Разработчик «Новичка»: США знают формулу изготовления вещества

США обладают формулой боевого отравляющего вещества «Новичок», а также возможностями для его производства, однако не могут организовать отравление в масштабах страны, заявил один из разработчиков этой боевой системы Леонид Ринк.

Так он прокомментировал информацию таллинского издания Ohtuleht о том, что эксперты из США провели для эстонских силовых структур курс обучения по действиям в условиях применения «Новичка», передает РИА «Новости».

«Они имеют доступ только к конкретному веществу, к боевой системе «Новичок», конечно, нет. Они могут организовать отравление одного человека, но не могут организовать отравление в масштабах страны или чего-то подобного», – сказал Ринк.

По его словам, формула изготовления вещества стала известна США после развала СССР и эмиграции ряда сотрудников, которые занимались «Новичком». В частности, речь идет о хромотографисте Виле Мирзаянове, который в США издал книгу о «Новичке» с раскрытием ее формулы, а сейчас пишет вторую.

«Конечно, у них имеется и вещество, и что хочешь. Они эти данные знают и имеют возможность для изготовления, в их научных публикациях это все имеется», – сказал Ринк.

Он уточнил, что ознакомлен с научными публикациями относительно «Новичка», вышедшими в США.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров счел интересным вопрос, откуда у Берлина появились возможности для определения отравляющего вещества «Новичок».

18 января Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Министр также заявил, что Германия прибегает к методам дипломатического хамства при общении с Россией по ситуации вокруг Алексея Навального, Москва в таком тоне разговаривать не будет.

Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса.

Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».