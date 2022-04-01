Как России говорить с фанатичной Европой

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Москва нашла изящное решение для газовых расчетов с Западом

Раскрыта новая схемы оплаты газа для Запада Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Россия раскрыла новую схему расчетов за газ для недружественных стран. Канцлеру ФРГ президент РФ рассказал о ней лично, и первая реакция Шольца была эмоциональной. Но детальный анализ новой схемы показывает, что Россия нашла изящный способ расчетов: он приемлем для европейцев, а Москва поддержит рубль и защитит свои экспортные доходы. Ведь сейчас часть платы за газ не доходит до Газпрома из-за санкций. Подробности...
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Трампу нужна помощь Путина для возвращения во власть

По сути Трамп просит Путина помочь ему вернуться в Белый дом REUTERS/Jorge Silva
Дональд Трамп хочет вернуться в Белый дом и готов проводить там совсем другую политику в отношении России, нежели Джо Байден. Это следует из заявлений бывшего президента – чуть ли не единственного политика США, кто не ушел на информационный фронт борьбы с Владимиром Путиным. Вместо этого он обратился к президенту России с просьбой. Подробности...
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Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию

Командир 155-й отдельной бригады морской пехоты Александр Бернгард теперь не только Герой Российской Федерации, но и гвардии полковник Владимир Пасякин/военжур.рф
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества». Это слова из указа президента России, в котором сразу двум частям российских Вооруженных сил присвоены звания гвардейских. Речь идет о подразделениях, уже сыгравших важнейшую роль в проведении спецоперации на Украине. Подробности...
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Польша собирает против России крупнейшую армию

Польская армия активно вооружается REUTERS/Kacper Pempel
Сотни тысяч солдат уже в ближайшие годы должны пополнить ряды Войска Польского, и еще больше поляков – пройти специальную военную подготовку. На все это Варшава выделяет невиданные для страны деньги. Конечно, происходящее объясняется событиями на Украине, однако это только внешняя часть айсберга. На самом деле польские амбиции идут гораздо дальше. Подробности...
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Украина отметила прогресс на переговорах в Стамбуле ракетным ударом по Донецку

В девятиэтажку Донецка попала ракета из РСЗО «Ураган» Михаил Терещенко/ТАСС
На следующий день после переговоров в Стамбуле украинская армия продолжила наносить удары по территориям ЛНР и ДНР. Вновь пострадали жилые кварталы Донецка и Горловки. При этом официальный Киев заявил о готовности подписать мирный договор лишь после отвода войск ВС РФ на позиции по состоянию на 23 февраля. Как в Донбассе реагируют на переговоры в Стамбуле и каким видят решение проблемы бомбежек ВСУ? Подробности...
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Как России говорить с фанатичной Европой

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Разговаривать с Европой на тихом прагматичном языке – значит, делать ошибку. Ведь с той стороны – фанатики «передовых ценностей», обуреваемые чувством собственного превосходства, не признающие понятия «суверенитет», и не брезгующие двойными стандартами. Подробности...

Русские останутся европейцами ради самих себя

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Коль скоро скулить под железным занавесом и неприлично, и бессмысленно, напрашивается зеркальная реакция. Вы отменяете нас? Ну что ж, тогда мы отменяем вас. Как говорится, лучше грешным быть, чем грешным слыть. Подробности...
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Что там по Киеву? (Выпуск № 19)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
ВСУ и западные разведки сообщают об отводе части войск ВС России из пригородов Киева. Одними это расценивается как перегруппировка. Другими – как занятие оборонительных позиций с целью и дальше сковывать силы ВСУ на северном направлении. Что это означает на практике по состоянию на 31 марта? Подробности...
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Россия увеличится на 3900 кв. км

Личная просьба Трампа к Путину

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Запрет РПЦ на Украине поможет спецоперации

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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

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    Вадим Трухачёв

    Как России говорить с фанатичной Европой

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		1 апреля 2022, 12:00

    То, что сегодня происходит на Украине, в огромной степени стало следствием почти полной остановки отношений с коллективным Западом в лице США, ЕС и иже с ними. Но, как бы то ни было, какие-то связи с тем же Евросоюзом России придётся выстраивать – пусть даже они будут очень плохие и доведённые до крайней подозрительности. И, занимаясь их налаживанием, не следует попадать в ловушку стереотипов, которых у нас существуют по поводу Запада в целом и Европы – в частности.

    Наиболее грубые ошибки Россия, разумеется, допустила в первое десятилетие своего существования после СССР, когда буквально молилась на Европу, стремясь во всём ей подражать. Чем это закончилось с точки зрения нашего уровня жизни и веса в мире – напоминать излишне. Отметим только, что европейские товары и услуги в огромном количестве хлынули на наш рынок, причём отечественному производителю было непросто застолбить за собой нишу в России. В ответ мы могли продать разве что природные ресурсы да удобрения. И немного «мирного атома».

    Но ряд ошибок мы совершили и в последующие годы. Во многом они стали следствием представлений о том, что европейцы насквозь прагматичны, сыты, не хотят воевать, а потому с ними можно договориться «по деньгам». Однако Евросоюз с годами менялся, и наряду с прагматикой всё большую роль в его политике стали играть такие вещи, как пресловутые «ценности», не имеющие границ. Мы же продолжали считать, что имеем дело с «эффективными менеджерами» и профессиональными управленцами. Но это было не так.

    Первое, что обращает на себя внимание – ощущение собственного превосходства. Разговор с Россией европейцы проводили не как с равным. И мы здесь не уникальны – так они ведут себя с любым, кто беднее их и менее «демократичнее» (разве что для Китая в последние 15 лет сделали исключение). Повелительное наклонение в виде «вы должны», «вы обязаны», «имейте в виду», стало для них нормой. В 1990-е мы позволили им вести себя так, а переучиваться они не захотели. Как итог – диалог всё дальше заходил в тупик.

    Когда Россия каждый раз ставила вопрос о защите национальных интересов и попытку нащупать компромисс между её интересами и интересами Германии, Франции, Финляндии, Чехии (и далее по списку), она упиралась в стену непонимания. Потому что таким интересом стало распространение своего видения мира и политического устройства как можно дальше на восток и юг. Слово «суверенитет» европейцы перестали и в грош ставить как устаревшее и не отвечающее потребностям «прогрессивного современного мира».

    Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости

    Вспомним о скандальных словах президента США Джо Байдена, который оговорился «по Фрейду», намекнув на желание свергнуть действующую власть в России. Но, по сути, он сказал то, что много раз повторяли и американцы, и европейцы. В их сознании прочно засела такая вещь, как право народов на «свержение тирана». Под последним может пониматься любой правитель, не строящий демократию западного типа. И это с их точки зрения никак не противоречит таким словам, как «право» и «закон».

    Именно этим руководствовались европейцы, когда поддерживали «цветные революции» на постсоветском пространстве, на Ближнем Востоке или в Венесуэле. Именно поэтому они совершенно открыто поддерживают несистемную оппозицию у нас, лицом которой в последние годы стал для них Алексей Навальный. Причём Россия является особой целью – и потому, что она большая, и потому, что соседствует с Европой. И потому, что больше всяких азиатов и африканцев похожа на Европу.

    Если бы европейцы действительно были прагматиками – они бы не приняли и нынешние санкции, и даже ограничения 2014 года. Ну какой руководитель в здравом уме будет призывать уменьшить температуру на градус в домах, как это сделал замглавы Еврокомиссии голландец Франс Тиммерманс? Или довести дело до дефицита подсолнечного масла? Или допустить рост цен на бензин вдвое? Или закрыть небо для российских самолётов так, чтобы потом страдали собственные авиаперевозчики? Тем не менее, на такое пошли.

    Совсем уж выдающимся стало предложение премьера Польши Матеуша Моравецкого запретить выдачу виз гражданам России. Сам ЕС не раз говорил, что на них приходится свыше четверти всех выдаваемых виз. В случае с Польшей – и вовсе половина. Или как швейцарский страховщик Zürich Insurance отказался от своего логотипа с буквой Z, чтобы он не напоминал о российской спецоперации на Украине. Так что европейцы вполне способны терпеть убытки, лишь бы наказать того, кто не разделяет их ценности. Какая уж тут прагматика. Но, чтобы не казалось, что перед нами какие-то фанатики демократии и прав человека, напомним о двойных стандартах. Излишне говорить, сколько раз они применялись. Самый вопиющий случай – когда почти во всех преступлениях на Балканах обвинили сербов, а этнической чистке в Хорватии чуть ли не рукоплескали. Из той же серии – упорное нежелание заметить восемь лет идущие обстрелы Донецка и Луганска, видеть свастики и другие «отличительные» особенности поведения украинских нацбатов.

    Заметить они могут совсем уж вопиющие вещи вроде зверского обращения с российскими пленными. Даже насквозь русофобское немецкое издание Bild пришло от этого в ужас. Напомним также, что автора чисток сербов, первого президента Хорватии Франьо Туджмана не думали пускать в Евросоюз. Но, в общем, и всё. Не принимать в ЕС – это не значит признать преступниками. А кого в итоге европейцы объявят виновным в том, что украинские нацбаты докатились до степени запрещённого в России ИГ*? Нетрудно догадаться. Наконец, выяснилось, что европейская толерантность имеет границы. О мусульманах сказать ничего плохого нельзя, о неграх – себе дороже. О евреях – на нары попасть можно. О геях и лесбиянках – само собой только хорошо. А вот о русских – пожалуйста. Только когда по Европе прокатилась целая волна случаев нападений и травли граждан России, глава МИД Германии Анналена Бербок вспомнила о ценностях. Получается, что у толерантных европейцев всё ещё осталось потребность в том, чтобы кого-то коллективно травить, когда повод подвернулся.

    Можно ли разговаривать с европейцами? Несмотря на вышесказанное, можно. Однако делать это с исключительным чувством собственной правоты. Малейшее признание своей неправоты они воспримут, как слабость. Надо не стесняться обвинять их первыми – благо, список получится длинный. Тем более, что оправдываться они не любят. Вполне оправданным будут и мягкие угрозы дополнительных мер воздействия. Единственное что – хамство в Европе не распространено. Поэтому разговаривать с ними лучше жёстко, но вежливо.

    И ещё лучше диалог сложится, если России благодаря нынешнему положению удастся действительно модернизировать экономику, и найти близких партнёров за пределами Европы. Игнорировать страну, имеющую огромный спектр партнёров в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке, европейцы не смогут. Военная сила – хороша, но ограниченно. А если рядом с ней следует ещё и «мягкая» сила, «умная сила» – с такой Россией трудно будет разговаривать высокомерно на языке «всеобщих ценностей». Такую силу будет уважать даже фанатик ценностей, не брезгующий двойными стандартами.

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