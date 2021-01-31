Почему Россия избежала «белорусского сценария»

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31 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:31  |  vz.ru
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Когда доллар начнет дешеветь

Аналитики ждут 80 рублей за доллар Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Обычно после длинных каникул рубль приходит в себя и укрепляется. Однако на этот раз неудачное стечение факторов играет против российской валюты. Не вовремя вернулся к скупке валюты и Банк России. В итоге отмечается самый резкий спад рубля с октября прошлого года. Ни о каких 68 рублях за доллар уже не может быть и речи, считают эксперты. И все же для рубля еще не все потеряно. Подробности...
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Общую историю России и Украины нужно поделить с пользой

Это уже вторая по счету попытка объявить об украинском происхождении Байдена Общественное достояние/Evan Vucci
/АР/ТАСС
Президент США Джо Байден, на политику которого Киев имеет большие надежды, объявлен потомком династии Рюриковичей, «украинских князей». Переезд демократа в Белый дом является хорошим поводом для России, чтобы размежевать общее историческое наследие с Украиной и на высоком уровне включиться в спор, что в нем – русское, а что все-таки украинское.  Подробности...
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Как спасти детей из ловушки сетевых манипуляторов

Популярность в соцсетях для подростков важнее, чем предостережения родителей Zuma/ТАСС
Соцсети и видеохостинги вняли увещеваниям Роскомнадзора и начали удалять ролики и сообщения, которые провоцируют подростков выходить на очередные незаконные акции сторонников Навального. Подобные усилия уже частично оправдали себя – накануне беспорядков в прошлую субботу часть опасного контента удалось блокировать. Что еще можно предпринять, чтобы убедить подростков не быть пешками в протестных играх? Подробности...
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Фармацевтические гиганты срывают массовую вакцинацию от COVID-19

В Европе выстраиваются большие очереди из желающих привиться от коронавируса ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС
Великобритания может остаться без вакцины от коронавируса – по крайней мере, европейского происхождения. А все потому, что странам Евросоюза, как внезапно выяснилось, самим не хватает спасительного препарата от COVID-19. Почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Чего России ждать от Голландии

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
«Коронавирусные» погромы в Нидерландах привлекли внимание к личности местного премьера Марка Рютте, подавшего прошение об отставке. Удивительно, но столь разные государства, как Россия, Турция и Польша, имеют все основания радоваться, если по итогам выборов Рютте уйдет на политическую пенсию. Подробности...

Россия не должна официально присоединять Донбасс

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Подавляющее большинство жителей самопровозглашенных республик в Донбассе хотят – как крымчане – вернуться в родную гавань. С Украиной их связывают теперь разве что бомбы, которые регулярно прилетают в жилые дома с украинской территории, да пенсии, которые украинская власть вынуждена платить чужим, по ее мнению, людям. Подробности...
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Герои сопротивления опять хотят обмануть небогатого человека

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Идея борьбы с нынешним государством состоит не в том, чтобы даровать людям еще намного больше пенсий, зарплат, больниц, доступных лекарств, низких дотированных тарифов, газовых труб, пособий, стипендий и прочих ништяков. Она состоит в том, чтобы забрать – если для себя, и отдать – если для заграницы. Подробности...
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Казаки против мата в интернете

Обсуждение: 36 комментариев

Главу Киргизии ревнуют к Китаю

Главой Госдепа стал критик России

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Умер Василий Лановой

28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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Ми-8 в Красноярском крае винтами порубил аэродромные постройки

В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
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Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках

Президент России Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Глава государства напомнил, что раньше местным жителям было сложно добраться из района в район, на это уходило очень много времени. Президент поздравил строителей с этим событием и поблагодарил за работу
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Почему Россия избежала «белорусского сценария»

    Сторонники Навального хотят повторить «белорусский сценарий» в России, но им не удается это сделать по целому ряду причин    31 января 2021, 19:06
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Олег Исайченко

    В воскресении в стране прошли несанкционированные акции, организованные сторонниками Алексея Навального. Несмотря на активную рекламу в социальных сетях и поддержку со стороны стран Запада, воскресные митинги по своей численности значительно уступали тем, которые были 23 января. Что стало причиной «затухания» протеста и какие перспективы ждут его организаторов?

    Численность воскресных несанкционированных митингов оказалась значительно меньше той, на которую рассчитывали организаторы.

    Например, во Владивостоке на акцию всего собрались около 150 человек, причем сотрудников местных СМИ и представителей ОМОНа оказалось больше, чем тех, кто все же пришел на митинг. Подобная статистика характерна и для других регионов Дальнего Востока: в Хабаровске вышли 58 человек, небольшие группы протестующих вышли в Петропавловске-Камчатском и Чите, а в Биробиджане на митинг пришла только полиция.

    Схожая картина наблюдалась и в Сибири: в центре Новосибирска собралось не более 500 человек, в Красноярске – около 200 человек, небольшой митинг состоялся в Томске. В Иркутске участники акции пытались пройти к зданию правительства, но были остановлены сотрудниками правоохранительных органов. Это же касается крупных городов Урала и Приволжья, где после шествий митингующие разошлись по домам.  

    У малочисленности акций в восточных регионах России есть несколько причин, среди которых – разочарование участников митингов. «Многие приходили туда в ожидании политического праздника. Но вместо этого они увидели гнетущую, конфликтную и агрессивную атмосферу», – считает сотрудник Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Рудаков.

    По мнению эксперта, разочарование коснулось тех людей, которые не являются политически ангажированными и решили выйти на акции по причинам социально-психологического характера. «Этот процесс идет по всему миру – и в Европе, и в США. Он во многом связан с ограничениями на фоне пандемии, – отмечает собеседник. –

    Люди искали форму психологической разрядки, но получили своего рода «тухляк». Праздника не получилось».

    «Вторая причина заключается в том, что люди прекрасно видят, когда ими манипулируют. Поэтому нежелание оказаться объектом манипуляции снизило количество участников акций, судя по цифрам, в 10-20 раз», – считает Рудаков.

    Однако «оппозиции стратегически нужен протест в Москве и Питере», – считает член СПЧ Кирилл Кабанов. «Это видно по манипуляции и указаниям из Германии. Остальные региональные акции – лишь фон», – констатировал Кабанов, указывая на действия Леонида Волкова – соратника Навального, который находится в розыске и скрывается в Германии, руководя оттуда протестными акциями через соцсети.

    Впрочем, в Москве сторонникам блогера также не удалось добиться успеха – по данным МВД, в незаконных акциях принимали участие около двух тысяч человек, то есть вдвое меньше, чем во время акций 23 января. Несколько иначе картина протеста выглядела в Санкт-Петербурге, но ближе к вечеру митинги завершили и там.  

    Каких-либо серьезных инцидентов во время акций оппозиции удалось избежать благодаря корректной работе полиции, считают эксперты. «Сторонники Навального пока не устраивают жестких драк, хотя в Сети есть кадры, где они накидываются со спины на полицейских и сразу же прячутся в толпе. Но серьезных прецедентов нет, полиция действует в рамках закона и ее задача – обеспечение порядка, а не подавление акций», – сказал профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев. 

    Собеседник отметил, что сторонники Навального хотят повторить «белорусский сценарий» и «спровоцировать полицию на жесткие действия», которые вызвали бы возмущение в обществе. «Но мы хорошо помним технологию «онижедети», и полиция на эти провокации не поддается», – добавил эксперт.

    Матвейчев также указал на деморализацию сторонников Навального. «Во-первых, она вызвана малым количеством вышедших на улицы людей. Во-вторых, от них отвернулось большое количество граждан из-за организации травли в соцсетях Семена Слепакова и Василия Ланового. В-третьих, расследование журналистов издания Mash и телеканала «Россия 1» показали, что ролик Навального о «дворце» – это фальшивка. Потому уровень поддержки блогера снижается», – полагает собеседник.  

    «Но для привлечения новых участников незаконных акций организаторы могут использовать Юлию Навальную. Больше у них вариантов не остается, потому что сам Навальный скорее всего получит реальный срок. Здесь также просматривается «белорусский сценарий», когда Запад начал раскручивать Светлану Тихановскую», – напомнил эксперт.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Анна Федорова. «У Юлии Навальной абсолютно понятная роль – она символ для протестующих. У некоторых она вызывает чувство моральной правоты из-за того, что ее супруг находится не на свободе. Как ни парадоксально, но в случае реального срока для блогера, Юлия от этого выиграет, – считает Федорова. –

    Чем хуже мужу – тем лучше ей. Я думаю, мы видим начало ее политической карьеры».   

    «Но я не вижу серьезных причин для роста участников незаконных акций. Понятно, что интерес к протесту будет подогреваться через рекламу в соцсетях, радикализацию толпы и героизацию жены Навального. Но пока нет оснований полагать, что им это удастся», – уверена Федорова.

    Между тем организаторы протестов не оставляют надежд на расширение поддержки со стороны Запада. В частности, возглавляемый Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), включенный Минюстом в список иноагентов, призвал президента США Джо Байдена ввести санкции против 35 человек, в том числе против «восьми высокопоставленных россиян, близких к президенту России Владимиру Путину».

    В Совете Федерации такой призыв назвали «изменой родине». «Вы можете себе представить, чтобы американская организация обратилась к Владимиру Путину с просьбой ввести санкции против президента США?», – задался вопросом первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

    Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, в свою очередь, счел поведение руководителей ФБК «полным унижением себя и своей собственной страны». По его словам, при наличии претензий к политическому режиму или экономическому строю нужно решать проблемы демократическим путем через выборы.

    При этом Соединенные Штаты продолжают поддерживать незаконные акции протестов в России, на что обратили внимание в МИД РФ. «Нет сомнений, что нацеленные на поощрение протестов действия являются частью стратегии сдерживания России. Госдеп явно взял на вооружение «программу», предложенную в 2019 году аналитическим центром RAND Corp. (см. доклад «Растяжение сил России и вывод ее из равновесного состояния»). Печально, что упустили предупреждение о «высокой цене и рисках» реализации данной доктрины», – говорится в заявлении дипведомства на странице в Facebook.

    В МИД также подчеркнули, что грубое вмешательство США во внутренние дела России – такой же доказанный факт, как и «раскрутка» фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами. «Требуем прекратить вмешательства во внутренние дела суверенных государств и напоминаем об ответственности», – заключили в МИД.


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