канцлер Австрии Нехаммер признал поражение своей партии на выборах в парламент
Канцлер Австрии Карл Нехаммер признал поражение своей Австрийской народной партии на парламентских выборах, где победила оппозиционная Австрийская партия свободы.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер официально признал поражение своей Австрийской народной партии на выборах в парламент, передает РИА «Новости».
Обращаясь к сторонникам, Нехаммер отметил, что, хотя они и не смогли занять первое место, ни у кого из участников избирательной кампании не должно быть чувства вины. «К сожалению, нам не удалось занять первое место. Но никто из нас не должен себя упрекать», – сказал канцлер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Австрийская партия свободы активно выступала против антироссийских санкций и поддерживала отмену ограничительных мер. В результате на парламентских выборах в Австрии она получила 29,1% голосов, показывая лидерство по данным подсчетов. Более того, общественный телеканал ORF опубликовал прогноз, согласно которому партия сохраняет свои позиции на политической арене.