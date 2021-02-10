Евросоюз испытал «унижение» в Москве из-за собственной глухоты

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10 февраля, среда  |  Последнее обновление — 15:49  |  vz.ru
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Хитрый план Газпрома в Европе сработал

Газпром обеспечил себе продажи газа на весну и лето Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Газпром реализует в Европе довольно хитрую, но выгодную для себя стратегию. Он стимулирует европейцев активно опустошать свои подземные хранилища газа. Это уже приносит свои плоды. Газа в хранилищах осталось меньше, чем было в прошлом году в конце отопительного сезона. А до завершения текущего сезона еще минимум два месяца. Что выигрывает Газпром? Подробности...
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Железный Феликс подключился к предвыборной кампании Прилепина

Фигура Феликса Дзержинского была символом советской власти и была демонтирована вместе с развалом СССР Будан Виктор, Великжанин Виктор/ТАСС
Феликсу Дзержинскому, точнее его статуе, удалось вновь привлечь к себе внимание всей страны. В сотый раз власти вынуждены комментировать обращение о возвращении памятника на Лубянскую площадь. Именно с таким призывом выступила инициативная группа во главе с писателем Захаром Прилепиным. Случайно ли призыв прилепинцев совпал с началом думской кампании, в которой писатель решил сыграть активную роль? Подробности...
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Как российская вакцина преодолела недоверие Запада

Россия получила мощнейший инструмент технологического влияния Илья Наймушин/РИА «Новости»
Российская вакцина «Спутник V» будет одной из очень немногих, которые Всемирная организация здравоохранения рекомендует к массовому использованию на всей планете. А ведь еще недавно западные эксперты и политики публично сомневались в эффективности разработки российских ученых. Что же произошло и какие преимущества это принесет в итоге нашей стране? Подробности...
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Евросоюз испытал «унижение» в Москве из-за собственной глухоты

В Европарламенте раскритиковали Борреля за «унизительный» визит в Москву Olivier Hoslet/Pool/REUTERS
В Европе не утихает скандал, связанный с «отрезвляющим и унизительным» визитом в Москву верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля. Накануне на заседании Европарламента депутаты более двух часов отчитывали дипломата за поездку в Россию и проявленную слабость в разговоре с Сергеем Лавровым. Чем вызвана столь болезненная реакция евродепутатов и что ждет отношения России и ЕС в будущем? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Должна ли Россия спасать Европу от коронавируса

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европейская программа по вакцинации жителей западными вакцинами провалена. И теперь надежда только на российскую. Но нужно ли нам ее давать таким вот «партнерам»? Подробности...
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Пушкин – это русский код возрождения

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
10 февраля умер Пушкин. «Наше всё» он не потому, что великий поэт, а потому, что открыл Русскую личность и открыл личность в России. Но не совсем ту, которую открыло западное Возрождение и Просвещение. Подробности...
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Украине может помочь только «страна-агрессор»

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Украина уже закупала электроэнергию в Белоруссии и России, и каждый раз этот вопрос был предметом олигархического торга. Электроэнергия закупается просто потому, что серьезный дефицит грозит коллапсом всей энергосистемы, и веерные отключения покажутся меньшим из зол. Подробности...
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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

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    Евросоюз испытал «унижение» в Москве из-за собственной глухоты

    В Европарламенте раскритиковали Борреля за «унизительный» визит в Москву    10 февраля 2021, 14:58
    Фото: Olivier Hoslet/Pool/REUTERS
    Текст: Ирина Яровая

    В Европе не утихает скандал, связанный с «отрезвляющим и унизительным» визитом в Москву верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля. Накануне на заседании Европарламента депутаты более двух часов отчитывали дипломата за поездку в Россию и проявленную слабость в разговоре с Сергеем Лавровым. Чем вызвана столь болезненная реакция евродепутатов и что ждет отношения России и ЕС в будущем?

    Большинство политиков в Брюсселе остались очень недовольны поездкой верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля в Москву. Во вторник Европарламент предусмотрел на обсуждение его визита один час, что довольно много для такого рода дебатов. Но тема настолько взволновала евродепутатов, что дискуссия растянулась на два часа, замечает Deutsche Welle.

    «Я хотел определить, заинтересованы ли российские власти в серьезной попытке обратить вспять ухудшение наших отношений и воспользоваться шансом на более конструктивный диалог. Ответ четкий: нет, они не заинтересованы», – заявил Боррель, пообещав подготовить ко встрече министров иностранных дел 22 февраля и к саммиту ЕС в марте предложения, как Евросоюзу двигаться дальше, включая и новые санкции.

    Однако это не снизило накал критики со стороны парламентариев. Одни депутаты указывали на то, что Боррелю следовало вести себя жестче в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. Другие депутаты отчитывали Борреля за сам факт визита в Москву, который стал «отрезвляющим и унизительным». Кроме того, около 80 евродепутатов открыто призвали Борреля подать в отставку, впрочем, большинство депутатов не поддержали это обращение.

    В итоге Боррель признал, что в Москве можно было бы достичь большего, но высказал непонимание, за что его критикуют. Если за то, что он вообще поехал, то, по словам Борреля, за последние два года из стран ЕС были совершены 19 официальных визитов в Россию. Дипломат также уверен, что время для поездки он выбрал правильно и донес все необходимые сигналы. «Похоже, что, по общему мнению, я должен был по-другому вести себя. Но я не считаю, что пресс-конференция – это дебаты или противостояние. Я высказал свою позицию», – подытожил Боррель.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала информационной кампанией Запада заявления в ЕС о том, что визит Жозепа Борреля в Москву закончился унижением. При этом глава МИД Сергей Лавров неоднократно заявлял, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам.

    В то же время, по мнению Лаврова, Запад пытается сделать Россию «послушной» страной и удобной территорией для продвижения собственных интересов. «Запад хочет нас заставить согласиться с теми весьма сомнительными интерпретациями общечеловеческих ценностей, которые они сами исповедуют и которые противоречат российской культурной традиции, нашим цивилизационным традициям. Мы каждый день наблюдаем, как эти попытки становятся все более и более ожесточенными», – отметил министр.

    Схожего мнения придерживается и немецкий политолог Александр Рар. «Они считают, что Россия должна идти по демократическому пути Европы, и только тогда она сможет стать ей настоящим другом. Если же русские от этого откажутся, то их сознание нужно будет переделать на европейский лад, как это случилось с обществом Украины, Грузии, а также частично Белоруссии и Армении», – полагает Рар.

    Отправляя главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Москву, Европа рассчитывала, что он «загонит Россию в угол, даст ей понять, что Европа намерена разговаривать только жестким языком». «Но вместо этого в России его быстро поставили на место, практически унизили. Это оказалось неожиданным, потому что Москву критиковали многие годы, но до этого никакой жесткости в ее риторике не наблюдалось. Теперь же чаша терпения российских властей переполнилась, Россия поменяла свой миролюбивый язык», – считает политолог.

    «Поэтому конфликты будут только нарастать.

    Запад продолжит вести пропаганду против России, а она, в свою очередь, будет делать то же самое, защищая свою точку зрения и свою позицию. Надеюсь, дело не дойдет до войны, но, скорее всего, мы увидим разделение мира на союз России и Азии, противостоящий Европе и Америке. Это станет основой конфликта, который ожидает человечество к середине XXI века», – прогнозирует Рар.

    В свою очередь депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт назвал позицию Европы в отношении России «глухотой». «Те депутаты, которые сейчас заседают в Европарламенте, были выбраны два года назад на пике антироссийской риторики и сейчас отрабатывают свою стратегическую задачу. Они никак не могут понять, что надо перестать разговаривать с Россией с позиции морального апостола. Они заторможены и не могут трезво оценивать реальную обстановку в мире», – сказал Гердт газете ВЗГЛЯД.

    При этом собеседник отметил: евродепутаты, европейские элиты – это далеко не весь европейский народ. «Общественность все больше понимает те ужасающие манипуляции, которые последние несколько лет реализуются ведущими партиями и политиками ЕС. Среди простых людей можно заметить «оттепель» и в риторике, и в общем отношении к России. То же происходит и на уровне немецкого Бундестага и ландтагов. Чтобы полностью сменить отношение к России с воинственного на дружелюбное, нужно в первую очередь сменить европейские элиты через выборы», – подчеркнул Гердт. Однако для того, чтобы этот процесс произошел,

    «России нужно набраться терпения, которое она и до этого демонстрировала всему миру».

    «Сильный, уверенный в себе человек не кричит, не впадает в истерику, а снисходительно относится к ошибкам других. Позиция России в последнее время напоминает поведение именно такого человека. Россия набирает мощь, она вернулась к своей идентичности. В конечном итоге и Европе этого не избежать, ведь сейчас у нее нету собственного лица, она работает под диктовку из-за океана», – полагает парламентарий.

    В случае, если воинственная риторика продолжит нарастать, мир может увидеть реальное военное противостояние России и Европы, считает депутат. «Но надеюсь, что европейский народ проснется и стряхнет с себя изжившее иго тоталитарной демократии, которая утверждается только за счет выстраивания образа внешнего врага. Пора уже начать учиться на ошибках собственной истории, хотя пока это не совсем получается. Но надежда умирает последней», – заключил Гердт.

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