Посол России в Турции заявил о стремлении Запада отменить русскую культуру и традиции

Посол России в Турции Алексей Ерхов выступил с речью на Страновой отчетно-выборной конференции Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Анкаре, сообщает ТАСС. В своей речи он отметил, что Запад стремится отменить русскую культуру и традиции, используя для этого язык ненависти и шантажа. Ерхов подчеркнул, что Россия сталкивается с агрессивной русофобией и открытой агрессией, поддерживаемой киевским режимом и некоторыми западными политиками.

Посол также выразил уверенность, что Россия не сдастся под давлением и достигнет намеченных целей. Он отметил, что многонациональный народ России, его язык и культура переживут всех, кто ставит антироссийские устремления выше благополучия и мира. Ерхов поблагодарил соотечественников в Турции за вклад в развитие добрых отношений между двумя странами и подчеркнул, что российское посольство готово поддерживать их в этой миссии.

Ерхов напомнил о предстоящем 80-летии Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2025 году. Он подчеркнул важность этой памятной даты как напоминания о последствиях человеконенавистнической идеологии. Посол призвал организации соотечественников провести торжественные мероприятия в честь Великой Победы, подчеркнув значение патриотического воспитания детей для развития их талантов и формирования достойных граждан.

Ранее доктор политических наук Игорь Кузнецов отметил, что изучение западного феномена «культуры отмены» и русофобии требует научного подхода, что позволит России обрести инструменты для защиты своей культуры.