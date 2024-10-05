Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Брюссель задумался над созданием лагерей для мигрантов в соседних с ЕС странах
Times: Брюссель рассматривает создание лагерей для мигрантов в соседних с ЕС странах
Европейский Союз планирует создать лагеря для депортируемых мигрантов в странах, не входящих в сообщество, таких как Албания, Молдавия и Сербия, пишет британская газета The Times со ссылкой на европейских дипломатов.
По данным The Times, эти меры будут обсуждаться на предстоящем саммите лидеров ЕС через две недели, а 10 октября их обсудят главы МВД стран сообщества, передает ТАСС.
Как отмечают источники издания, эти лагеря должны стать частью инновационных решений по ограничению миграции. «Жизненно важно, чтобы тех, у кого нет права оставаться в ЕС, быстро высылали», – приводит газета слова одного из европейских дипломатов. По его словам, люди, получившие предписание покинуть ЕС, будут направляться в специализированные центры и ожидать там окончательного выдворения.
Издание также сообщает, что инициативу по созданию таких лагерей поддержали Австрия, Венгрия, Дания, Италия, Нидерланды, Чехия и страны Балтии. Готовность присоединиться к обсуждению выразили Германия и Франция, что, по мнению журналистов, связано с позицией Албании, выразившей готовность размещать депортируемых на своей территории. Согласно данным ЕС, в прошлом году было вынесено 484 тыс. решений о выдворении, но удалось выслать только 91,5 тыс. человек.
Ранее Венгрия и Нидерланды собрались отказаться от миграционных правил ЕС.