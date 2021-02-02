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2 февраля, вторник | Последнее обновление — 16:07 | vz.ru
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Разработчик «Новичка»: США знают формулу изготовления вещества
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США обладают формулой боевого отравляющего вещества «Новичок», а также возможностями для его производства, однако не могут организовать отравление в масштабах страны, заявил один из разработчиков этой боевой системы Леонид Ринк.
Так он прокомментировал информацию таллинского издания Ohtuleht о том, что эксперты из США провели для эстонских силовых структур курс обучения по действиям в условиях применения «Новичка», передает РИА «Новости».
«Они имеют доступ только к конкретному веществу, к боевой системе «Новичок», конечно, нет. Они могут организовать отравление одного человека, но не могут организовать отравление в масштабах страны или чего-то подобного», – сказал Ринк.
По его словам, формула изготовления вещества стала известна США после развала СССР и эмиграции ряда сотрудников, которые занимались «Новичком». В частности, речь идет о хромотографисте Виле Мирзаянове, который в США издал книгу о «Новичке» с раскрытием ее формулы, а сейчас пишет вторую.
«Конечно, у них имеется и вещество, и что хочешь. Они эти данные знают и имеют возможность для изготовления, в их научных публикациях это все имеется», – сказал Ринк.
Он уточнил, что ознакомлен с научными публикациями относительно «Новичка», вышедшими в США.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров счел интересным вопрос, откуда у Берлина появились возможности для определения отравляющего вещества «Новичок».
18 января Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Министр также заявил, что Германия прибегает к методам дипломатического хамства при общении с Россией по ситуации вокруг Алексея Навального, Москва в таком тоне разговаривать не будет.
Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса.
Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».
Опубликована запись разговора соратника Навального с предполагаемым агентом MI6
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В Сети появилась видеозапись разговора исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в список иноагентов) Владимира Ашуркова с сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI6.
Запись была сделана в 2012 году. Ашурков, исполнительный директор ФБК, на первой видеозаписи намекает на то, что оппозиционный проект следует проспонсировать: «Если бы у нас было больше денег, мы бы расширили нашу команду. Человек, который потратит здесь 10–20 млн долларов в год на поддержку, увидит совершенно иную картину. А для тех, у кого на кону миллиарды, это не такие уж большие деньги», – говорит он в видео, опубликованном в телеграм-канале RT.
Во второй части записи разговора Ашуров запрашивает информацию у британских спецслужб. «В некоторых случаях у нас нет прямых доказательств – они косвенные. Но я уверен, что у британской спецслужбы по борьбе с крупным мошенничеством есть доступ к большому объему информации, которая нам недоступна. Я уверен, что у британских спецслужб есть данные, подтверждающие связь Абрамовича, Усманова, людей в российском правительстве. Думаю, Великобритания – ключевая европейская страна, которая может оказать влияние на Россию и которая уже ужесточает свою позицию в ее отношении», – заявляет исполнительный директор ФБК.
В заключительной части записи разговора, представленной на третьей видеозаписи, Ашуров говорит, что они выпустят материал против российского государственного банка, и недвусмысленно намекает, что это будет полезно британцам.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о работе специалистов ЦРУ США с блогером Алексеем Навальным во время лечения в Берлине и о том, что такое происходит не впервые. Песков также назвал оскорбительными, безосновательными и недопустимыми высказывания блогера о том, что его якобы отравили по распоряжению главы российского государства. Эти заявления, пояснил Песков, также сделаны с подачи иностранных спецслужб.
Кремль пообещал Боррелю жесткий ответ Лаврова по ситуации с Навальным
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель получит от главы МИД Сергея Лаврова жесткий ответ, если привезет в Москву жесткий месседж по ситуации с Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Визит Борреля в Москву ожидается 4-6 февраля. Накануне официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, одной из целей визита Борреля в Россию является обсуждение ситуации вокруг Навального. Сообщалось, что он намерен в этой связи передать «общее послание стран ЕС, а не свое собственное», передает РИА «Новости».
«Во-первых, это будет визави нашего министра иностранных дел Лаврова. Вы знаете, что министр иностранных дел Лавров ситуацию с обитателем московского СИЗО готов обсуждать (он неоднократно об этом говорил), готов обсуждать открыто и предельно откровенно. Поэтому если некий жесткий месседж везется, то у меня нет сомнений, что наш министр даст не менее жесткий ответ на этот жесткий месседж», – сказал Песков, комментируя предстоящий визит главы европейской дипломатии.
Представитель Кремля подчеркнул, что решение о возможной встрече Борреля с Навальным будут принимать судьи или следователи. «Мы не можем считать такую встречу возможной или невозможной, это не наша прерогатива», – пояснил он.
«Такие решения принимают следователи, судьи – в разных ситуациях по-разному. И только, собственно, от них любые просьбы на этот счет они МИДом будут ретранслированы туда. С другой стороны, они же (Боррель и Навальный), они же не родственники, не знакомые... Опять же, это не нам высказывать такое мнение», – добавил Песков.
Во вторник в Мосгорсуде проходит выездное заседание, где будет рассмотрено представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше».
ФСИН попросила суд заменить условное наказание Навальному на 3,5 года колонии. Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».
На заседание Мосгорсуда приехало большое количество дипломатов из иностранных государств. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского Навального является вмешательством во внутренние дела страны.
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.
Иностранные дипломаты приехали на заседание суда по делу Навального
На заседание Мосгорсуда, где будет решаться вопрос о замене условного срока на реальный блогеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше», приехало большое количество дипломатов из иностранных государств.
Видео публикует Telegram-канал «Кремлевская прачка».
К суду прибыли машины зарубежных дипломатических ведомств, на заседании присутствуют около 20 представителей посольств, в их числе США, Болгария, Польша, Латвия, Австрия, Швейцария. Автозак с Навальным также уже прибыл к зданию суда, передает ТАСС.
Возле суда и на прилегающих к нему улицах усилены меры безопасности усилены у Мосгорсуда. Начало заседания назначено на 11.00 мск. Рассмотрение представления ФСИН состоится в том же зале, где рассматривалась апелляционная жалоба на приговор актеру Михаилу Ефремову.
Во вторник в Мосгорсуде пройдет выездное заседание, где будет рассмотрено представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше».
Ранее Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.
Захарова объяснила присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального
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Присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского блогера Алексея Навального является вмешательством во внутренние дела страны, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.
«В Мосгорсуд, где на выездном заседании Симоновского районного суда будет рассмотрено представление ФСИН о замене Навальному условного наказания на реальное, прибыли около 20 представителей посольств таких западных стран как США, Болгария, Польша, Латвия, Австрия», – написала Захарова в Facebook.
Дипломат подчеркнула, что традиционно представители иностранных посольств поддерживают своих граждан в зарубежных судах. Захарова добавила, что даже если «западники» рассматривают Навального как «своего», он все еще является гражданином России.
По ее словам, «это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства», а «саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России».
Также она предположила, что присутствие иностранных дипломатов на суде может быть связано с переживаниями по поводу «судьбы закачанных миллионов в противоправную деятельность на российской территории».
Ранее сообщалось, что на заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в их числе США, Болгария, Польша, Латвия, Австрия, Швейцария.
Во вторник в Мосгорсуде проходит выездное заседание, где будет рассмотрено представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше». Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.
ФСИН попросила суд заменить условное наказание Навальному на 3,5 года колонии
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) просит отменить условный срок блогеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше» и исполнить приговор суда в виде трех с половиной лет колонии общего режима, об этом было сказано в ходе выездного заседания Симоновского суда в Мосгорсуде.
«В связи с многократным нарушением правил условного осуждения, прошу суд отменить условное наказание Навальному и исполнить реальное наказание в виде трех лет шести месяцев колонии общего режима», – передает заявление представителя ФСИН ТАСС.
«После вынесения приговора Навальный был уведомлен надлежащим образом об условиях надзора, но более 50 раз нарушал общественный порядок, что является нарушением условий контроля за условно осужденным», – добавил представитель ведомства.
Прокурор подчеркнула, что Навальный не представлял сведения во ФСИН о своем местонахождении с конца сентября 2020 года по середину января 2021 года.
«Хочу обратить внимание суда, что та справка из немецкой клиники Charite о пребывании там, которую осужденный предоставляет сегодня, ранее не предоставлялась. Более того, сведения о местонахождении Навального не предоставлялись ни во ФСИН, ни в прокуратуру», – сказала представитель надзорного ведомства.
Суд также приобщил к делу письмо из клиники Charite о завершении лечения Навального и решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше».
Ранее Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.
Лавров призвал Швецию ответить на запросы по Навальному
Швеция все еще не ответила на запросы России по блогеру Алексею Навальному, что не вписывается в принципы транспарентности, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Швеции Анн Линде.
«Нет ответа и на наш запрос о том, на каких основаниях и каким образом шведская военная лаборатория сделала вывод о том, что господин Навальный был отравлен неким новым веществом из так называемой группы «Новичок». Это совсем не вписывается в правило о транспарентности, в этом и любом другом вопросе, с которыми выступают наши германские и прочие коллеги, но сами не хотят быть транспарантными в тех выводах, которые они используют для продвижения антироссийской позиции», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
По его словам, Россия намерена обсудить все эти вопросы честно и открыто, поскольку заинтересована в добрых отношениях с соседней страной.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с блогером Алексеем Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса.
Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.
Европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный.
Лавров заявил об инсценировке ситуации с Навальным
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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о наличии оснований, которые позволяют полагать, что ситуация с блогером Алексеем Навальным является инсценировкой западных стран.
«По результатам этих изысканий никакой информации, которая реально показывала бы обоснованность обвинений в адрес российского руководства, не было нам предоставлено. Если ты обвиняешь, то докажи вину. А если говоришь: «Я вам ничего не скажу, потому что это секретно», или потому что сам пациент не разрешает – значит, у нас есть все основания полагать, что это инсценировка», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
По его словам, в этой связи Россия ожидает от Швеции транспарентности и честности в вопросе предоставления данных по Навальному.
Ранее Лавров заявил, что Швеция все еще не ответила на запросы России по блогеру Алексею Навальному, что не вписывается в принципы транспарентности.
Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.
Европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный.
Зюганов назвал режиссеров и спонсоров незаконных акций протеста в России
Преступлением против страны и народа назвал вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции протеста лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
«Нам этот подарок, который готовят цээрушники и наши доброжелатели в кавычках с Запада, совершенно не нужен. Готовили, репетировали, тренировали. Я вчера посмотрел, кто режиссировал, те же, кто сидит в берлинском обкоме. Кто финансировал? Те же, кто перегонял на их счета сумасшедшие деньги. Кто главные заговорщики? Те, кто призывал бросить детей под колеса только для того, чтобы разжечь здесь большой пожар. Все это против страны и народа, это преступление», – цитирует «Вести» Зюганова.
Ранее глава рабочей группы Общественной палаты (ОП) по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета Александр Малькевич сообщил, что TikTok частично или полностью заблокировал несколько аккаунтов, авторы которых призывали к незаконным акциям, а также вели агитацию несовершеннолетних к участию в таких акциях. Малькевич отмечал, что фейки в TikTok стали более жесткими и агрессивными.
Несанкционированные акции состоялись 31 января в Москве и других крупных городах России. Аналогичные акции прошли 23 января. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Юрист счел вероятной замену условного наказания Навальному на реальный срок
«Около 15 тыс. человек по всей стране подверглись такой же мере наказания в прошлом году в России – им заменили условный срок на реальное заключение. А у нас перед законом все равны», – сказал газете ВЗГЛЯД юрист Александр Воронцов, комментируя назначенное на вторник судебное заседание по обращению ФСИН о замене наказания блогеру Алексею Навальному.
«У нас для любого человека, независимо от его имени и фамилии, действуют два принципа – равенство всех перед законом и неотвратимость исполнения наказания. Суд при вынесении решения будет исходить из этой позиции», – считает председатель комиссии Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с ОНК, заведующий юридической клиникой института права и управления Тульского госуниверситета Александр Воронцов.
На сайте Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) перечислено, сколько раз за прошлый год Алексей Навальный нарушал исполнение условного приговора, напомнил Воронцов, добавив, что за год около 15 тыс. человек по всей стране также по приговору суда были отправлены за решетку после того, как суд решил заменить им условный срок на реальный. «Такие приговоры выносятся из-за того, что осужденные тем или иным образом нарушали закон – не являлись вовремя на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию или пытались выехать за границу, хотя это запрещено», – пояснил юрист.
«Суд учтет обращение ФСИН по поводу систематического нарушения Навальным условного срока исполнения наказания и вынесет соответствующее решение», – уверен Воронцов.
В понедельник Генпрокуратура поддержала ранее прозвучавшее требование столичного управления ФСИН о замене условного срока на реальный блогеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше». Отмечается, что с 1 января по 17 августа 2020 года Навальный многократно нарушал свои обязанности – не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, а после выписки с 24 сентября из медцентра Charite уклонялся от предусмотренного законом контроля, ни разу не явившись на регистрацию.
Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.
Эксперт: Игнорирование нарушений Навального станет плохим примером для других «условников»
Если условный срок Алексея Навального после всех его нарушений не превратится в реальный, это станет плохим примером для других «условников», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя обращение Генпрокуратуры по делу блогера.
«Генпрокуратура на основании тех данных, которые она получила из ФСИН по поводу грубого нарушения Алексеем Навальным правил отбывания условного срока, вполне вправе требовать в суде превращения этого срока в реальное лишение свободы», – уверен политолог Марат Баширов.
«Вообще Навальному оставалось совсем немного, он мог бы, даже с учетом своего «заболевания», удержаться от нарушений и дотянуть до конца условного срока. Очевидно, он допускал нарушение режима намеренно, рассчитывая видимо на какую-то свою «неприкасаемость» и внешнюю политическую защиту. Однако Генпрокуратура руководствуется сугубо положениями закона: никакой политики здесь нет. И сам Навальный прекрасно знает, что многократная намеренная неявка в учреждение ФСИН для регистрации влечет за собой переквалификацию срока с условного на реальный», – подчеркнул политолог.
Эксперт не верит в то, что какое-то внеюридическое обстоятельство может защитить блогера от попадания за решетку. «Телефонное право» у нас кончилось давно, какое-то давление на суд оказать в данном случае сложно: «кейс» с делом Навального слишком прозрачен. И медвежью услугу Алексею здесь оказали лидеры западных стран, которые стали хором требовать его освобождения, не разобравшись, что речь идет о чисто уголовном деле. Всякие теоретически возможные смягчающие обстоятельства, вроде пресловутой болезни, уже точно не сработают. Суду предстоит защищать свою честь, то есть идти исключительно строго по канве закона – и с доказательной, и с процедурной стороны, чтобы показать, что процесс Навального – уголовный, а никакой не политический», – заключил Баширов.
Он считает, что Навальный может сократить свое пребывание за решеткой, если будет «примерно там вести себя, зарабатывать УДО».
Напомним, в понедельник Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока блогеру Алексею Навальному на реальный по делу «Ив Роше». Отмечается, что с 1 января по 17 августа 2020 года Навальный многократно игнорировал свою обязанность явиться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, а после выписки с 24 сентября из медцентра Charite полностью уклонился от предусмотренного законом контроля, ни разу не явившись на регистрацию.
Ранее политолог Дмитрий Гусев предсказал газете ВЗГЛЯД изменение юридического статуса Навального.
В понедельник стало известно, что заседание, посвященное ходатайству ФСИН об отмене условного наказания Навальному, запланированное на 2 февраля в Симоновском суде, проведут в выездном формате в здании Мосгорсуда. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. «С учетом числа поступивших в районный суд аккредитаций различных СМИ, с целью обеспечения принципа гласности и открытости судопроизводства, а также исполнения требований о соблюдении социальной дистанции, принято решение об организации выездного судебного заседания в здании Московского городского суда», – рассказал собеседник агентства.
Рассмотрение вопроса о замене условного срока Навальному пройдет в Мосгорсуде
Представления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене блогеру Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше» пройдет в Мосгорсуде в формате выездного заседания 2 февраля, сообщили в пресс-службе суда.
«С учетом числа поступивших в районный суд аккредитаций различных СМИ с целью обеспечения принципа гласности и открытости судопроизводства, а также исполнения требований о соблюдении социальной дистанции принято решение об организации выездного судебного заседания в здании Московского городского суда», – передает сообщение суда ТАСС.
Ранее Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.
МИД напомнил, что Германия до сих пор не ответила на запросы России по Навальному
Российская сторона до сих пор не получила от германских коллег ответов по существу на запросы по ситуации с блогером Алексеем Навальным, сообщили в МИД.
Первый запрос Генеральная прокуратура России по Навальному направила в Германию еще 27 августа 2020 года, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел.
«Статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер дважды подтверждал российскому послу в Берлине, что ходатайство российской стороны непременно будет удовлетворено. По состоянию на 1 февраля 2021 года ответа по существу от германской стороны не поступало», – подчеркнули в ведомстве.
В январе российская генпрокуратура вновь направила в Германию очередное обращение с призывом выполнить в полном объеме все запрошенные у нее процессуальные действия и ответить по существу на все вопросы.
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.
В британском посольстве объяснили приезд дипломатов на суд над Навальным
В посольстве Великобритании, комментируя приезд представителей иностранных дипмиссий на суд над Алексеем Навальным, заявили, что присутствие дипломатов на суде является обычной практикой.
«Дипломатическое присутствие на судебных процессах является обычной практикой», – передает заявление британского посольства РИА «Новости».
При этом вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что приезд иностранных дипломатов на суд означает, что они поддерживают Навального как своего и пришли высказать свою солидарность.
Во вторник в Мосгорсуде проходит выездное заседание, где будет рассмотрено представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше».
Навальный в суде представился индивидуальным предпринимателем. «Работаю в ИП Навальный», – ответил блогер на вопрос судьи.
ФСИН попросила суд заменить условное наказание Навальному на 3,5 года колонии. Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».
На заседание Мосгорсуда приехало большое количество дипломатов из иностранных государств. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского Навального является вмешательством во внутренние дела страны.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил иностранных дипломатов, приехавших на суд над Алексеем Навальным, о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны и давления на суд.
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.
У Мосгорсуда перед заседанием по делу Навального начались задержания
В районе здания Мосгорсуда, где проходит суд над российским блогером Алексеем Навальным, начались задержания возможных участников несанкционированной акции.
В основном задержания идут возле ближайшей к Мосгорсуду станции метро «Преображенская». Стражи порядка останавливают подозрительных молодых людей, досматривают их и отправляют в автозак, передает ТАСС.
Обстановка возле самого Мосгорсуда спокойная. Проход к самому зданию суда перекрыт: во внутренний двор пускают только участников сегодняшних заседаний и журналистов.
Во вторник в Мосгорсуде проходит выездное заседание, где будет рассмотрено представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше».
Ранее Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.
Кремль призвал приехавших на суд над Навальным дипломатов не вмешиваться во внутренние дела
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил иностранных дипломатов, приехавших на суд над Алексеем Навальным, о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны и давления на суд.
«Они вольны действовать в рамках Венской конвенции о дипломатических отношениях, но никак не за рамками этой конвенции. И, конечно же, дипломаты никоим образом не должны вмешиваться во внутренние дела России и тем более допускать каких-либо действий, которые хоть как-то ассоциировались бы с попытками давления на независимый суд», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».
Песков перенаправил в МИД вопрос от журналистов о том, можно ли ассоциировать действия зарубежных дипломатов c попытками давления на суд.
«Я не сомневаюсь, что соответствующий комментарий последует... Впрочем, понимаете, ведь как-то они же должны обозначить свои действия. Или они солидарны с необходимостью принятия жестких мер в отношении нарушителей закона Российской Федерации, или это попытка оказания давления на суд. Они как-то, наверное, обозначат свою позицию», – сказал он.
Пресс-секретарь главы государства также отметил, что Москва не будет прислушиваться и принимать во внимание менторские заявления из-за рубежа по ситуации с Навальным.
«Это та тема, по которой, как я уже говорил, мы не готовы прислушиваться к каким-либо заявлениям. Мы готовы последовательно и терпеливо все объяснять, но реагировать на какие-то менторские заявления мы не намерены и принимать во внимание их не намерены», – сказал он.
Во вторник в Мосгорсуде проходит выездное заседание, где будет рассмотрено представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше».
ФСИН попросила суд заменить условное наказание Навальному на 3,5 года колонии. Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».
На заседание Мосгорсуда приехало большое количество дипломатов из иностранных государств. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского Навального является вмешательством во внутренние дела страны.
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.
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