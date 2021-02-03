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3 февраля, среда  |  Последнее обновление — 14:35  |  vz.ru
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Энергетические просчеты толкают Украину в объятия России

Украина не в состоянии обеспечить себя необходимым объемом электроэнергии Кирилл Кухмарь/ТАСС
Возобновление Украиной закупок электроэнергии в России в Верховной раде называют государственной изменой. Однако без поставок недорогого электричества из России украинская энергосистема может не выдержать. Ведь впереди страну ждет похолодание, которое увеличит нагрузку на энергосистему Украины, а крупный сбой грозит оставить часть населения без тепла и света. Подробности...
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«ИП Навальный» лишился привилегий

Личная поддержка эмиссаров Запада не смогла придать Навальному уверенности на суде пресс-служба Мосгорсуда РФ/ТАСС
Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде рассмотрел требование ФСИН заменить Алексею Навальному условный срок на реальный из-за многократных нарушений испытательного срока. На процесс приехало около двух десятков западных дипломатов. Однако попытка внутри- и внешнеполитического давления не увенчалась успехом – Навальному предстоит почти три года провести в колонии. Подробности...
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Как избавиться от смертельных ДТП на российских дорогах

Высокая смертность на российских дорогах сохраняется из-за слабой подготовки водителей МЧС России/ТАСС
Полиция расследует очередную трагедию на дорогах России – сразу 12 человек погибли в результате аварии с участием рейсового автобуса и грузовика. В последние годы число погибших в ДТП в нашей стране неуклонно снижается, однако все еще остается гораздо выше по сравнению с Западной Европой или Японией. Как можно сделать российские дороги более безопасными? Подробности...
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Запад призывает наплевать на закон ради Навального

Оспорить факты нарушения Навальным обязательств по условному освобождению не может никто Агентство «Москва»
Европейские и американские политики и СМИ не согласны с приговором российского суда, на основании которого Алексей Навальный проведет в колонии 2 года и 8 месяцев. Это при том, что суд просто не мог не заменить условный срок блогера на реальный &#8722; таково требование закона. По сути, от России ждут, что она добровольно заглотит крючок шантажиста и откажется от своего суверенитета. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Между нами всего одна дата – 2014

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Наши победы – это их шипение, а наше поражение – это их ура-свобода и ура-прогресс. Происходящее сейчас – это вопрос не биографии одного человека и не беготни по московским улицам. Это вопрос будущего миллионов людей. Подробности...

Как спасти училище Юрия Гагарина

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
Куда ни посмотри, мы не готовы хранить память о том, что было буквально вчера, и спохватываемся только спустя годы, когда здания разрушены, документы истлели, а от легендарных кораблей остались только имена. Да, можно найти множество исключений, увы, лишь подтверждающих правило. Подробности...
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Как финансовый капитализм убивает планету

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
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    Запад призывает наплевать на закон ради Навального

    Оспорить факты нарушения Навальным обязательств по условному освобождению не может никто    3 февраля 2021, 14:14
    Фото: Агентство «Москва»
    Текст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    Европейские и американские политики и СМИ не согласны с приговором российского суда, на основании которого Алексей Навальный проведет в колонии 2 года и 8 месяцев. Это при том, что суд просто не мог не заменить условный срок блогера на реальный − таково требование закона. По сути, от России ждут, что она добровольно заглотит крючок шантажиста и откажется от своего суверенитета.

    Верховенство закона и равенство всех перед ним - этим понятиям Запад постоянно пытается учить Россию, называя их основами демократии. И то, и другое проявилось 2 февраля на суде по делу Алексея Навального: ему не выписали новый срок, не выдвинули новых обвинений и даже не осудили по статье о государственной измене. Ему лишь заменили остатки условного срока на реальный из-за того, что он многократно нарушал предписания закона, в частности, не отмечался во ФСИН еще до попадания в клинику Шарите. Навальный сам признавал, что не отмечался (якобы считал это бессмысленным делом), и в своих выступлениях не извинялся за такое пренебрежение, а хамил всем вокруг.

    Казалось бы, вынесенный судом приговор логичен и даже в какой-то степени рутинен. Однако на Западе так не считают. Тамошние политики, журналисты и СМИ после вынесения вердикта стали громко возмущаться, требовать и даже угрожать.

    Понятно, что оспорить факты нарушения Навальным обязательств по условному освобождению они не могут. Но признавать факты тоже нельзя – в этом случае единственным вопросом к российским властям будет «а почему он до сих пор гулял на свободе?». Поэтому западные СМИ и политики взяли на вооружения два тезиса.

    Во-первых, признали лишь ту часть нарушений, которая вписывается в их картину мира. Так, в редакционной статье CNN говорится о том, что Навального осудили за нарушение требований условного срока «во время его лечения в Германии», хотя в деле черным по белому сказано о массовых нарушениях до попадания в клинику «Шарите» и после выписки из нее.

    Во-вторых, сконцентрировались на мысли о том, что сам приговор по условному сроку был несправедливым, а значит превращать условное наказание в реальное противозаконно.

    Так, в Совете Европы заявили, что приговор Навальному «противоречит международным обязательствам России в области защиты прав человека» (хотя нет таких обязательств, чтобы ставить человека, назначенного Западом на роль «лидера российской оппозиции» выше требований российского законодательства). Это повторил Еврокомиссар по вопросам внешней политики Жозеп Боррель, добавив, что ЕСПЧ назвал судебный процесс Ив Роше необоснованным (что, кстати, не совсем так). Аналогичные тезисы высказал и глава МИД ФРГ Хайко Маас.

    В ближайшие дни Жозеп Боррель должен приехать с визитом в Россию (если, конечно, не будет команды на отмену), где сможет получить разъяснения от российской стороны на предмет законности и безальтернативности приговора. Может, что передаст их и господину Маасу, а также президенту Франции Эммануэлю Макрону, который уже призвал к немедленному освобождению Навального и пояснил, что «политические разногласия не являются преступлением».

    В Москве жестко реагируют на выступления европейских партнеров, называя заявление того же Макрона «лицемерием», однако относятся к ним с пониманием. В конце концов, европейские политики не суверенны в своих решениях, и вынуждены подчиняться требованием глобального либерального братства, в тот числе и поддерживать проект «Алексей Навальный», который продолжает активно продвигается в том числе и с учетом вынесенного приговора.

    Как пишет редакция The Washington Post, отправка Навального в колонию превращает его в «мощнейший символ сопротивления» власти Владимира Путина. Символ, ради создания которого Запад и вернул Навального назад в Россию и позиционировал это возвращение, выражаясь словами британского премьера Бориса Джонсона, «смелым и самоотверженным шагом» самого оппозиционера.

    Теперь он будет эксплуатироваться для требований новых санкций, политического давления и, возможно, непризнания будущих парламентских выборов.

    В связи с этим реакция Вашингтона значительно интереснее, чем европейские возмущения, а она пока громкая, но бесплотная. «Как у каждого гражданина России, у Алексея Навального есть права, прописанные в российской Конституции», - заявила, к примеру, пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен добавил от себя мысль о «глубокой обеспокоенности Вашингтона», а также потребовал «немедленного и безусловного освобождения» Навального. «Даже работая с Россией в интересах Соединенных Штатов, мы скоординируемся с союзниками и партнерами для того, чтобы наказать Россию за нарушение прав ее граждан», - пояснил американский чиновник.

    При этом ни Блинкен, ни другие ответственные товарищи не говорят о том, какие именно санкции будут приняты в отношении Москвы. По словам Псаки, сейчас США проводят масштабный анализ «всех действий Москвы» (включая приписанные руке Кремля хакерские атаки против США, предложение награды за убийства американских солдат в Афганистане, вмешательство в президентские выборы 2020 года и т.п.), после чего решат, как реагировать.

    В самой Москве воспринимают эти угрозы не столько как пустой треп, сколько как не зависящие от нас действия. «А разве они на прошлой неделе, месяц назад, полгода назад не обещали санкции? Когда я это слышу, я вспоминаю каждый предыдущий раз, когда они обещали санкции. И, кстати говоря, поводы абсолютно разные. Они им и не нужны - они их всегда найдут и придумают», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Но раздаются голоса и тех, кто предлагает сдаться. В ответ на западные обеспокоенности, возмущения и шантаж ряд отечественных политиков, журналистов и активистов выступили за освобождение Навального, например, через апелляционный процесс. В их логике России придется заплатить слишком большую цену за эту посадку: отмена проекта «Северный поток - 2», новые санкции, изоляция и другие казни российские поднимаются этими людьми на информационный щит.

    Часть этих радетелей за судьбу отечества прекрасно понимают, а часть искренне не ведают того, что требуют от России не только поступиться своим достоинством, но и добровольно зацепиться за крючок шантажиста. То есть являются или предателями, или глупцами.

    Если раньше Запад вводил санкции под разными предлогами скорее для проформы, осознавая, что добиться от Москвы уступок не получится, то после капитуляции в деле Навального у американских и европейских партнеров появится надежда – и санкционный механизм заработает на полную катушку.

    Его логика очевидна: сначала под угрозой отмены того же «СП-2» требуют освобождения Навального, затем, в случае выполнения этого требования, используют ту же угрозу для новых ультиматумов. Среди них передача Крыма Украине, сдача ДНР и ЛНР, выплата компенсаций Прибалтике за «годы оккупации», разрыв отношений с Китаем и Ираном, досрочный уход Владимира Путина с поста президента - и так далее, вплоть до фактической ликвидации российского суверенитета.

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