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2 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 23:42  |  vz.ru
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    «ИП Навальный» лишился привилегий

    Личная поддержка эмиссаров Запада не смогла придать Навальному уверенности на суде    2 февраля 2021, 23:25
    Фото: Пресс-служба Мосгорсуда РФ/ТАСС
    Текст: Олег Исайченко

    Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде рассмотрел требование ФСИН заменить Алексею Навальному условный срок на реальный из-за многократных нарушений испытательного срока. На процесс приехало около двух десятков западных дипломатов. Однако попытка внутри- и внешнеполитического давления не увенчалась успехом – Навальному предстоит почти три года провести в колонии.

    Во вторник Симоновский районный суд на своем выездном заседании, проходившем в здании Мосгорсуда, целый день решал вопрос о замене условного срока на реальный для блогера Алексея Навального по делу компании «Ив Роше». 

    На заседании прокурор поддержала ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), попросив суд заключить Навального под стражу и отправить отбывать наказание в колонию общего режима. Прокурор напомнила подсудимому, что он единственный человек, дважды получивший условный срок в России.

    Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство УФСИН. Однако срок Навальному был сокращен на 10 месяцев за счет домашнего ареста, который он отбыл  в период с конца февраля по конец декабря 2014 года. Таким образом, Навальному предстоит провести в колонии не 3 года и 6 месяцев, а 2 года и 8 месяцев. Если не будет досрочного освобождения, то выйдет он на свободу примерно в середине сентября 2023 года.

    Ни больше, ни меньше

    Адвокат Александр Арутюнов напоминает, что решение, которое вынес Симоновский райсуд – это не вердикт по какому-то новому уголовному делу против Навального, и не ужесточение ранее вынесенного приговора. В комментарии РАПСИ он пояснил – речь идет лишь об исполнении вступившего в законную силу решения по делу «Ив Роше». При этом Навальному не могло быть назначено четыре или два года заключения Срок мог составить только 3,5 года реального лишения свободы в соответствии со вступившим в силу приговором суда - ни больше, ни меньше, пояснил юрист.

    Напомним, что в декабре 2014 года Навальный был приговорен по этому делу к 3,5 годам лишения свободы условно. В августе 2017 года Симоновский суд Москвы удовлетворил, а Мосгорсуд утвердил ходатайство ФСИН о продлении испытательного срока до 30 декабря 2020 года. По данным службы исполнения наказаний, в течение прошлого года Навальный систематически нарушал условия испытательного срока, в частности минимум шесть раз не явился на регистрацию в инспекцию.

    «Можно говорить о том, что у господина Навального были определенные привилегии, если можно так выразиться,

    потому что ему был назначен условный срок, который в корне отличается от реального лишения свободы, – заметил Арутюнов. –  И когда человеку назначают условный срок, то ясно, что суд идет ему навстречу, то есть считает, что он может быть исправлен в условиях, не связанных с изоляцией от общества».

    Если же осужденный к условному наказанию не выполняет требования, предусмотренные Уголовно-исполнительным кодексом, то, ФСИН выходит в суд с соответствующим представлением  о замене срока на реальный. Суд, изучив документы от уголовно-исполнительного ведомства, вправе отправить нарушителя в колонию. По мнению Арутюнова, Навальный, получив условный срок, почувствовал, «что к нему относятся мягче чем к другим осужденным, – он стал этим пользоваться и начал игнорировать все требования ФСИН».

    При этом московское управление ФСИН учло, что с 22 августа прошлого года Навальный находился на лечении в берлинской клинике «Шарите». Однако, согласно предоставленной из «Шарите» информации, 23 сентября пациент был выписан из клиники. Вместе с тем, на уведомление о явке 23 октября 2020 года в филиал УФСИН Навальный не ответил, на регистрацию не явился.

    По каждому нарушению в отношении него и были вынесены официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы. При этом сам Навальный во время слушаний всячески уходил от прямого ответа на вопрос прокурора о получении предупреждений о возможности замены условного срока на реальный.

    Индивидуальный политический предприниматель

    С утра на заседание в Мосгорсуд прибыло почти два десятка иностранных дипломатов. На процесс приехали, в том числе представители посольств Великобритании, Германии, Польши, Чехии и Швейцарии, сотрудники дипмиссий Литвы и Латвии. Американских дипломатов, вопреки ожиданиям, на процессе не было. Но очевидно, что ближайшие союзники США проявили выраженный интерес к судьбе обвиняемого в мошенничестве индивидуального предпринимателя. («Работаю в ИП Навальный», – так буквально Навальный описал род своей деятельности, отвечая на вопросы судьи Натальи Репниковой.)

    Представитель МИД Мария Захарова указала, что речь идет о психологическом давлении на судью. «Даже если западники рассматривают Навального как «своего», он гражданин Российской Федерации», – написала она в Facebook. Москва отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов в связи с делом Навального, пообещала Захарова: «Эти меры уже следуют. Это были и соответствующие демарши послам, это были и ноты протеста. И эта работа продолжается. Мы по каждому случаю будем работать и работаем».

    Дипломаты, прибывшие на суд, отказались комментировать журналистам цель своего появления. Посольство Великобритании, впрочем, заявило, что его сотрудники действовали в рамках обычной практики. Захарова в ответ отметила, что международные нормы свидетельствуют об обратном. Либо, как было сказано выше, работники дипмиссий отслеживают суды над своими согражданами, либо присутствуют на больших процессах над международными террористами. На практике власти США не допускали сотрудников российского посольства на процессы над нашими гражданами, отметила Захарова.

    В Мосгорсуде также с удивлением узнали о подобной «нормальной практике». По словам пресс-секретаря суда Ульяны Солоповой, «присутствие на судебном заседании в отношении гражданина России такого числа представителей посольств иностранных государств – впервые в практике Московского городского суда, да и районных судов».

    «Повышенный интерес западных дипломатов к заседанию суда, означает, что Запад воспринимает Навального как важную фигуру, Похоже, в их представлении он уже стал президентом», – иронизирует блогер Максим Кононенко. Он напомнил, как два года назад западные страны во главе с США объявили главой Венесуэлы Хуана Гуайдо, а полгода назад – фактически признали избранным президентом Белоруссии Светлану Тихановскую. «И что из всего этого получалось?», – напомнил собеседник в комментарии газете ВЗГЛЯД. 

    «Ничего подобного до сих пор Москва не видела, – подчеркивает Кононенко. – Это не формальное, но концептуальное, демонстративное вмешательство. Они съехались туда специально, чтобы телевизионщики сняли большое количество машин с красными дипномерами.  Эта картинка иллюстрирует слоган: «Запад поддерживает Навального».

    Такой интерес со стороны дипломатов к Навальному говорит о том, что он – их клиентура, согласился телеведущий Владимир Соловьев: «Вот почему они внимательно отслеживают его судьбу. Это же не первый раз, когда западные послы с ним встречаются. И не первый, когда они посещают разнообразные судебные заседания с участием Навального». Подобные попытки давления на наш суд со стороны дипломатов вряд ли произведут нужный эффект, полагает телеведущий. «Сомневаюсь, что это когда-либо работало. Поэтому смысла в этом нет. Вообще все, что сейчас происходит вокруг Навального, выглядит как часть планомерной задуманной операции. Но, думаю, это приведет совсем не к тем последствиям, на которые рассчитывает Запад», – подытожил собеседник.

    «Попытки сыграть на публику»

    Массовый визит в здание суда работников иностранных дипмиссий, намеки Навального и его адвоката на политические последствия для России в случае его ареста, никак не смягчили твердое намерение судей исполнить закон, отмечает завкафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко.

    «Это то, что юристы называют давлением на суд: политизировать ситуацию, попытаться шантажировать российскую Фемиду.

    То есть, с одной стороны, от судей требуют действовать строго по закону, а с другой – ставят в какой-то политический контекст, угрожая некими политическими последствиями от приговора. Именно это и прозвучало и в словах самого Навального и его адвоката», – сказал Головко, охарактеризовав такую ситуацию как неприемлемую.

    «Никакая власть, в том числе судебная, не позволит себя шантажировать и в такой ситуации точно будет действовать жестко – строго по закону, без учета смягчающих обстоятельств, что бывает возможно в иных случаях. Юрист при этомотметил, что «средний российский гражданин» при подобных обстоятельствах, имея за плечами такой же шлейф нарушений, как Навальный, давно бы уже получил переквалификацию условного срока на реальный.

    «Только одного-двух таких нарушений, какие Навальный позволил себе еще до отъезда в Германию, было бы достаточно для постановки этого вопроса», – указал эксперт. –

    «Предел «гибкости» по отношению к этому человеку уже давно был превышен. Многих сограждан начинали раздражать поблажки, которые делали ему прежние суды.

    Они думают про себя по известной формуле Оруэлла из его памфлета «Скотный двор»: что, все равны перед законом, но некоторые равнее?».

    Головко сравнил решение суда о замене Навальному условного условного срока на реальный с тем, как осудили минувшим летом актера Михаила Ефремова за пьяную езду, повлекшую гибель человека. «Тогда тоже была попытка давить на судей: мол, такой известный человек, ему нельзя в колонию. И это вызывало обратный эффект: почему это Иванову-Петрову в тюрьму можно, а Ефремову нельзя?, – напомнил собеседник. – Попытки сыграть на публику, надавить на суд всегда играют против подсудимого».


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