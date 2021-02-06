Боррель подвел итоги визита в Москву

Несмотря на полемику вокруг дела Навального, у Москвы и Брюсселя остается много точек соприкосновения. Например, вакцина «Спутник V» может стать символом нового этапа сотрудничества России и Европы. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар, комментируя визит главы европейской дипломатии Борреля в Москву.

«На Западе идет дискуссия – опустить ли снова железный занавес у России перед носом, то есть фактически «выдвинуть» ее из Европы, или все же постараться продолжить с ней диалог на судьбоносные для общего развития Европы темы. Приезд Жозепа Борреля в Москву – это важный шаг в сторону второго сценария, это приглашение к разговору», – говорит германский политолог Александр Рар.

«Сейчас отношения в области политики очень плохие. Нет диалога, нет саммитов, нет совместных стратегических проектов ни в Сирии, ни вообще по поводу Ближнего Востока или Северной Африки, нет сотрудничества по миротворчеству на Украине. Ситуация лишь обостряется и после истории с Навальным она будет обостряться и дальше», – полагает эксперт.

«Евросоюз по-прежнему остается главным торговым партнером России. И так будет еще долго, поскольку Россия даже при всем желании не сможет быстро переориентироваться на Китай, хотя и будет к этому стремиться. Вот почему в экономическом плане и некоторых других вопросах никто не может и не хочет разрывать связи между ЕС и Россией. Брюссель продолжит поиск возможностей сотрудничать с Россией и дальше по главным стратегическим проектам».

Глава МИД Сергей Лавров в ходе переговоров с Боррелем в пятницу обсудит недопустимую риторику стран Запада в отношении событий в России, пообещала представитель МИДа Мария Захарова. «Весь этот комплекс вопросов – о недопустимых высказываниях, о псевдооценках, об искажении фактов – мы завтра поднимем в ходе переговоров Сергея Лаврова с верховным представителем ЕС по иностранным делам господином Боррелем, который прибывает в нашу страну с визитом. Напомню, визит плановый», – передает ее слова ТАСС.

В канун своего визита в Москву, намеченного на четверг, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюссель не должен прерывать диалог с Москвой. «Россия по-прежнему остается соседом и партнером первостепенной важности, с которым мы должны поддерживать диалог, твердо озвучивая свои требования, если действительно хотим стать глобальным игроком и иметь возможность влиять на такие важные для нашей безопасности вопросы, как Сирия, Ливия, Нагорный Карабах, Белоруссия или Украина. Это и есть цель моего визита», – сказал дипломат. Как ожидается, визит Борреля продлится до 6 февраля.

Как предполагает Рар, из уст Борреля на переговорах действительно прозвучит много критических выпадов и требований. «Но затем стороны наверняка перейдут к другим вопросам, по которым они могут найти общий язык, – надеется Рар. – Лучший пример такого проекта – это вакцина от коронавируса «Спутник V», которая может действительно внедриться на западноевропейский рынок. Это не только коммерческое, медицинское и научное достижение. «Спутник V» может стать символом сотрудничества и даже новой дружбы России и Евросоюза – на важном уровне спасения человеческих жизней».

Говоря о шансах Евросоюза стать глобальным политическим игроком, Рар отметил, что для этого Брюсселю нужно становиться более «эмансипированным» от США, но на данный момент это невозможно. «Большинство стран Европы по-прежнему цепляются за Америку. Кроме того, у Европы не хватает политической воли и собственных институтов, чтобы превратиться в более автономного игрока», – подытожил эксперт.