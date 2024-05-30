Причина конфликта на Украине – не столько личностные особенности лидеров, сколько общий кризис системы, которую Запад начал выстраивать 400 лет назад и которая рушится теперь на наших глазах.

Есть ли у кого-то еще сомнения, что возвращение Российской Федерации нефтяных богатств и перерабатывающих мощностей, принадлежавших некоторое время ЮКОСу, было законным?

Кто выиграет от изменения налоговой системы Стало известно, какие налоговые изменения планируют финансовые власти России с 2025 года. Богатым предлагается платить больше налогов, а небогатые семьи с детьми получат возможность получить кэшбэк – возврат почти половины суммы НДФЛ. Кроме того, впервые за много лет предлагается повысить сумму налогового вычета. Также озвучены новые схемы уплаты НДС для малого и среднего бизнеса. Кто выиграет от нововведений? Подробности Перейти в раздел

Трампу приписали желание бомбить Москву с особым умыслом Одна из главных газет США сообщила об обещании Дональда Трампа разбомбить Москву и Пекин ради спасения Украины и Тайваня. Насколько можно доверять таким заявлениям? И в чем умысел тех, кто морально готовит американцев к войне с Россией и Китаем? Подробности Перейти в раздел

Как железная дорога сделала Донбасс сердцем России 140 лет назад, 30 мая 1884 года, в Российской империи было открыто движение по Екатерининской железной дороге. Дорога соединила Донецкий и Криворожский бассейны – районы залегания угля и железной руды. Это стало ключевым событием, послужившим процветанию всего региона и имеющим значение до сих пор, в том числе для новых регионов России. Подробности Перейти в раздел

Украинская коалиция рискует потерять Нидерланды В Нидерландах впервые за 14 лет сменится власть: новым премьером станет бывший разведчик Дик Схоф, а главной силой правящей коалиции – Партия свободы, близкая по взглядам к Марин Ле Пен и другим критикам Евросоюза. Это грозит стать тяжелой потерей для русофобского фронта ЕС, так как голландцы принимали особо активное участие в борьбе с Россией. Подробности Перейти в раздел

Дамбу в Орске подвела эксплуатация Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности Перейти в раздел