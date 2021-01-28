Украинцы обратились к россиянам с предостережением

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28 января, четверг  |  Последнее обновление — 19:20  |  vz.ru
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Россия создает новый товар для экспорта

Банк России впервые создаст востребованную за границей золотую инвестиционную монету Дмитрий Серебряков/ТАСС
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Путин послал позитивный сигнал в Европу

Путин призвал Европу забыть старые фобии и вспомнить о цивилизационном единстве с Россией Михаил Климентьев/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
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Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет

МиГ-31 – выдающийся самолет, но нужна ли ему замена? Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости
Легендарный перехватчик советского времени МиГ-31 уже в ближайшие годы должен быть заменен совсем другой машиной – по крайней мере, такие заявления делают представители российского ВПК. Ради решения каких военных задач планируется создать новый боевой самолет и стоит ли вообще его создавать? Подробности...
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Европейцы восстают против власти

Полиция с бунтовщиками не церемонится, счет задержанным идет на сотни REUTERS/Eva Plevier
В Москве в очередной раз ослабили «антиковидные» ограничения, но в других столицах продолжают закручивать гайки. В Нидерландах, где правительство дошло до введения комендантского часа, у гаек сорвало резьбу: народ ответил властям протестами, перешедшими в массовые беспорядки. Одни трактуют происходящее как политический заговор, другие – как закономерную реакцию на тоталитаризм нового типа. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Нож в ступне Зои Космодемьянской

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Перед создателями фильма «Зоя» стояла непростая задача: рассказать об одной из главных советских героинь тем, для кого Победа – нечто очень далекое, а мемориал, недавно открытый на месте казни Зои, – «идеальный фон для фэшн-съемки». Подробности...
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Зеленский готовит пути отступления

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Что дает Зеленскому закон о референдуме? В первую очередь это возможность отменять собственноручно принятые непопулярные решения с минимальной потерей лица. Подробности...
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Почему «послать Америку» – плохая идея

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
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    Украинцы обратились к россиянам с предостережением

    Сознательные украинцы считают, что майданы не улучшают жизнь простых людей    28 января 2021, 18:15
    Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
    Текст: Артур Приймак,
    Алексей Васильев

    Прошедшие в России незаконные акции протеста многим напомнили украинские события 2013–2014 годов. Подобные аналогии проводят и на Украине, причем не только радикальные националисты, но и лояльные к России граждане. При этом итоговый результат Майдана разочаровал многих жителей страны, в связи с чем они стали иначе относиться к теме силового захвата власти. От чего рядовые украинцы предостерегают россиян?

    Субботние несанкционированные акции в российских городах вызывали бурный отклик на Украине. Многие телеканалы сравнили их с протестами на Майдане 2013–2014 годов, в результате которых, как известно, президент Виктор Янукович был свергнут, страна раскололась, а на юго-востоке вспыхнула гражданская война. Такая аналогия звучит и в украинской блогосфере. Те, кто откровенно поддерживает незаконные митинги сторонников блогера Алексея Навального и в других городах, пишут об этом открыто. Те же, кто следит за событиями в России с тревогой, предпочитают высказываться под псевдонимами, сохранять анонимность.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД жители Украины также предпочли не называть свою фамилию – в отместку за общение с российскими изданиями правые радикалы могут поместить их имена в базу печально известного сайта «Миротворец».

    Так, звукорежиссер Иван Л. из Киева выразил сожаление в связи с тем, что многие из активистов Евромайдана «теперь пытаются помочь» развалить соседнюю Россию. «В обоих случаях они делают это «из искренних побуждений». Они не понимали, что своими действиями развалили Украину в феврале 2014 года, а теперь не понимают сути того, что делают сторонники Навального», – уверен собеседник.

    «Некоторые ветераны Майдана публично называют Навального «спасением России». Хватает у нас и противников Навального. Правда, они сидят тихонько. Вы же понимаете, какая у нас ситуация со свободой слова, инакомыслием?» – поясняет киевлянин.

    Иван напоминает о том, что протесты на Майдане в ноябре 2013 года тоже начинались вполне мирно, под красивыми лозунгами, и собиралась на них в основном интеллигентная молодежь, однако к февралю 2014-го наивную молодежь на Майдане сменили боевики с оружием и все в итоге закончилось переворотом. «Те, кто вышел на улицы российских городов, не отдают себе отчета в том, насколько печальными могут быть долгосрочные последствия подобных незаконных акций. Как показывает наш печальный опыт, подобные выступления могут потом привести к гражданскому конфликту. Но, похоже, наших соседей в России это ничему не научило. Все сами набивают себе шишки», – полагает он.

    «Мы с вами по-прежнему варимся в одном информационном поле. Значит, у россиян есть возможность посмотреть сюжеты о том, в каком состоянии в результате оказалась экономика Украины, в каком состоянии оказалась наша сфера здравоохранения, разваленная после Майдана. Все то же самое можно экстраполировать на Россию, – рассуждает киевлянин. –

    Конечно, у Навального ничего не получится, но чем черт не шутит. Лучше перестраховаться».

    Домохозяйке из города Каменское Днепропетровской области Елизавете И. (как и Иван, она попросила не указывать свою фамилию) московские «навальнинги» также напоминают киевский сценарий-2014. «Мы видим такое же искусственное раскачивание лодки с помощью рассказов о якобы несметных богатствах президента. В нашем случае были золотые батоны и унитазы Януковича. Потом оказалось, что это были мифы. В случае с Россией – «дворец» с какими-то ершиками, схожие прозападные лозунги и заманивание подростков на площадь, крики про «онижедети», провокации против силовиков», – говорит Елизавета.

    Собеседница допускает, что некоторые из участников московских митингов искренне верят в перемены к лучшему в случае прихода Навального к власти. «Но для кого лучше? Разве что для Навального и его окружения. Очевидно, что этот человек руководствуется лишь своими интересами и ждет, когда с помощью «сакральных жертв» сможет въехать в какой-нибудь дворец, – убеждена Елизавета. – Потому я бы рекомендовала россиянам прежде всего думать головой и отключить эмоции. Вам нельзя повторять то, что произошло в Киеве в феврале 2014 года. Человеческая жизнь и относительная стабильность в государстве всегда важнее каких-то «гульфиков» и «дворцов». Повторять ошибки соседей вам ни к чему».

    Учительница из Одессы Елена К. опасается, что в России слишком беспечно отнесятся к несогласованным акциям оппозиции. «В отличие от молодежи, у нас и у вас люди постраше помнят последствия развала СССР. Если Украина пережила те годы относительно спокойно, не считая ужасной бедности, то в России было совсем не спокойно – расстрел Белого дома в 1993-м, сепаратизм, война в Чечне. У вас больше пирог, котрый можно делить. Будьте бдительны, не доводите страну до новых потрясений», – предупреждает жительница Одессы.

    Пенсионер из Львова Альберт Астахов оказался единственным из опрошенных рядовых граждан Украины, не побоявшимся указать свое имя в публикации. По его словам, он также с тревогой следит за ситуацией в Москве. «В поддержку Навального на Украине выступает разве что мелкая шушера, которая вечно кричит: «Россия – это наш враг!», – сказал Астахов газете ВЗГЛЯД.

    «Наш город считается «рассадником украинского национализма». Однако к Навальному тут прохладно относятся даже радикальные националисты, – считает Астахов. – А отношение большинства львовян к беспорядкам в Москве и к личности блогера – скорее равнодушное», – считает пенсионер.

    Как считает киевский экономист и политолог Александр, некоторые украинцы верят в способность несистемной оппозиции повторить Майдан в Москве. «Но сами идеи Навального не очень популярны на Украине. Большая часть нашего бомонда сейчас обсуждает чисто украинские проблемы – массовые протесты из-за резкого повышения коммунальных тарифов», – сказал Охрименко.

    По его словам, в большинстве своем простые украинцы следят за Навальным без особого фанатизма. Только бывшие соратники экс-депутата Надежды Савченко выступили с лозунгами «Навальный – союзник Украины», «Навальный вернет Украине Крым и Донбасс». Стоит напомнить, что летом 2019 года ветераны боев в зоне АТО, боевики из 24-го штурмового батальона и батальона «Айдар» публично одобряли беспорядки, устроенные оппозицией в Москве в связи с выборами в городскую думу.

    Сознательные украинцы, продолжает Охрименко, напротив, убеждены в том, что никакие майданы не улучшают жизнь простых людей. «Навальному выгодно расшатывать ситуацию до уровня бунта, он сознательно пытается завести Россию в политический тупик. Надеюсь, россиянам, которые видят результаты Евромайдана у нас, хватит ума не повторять ошибок Украины», – подчеркивает Охрименко.

    В том, что протесты в России напоминают самый первый этап украинского сценария 2013–2014 годов, убежден и бывший командир отряда «Беркута» МВД Украины Сергей Колбин. По его словам, еще до начала акций сторонников Навального «было несложно предугадать ход событий, причем одной из целью беспорядков является расчеловечивание представителей полиции. На Украине это сработало».

    Отметим, что белорусские оппозиционные каналы в Telegram также активно освещают акции в России. Канал «Нехта», выступавший во время событий в Минске в роли главного координатора волнений, теперь большую часть публикаций посвящает активности сторонников Навальнго и дискредитации действий властей и полиции.

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