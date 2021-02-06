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6 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 15:48  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» стал объектом большого торга

США и Германия предлагают переговоры по «Северному потоку – 2» Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
В пятницу появилось сразу несколько хороших новостей относительно «Северного потока – 2». Еврокомиссия расписалась в невозможности ввести санкции против него. А Ангела Меркель заявила, что расхождения с Америкой по газопроводу не такие большие, как кажется, и призвала стороны к переговорам. Удастся ли найти компромисс и на какие уступки придется пойти сторонам в рамках этого торга? Подробности...
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Почему между Россией и Западом началась дипломатическая война

С приходом к власти Джо Байдена между Россией и Западом началась война, но пока только дипломатическая Mike Segar/Reuters
В Европе думают над ответом России, которая выслала трех дипломатов за участие в акциях в поддержку Навального. Кроме зеркальных мер обсуждаются персональные санкции. Новый виток напряженности между Россией и Западом произошел после прихода к власти в США Джо Байдена, который заговорил с Москвой на языке ультиматумов и побудил ответить методами дипломатической войны. Каких еще перемен ждать на западном фронте? Подробности...
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Русский Север принял полярный ислам

Под влиянием вечной мерзлоты «полярному исламу» пришлось изменить некоторые свои обряды REUTERS/Shamil Zhumatov
Крайний Север шаг за шагом превращается в третий исламский макрорегион России после Кавказа и Поволжья, заявили эксперты по миграционным потокам из ВШЭ. Именно эти нефтеносные регионы притягивают к себе безработную молодежь Кавказа и Центральной Азии, поэтому «полярная умма» там неуклонно растет. В городах вроде Воркуты и Нового Уренгоя она составляет уже 15-20%. Грозит ли исламизация региона новыми конфликтами и как их можно избежать?  Подробности...
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Байден не решился объявить Россию главным врагом США

«Америку на первом месте» сменяет «Америка во главе», а на место внешнеполитического эгоизма приходит коллективизм Jim Loscalzo/Pool/
Global Look Press
Новый президент США Джо Байден выступил в Госдепартаменте с речью, посвященной переменам во внешней политике Америки. В значительной степени он планирует вернуть ее во времена Барака Обамы, но без «перезагрузки» в отношениях с Москвой. «Мы заставим Россию платить», – пообещал Байден. Но объявить ее главным противником, чего ожидали многие, все-таки не решился. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Избегать гонки вооружений не получалось никогда

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
6 февраля 1922 года крупнейшие морские державы тогдашнего мира заключили Вашингтонский морской договор. Цель была благородная – ограничить гонку вооружений на море и сэкономить деньги мира для спокойного развития. Только результат вышел строго обратный. Подробности...

Про «Северный поток – 2» Макрон забудет уже осенью

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Макрону нужно сохранить свой пост – президентские выборы во Франции пройдут уже через год с небольшим. Считалось, что второй срок ему чуть ли не гарантирован. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Люди перестали выходить за «Рога и копыта»

Максим Кононенко
Максим Кононенко, сетевой публицист
Вот это вот Волковское «протест надо заканчивать на высокой ноте» – это и есть признание в том, что дальше ноты будут пониже и пожиже. Они и сейчас уже как-то не очень, а дальше и вовсе станет очевиден полный провал и поражение этой конкретной группы, претендовавшей непонятно на что. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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Россия заплатит за всё

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Импичмент Зеленского: главное

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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

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В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

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    Почему между Россией и Западом началась дипломатическая война

    С приходом к власти Джо Байдена между Россией и Западом началась война, но пока только дипломатическая    6 февраля 2021, 15:30
    Фото: Mike Segar/Reuters
    Текст: Андрей Резчиков

    В Европе думают над ответом России, которая выслала трех дипломатов за участие в акциях в поддержку Навального. Кроме зеркальных мер обсуждаются персональные санкции. Новый виток напряженности между Россией и Западом произошел после прихода к власти в США Джо Байдена, который заговорил с Москвой на языке ультиматумов и побудил ответить методами дипломатической войны. Каких еще перемен ждать на западном фронте?

    Решение России объявить персонами нон грата дипломатов Германии, Польши и Швеции за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального вызывало бурную реакцию на Западе. Как отметил глава немецкого МИД Хайко Маас, ФРГ «очень подробно» обсудит с партнерами по ЕС решение Москвы. «Россия сама выбирает, какие отношения она хочет иметь с остальной Европой... Мы всегда подчеркивали, что не хотим, чтобы нить разговора с Россией оборвалась, и, несмотря на все трудности, хотим хороших, по крайней мере, разумных отношений», – сказал министр. В интервью изданию Funke Mediengruppe Маас назвал заявление президента США Джо Байдена о намерении снова тесно согласовывать действия в отношении России «важным сигналом».

    С осуждением Москвы выступил госсекретарь США Энтони Блинкен, который назвал «этот произвольный и неоправданный акт» «последним отходом России от своих международных обязательств». По мнению Блинкена, высланные дипломаты «наблюдали за январскими протестами».

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель сочла ситуацию с высылкой необоснованной и «очередным проявлением отхода от принципов верховенства права, которое сейчас можно наблюдать в России». По ее словам, Берлин оставляет за собой право расширить санкции против Москвы, прежде всего персональные.

    Замдиректора Центра Германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин убежден, что ФРГ отреагирует зеркально – то есть вышлет кого-то из сотрудников российского посольства. «Но нельзя исключать, что особенно одаренные политические деятели атлантистского толка, своего рода «ястребы» могут выступать за ужесточение санкционных режимов. Поэтому полностью исключать персональных санкций нельзя», – прогнозирует эксперт.

    О решении МИД России объявить персонами нон грата сразу трех дипломатов, участвовавших в несогласованных акциях в поддержку Навального, стало известно накануне. Речь идет о дипломатических сотрудниках шведского и польского генконсульств в Санкт-Петербурге и посольства ФРГ в Москве. Скоро они покинут страну. В дипломатической практике чаще всего не афишируют намерения выслать того или иного сотрудника посольства. Обычно об этом становится известно спустя какое-то время. Но на этот раз ситуация развивалась по иному сценарию. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Москва будет реагировать на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов в связи с ситуацией с Навальным.

    В пятницу замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил российскому послу Сергею Андрееву, что Варшава рассмотрит возможность ответной высылки дипломата. Как рассказал Андреев РИА «Новости», Пшидач «выразил несогласие и протест по этому поводу». «Естественно, я повторил то, что, собственно говоря, было сказано польскому посольству в Москве относительно причин такого решения», – сообщил Андреев.

    В шведском МИД, как передает France Press, действия российской стороны назвали «совершенно необоснованными» и «оставили за собой право на соответствующий ответ». По информации RT, депутат местного парламента Маркус Вихель предложил оказать поддержку «сторонникам демократии» в России. Политик направил запрос на имя министра иностранных дел Швеции и действующего председателя ОБСЕ Анн Линде о том, планируется принимать «более жесткие меры против России» для содействия «демократическим активистам» и оказания давления на «российский режим». «Ситуация, мягко говоря, очень тяжелая для наших демократических друзей в стране. Мы также видим, как контроль и использование пропаганды во многих случаях подавляют свободные мнения и вместо этого вводят россиян в заблуждение», – пишет Вихель.

    О высылке дипломатов стало известно в тот момент, когда в Москве находился верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Сопровождавший его представитель внешнеполитического ведомства ЕС Петер Стано призвал Россию пересмотреть свое решение.

    Камкин не увидел ничего нового в реакции Брюсселя и США на инцидент. «Все это имеет кумулятивный эффект. Постоянно происходят какие-то выступления, прения, выпускаются коммюнике. Поэтому накапливается общая атмосфера негатива и это может иметь эффект снежной политической лавины. Я бы не стал полностью исключать, что все это будет приобщаться к «антироссийскому досье». Ситуация дошла до того, что

    отношения России и ЕС зашли в тупик и напоминают разговор слепого с глухим. Есть только взаимные упреки, но совершенно неконструктивные и не ведущие к прорывам

    или хотя бы к попыткам восстановления мостов», – уверен Камкин.

    В свою очередь главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев согласен, что отношения России с Евросоюзом и США будут резко ухудшаться. Заявление Блинкена стало образцом новой ультимативной риторики, на которой теперь будет разговаривать Вашингтон с Москвой. Эксперт напомнил о только что озвученной президентом США Джо Байденом программной речи, в которой в отношении России тоже был допущен ультимативный тон.

    «Этот тон унаследован от экс-президента США Дональда Трампа. Эта речь Байдена – не просто некое напутствие доброго старичка новому составу Госдепа. Язык угроз был заявлен как основной, на котором администрация собирается разговаривать с Россией по большей части проблем», – уверен Васильев.

    По оценке американиста, Россия немедленно приняла новые правила и ответила симметрично, в том числе объявив нескольких дипломатов персонами нон грата. «Саму высылку дипломатов нельзя назвать ультимативной, но по существу она является безапелляционной: вы выдвигаете ультиматум, вот и мы принимаем действия, которые не подлежат обсуждению. По существу, действия России были связаны с принятием ответных мер. Короче говоря,

    мы вступили с места в карьер в разновидность дипломатической войны»,

    – пояснил собеседник.

    Васильев прогнозирует, что задумываться о том, куда дальше взвинчивать градус напряженности, будет Байден, а не Россия. «Холодная дипломатическая война между Россией и коллективным Западом будет основной частью наших взаимоотношений. Сегодня Америка формирует единый коллективный фронт Запада, именно поэтому Блинкен и вмешался в ситуацию с высылкой дипломатов. Все это согласованные действия», – подчеркивает политолог.

    Впрочем, эксперт заверил, что Москва ожидала подобных действий от новой американской администрации и не намерена идти на поблажки. «Тот градус серьезного противостояния, который был достигнут при администрации Обамы, этот скелет из шкафа был немедленно реанимирован в первые дни пребывания Байдена у власти. Поэтому в ближайшем будущем никаких перемен на этом западном фронте я не вижу», – подытожил Владимир Васильев.

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