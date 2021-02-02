Соловьев: Происходящее сейчас вокруг Навального выглядит как часть задуманной Западом операции

«Сложно себе представить, чтобы на судебное разбирательство в Штатах по делу кого-либо из американцев пустили бы сотрудников посольства России», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал действия десятков западных дипломатов, съехавшихся в Мосгорсуд на слушания по делу блогера Алексея Навального.

«Такой интерес со стороны дипломатов к Навальному говорит о том, что он – их клиентура. Вот почему они внимательно отслеживают его судьбу. Это же не первый раз, когда западные послы с ним встречаются. И не первый, когда они посещают разнообразные судебные заседания с участием Навального», – сказал телеведущий Владимир Соловьев.

По словам собеседника, сложно назвать такие массовые визиты обычной практикой. «Представители нашего дипломатического корпуса за рубежом ездят в суд только тогда, когда рассматриваются дела наших соотечественников. Поэтому, может, мы что-то не знаем про Навального?», – задается вопросом телеведущий.

«Сложно представить себе, чтобы на процесс над кем-то из американских граждан собрались бы послы Китая, России, Венесуэлы – всех стран, которые так любит Америка. Да и вряд ли их пустили бы. А у нас очень демократичный суд – приходят все желающие», – делает вывод собеседник.

Соловьев также отметил, что «в последнее время у дипломатов странная манера – они часто ездят вместе. К примеру, в Киеве собрались семь послов и вместе объясняли президенту Владимиру Зеленскому, как ему управлять Украиной. А в России они не могут так себя вести, добраться до людей, которые хоть что-то определяют, поэтому здесь послы ограничиваются тем, что посещают зал суда, чтобы посмотреть, что происходит, судя по всему, с их подопечным».

Подобные попытки давления на наш суд со стороны дипломатов вряд ли произведут нужный эффект, полагает телеведущий. «Сомневаюсь, что это когда-либо работало. Поэтому смысла в этом нет. Вообще все, что сейчас происходит вокруг Навального, выглядит как часть планомерной задуманной операции. Но, думаю, это приведет совсем не к тем последствиям, на которые рассчитывает Запад», – подытожил собеседник.

Во вторник в Мосгорсуде началось судебное заседание, на котором рассматривается представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше».

Сам блогер в суде представился индивидуальным предпринимателем. «Работаю в ИП Навальный», – заявил он, отвечая на вопросы судьи Натальи Репниковой. На заседании прокурор Екатерина Фокина поддержала ходатайство ФСИН, попросив суд заключить Навального под стражу и отправить в колонию общего режима на 3,5 года. На заседание приехало большое количество сотрудников иностранных дипмиссий. В посольстве Великобритании по этому поводу заявили, что присутствие дипломатов на суде является обычной практикой.

Представитель МИДа Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил дипломатов, приехавших на суд над Навальным, о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны и давления на суд.