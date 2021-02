Псаки объяснила решение Байдена позвонить Путину до разговора с Си Захарова рассказала о планах Борреля устроить России «публичную порку» В США увидели выгоду в конфликте России и ЕС после визита Борреля 9 февраля 2021, 10:53

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Конфликт Евросоюза и России после поездки главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву может облегчить сотрудничество Брюсселя и администрации США Джо Байдена, пишут американские СМИ. «Последний конфликт Европейского союза с Россией предоставил США возможность отстаивать совместную позицию в отношении Москвы, поскольку официальные лица по обе стороны Атлантики рассматривают вопрос, как привлечь Кремль к ответственности за ситуацию с Алексеем Навальным», пишет Wall Street Journal. Как сообщает издание, визит главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Москву на прошлой неделе стал еще одним шагом ряда политиков во главе с президентом Франции Эммануэлем Макроном в стремлении укрепить отношения с Россией. «Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров раскритиковал ЕС за вмешательство в ситуацию с Навальным. Еще позже Боррель узнал, что Москва высылает троих европейских дипломатов. В воскресенье Боррель написал в своем блоге, что «Россия все больше отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как экзистенциальную угрозу». Он добавил, что «ЕС может ввести санкции в связи с заключением Навального», пишет издание. Газета отмечает, что в последние годы Москва якобы пыталась разделить США и ЕС, «но события прошлой недели предоставили администрации Байдена новые возможности». «Госсекретарь Энтони Блинкен заявил на прошлой неделе, что Вашингтон хочет тесно координировать со своими европейскими союзниками действия Москвы в отношении Навального», добавляет издание. Тем временем глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам. 5 февраля Лавров по итогам переговоров с Боррелем заявил, что Евросоюз на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами. Боррель в свою очередь заметил, что отношения России и Евросоюза далеки от удовлетворительных, однако дипломатические каналы должны оставаться открытыми.

Соловьев рассказал о «лестничном уме» Борреля 8 февраля 2021, 11:22

Фото: Pravda Komsomolskaya/

Global Look Press

Текст: Ирина Яровая

«Боррель был сильно озадачен, ведь никто в России не позволил ему стоять на амвоне и читать нам проповедь», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал критическую оценку прошедших в Москве переговоров со стороны главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, озвученную лишь после возвращения в Брюссель. «Очевидно, что Боррель был сильно озадачен. Он продемонстрировал, что такое «ум на лестнице» (l'esprit d'escalier – популярная во Франции фраза, аналогичная по смыслу русской поговорке «задним умом крепок» – прим. ВЗГЛЯД), найдя точные и остроумные ответы лишь после возращения в Брюссель. Или, как некоторые зло шутили, он получил инструкции с правильными комментариями итогов переговорного процесса от более крупных игроков», – полагает журналист и телеведущий Владимир Соловьев. По мнению собеседника, в Европе представление о том, что происходит в России, не имеет ничего общего с реальной картиной. «Уже шесть лет европейцы не посещали Москву. Они думали, что сейчас Боррель приедет и услышит, как вокруг все говорят: «Как же мы могли! Простите, пожалуйста, сейчас всех отпустим и все поменяем. Что еще нам сделать, чего изволите? Поправки к Конституции отменить? Конечно-конечно, сейчас все исправим!». Они ждали этого, но ничего подобного не произошло. Никто не позволил им стоять на амвоне и читать нам проповедь», – констатировал телеведущий. «После того, как Россия показала видео расправы над протестующими в Европе и поведение российских якобы мирных демонстрантов по отношению к правоохранителям, у Борреля появилась проблема – он и посмотреть это не может, и слов для ответа не находит. Его даже можно пожалеть. Теперь Боррель пытается восстановить свое реноме и объяснить европейцам, почему у него не получилось реализовать те планы, с которыми он ехал в Москву», – уверен журналист. «Таким образом, заявление Борреля было сделано больше для внутренних критиков, которые встретили своего дипломата вовсе не аплодисментами. Оказалось, что Россия совсем другая. Они думают, что экономика России разорвана в клочья, на улицах бродят нищие замерзающие люди, с надеждой смотрящие на Европу и кричащие: «Приди, помоги!». А этого нет», – заключил Соловьев. Ранее в российском МИДе заявили, что «с удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита [в Россию]». «Они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве», – приводит комментарий российского внешнеполитического ведомства ТАСС. На Смоленской площади отметили, что Боррель «имел все возможности сразу же дать собственную оценку» визиту на итоговой пресс-конференции с главой МИД Сергеем Лавровым, что и было сделано. Российская сторона, напомнили в дипведомстве, прокомментировала итоги переговоров в присутствии Борреля. Накануне Боррель выразил мнение, что состоявшийся в период с 4 по 6 февраля визит в Москву показал отсутствие у России интереса к улучшению отношений с ЕС. Боррель также заявил о возможности введения новых санкций против России. Напомним, 5 февраля глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил, что Евросоюз на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами. Боррель в свою очередь заметил, что отношения России и Евросоюза далеки от удовлетворительных, однако дипломатические каналы должны оставаться открытыми. YouTube заблокировал видео звонка Навального «отравителю» 8 февраля 2021, 12:46

Фото: Alexander Pohl/ZUMA/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Видеохостинг YouTube из-за нарушения авторских прав заблокировал ролик блогера Алексея Навального, в котором он звонил своему якобы «отравителю». «Это видео содержит материалы, принадлежащие пользователю ViacomCBS. Он заблокировал их показ в вашей стране в целях соблюдения авторских прав», – говорится на странице ролика в YouTube. У ролика было более 27,6 млн просмотров, передает РИА «Новости». Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. Европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный. Псаки объяснила решение Байдена позвонить Путину до разговора с Си 9 февраля 2021, 07:44

Фото: Shawn Thew/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь главы Белого дома Джо Байдена Джен Псаки объяснила, почему президент Соединенных Штатов позвонил российскому лидеру Владимиру Путину раньше, чем пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином. Отвечая на вопрос о том, почему Байден до сих пор не пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином, Псаки пояснила, что президент США вступил в должность чуть более двух недель назад и еще не успел позвонить каждому мировому лидеру. При этом она выразила уверенность, что «в предстоящие недели он будет больше это делать». Псаки также добавила, что Байден активно обсуждал тему Китая с союзниками и партнерами, передает РИА «Новости». В ответ на замечание, что Байден уже провел телефонный разговор с Путиным, «который не является союзником» США, Псаки сказала: «Определенно не является. <...> Но эта беседа отчасти имела место, потому что <...> приближалось истечение срока действия ДСНВ, и в ходе этого разговора он ясно высказался об имеющихся у него и администрации существенных озабоченностях относительно сообщений о действиях правительства России, но в основном все остальные звонки до настоящего времени были обращены партнерам и союзникам <...> в Азии и Европе». Напомним, телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник, 26 января. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Журналист ВГТРК рассказала о съемках на вилле Навального в Германии 9 февраля 2021, 02:25 Текст: Антон Никитин

Шеф европейского бюро ВГТРК Анастасия Попова рассказала о съемках на вилле, в которой жил Алексей Навальный во время нахождения в Германии. Попова отвергла утверждение владельца виллы, в которой жил Навальный в Германии, о том, что съемочная группа «России 1» якобы снимала его скрытой камерой, а сам он якобы не знал, что говорит с российскими журналистами. «Ага, скрытой камерой, которую оператор держал как обычно в руке перед лицом говорящего, которого, в свою очередь, на тот момент не заинтересовала бумага на немецком о том, что мы – журналисты телеканала «Россия» в рабочей командировке», – написала Попова в своем Telegram-канале. Ранее Анастасия Попова была специальным корреспондентом «Вестей» на Ближнем Востоке, освещала военные действия в Сирии, удостоена редкой в мирное время государственной награды – медали «За отвагу». Репортаж Анастасии Поповой о пребывании Навального в Германии вышел в программе «Вести недели» на «России 1» в воскресенье, 7 февраля. Шеф европейского бюро ВГТРК показала виллу в престижнейшем районе Фрайбурга, которую арендовал Навальный, а также подсчитала, что на проживание в течение двух месяцев блогер потратил почти 30 тыс. евро. Телеведущий Дмитрий Киселев оценил репортаж Поповой о вилле Навального в Германии как блестящую работу. «Репортаж, который делала Настя Попова, – блестящий совершенно – стал самодостаточным событием», – отметил телеведущий. Саму виллу, в которой жил Навальный во время нахождения в Германии, Киселев назвал чрезмерной роскошью. Накануне политолог Борис Межуев заявил газете ВЗГЛЯД, что Навальный готов продать себя в качестве орудия, необходимого Западу для решения своих проблем внутри России. Как и в свое время Ходорковский, Навальный сейчас является частью передового отряда евроатлантики внутри России. Лавров: Фильм Навального снят в сотрудничестве с западными спецслужбами 8 февраля 2021, 18:59

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Фильм о «дворце» в Геленджике блогер Алексей Навальный не смог бы сделать без сотрудничества с западными спецслужбами, Германия подтвердила, что предоставила блогеру доступ к архивам, касающимся президента Владимира Путина, заявил глава МИД Сергей Лавров. «Отмечу один конкретный момент. В этом фильме Навальный посещает здание бывшей резидентуры советской разведки в Дрездене и вместе с какими-то немецкими коллегами демонстрирует зрителям материалы из папки, которую он презентует как «личное дело Путина». Ясно, что попасть в это здание и тем более получить доступ к неким архивам невозможно без сотрудничества с официальными властями ФРГ – скорее всего, с их спецслужбами. Одно это говорит достаточно о подоплеке всей этой истории и о той роли, которую играл и играет Запад на всем протяжении ее раскрутки в международном медийном пространстве», – приводятся на сайте МИД слова Лаврова. Лавров отметил, что есть конкретный вопрос, на который Москва хотела бы получить ответ: «Если в Германии так пекутся о праве А.А.Навального распоряжаться своими персональными данными, то каким образом досье из немецких архивов, касающееся, как утверждают авторы фильма, В.В.Путина, могло быть передано для публичной презентации без его согласия?» «Мы обратились за разъяснениями на сей счет к МИД ФРГ, откуда нам через несколько дней сообщили, что допуск Навального к упомянутым архивным материалам был согласован соответствующим германским ведомством, а в самих переданных ему материалах «не было ничего секретного». Комментарии излишни», – сказал министр. Глава МИД подчеркнул, что оставляет в стороне «вопросы о том, какова цена содержащимся в фильме утверждениям и компьютерной графике, кто за этим стоит, как и кем все это кино оплачивалось». «На сей счет уже представлено множество фактов, хотя официальные лица и большинство СМИ на Западе их стыдливо не замечают», – добавил он. Напомним немецкие СМИ сообщали, что над фильмом Навального о «дворце» в Геленджике работала немецкая кинокомпания Blackforest Studios. Предложение сотрудничать с российским блогером поступило руководству компании из США. А сам фильм был снят продюсерской компанией из Лос-Анджелеса. В январе журналисты Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента России Владимира Путина. Журналисты продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания. Перед этим президент Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. 30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром этих объектов в районе Геленджика. Эстонский евродепутат решил добиться отставки посетившего Москву Борреля 8 февраля 2021, 11:06 Текст: Алина Назарова

Депутат Европарламента от Эстонии Рихо Террас решил передать президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с предложением отправить в отставку верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля после его визита в Россию. Входящий в Европарламенте во фракцию Европейской народной партии Террас начал сбор подписей депутатов Европарламента в поддержку своего письма и попросил самое позднее к понедельнику дать знать, хотят ли они подписаться под письмом. «В настоящее время уже более 20 сторонников, включая очень важных людей. Я надеюсь, что к письму присоединятся те, у кого есть совесть и кто понимает, что визит Жозепа Борреля в Москву был очень большой ошибкой и полным провалом европейской дипломатии», – сказал Террас, передает РИА «Новости». По его словам, Боррель солгал, что государства-члены ЕС не требовали введения санкций против России из-за ареста Алексея Навального, и дал России возможность использовать свой визит для пропаганды. Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила Postimees, что время визита было неудачным и еще до визита Борреля она говорила, что одним из предварительных условий должна быть возможность встретиться с Навальным. Она считает, что Боррель должен был отметить на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России, что государства-члены ЕС потребовали введения санкций против России за якобы систематические и обширные нарушения прав человека. Визит Борреля в Москву состоялся 4-6 февраля. Он встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, представителями российских общественных организаций и академическим сообществом. На Западе раскритиковали итоги визита главы европейской дипломатии в Россию. Там уверены, что Москва демонстративно унизила еврокомиссара, выслав к его приезду трех дипломатов, а министр Лавров якобы вел себя на пресс-конференции неподобающе. Глава ЕК призвала пожертвовать Украине вакцины от COVID-19 8 февраля 2021, 12:35 Текст: Елизавета Булкина

Страны Евросоюза должны пожертвовать часть вакцин от коронавирусной инфекции Украине, с таким призывом выступила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «В дополнение к COVAX я попросила других членов ЕС пожертвовать часть их вакцин Украине», – цитирует РИА «Новости» видеообращение фон дер Ляйен, записанное для всеукраинского форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы». Глава ЕК добавила, что Украина получит первые вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX в феврале. «Еще миллионы доз вакцин поступят на Украину до лета», – уточнила она. В январе президент Украины Владимир Зеленский в беседе с фон дер Ляйен назвал поставку вакцины от коронавируса вопросом геополитики. Он также проинформировал президента Еврокомиссии о том, что выделенных в рамках фонда COVAX препаратов не хватит для прививки в 2021 году критически необходимой прослойки населения. Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что никто на Украине не будет регистрировать российскую вакцину от коронавируса, вакцинация на Украине начнется в феврале 2021 года. Напомним, Украина отказалась от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось. 13 января украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Киев отказывается от покупки российской вакцины «Спутник V» в угоду США, а также из-за того, что о предоставлении этого препарата Украине договорился с Москвой именно он. Боррель отчитается перед коллегией Еврокомиссии за визит в Россию 8 февраля 2021, 15:27 Текст: Елизавета Булкина

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отчитается 9 февраля перед коллегией Еврокомиссии за свой «деликатный визит» в Москву, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. «На ближайшем заседании коллегии [Еврокомиссии, 9 февраля] верховный представитель представит результаты своего визита в Москву. Отношения с Россией в настоящий момент очень сложны, и этот визит был очень деликатным», – передает его слова ТАСС. Мамер также ответил на критику со стороны ряда европейских СМИ в отношении результатов поездки Борреля в Москву. По его словам, визит был одобрен главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Напомним, 5 февраля глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с Боррелем заявил, что Евросоюз на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами. Боррель в свою очередь заметил, что отношения России и Евросоюза далеки от удовлетворительных, однако дипломатические каналы должны оставаться открытыми. Боррель выразил мнение, что состоявшийся в период с 4 по 6 февраля визит в Москву показал отсутствие у России интереса к улучшению отношений с ЕС. Боррель также заявил о возможности введения новых санкций против России. Политолог: Вместо беглых олигархов теперь Запад использует Навального 8 февраля 2021, 19:35 Текст: Ирина Яровая

Навальный готов продать себя в качестве орудия, необходимого Западу для решения своих проблем внутри России. Как и в свое время Ходорковский, Навальный сейчас является частью передового отряда евроатлантики внутри России, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. «Алексей Навальный готов продать себя в качестве орудия, необходимого Западу для решения своих проблем внутри России. Руководитель штабов Навального Леонид Волков уже публично признался, что его организация будет действовать внешнеполитическими методами», – отметил Борис Межуев.



Внешнеполитические методы, по его мнению, в данном случае одни – давление на Россию. «Как мы видим, Навальный через свой фонд уже просит Джо Байдена ввести новые карательные меры против России», – сказал Межуев. Он считает, что у Навального уже есть дипломатическая и политическая поддержка на Западе, а его главная задача – дискредитация выборов в Госдуму. «Очевидно, что эта избирательная кампания будет нелегкой. Задача Запада и Навального – показать, что выборы недействительны. И на этой почве Запад постарается получить определенные дивиденды», – сказал политолог. Он отметил, что в свое время аналогичными методами пытались влиять на россискую политику олигархи вроде Березовского или Ходорковского. «Однако тут есть нюанс. Березовский скандалил и ссорился со всеми, он умудрился стать неприемлемой фигурой как для России, так и для Запада. Кто ближе к феномену Навального, так это Михаил Ходорковский. Как Навальный сейчас, так и Ходорковский в свое время – часть передового отряда евроатлантики внутри России», – сказал Межуев. Но Навальный действует против России в условиях более выгодной для себя конъюнктуры, чем была у Ходорковского, считает политолог. «Напомню, что помехой для «оранжевой революции» в России, которую пытался устроить в 2003 году Ходорковский, стал тогдашний раскол среди элит Запада, а поводом для раскола стало американское вторжение в Ирак. Ходорковский был орудием той части западной элит, которая поддержала войну, в то время как остальные элиты – в основном, из Франции и Германии – были против нападения на Ирак. Сейчас же Запад структурно более един. И Навальный в этой ситуации позиционируется как фигура, которую единая евроатлантика обязана поддержать». – сказал Межуев. На прошлой неделе руководитель сети региональных «штабов Навального» Леонид Волков заявил о том, что доставать своего лидера из тюрьмы «мы будем прежде всего внешнеполитическими методами». Через наш санкционный список, по которому уже работают европейские и американская администрации, добавил Волков. По совпадению или нет, практически синхронно с заявлением координатора «штабов Навального», с жесткими заявлениями в адрес Кремля выступили Джо Байден и Эммануэль Макрон. Французский президент, выступая в Атлантическом совете, назвал замену условного наказания Навальному за мошенничество на реальный срок «серьезной ошибкой, в том числе для стабильности России». Ранее стало известно, что Совет по иностранным делам ЕС проведет дискуссию о санкциях в отношении России в связи с заключением блогера в колонию. Президент США Байден публично потребовал немедленно освободить Навального и пообещал заставить Москву платить за свои действия. Лавров подтвердил готовность Москвы взаимодействовать с Брюсселем 8 февраля 2021, 19:57 Текст: Алексей Дегтярев

Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам, заявил глава МИД Сергей Лавров. «Обратил внимание, что по итогам визита в Москву 4-6 февраля высокий представитель ЕС [Жозеп Боррель] в своем блоге опубликовал ряд комментариев. В одном из них подает дело так, будто «Россия стремительно отдаляется от Европы». Во время переговоров с Боррелем в Москве я как раз говорил о важности выстраивать отношения Россия-ЕС на системной основе», – заявил Лавров, передает РИА «Новости». Он добавил, что в 2014 году Евросоюз сам «обрушил» создававшуюся годами архитектуру многоплановых связей с Россией. «Первопричиной стала, напомню, поддержка со стороны Евросоюза антиконституционного госпереворота на Украине с ярко выраженной антироссийской, антирусской окраской. В результате приостановлены саммиты Россия-ЕС, которые проводились два раза в год, встречи правительства Российской Федерации с Еврокомиссией. «Заморожены» форматы Постоянного совета партнерства Россия-ЕС и два десятка отраслевых диалогов. Ранее – задолго до госпереворота на Украине – по настоянию отдельных стран-членов ЕС была прервана работа над проектом практически готового соглашения о краткосрочных безвизовых поездках для граждан России и ЕС», – пояснил Лавров. С момента вхождения в ЕС стран Прибалтики в этом регионе проводится «ведется откровенная и последовательная дискриминация проживающего там русскоязычного населения», указал министр. Он отметил, что в связи с этим возникает вопрос о том, «кто от кого отдаляется», можно предположить, что Брюссель сам отдаляет от себя Россию, русский язык и культуру. «Что касается российской стороны, то мы в очередной раз подтвердили на переговорах в Москве нашу нацеленность на нормализацию всего комплекса отношений с Евросоюзом – на основе не односторонних требований, а взаимного уважения и учета интересов друг друга», – добавил министр. В этом случае Москва готова взаимодействовать с Брюсселем по отдельным направлениям, там, где интересы сторон совпадают. Российская сторона, по его словам, согласовала углубление сотрудничества в здравоохранении, науке и технологиях, а также тематике климата. «Если добавить ключевое традиционное направление энергетики, то получится вполне солидная взаимовыгодная повестка дня, если не приносить ее в жертву геополитическим играм», – заключил Лавров. Напомним, 5 февраля глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с Боррелем заявил, что Евросоюз на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами. Боррель в свою очередь заметил, что отношения России и Евросоюза далеки от удовлетворительных, однако дипломатические каналы должны оставаться открытыми. Боррель выразил мнение, что состоявшийся в период с 4 по 6 февраля визит в Москву показал отсутствие у России интереса к улучшению отношений с ЕС. Боррель также заявил о возможности введения новых санкций против России. Эксперт: Навальный не только торговец русской землей, но и русской душой 8 февраля 2021, 14:00 Текст: Олег Исайченко

«Навальный называет позором то, что почитает и любит вся наша страна. Этому должна быть дана соответствующая правовая оценка», – заявил газете ВЗГЛЯД член центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Андрей Белоглазов, комментируя судебный процесс над блогером Алексеем Навальным по делу об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. «Навальный не только торговец русской землей, но и русской душой. Он систематически нападает на историческую правду, на подвиг русского народа и советского солдата. История с ветераном – это уже не первый случай, когда Навальный и его сторонники покушаются на самое святое, что есть в нашей стране – на праздник Победы в Великой Отечественной войне», – заявил член центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», руководитель регионального штаба регионального отделения в Хабаровском крае Андрей Белоглазов. Собеседник напомнил – во время подготовки акции «Бессмертный полк» в режиме онлайн «сторонники Навального осознанно, целенаправленно переодевали нацистов в форму красноармейцев с помощью компьютерных программ». «Также осуществлялись атаки Навального на сайт «Бессмертного полка», чтобы воспрепятствовать проведению шествия. В целом то, что позволяет себе Навальный в отношении ветеранов, недопустимо. Он называет Игната Сергеевича позором страны, предателем Родины. Это часть большой подготовленной системной кампании», – считает Белоглазов. Белоглазов подчеркнул – «как гражданин России, предки которого воевали на фронте и трудились в тылу, я однозначно поддерживаю Игната Сергеевича, как и большинство жителей нашей страны». «День Победы – это святой праздник. Мы не должны допустить искажения исторической правды об итогах войны. Наши «партнеры» и так на протяжении многих лет пытаются убедить человечество в том, что Германия совершила превентивный удар по СССР, избавляя мир от его оккупации. Мы не можем позволить сделать с Россией то же, что сделали с Украиной, где молодежь возвела в кумиры националиста Бандеру, перевернув все с ног на голову», – убежден собеседник. «Навальный и его сторонники должны понести серьезное наказание, их действиям должна быть дана правовая оценка. Но у меня есть один вопрос: что думают родственники Навального, его родители, бабушки, дедушки о том, как он относится к ветерану и исторической правде? Ведь Навальный называет позором то, что почитает и любит вся наша страна», – заключил Белоглазов. Ранее в пятницу в Москве состоялось заседание Бабушкинского районного суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении Навальным 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Во время заседания подсудимый несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями, высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую. Заседание должно продолжиться в конце этой недели. Навальному вменяли клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Напомним, сторонники Навального в след за ним продолжили издеваться над ветераном Артеменко в соцсетях. Так блогер Божена Рынска написала о том, что 94-летний Артеменко «судя по документам, обычная «штафирка», интендант», а «пошел воевать» только весной 45-го.«Воевал он не так, как настоящие герои. Он в основном на теплом месте отсиделся», – пишет Рынска в своем Telegram-канале. Ранее газета ВЗГЛЯД изучила архивные документы. В них говорится, что Артеменко был принят в 810-й партизанский полк, где сразу стал бойцом. Более того, чтобы его взяли, ему пришлось прибавить себе два года, хотя на тот момент ему было еще только 15, то есть вместо 1928-го он указал годом рождения 1926-й. Помогать подполью в захваченной родной деревне Артеменко начал еще в 1942-м. К моменту, когда Игнат Артеменко стал бойцом 810-го партизанского полка, освобождение его родной Могилевской области уже шло полным ходом. При этом партизанские отряды действовали совместно с регулярными соединениями РККА, а затем вливались в ее состав. По присланной в конце 1944 года повестке Артеменко явился в военкомат и был зачислен в действующую армию в январе 1945 года. В апреле 1945 года Артеменко участвовал в форсировании Одера. Во время этой операции он вместе с группой разведчиков попал под вражеский обстрел и был ранен в позвоночник и ногу. Осенью 1945 года он был выписан из госпиталя и служил в санитарно-эпидемиологическом отряде. В отставку ветеран вышел только в 1982-м в звании инженера-полковника. За свои подвиги Артеменко награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и орденом Отечественной войны II степени. Эксперт: Запад использует беспринципность Навального в своих целях 8 февраля 2021, 18:07 Текст: Олеся Белобородова

«Навальный состоял в «Яблоке», заигрывал с коммунистами, причислял себя к националистам. Везде, где можно было поучаствовать, он поучаствовал. Отовсюду его с той или иной степенью позора изгоняли», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Малахов. По его мнению, именно на таких «беспринципных людей» и делает ставку Запад для реализации в России своих деструктивных замыслов. «У коллективного Запада давно выработалась привычка делать ставку в России на наиболее амбициозных и беспринципных людей, способных пошатнуть существующий уклад. В этом смысле можно сравнить Навального с такими фигурами, как олигархи-эмигранты Борис Березовский и Михаил Ходорковский. Они тоже пытались расшатать государство, но при этом попались на чисто уголовных аферах, на мошенничестве», – считает сотрудник Экспертного института социальных исследований Александр Малахов. «Но не следует ставить между Навальным и олигархами знак равенства – феномен «берлинского пациента» выходит за рамки привычного. У этого «индивидуального предпринимателя», как он сам себя называет, формы и методы деятельности гораздо шире. Если не квинтэссенция, то очень яркая иллюстрация методов Навального – это так называемое окно Овертона», – пояснил эксперт. (Речь идет о методике воздействия на человеческий разум, по которой самое немыслимое и безумное суждение может постепенно стать приемлемым и даже популярным). Среди тезисов, которые внушаются сторонникам Навального, по словам эксперта, – пересмотр итогов Великой отечественной войны, отказ от идентичности целого народа, разрушение памяти о своих предках. «Очевидно, что это четко спланированное, организованное и прямо по методичке выверенное воздействие на сетевую аудиторию», – убежден Малахов. «К сожалению, Навальный вряд ли окажется последней фигурой, которую Запад применит для реализации своих целей: наверняка еще найдется тот, кто попытается повторить его путь. Их базовая цель – сдерживание нашей страны, попытка помешать реализовать наш потенциал. Сильная Россия никому в мире не нужна», – заключил собеседник. В воскресенье основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский опубликовал программную статью с резкой критикой в адрес блогера Алексея Навального. Он осудил методы политической борьбы блогера, отметив, что они ориентированы на «разжигание примитивной социальной розни», а демократическая Россия несовместима с политикой Навального. «Ни самого Навального, ни его окружение не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой (достаточно вспомнить обещания денежных компенсаций через ЕСПЧ за задержания)», – заявил Явлинский. По его словам, блогер и его окружение сознательно выступают за преступное использование несовершеннолетних в политических целях. «Навальный, как единоличный вождь, ориентирован только на себя и уничтожает любые наметки на коалиции», – отметил он. Ранее Навальный состоял в «Яблоке» и даже возглавлял аппарат ее московского горкома, однако был исключен из партии с формулировкой «за национализм». Спонсор ФБК заочно арестован за мошенничество 8 февраля 2021, 11:22 Текст: Алина Назарова

Басманный суд Москвы заочно арестовал предпринимателя и спонсора «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в России иностранным агентом) Александра Хоменко по обвинению в мошенничестве более чем на 30 млн рублей, сообщили в пресс-службе суда. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Хоменко меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ», – рассказали в суде, передает РИА «Новости». В конце января главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис» Александра Хоменко. По версии следствия, с 2017 по 2019 годы между компаниями Хоменко и Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом было заключено десять государственных контрактов на выполнение капитального ремонта здания учебного заведения. Хоменко вместе с подельниками ввели в заблуждение должностных лиц министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ, в результате чего из муниципального бюджета было похищено более 30 млн рублей. Как обнаружил «Коммерсант», Хоменко упоминается в отчете ФБК за 2013 год в списке «волонтеров, жертвователей и просто неравнодушных людей». Какую сумму он пожертвовал организации, не уточняется. Песков заявил о заинтересованности Москвы в возрождении отношений с ЕС 8 февраля 2021, 12:40 Текст: Алина Назарова

Москва все еще заинтересована в возрождении отношений с Брюсселем, но отношения между странами должны выстраиваться исходя из необходимости учета интересов друг друга, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Я знаю, что насчет высказываний господина Борреля есть уже заявления в министерстве иностранных дел России, поэтому в этом плане я не буду повторяться. Россия была и остается заинтересованной в возрождении отношений между Москвой и Брюсселем. Мы действительно в этом заинтересованы и мы не были инициаторами сворачивания этих отношений», – заявил Песков, передает РИА «Новости». Вместе с тем он подчеркнул, что отношения между странами выстраиваются исходя из необходимости учета интересов друг друга. «Считаем это абсолютной необходимостью для выстраивания отношений. Мы категорически против вмешательства в интересы друг друга... В этом плане мы будем действовать решительно и здесь ни у кого не должно быть никаких сомнений. Но это не значит, что мы каким-то образом хотели бы отдаляться или еще больше ухудшать и без того скудное отношение между Москвой и Брюсселем, наоборот, мы заинтересованы в развитии», – отметил он. Визит Борреля в Москву состоялся 4-6 февраля. Он встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, представителями российских общественных организаций и академическим сообществом. На Западе раскритиковали итоги визита главы европейской дипломатии в Россию. Там уверены, что Москва демонстративно унизила еврокомиссара, выслав к его приезду трех дипломатов, а министр Лавров якобы вел себя на пресс-конференции неподобающе. Захарова рассказала о планах Борреля устроить России «публичную порку» 9 февраля 2021, 10:58 Текст: Алина Назарова

Евросоюз в ходе визита главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Москву планировал устроить России «публичную порку», но не получилось, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Раскрою вам тайну о наших западных партнерах: когда у них не получается порка, у них начинается истерика. Задача (Борреля) была провести эту публичную порку, которую они, мне кажется, очень тщательно планировали. И такой каскад: и про митинги поговорить, и про журналистов поговорить, и Навального сделать главной темой. Вот все в одну кучу смешать, вывалить и с довольным видом уехать восвояси. Не получилось. Почему? Мне даже сложно догадаться. Наверное потому, что российская сторона предложила обсудить реальные вопросы – от проблем до перспектив развития, – которые стоят на повестке дня», – сказала Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию «Вести FM». Она также охарактеризовала как предательство тот факт, что сторонники Алексея Навального обсуждают с официальными лицами Евросоюза и США возможность введения санкций в отношении России. «Это банально и пошло, это было так всегда. Возьмите классические произведения даже наших авторов: от высокой литературы до детских сказок. Для нашей страны это - история с однозначной квалификацией. Мы не берем сейчас какую-то правовую основу и так далее. Что касается морально-этической оценки, это и есть предательство», – сказала Захарова. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам. Также Лавров заявил, что Евросоюз на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами. Боррель в свою очередь заметил, что отношения России и Евросоюза далеки от удовлетворительных, однако дипломатические каналы должны оставаться открытыми. Боррель по итогам переговоров выразил мнение, что состоявшийся в период с 4 по 6 февраля визит в Москву показал отсутствие у России интереса к улучшению отношений с ЕС. Боррель также заявил о возможности введения новых санкций против России.