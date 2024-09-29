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Выступающая против антироссийских санкций партия лидировала на выборах в Австрии
Австрийская партия свободы лидировала на выборах с 29,1% голосов по прогнозу ORF
Австрийская партия свободы, выступающая против антироссийских санкций, предварительно получила 29,1% голосов на парламентских выборах в Австрии, показывая лидерство по данным подсчетов, прогноз опубликовал общественный телеканал ORF после закрытия предвыборных участков.
Этот результат основан на подсчете около трети голосов, и погрешность прогноза может составлять 2 процентных пункта, передает ТАСС.
На втором месте, согласно прогнозу, находится Австрийская народная партия с результатом 26,2% голосов. Народная партия является частью действующего правительства, где сотрудничает с партией «Зеленые». Эти данные также были опубликованы сразу после закрытия избирательных участков.
Социал-демократическая партия Австрии, предварительно, занимает третье место, набрав 20,4% голосов. Окончательные результаты выборов станут известны после завершения полного подсчета голосов, но текущие данные уже отражают значительное преимущество Австрийской партии свободы.