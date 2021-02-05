Взгляд
5 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 14:02  |  vz.ru
Разделы

Главное достижение России может лишиться золота

Весь экспортный успех России нельзя списывать лишь на рост продаж золота Gennadii Khameliyanin/Russian Look/Global Look Press
В 2020 году Россия поставила сразу несколько экономических рекордов. Главный из них – увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта до 48%. Сюда вошли и небывалые продажи золота – его было реализовано за рубеж на 18,5 млрд долларов. Однако драгметалл могут исключить из перечня несырьевых товаров. Заслуживает ли золото такого к себе отношения и можно ли его считать сырьем? Подробности...
Перейти в раздел…

«Спутник V» готовится спасти Европу

Российское средство борьбы с ковидом взяли на вооружение медики в 18 странах мира Ulan/Pool/Latin America News Agency/Reuters
Авторитетное медицинское издание The Lancet подтвердило высокую эффективность и безопасность вакцины «Спутник V». О возможности применения российского препарата в своих странах заявили лидеры Франции и Германии. Первую партию вакцины уже получила Венгрия. К ней могут присоединиться Чехия и Словакия. Преодолела ли российская вакцина недоверие Запада и что может помешать ей выйти на рынок Европы? Подробности...
Перейти в раздел…

Русский Север принял полярный ислам

Под влиянием вечной мерзлоты «полярному исламу» пришлось изменить некоторые свои обряды REUTERS/Shamil Zhumatov
Крайний Север шаг за шагом превращается в третий исламский макрорегион России после Кавказа и Поволжья, заявили эксперты по миграционным потокам из ВШЭ. Именно эти нефтеносные регионы притягивают к себе безработную молодежь Кавказа и Центральной Азии, поэтому «полярная умма» там неуклонно растет. В городах вроде Воркуты и Нового Уренгоя она составляет уже 15-20%. Грозит ли исламизация региона новыми конфликтами и как их можно избежать?  Подробности...
Перейти в раздел…

Байден не решился объявить Россию главным врагом США

«Америку на первом месте» сменяет «Америка во главе», а на место внешнеполитического эгоизма приходит коллективизм Jim Loscalzo/Pool/
Global Look Press
Новый президент США Джо Байден выступил в Госдепартаменте с речью, посвященной переменам во внешней политике Америки. В значительной степени он планирует вернуть ее во времена Барака Обамы, но без «перезагрузки» в отношениях с Москвы. «Мы заставим Россию платить», - пообещал Байден. Но объявить ее главным противником, чего ожидали многие, все-таки не решился. Подробности...
Перейти в раздел…

Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
Перейти в раздел…

Люди перестали выходить за «Рога и копыта»

Максим Кононенко
Максим Кононенко, сетевой публицист
Вот это вот Волковское «протест надо заканчивать на высокой ноте» – это и есть признание в том, что дальше ноты будут пониже и пожиже. Они и сейчас уже как-то не очень, а дальше и вовсе станет очевиден полный провал и поражение этой конкретной группы, претендовавшей непонятно на что. Подробности...

Возможные санкции не изменят поведение России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
США всегда придумывают различные причины для введения антироссийских санкций, конкретные поводы для этого им не нужны. Одним больше, одним меньше – какая разница? Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Возмущение украинцев подавят черные отряды Зеленского

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Сворачивание демократических свобод сопровождается оголтелой травлей инакомыслящих, которая усилилась с начала этого года. Все это очевидно направлено на обострение политической ситуации. В условиях прогрессирующего кризиса у Владимира Зеленского ставят на привычную триаду «армія, мова, віра». Подробности...
Обсуждение: 43 комментария
Перейти в раздел…

Как воссоединить Грузию

Импичмент Зеленского: главное

Как снять санкции с «Северного потока – 2»

Перейти в раздел…

Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
Подробности...

Названа «Мисс Татарстан – 2021»

В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
Подробности...

Умер Василий Лановой

28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы оцениваете решение суда о замене условного срока Навального реальным?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Еще не определились
Вы поддерживаете идею вхождения Донбасса в состав России?
  • Да, за немедленное вхождение

  • Да, за вхождение в перспективе

  • Нет

  • Пока не могу определиться
Сталкивались ли вы с блокировкой или удалением ваших постов в соцсетях?
  • Да

  • Нет

  • Не пользуюсь соцсетями
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Оскорбленному Навальным ветерану стало плохо во время суда
    В Кремле прокомментировали окончание незаконных акций Ветеран в суде потребовал от Навального публичных извинений Лавров указал Боррелю на главную проблему в отношениях России и ЕС В США заявили о превосходстве Су-35 над F-15
    Боррель выразил надежду на регистрацию «Спутника V» в ЕС В Крыму предложили помочь Украине электроэнергией NYT познакомила читателей с Юлией Навальной В Польше оценили шансы остановить прокладку «Северного потока – 2»
    Политолог назвала «саморазоблачением» отказ сторонников Навального от протестов Жена замминистра энергетики раскрыла схемы хищения 700 млн рублей Педиатр рассказал о картине заболеваемости детей коронавирусом в России «Катюшу» решили исполнять вместо гимна России на ЧМ по хоккею в Латвии

    «героическая девушка»


    Сванидзе поспорил с Невзоровым о подвиге Зои Космодемьянской

    дело о клевете


    МИД похвалил западных послов за «стремление поддержать» ветерана на суде над Навальным

    месть за изюбря


    Амурский тигр помог охотнадзору поймать браконьеров

    Видео

    поставки электричества


    Энергетические просчеты толкают Украину в объятия России

    Париж против Берлина


    Франция восстала против «Северного потока – 2»

    скандал на украине


    Расправа над СМИ поставила Зеленского перед импичментом

    российская вакцина


    «Спутник V» готовится спасти Европу

    тоннель под Ла-Маншем


    Воротам Британии в Европу грозит банкротство

    рынок инвестиций


    Герман Садулаев: Как финансовый капитализм убивает планету

    сохранить память


    Михаил Котов: Как спасти училище Юрия Гагарина

    международное взаимодействие


    Тимофей Бордачёв: Самое время завершить эпопею с «Северным потоком – 2»

    на ваш взгляд


    Как вы оцениваете решение суда о замене условного срока Навального реальным?

    Байден не решился объявить Россию главным врагом США

    «Америку на первом месте» сменяет «Америка во главе», а на место внешнеполитического эгоизма приходит коллективизм    5 февраля 2021, 14:00
    Фото: Jim Loscalzo/Pool/
    Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    Новый президент США Джо Байден выступил в Госдепартаменте с речью, посвященной переменам во внешней политике Америки. В значительной степени он планирует вернуть ее во времена Барака Обамы, но без «перезагрузки» в отношениях с Москвы. «Мы заставим Россию платить», - пообещал Байден. Но объявить ее главным противником, чего ожидали многие, все-таки не решился.

    В ходе своего 20-минутного выступления Байден очертил основы новой американской внешней политики и свое видение окружающего мира. По сути, он заявил о возвращении к старой глобалистской парадигме (с небольшими модернизациями), которая привела Америку в тот внешнеполитический тупик, откуда ее пытался вывести Дональд Трамп.

    Прежде всего, президент открестился от трамповских внешнеполитических методов. «Америку на первом месте» сменяет «Америка во главе», а на место внешнеполитического эгоизма приходит коллективизм.

    «В центр нашей внешней политики возвращается дипломатия», - заявил Байден. Он обещает восстановить американские союзы («наш важнейший актив»), а значит и американское влияние на союзников, то есть контроль над ними. По словам Байдена, военное присутствие США за рубежом должно быть привязано «к приоритетам национальной безопасности», поэтому в Пентагоне проведут серьезную переоценку этого присутствия. А пока переоценка идет, глава государства приостанавливает вывод части американского контингента из Германии.

    Кроме того, Байден намерен больше заниматься мировыми проблемами и противостоять вызовам сегодняшнего и будущего дня, а не вчерашнего. «Именно поэтому мы сразу же начали восстанавливать участие США в мировых делах и хотим заслужить назад наши лидерские позиции для того, чтобы ускорить глобальные ответы на общие вызовы», - пояснил он. И сразу же привел пример такого вызова.

    Это не терроризм, не распространение оружия массового поражения, не исламизм и тем более не новая, извращенная версия либерализма – либерал-тоталитаризм. По его мнению, чуть ли не основным вызовом современности является «изменение климата» - якобы экзистенциальная угроза, для противостояния которой Байден намерен собрать целый климатический саммит.

    Таким образом, при нем Соединенные Штаты в лучшем случае станут лидером уходящего либерального мира, тогда как все остальные страны с их проблемами обратятся к тем, кто эти проблемы (суверенитет, безопасность, экономическое развитие) поможет решить.

    Америка в отношении этих стран будет проводить скорее враждебную политику. Ведь, по словам нового президента, при нем в арсенал Белого дома и Госдепартамента возвращается правозащита. «Защита свободы, отстаивание возможностей, поддержка универсальных прав, уважение верховенство закона и относясь к каждому человеку с достоинством. Это основа нашей внешней политики, нашей мощи. Наш неиссякаемый источник силы и неизменное преимущество», - подчеркнул Байден.

    Действительно, все эти пункты являются безусловным преимуществом США, поскольку в условиях глобального мира дают им возможность вмешиваться во внутренние дела других стран, причем вмешиваться по принципу газа, то есть занимая все свободное пространство. Таким образом степень американского вмешательства обратно пропорциональна уровню национального суверенитета страны-жертвы.

    Если уровень этот высок и власти дорожат своей независимостью (как в России и Китае), вмешательство ограничивается громкой критикой и периодическими санкциями. Если же суверенитета нет, то под соусом защиты прав человека дело может дойти до госпереврота или внешнего управления. При Трампе с его прагматизмом, неоизоляционизмом и антилиберализмом этот инструмент Америка особо не использовала, но сейчас глобалист Байден намерен стряхнуть с него четырехлетнюю пыль.

    Примеры и ограничения

    Эксплуатировать правозащитную тему Америке будет сложнее, чем при Обаме – ведь тогда в США не проходила «культурная революция» и охота на инакомыслящих, не проводились репрессии в отношении людей, придерживающихся консервативных ценностей. Поэтому Байден постарался показать, что двойных стандартов в правозащите не будет. Как и ожидалось, на примере Саудовской Аравии.

    Президент США заявил о намерении остановить ведущуюся Эр-Риядом войну в Йемене, и в Госдепе уже назначен спецпосланник по этому вопросу. Кроме того, йеменцам выделят гуманитарную помощь через USAID, одновременно заблокировав любую поддержку саудовским наступательным операциям, включая поставку им вооружений.

    В Саудовской Аравии поступили мудро – не стали возмущаться решением Джозефа Байдена, заявили о готовности работать с американским посланником и поблагодарили Вашингтон за подачку (готовность Америки помогать сауитам защищать свою территорию от ракетных ударов со стороны «поддерживаемых Ираном сил»). Саудовские элиты понимали, что громкие возражения лишь превратят демонстративную порку в реальную.

    В то же время не стоит забывать о традиционных ограничениях, которые правозащитная тема накладывает на возможности дипломатического маневрирования.

    Иногда можно включить двойные стандарты. Президент Байден прошелся по делу Навального, но ни словом не упомянул про репрессии против оппозиционных СМИ на Украине (интересно, что бы сказал американский президент, если бы Владимир Путин отдал приказ о закрытии «Дождя» и «Новой Газеты»?)

    Однако иногда все-таки приходится жертвовать прагматизмом ради правозащитных идеалов. Так, например, Байден потребовал от военных в Мьянме немедленно вернуть власть «законно избранному правительству». Не самая грамотная позиция в отношении фактических властей страны, имеющей важнейшее значение для планов по сдерживанию КНР. Бирманские военные уже наладили рабочие контакты с Москвой, Нью-Дели и Пекином, и если американцы ограничатся лишь озабоченностями, они могут потерять влияние в Мьянме. 

    Россия и Китай

    Байден не собирается запускать «перезагрузку» в отношениях с Москвой, скорее наоборот, он собирается ее сдерживать, причем в коалиции с «аналогично мыслящими партнерами».

    «Закончились те дни, когда Соединенные Штаты отворачивали в сторону перед лицом агрессивных действий России, ее вмешательства в наши выборы, киребератак и отравлений ее собственных граждан», - заявил он.

    Возможно, американский президент забыл, что по факту именно этих обвинений Конгресс ввел против Москвы целую россыпь различных санкций, – или намерен побить прежние рекорды. Однако при всем при этом Россия все-таки не заняла место главного врага США. Она лишь «атакует американскую демократию», тогда как Китай называется страной, которая оспаривает американское лидерство.

    Сдерживать КНР будут тотально – по всем фронтам. Байден, конечно, обещает внешнеполитический прагматизм и готов работать и с Пекином, и с Москвой по вопросам, представляющим интерес для США (примером чего, по его мнению, стало продление СНВ-3). Однако в целом стоит ожидать от него нового витка конфронтации.

    Демократы, конечно же, довольны обозначенными Байденом приоритетами. «Нам нужно много чего починить после предыдущих четырех лет провальной внешней политики, и это прекрасный старт», - говорит сенатор Дик Дурбин.

    Скорее, это возвращение в не такое уж прекрасное прошлое.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •