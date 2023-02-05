Как финнов убеждают любить гомосексуализм

«Русская оккупация» - вот главная причина того, что до последнего времени финское общество не приветствовало гомосексуальный разврат и пропаганду. По крайней мере, так в этом уверяют финнов историки. Однако на сегодняшний день сторонники традиционных ценностей остались в Финляндии в меньшинстве - менять пол и ориентацию финских детей учат еще со школы.

В этом году город Хельсинки организует для всех учащихся 6-9 классов начальных школ семинары по разнообразию сексуальной ориентации и пола. Утверждается, что «радужные семинары» – это якобы инициатива самих школьников, и поэтому в городской бюджет были заложены средства для их проведения.

Однако, как признают в финской прессе, некоторые родители не хотят, чтобы их дети участвовали в подобного рода мероприятиях. Впрочем, родителей, решающихся открыто протестовать, немного. Директор одной из школ Анна Хирвонен сообщила, что получила лишь один протест такого рода. Ее коллега из другой школы Пертти Тоссавайнен рассказал, что к ним поступило несколько родительских запросов об освобождении детей от «радужных семинаров».

По словам эксперта муниципального отдела образования Хейди Халкилахти, «радужные мастерские» являются значимой частью учебной программы. Согласно учебному плану, базовое образование должно способствовать «равенству и недискриминации».

От смены имен к смене пола

Не остались без внимания и финские педагоги. С весны начнутся организованные специально для них дискуссии по вопросам ЛГБТ. Как признает финская пресса, некоторые сотрудники школ «скептически» отнеслись к этим навязываемым им семинарам.

То, что сейчас навязывается финским педагогам и школьникам, называется вкусом к «смене идентичности». По мнению нынешних идеологов Финлянди, идентичность человека, в том числе гендерная и сексуальная – это не то, что дается ему раз и навсегда, а то, что можно и нужно по желанию менять.

Так, в последнее время у финских подростков появилась мода к регулярной смене имен – некоторые делают это чуть ли не каждую неделю. При этом предпочтение отдается «гендерно-нейтральным» именам. Пошлина за рассмотрение заявления об изменении имени составляет 60 евро, его одобрение заявления занимает шесть-десять рабочих дней.

Финская пресса с восторгом рассказывает о юном Хелле Алатало-Хейккиля, сменившим имя уже дважды: от рождения он был Отто, потом стал Хеппу и лишь позже – Хелле.

Молодой человек важно разглагольствует о том, что смена имени понадобилась ему из-за его «небинарной идентичности». Он глубокомысленно рассуждает: «Дать себе имя – уникальный опыт. Это волнительный процесс, обращающий к рефлексии. Нужно много размышлять о том, кто я, что меня характеризует... Я стал(а) Хелле, решив, что мне, как человеку с небинарной идентичностью, нужно новое имя. Я долго думал(а) об этом имени. Хотел(а) такое, которое бы отражало бы мой характер в этом возрасте…»

Обработка общественного сознания в духе новых идеалов ведется в Финляндии уже давно. Так, летом 2021 года в Хельсинки состоялась «прайд-неделя», прошедшая под личным контролем премьер-министра Санны Марин. Личная причастность главы правительства не случайна – премьер не устает с гордостью подчеркивать, что выросла в однополой семье, ее мать сожительствовала с другой женщиной. Как жалуется Марин, в 80-90-х еще не было обыкновения выставлять подобные отношения напоказ и поэтому ей в школе приходилось хранить молчание о своей семье.

Сама Марин, правда, придерживается традиционного формата – она замужем за мужчиной и у них двое детей. Но при этом премьер-министр не устает подчеркивать: «Прайд многое значит лично для меня – из-за моего происхождения. Я выросла в «радужной семье». Для меня равенство людей и соблюдение прав человека – это вопросы, из-за которых я когда-то пришла в политику. Я хочу сказать, что права человека – это дело каждого из нас». Легко понять, что «права человека» Марин понимает в первую очередь как права геев.

Как геи победили в Финляндии

Современные финские историки указывают, что их народ изначально был «толерантен», но все испортила «русская оккупация». Если верить вышедшей в 2016 году книге Сандры Хагман «Семь странных братьев», еще в начале XIX века «романтические отношения» между мужчинами не считались у финнов чем-то слишком предосудительным – гораздо строже порицались внебрачные связи между мужчиной и женщиной. Финляндия тогда жила по шведскому законодательству, не предусматривавшему наказания за однополые отношения.

Но потом Финляндия стала частью Российской империи – и вынуждена была подстраиваться под российское законодательство. «Уголовное уложение Великого княжества Финляндского» предусматривало до двух лет лишения свободы за мужеложество.

Однако особенно активно геям и лесбиянкам не давали жить спокойно в Финляндии в 40-50 гг прошлого века – тогдашние финские законы признавали гомосексуальность опасным явлением и психическим заболеванием. В 1951-52 гг в стране было вынесено рекордное количество обвинительных приговоров за однополые сексуальные отношения. Полиция любила наведываться с рейдами в парки, где геи и лесбиянки имели обыкновение собираться – и ловила их. Правда, до тюремного заключения или лечения в психиатрической клинике дело доходило редко: задержанные чаше получали условный срок наказания – от месяца до года.

Но со временем в стране возобладали новые веяния. В 1971 году отменили уголовное наказание за однополые отношения, в 1995 году законодательно была запрещена «дискриминация по сексуальной ориентации», а в 1999 году оказался отменен и запрет на гей-пропаганду.

Есть у финской ЛГБТ-общины и свои «иконы». Главная из них – знаменитая писательница Туве Марика Янссон, автор популярных у детей книг о муми-троллях. Сама Янссон никогда не стремилась выставлять свою личную жизнь напоказ, зато ее современные «поклонники» сладостно смакуют все те нюансы, которые писательница как раз-таки не выпячивала.

Другая «икона» – художник Тоуко Валио Лааксонен. На «радужных семинарах» любят рассказывать о том, как Лааксонен, вынужденный в послевоенной Финляндии скрывать свою гомосексуальность, ночами «выпускал пар», рисуя мускулистых моряков и лесорубов, солдат, одетых в блестящую кожу и военную форму… Впоследствии Лааксонен добился успеха, как художник, однако, как жалуются его современные поклонники, «так и не смог перебороть страх и рассказать близким о своей сексуальной ориентации».

В 1974 в Финляндии была создана организация SETA, провозгласившая своей задачей «защиту прав людей гомосексуальной ориентации». В начале 1980-х эту организацию возглавляла Тарья Халонен, в будущем ставшая первой женщиной, получившей в Финляндии президентский пост. Стараниями Халонен и ее сподвижников финским однополым парам уже в 2002 году позволяли вступать в официальные отношения друг с другом – на тот момент это называлось «гражданским партнерством».

Впрочем, гомосексуалисты и лесбиянки, состоявшие в подобного рода «партнерствах», не имели права получать общие фамилии и усыновлять детей. Этот «недочет» собрались устранить в 2012 году, когда на рассмотрение финского парламента поступил закон о «полноценном гендерно-нейтральном браке». Но законопроект заблокировали – как жаловались финские геи, «из-за бюрократических проволочек и противодействия консервативных партий».

ЛГБТ-община в отвевт развернула мощную пропагандистскую компанию – и, в итоге, соответствующую петицию о необходимости однополых браков поддержали аж 166 тысяч финнов! Это количество подписей стало самым большим, когда-либо собранным в этом государстве в поддержку разного рода гражданских инициатив. И 28 ноября 2014 года парламент Финляндии одобрил закон о «гендерно-нейтральном браке». Раздавались ликующие возгласы о «победе свободы». 1 марта 2017 года закон о «гендерно-нейтральном браке» вступил в силу. Теперь на финских церемониях бракосочетания принято говорить не «муж» и «жена», а «супруги».

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Но многие жители страны и некоторые политики отказались разделить навязываемую им «победу». Их мнение выразила депутат от консервативной партии «Истинные финны» Лаура Хухтасаари: «Все западное общество базируется на христианских ценностях. А теперь мы их теряем. Меня очень это печалит. Это ведь влияет и на школьное образование, и на всю атмосферу».

Страна победившей «толерантности»

Интересна в этом плане позиция финской лютеранской церкви, к числу прихожан которой относятся три четверти населения страны. В 2010 году, в одной из телепередач представители церкви заявили, что они выступают против венчания однополых пар. И тут же выяснилось, что многие прихожане уже насквозь пропитались идеями «толерантности» – за неделю 30 тысяч финнов заявили, что разрывают свою связь с церковью и перестают платить ей ранее регулярно подаваемые взносы.

Такой демарш привел к тому, что церковь потеряла несколько миллионов евро – и поэтому, видимо, решила несколько скорректировать свою линию. После одобрения парламентом закона о «гендерно-нейтральном» браке глава лютеранско-евангелической церкви Финляндии архиепископ Кари Мякинен написал в соцсети, что «понимает значимость этого дня для представителей сексуальных меньшинств, их родных и близких, а также многих других». Позже Мякинен заявил, что церкви стоило бы «попросить прощения» у гомосексуалов – за то, что она раньше «выталкивала их из общественной жизни». Теперь лютеранская церковь Финляндии придерживается мнения, что «всеобщее равенство важнее традиционных моделей поведения».

Финские власти с гордостью заявляют, что все больше предоставляют политическое убежище гомосексуалам из разных стран, жалующихся на притеснения на родине. Миграционная служба Финляндии не называет точных цифр, но утверждается, что среди гей-беженцев есть и россияне.

На карте столицы Хельсинки можно найти более тридцати специализированных ЛГБТ-заведений – среди них не только бары и кафе, но даже гей-театр. Ежегодно устраиваются конкурсы красоты Mr. Gay Finland и Miss Gay Finland. Победители этих состязаний получают денежные призы, а также шанс представить Финляндию на аналогичных международных соревнованиях. До пандемии в Хельсинки ежегодно проходил гей-парад, всякий раз собиравший свыше 20 тысяч человек – туда заявлялись не только геи и лесбиянки, но и туристы, а также обыкновенные жители Хельсинки, дети и пенсионеры.

Власти уверяют, что позиционирование Финляндии как страны, «дружелюбной к любой сексуальной ориентации» приносит и финансовые дивиденды. Утверждалось, что только благодаря геям из России, приезжавшим в Финляндию «расслабиться», Хельсинки ежегодно зарабатывал до 100 миллионов евро в год.

В ходе последних на данный момент выборов президента Финляндии, состоявшихся 28 января 2018 года, одним из кандидатов являлся Пекка Хаависто (глава партии «Зеленый союз») – открытый гей. 64-летний Хаависто, ныне возглавляющий финское Министерство иностранных дел, с 2002 года живет в официальном «гражданском партнерстве» с неким парикмахером – выходцем из Эквадора. Со своим возлюбленным Хаависто познакомился во время путешествия по Колумбии – и, воспылав страстью, вывез его к себе на родину.

На прошлых президентских выборах Пекка Хаависто получил 12,4 % голосов избирателей и занял второе место, уступив победу Саули Нийнисте. Поборники «толерантности» рассчитывают, что Хаависто будет участвовать в следующих президентских выборах, намеченных на 2024 год – и по их итогам у Финляндии появится первый в ее истории президент-гей.