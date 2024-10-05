Брюссель задумался над созданием лагерей для мигрантов в соседних с ЕС странах

Times: Брюссель рассматривает создание лагерей для мигрантов в соседних с ЕС странах

Tекст: Валерия Городецкая

По данным The Times, эти меры будут обсуждаться на предстоящем саммите лидеров ЕС через две недели, а 10 октября их обсудят главы МВД стран сообщества, передает ТАСС.

Как отмечают источники издания, эти лагеря должны стать частью инновационных решений по ограничению миграции. «Жизненно важно, чтобы тех, у кого нет права оставаться в ЕС, быстро высылали», – приводит газета слова одного из европейских дипломатов. По его словам, люди, получившие предписание покинуть ЕС, будут направляться в специализированные центры и ожидать там окончательного выдворения.

Издание также сообщает, что инициативу по созданию таких лагерей поддержали Австрия, Венгрия, Дания, Италия, Нидерланды, Чехия и страны Балтии. Готовность присоединиться к обсуждению выразили Германия и Франция, что, по мнению журналистов, связано с позицией Албании, выразившей готовность размещать депортируемых на своей территории. Согласно данным ЕС, в прошлом году было вынесено 484 тыс. решений о выдворении, но удалось выслать только 91,5 тыс. человек.

Ранее Венгрия и Нидерланды собрались отказаться от миграционных правил ЕС.